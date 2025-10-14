Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Hamas deverá devolver mais quatro corpos de reféns na quarta-feira
- Corpos dos quatro reféns libertados esta terça-feira já chegaram a Israel e vão agora ser identificados
- Caixões dos quatro corpos libertados foram recebidos pela Cruz Vermelha e estão a caminho das forças israelitas
- "Eles sabem que não estou a brincar". Trump avisa Hamas para entregar armas ou será desarmado pela força
- Manifestantes pró-Palestina e a polícia em confrontos na cidade italiana de Udine, onde decorre jogo Itália-Isarel
- TV do Hamas transmite vídeo da execução sumária de na Cidade de Gaza. Data de filmagem ou local ainda não estão confirmados
- Quatro reféns mortos estarão a ser transferidos para a Cruz Vermelha, diz autoridade israelita
- Irão condena violações israelitas do cessar-fogo em Gaza
- Mãe de refém libertado diz que acordo foi possível "apesar do governo israelita e não por causa dele"
- Netanyahu promete trazer corpos dos reféns mortos para casa em visita aos reféns vivos em hospital
- Trump assegura que Fase 2 do acordo de paz começa "agora mesmo". E lembrou: "Os mortos não retornaram, como prometido"
- Presidente da Síria vai visitar Rússia esta quarta-feira, avança a Reuters
- Sobrinho de Arafat e crítico de Abbas regressa à Cisjordânia e à Fatah quatro anos depois
- Alguns prisioneiros libertados por Israel têm "problemas de saúde" e queixam-se de agressões
- 45 corpos de palestinianos mortos nas prisões israelitas foram devolvidos ao hospital Nasser de Gaza
- Israel não vai reabrir fronteira em Rafah e vai limitar entrada de ajuda humanitária em Gaza
- Ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio diz que há 15 tecnocratas palestinianos selecionados para administrar Gaza
- Confrontos em Gaza serão uma tentativa do Hamas de "recuperar a ordem" na região
- Ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar diz que "começaram as discussões difíceis" do acordo de cessar-fogo
- Número de palestinianos mortos em confrontos em Gaza sobe para sete
- Hamas riposta: Morte de palestinianos esta manhã é violação do cessar-fogo
- Cruz Vermelha alerta que recuperação dos corpos de reféns será processo demorado e complexo
- Novo balanço. Cinco palestinianos mortos no norte de Gaza
- Israel. Peritos forenses confirmam identidade dos quatro reféns mortos entregues pelo Hamas
- Israel acusa Hamas de "violação" do acordo de cessar-fogo após incidentes em Gaza
- “Sabemos como funcionam os grupos terroristas”. Macron continua "preocupado" apesar de acordo de cessar-fogo
- Três palestinianos mortos por fogo israelita no leste da Faixa de Gaza
- Dois palestinianos feridos após terem, alegadamente, sido baleados por israelitas em Gaza
- Irão acusa Trump de se contradizer e manter "comportamento hostil e criminoso" dos EUA
- "Ele não fala sobre o que aconteceu nestes dois anos", diz mãe de refém libertado
- Joe Biden elogia Donald Trump por acordo de paz no Médio Oriente
- Israel quer corpos de reféns devolvidos até ao final do dia
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou desarmar o Hamas de forma rápida e possivelmente violenta na Faixa de Gaza, caso o grupo não se desarme voluntariamente. Trump afirmou que já comunicou diretamente com o Hamas, deixando claro as consequências de não se cumprirem as exigências de desarmamento. Esta postura coincide com o início da Fase 2 do acordo de paz que, segundo Trump, já começou.
- A devolução dos corpos dos reféns por parte do Hamas continua a ser um ponto sensível, com Israel a estabelecer um prazo até ao final do dia para a entrega dos restos mortais. O Hamas prometeu devolver mais quatro corpos, elevando o total para 12, mas dificuldades logísticas e a complexidade do processo foram assinaladas, sugerindo desafios na localização e recuperação de todos os corpos.
- A Cruz Vermelha e a ONU exigiram a abertura de todas as fronteiras da Faixa de Gaza para assegurar o envio de ajuda humanitária, reforçando as críticas à postura israelita de limitar a entrada de assistência.
- Manifestantes pró-Palestina entraram em confronto com a polícia na cidade italiana de Udine, durante uma marcha pacífica que decorreu ao mesmo tempo que um jogo de futebol entre as seleções de Itália e Israel.
[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]
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Bom dia, obrigada por ter estado connosco ao longo do dia de ontem. Continuamos a seguir a guerra no Médio Oriente neste novo artigo em direto.
Israel vai reabrir passagem de Rafah permitindo a entrada de 600 camiões com ajuda humanitária na Faixa da Gaza
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Hamas deverá devolver mais quatro corpos de reféns na quarta-feira
O Hamas informou os mediadores que vai entregar mais quatro corpos de reféns mortos para Israel na quarta-feira, avançou um diplomata do Médio Oriente e uma segunda fonte familiarizada com as negociações ao The Times of Israel.
Se a transferência se verificar, o número de corpos de reféns devolvidos pelo Hamas aumentará para 12, enquanto outros 16 cadáveres permanecem na Faixa de Gaza.
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Corpos dos quatro reféns libertados esta terça-feira já chegaram a Israel e vão agora ser identificados
Os corpos de quatro reféns libertados esta terça-feira chegaram a Israel esta noite e seguiram para um instituto de medicina legal para serem identificados, de acordo com o Ministério da Saúde israelita, citado pelo Haaretz.
Também o primeiro-ministro israelita, na sua conta na rede social X, partilhou a mesma informação.
Israel has received, via the Red Cross, the bodies of four deceased hostages that were transferred to an IDF and ISA force inside the Gaza Strip. From there, they will be transferred to Israel, where they will be received in a military ceremony with the IDF Chief Rabbi.
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 14, 2025
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Caixões dos quatro corpos libertados foram recebidos pela Cruz Vermelha e estão a caminho das forças israelitas
As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) dizem que a Cruz Vermelha já recebeu quatro caixões dos corpos dos reféns que foram libertados esta noite pelo Hamas, e que os mesmos estão a caminho das forças israelitas em Gaza.
???? According to information provided by the Red Cross, four coffins of deceased hostages have been transferred into their custody and are on their way to IDF and ISA forces in the Gaza Strip. Hamas is required to uphold the agreement and take the necessary steps to return all the…
— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2025
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"Eles sabem que não estou a brincar". Trump avisa Hamas para entregar armas ou será desarmado pela força
O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou esta terça-feira o Hamas, garantindo que no caso de este não se desarmar por sua iniciativa, será desarmado de “forma rápida e talvez violenta” na Faixa de Gaza.
“Se eles não se desarmarem, nós desarmamo-los”, avisou o líder norte-americano em declarações aos jornalistas na Casa Branca, sem fornecer mais detalhes nem prazos, referindo-se apenas a um período “razoável”.
“Eles sabem que não estou a brincar”, referiu ainda Trump em relação ao Hamas, com quem diz ter falado diretamente, e ter informado com clareza das consequências de uma decisão contrária à do desarmamento.
*Com Lusa
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Manifestantes pró-Palestina e a polícia em confrontos na cidade italiana de Udine, onde decorre jogo Itália-Isarel
Na cidade de Udine, no norte de Itália, cerca de 10.000 pessoas participaram numa marcha pró-Palestina, que se manteve sem incidentes durante quase três horas antes de chegar ao seu ponto final. Depois, cerca de 50 pessoas com a cara tapada começaram a entrar em confronto com a polícia, que usou canhões de água e gás lacrimogéneo para tentar dispersá-las, informa a Associated Press.
Tudo acontece durante o jogo de futebol das seleções da Itália e de Israel de qualificação para o Mundial, no meio de fortes medidas de segurança contra uma possível infiltração de grupos violentos às 20h45 hora local (19h45 em Portugal Continetal) no Estádio Friuli, na periferia noroeste da cidade.
Momenti di tensione ad #Udine dove è in corso la #partita Italia-Israele. Alcuni #manifestanti pro pal hanno sollevato transenne per colpire i blindati delle forze dell'ordine che hanno risposto con lancio di lacrimogeni e idranti.#Tg1 pic.twitter.com/AE6aoiycsH
— Tg1 (@Tg1Rai) October 14, 2025
No hotel da seleção israelita em Udine, sinpers estiveram em cima dos telhados. O autocarro que transportou os jogadores israelitas também foi escoltado até ao estádio por 13 viaturas policiais, incluindo algumas das forças especiais, e várias motas.
Além disso, segundo descreve a AP, o som dos helicópteros, bem como de drones, a vigiar a cidade ecoa desde a manhã.
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TV do Hamas transmite vídeo da execução sumária de na Cidade de Gaza. Data de filmagem ou local ainda não estão confirmados
A TV Hamas divulgou um vídeo em que mostra a execução de oito homens, que diz serem “colaboradores” de Israel, numa rua da Cidade de Gaza, após a retirada do exército israelita como previa o cessar-fogo.
O vídeo, cuja autenticidade, data de filmagem ou local não foi imediatamente determinado pela agência de notícias francesa AFP, foi publicado no canal Telegram da TV Al-Aqsa na noite de segunda-feira com a legenda: “A resistência aplica a pena de morte contra vários colaboradores e bandidos na Cidade de Gaza”.
As imagens mostram oito homens com as mãos amarradas atrás das costas e os olhos ou cabeças enfaixados, sendo arrastados para uma praça, sendo colocados de joelhos e em fila antes de serem baleados, cada um com uma rajada de tiros, dadas por homens armados colocados atrás deles.
A CNN Internacional diz ter conseguido verificado o local onde o vídeo foi filmado, o bairro de Al Sabra, no oeste da Cidade de Gaza, mas diz não confirmar de forma independente quando ocorreu o incidente.
Diz ser provável que o incidente tenha ocorrido após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, uma vez que as tropas israelitas já operavam na área antes disso. Danos causados pela guerra aos edifícios vistos no vídeo sugerem, igualmente, que foi filmado recentemente.
*Com Lusa
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Quatro reféns mortos estarão a ser transferidos para a Cruz Vermelha, diz autoridade israelita
Quatro reféns mortos estarão a esta hora a ser transferidos para a Cruz Vermelha. Uma autoridade israelita, citada pelo Haaretz, apontou as 22h00 da hora local (20h00 em Portugal Continental) para a entrega dos corpos.
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Irão condena violações israelitas do cessar-fogo em Gaza
O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmaeil Baghaei, acusou Israel de “abusar da oportunidade de cessar-fogo declarado para continuar as suas ações criminosas contra os palestinianos”.
Bagaei disse que o Irão condena os “ataques e agressões do regime sionista” em Gaza no último dia.
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Mãe de refém libertado diz que acordo foi possível "apesar do governo israelita e não por causa dele"
A mãe do refém Matan Angrest, libertado esta segunda-feira, afirmou que o acordo de Gaza aconteceu “apesar do governo israelita” e “não por causa dele”.
“Quando vejo o meu filho a adaptar-se à liberdade, custa-me pensar que houve quem estivesse disposto a desistir dele”, acrescentou Anat Angrest, citada pelo Haaretz.
E notou ainda: “É doloroso pensar que um acordo feito a tempo poderia ter encurtado o terrível sofrimento de Matan – e, acima de tudo, poderia ter salvo outros 42 reféns, para os quais agora é tarde demais”.
A familiar do refém — que é um dos dois soldados das IDF que estavam destacado na base fronteiriça de Nahal Oz a 7 de outubro de 2023 — expressou ainda “imensa, histórica e eterna gratidão” ao presidente Donald Trump.
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Netanyahu promete trazer corpos dos reféns mortos para casa em visita aos reféns vivos em hospital
Benjamin Netanyahu prometeu esta terça-feira trazer os corpos dos reféns mortos para casa, tal como fez com os vivos, numa visita aos reféns libertados no Hospital Beilinson, em Petah Tikvah.
“Com a mesma determinação, com o mesmo sentido de responsabilidade e seriedade, estamos a trabalhar para os trazer de volta”, disse o primeiro-ministro israelita, citado pelo Times of Israel.
Acrescentou que Israel “receberá em breve notícias sobre o regresso de mais reféns mortos”.
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Ministro dos Negócios Estrangeiros vai ser ouvido no parlamento sobre passagem de aviões com destino a Israel
O chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, vai ser ouvido no parlamento, a pedido do PS, sobre a passagem, pela base das Lajes, nos Açores, de caças F-35 norte-americanos com destino a Israel.
O requerimento dos socialistas foi hoje aprovado pela comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas com os votos favoráveis do PS, PSD e Iniciativa Liberal e mereceu o voto contra do Chega.
Bloco de Esquerda e PCP — que não têm assento permanente na segunda comissão — também apresentaram requerimentos com o mesmo objetivo, mas que não foram votados por não terem comparecido deputados dessas bancadas na reunião de hoje.
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Trump assegura que Fase 2 do acordo de paz começa "agora mesmo". E lembrou: "Os mortos não retornaram, como prometido"
“Todos os vinte reféns estão de volta e a sentir-se tão bem quanto se poderia esperar. Foi-lhe retirado um grande fardo, mas o trabalho não acabou”, escreveu Donald Trump na Truth Social esta terça-feira.
“Os mortos não retornaram, como prometido! A Fase 2 começa agora mesmo!!!”, reforçou ainda em relação ao acordo de paz, tal como já tinha anunciado esta segunda-feira.
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Presidente da Síria vai visitar Rússia esta quarta-feira, avança a Reuters
O Presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, vai visitar a capital russa de Moscovo esta quarta-feira, noticiou a Reuters, citando a televisão pró-governo Syria TV e uma fonte próxima.
Segundo a fonte, Sharaa vai discutir a presença russa no seu país, onde as forças do Kremlin mantêm uma base naval em Tartous e uma base aérea em Hmeimim.
Também deve pedir formalmente que o seu antecessor deposto, Bashar al-Assad, seja entregue para ser julgado por “alegados crimes contra os sírios”, acrescentou a fonte próxima consultada.
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Hamas vai libertar mais quatro corpos de reféns esta noite, noticia a Reuters
O Hamas disse aos mediadores que iria libertar mais quatro corpos de reféns israelitas mortos às 22h00 na hora local (20h00 em Portugal Continental), avançou a Reuters, citado um oficial envolvido nas operações de transferência.
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Sobrinho de Arafat e crítico de Abbas regressa à Cisjordânia e à Fatah quatro anos depois
Nasser al-Qudwa, sobrinho do líder histórico Yasser Arafat e crítico da liderança de Mahmoud Abbas na Fatah, regressou à Cisjordânia após quatro anos de “auto-exílio” por ter sido expulso do movimento, noticiou a agência Reuters, que o entrevistou.
Qudwa foi reabilitado após Abbas ter assinado um decreto para permitir a reabilitação de membros expulsos. No seu caso, o sobrinho de Arafat tinha apresentado uma lista para desafiar o atual presidente do partido em eleições internas marcadas para 2021, levando a que fosse expulso do partido e a que a votação fosse cancelada.
Entre as principais bandeiras de Qudwa está o combate à corrupção e um combate mais aceso contra a violência dos colonos israelitas na Cisjordânia. Sobre Gaza, o sobrinho de Arafat sublinha que o Hamas deve desarmar-se mas sublinha que o movimento deve ser transformado num partido político integrado no sistema político.
“O Hamas precisa compreender que ninguém está atrás deles, que alguns desses funcionários terão outra oportunidade, que não serão assassinados, que terão a oportunidade de participar na vida política”, sublinhou.
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Alguns prisioneiros libertados por Israel têm "problemas de saúde" e queixam-se de agressões
Alguns dos palestinianos libertados por Israel esta segunda-feira têm “problemas de saúde”, noticiou a Associated Press, citando médicos e prisioneiros que já chegaram à Cisjordânia.
Segundo o Complexo Médico Palestiniano, da cidade de Ramallah, os 14 presos libertados receberam alta mas as condições em que chegaram indicavam que tinham sido agredidos.
“Isto indica que esses pacientes foram submetidos a espancamentos severos, refletindo a extensão da violência que sofreram”, afirmou Imed al-Shami, médico residente na sala de emergência do hospital.
Kamal Abu Shanab, prisioneiro libertado, disse ter sido agredido “no ombro”, que ficou lesionado.
“Durante oito meses, não me deram nem mesmo um comprimido para a dor”, acrescentou Shanab, libertado após 18 anos de prisão em Israel.
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45 corpos de palestinianos mortos nas prisões israelitas foram devolvidos ao hospital Nasser de Gaza
Os corpos de 45 palestinianos mortos nas prisões israelitas foram devolvidos ao Hospital Nasser em Gaza, noticiou a agência AFP.
“Os restos” foram entregues ao hospital “através da Cruz Vermelha, após terem sido libertados”, indicou o hospital em comunicado.
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Israel não vai reabrir fronteira em Rafah e vai limitar entrada de ajuda humanitária em Gaza
Israel decidiu que não vai reabrir a fronteira em Rafah que divide a Faixa de Gaza e o Egito, assim como vai limitar a entrada de ajuda humanitária no enclave. A decisão, que vai contra o acordo de cessar-fogo, são sanções ao Hamas, que falhou em devolver todos os corpos de reféns mortos, avança o Times of Israel.