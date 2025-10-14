A TV Hamas divulgou um vídeo em que mostra a execução de oito homens, que diz serem “colaboradores” de Israel, numa rua da Cidade de Gaza, após a retirada do exército israelita como previa o cessar-fogo.

O vídeo, cuja autenticidade, data de filmagem ou local não foi imediatamente determinado pela agência de notícias francesa AFP, foi publicado no canal Telegram da TV Al-Aqsa na noite de segunda-feira com a legenda: “A resistência aplica a pena de morte contra vários colaboradores e bandidos na Cidade de Gaza”.

As imagens mostram oito homens com as mãos amarradas atrás das costas e os olhos ou cabeças enfaixados, sendo arrastados para uma praça, sendo colocados de joelhos e em fila antes de serem baleados, cada um com uma rajada de tiros, dadas por homens armados colocados atrás deles.

A CNN Internacional diz ter conseguido verificado o local onde o vídeo foi filmado, o bairro de Al Sabra, no oeste da Cidade de Gaza, mas diz não confirmar de forma independente quando ocorreu o incidente.

Diz ser provável que o incidente tenha ocorrido após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, uma vez que as tropas israelitas já operavam na área antes disso. Danos causados ​​pela guerra aos edifícios vistos no vídeo sugerem, igualmente, que foi filmado recentemente.

*Com Lusa