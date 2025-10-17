Apesar de não ter falado aos jornalistas depois do encontro tal como fez o seu homólogo Volodymyr Zelensky, Donald Trump relatou na sua rede social Truth os detalhes da reunião “muito interessante” e “cordial” com o Presidente da Ucrânia.

O mais importante para Donald Trump foi transmitir a mesma mensagem que passou para Vladimir Putin durante a chamada que tiveram durante a tarde de quinta-feira: “Está na hora de acabar com a matança, e de fazer um ACORDO!”.

“Já foi derramado sangue suficiente, com as fronteiras territoriais a serem definidas pela guerra e pela coragem. Eles devem parar por aí. Deixem ambos reivindicar a vitória, deixem a história decidir!”, escreve o Chefe de Estado norte-americano.

Por fim, Trump apela a um cessar-fogo, principalmente para terminar as “milhares de mortes” que ocorrer semanalmente, mas também as “vastas e insustentáveis quantias de dinheiro gastas” para sustentar este conflito. “BASTA, VÃO PARA CASA, PARA AS VOSSAS FAMÍLIAS, EM PAZ!”, conclui.