Administração Biden suspendeu temporariamente partilha de "informações chave" com Israel devido à guerra em Gaza

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU declarou esta sexta-feira que os materiais necessários para construir e reparar abrigos não estão a ser autorizados a entrar na Faixa de Gaza, deixando as populações desalojadas ainda mais vulneráveis a tempestades como a que se abateu sobre o território esta semana.

Ainda que praticamente toda a população estimada de dois milhões de palestinianos a viver na Faixa de Gaza esteja em risco, dado o nível de destruição infraestrutural resultante da guerra entre o Hamas e Israel, a OIM estima num comunicado emitido esta sexta-feira que haja 795 mil pessoas particularmente vulneráveis ao mau tempo.

Em causa está o facto de estarem em abrigos deficitários ou em campos de tendas localizados em “terrenos baixos, cheios de detritos, com drenagem e gestão de resíduos inadequadas, deixando as famílias em risco elevado de surtos de doenças e outros perigos à saúde pública à medida que as inundações se espalham”.

A OIM fez saber que, desde o cessar-fogo iniciado a 10 de outubro, já conseguiu enviar mais de um milhão de bens para Gaza destinados a providenciar abrigo, “incluindo tendas impermeáveis, cobertores térmicos, colchões e lonas”.

“No entanto, esses suprimentos não resistem a inundações”, alerta a organização, que diz serem necessários “kits básicos de ferramentas, sacos de areia e bombas de água”, assim como “materiais de construção como madeira e contraplacado” — todos eles “essenciais para reparar e reforçar os abrigos contra as chuvas contínuas e mitigar as inundações nos locais”.

No entanto, estes bens não têm entrado na Faixa de Gaza devido ao que a OIM caracteriza como “restrições de acesso de longa data”, o que inclui também “limitações à entrada de materiais de construção em Gaza”. Apesar de não nomear diretamente Israel como o agente responsável por estes atrasos, é a autoridade do país que controla as entradas e as saídas do enclave palestiniano.

O lado israelita defende estar a cumprir as suas obrigações, acusando as agências de ineficiência e de não conseguirem impedir os roubos perpetrados pelo Hamas, escreve o Times of Israel, que pediu uma reação ao COGAT, a unidade do Ministério da Defesa que supervisiona questões humanitárias, não tendo obtido resposta.