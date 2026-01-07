Hugo Soares fala agora num encontro da campanha de Luís Marques Mendes, com cerca de 200 apoiantes, em Évora. Lembra a primeira conversa que teve com Mendes sobre a eventual candidatura a Belém: “Recordo-me de me ter dito, a começar a conversa: para mim, ser candidato é a honra maior da minha vida”. “Uma eleição presidencial não é uma eleição de brincadeira, nem é uma daquelas em que o voto possa ser desperdiçado”.

Lembra que não se está a escolher deputados, em que se pode escolher alguma representatividade. “Cada voto só conta verdadeiramente para eleger o Presidente”, frisa.

Sobre André Ventura, lembra que este assumiu que era candidato por obrigação, “porque não arranjou mais ninguém”, e recorda também que num Conselho Nacional do Chega disse que era um mau sinal para o país que o líder da oposição fosse candidato.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

“Quem sente que tem uma missão nobre a liderar a oposição não pode almejar a ser líder da oposição a partir de Belém. Não serve para PR, está a enganar os portugueses e a brincar com as eleições”.

Depois atira-se a Cotrim. Lembra que a escolha da IL em primeiro lugar era Mariana Leitão, que “brincou” com as eleições e desistiu. Lembra palavras de Cotrim em março: “Isso já está resolvido e bem. Não me fascinaria. A Presidência é muito cerimonial (…) o que ali se faz não é o meu género, não seria feliz”. “Quando alguém concorre por imposição, sem gosto, não sente uma honra de uma vida, não pode mesmo ser PR”.

Para Soares, Mendes está separado de todos os outros candidatos por um oceano, desde logo por o país conhecê-lo e saber o que pensa sobre tudo. “Muitas vezes cria-nos dissabores, menos apoios; termos sido honestos com a nossa consciência cria algumas inimizades, mas a isso chama-se autenticidade. Não fez uma vida a querer agradar a gregos e troianos. Os nossos laranjinhas, e eu próprio, que o digam”.

Fala de Seguro, que se quer “vingar do que lhe aconteceu quando era secretário-geral” e responde sobre muitas matérias que “não são da Presidência” — “exige-se que diga o que pensa”. “É bom que se diga aos socialistas e ao país: só é candidato porque não houve mais nenhum, porque não era a escolha. Eles bateram a todas as portas”.

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“Nós nunca tivemos dúvidas. O nosso candidato foi, desde a primeira hora em que quis ser candidato, Marques Mendes”, dispara. Também olha para Gouveia e Melo, especializado em “logística” — “não chega”. “A desilusão é total. Não é só a falta de ideias, a confusão ideológica. É também a forma como se tem posicionado nesta candidatura. É degradante ver a forma como alguns têm feito a campanha, não afirmando uma ideia mas lançando lama para toda a gente”.

Depois passa para um discurso de defesa de um país com menos impostos, mais salários, mais pensões e ambição — aquela de que o primeiro-ministro fala e que “Mendes tantas vezes tem repetido”. “Quem quer um país que tem neste Governo um Governo ambicioso, só tem um candidato para votar, que é Marques Mendes”.

Diz que não é preciso ter medo da questão de se Mendes vai ser independente: porque se conhece o seu passado e as vezes em que discordou do PSD, “quando tinha de discordar”. Mas também porque os últimos Presidentes também saíram da mesma família política. “Alguém no país aponta o dedo a Marcelo ou Cavaco por terem sido menos independentes? Não há ninguém”.

Hugo Soares diz que veio à campanha “dizer ao PSD que este é o melhor candidato”, assim como aos que “votaram no PSD”. Diz não ter dúvidas de que o PSD está com Mendes, mas também muitos que votaram até muito mais à esquerda. Mas acrescenta: quem viu o debate de ontem percebeu que há dez candidatos que querem ser líderes da oposição em Belém — “não é a missão de um PR”, diz, citando Mendes no debate quase palavra por palavra.

Quem já votou neste espaço político, entende que não deve haver instabilidade política e deixar governar quem o povo escolheu, quem não quer “deitar o esforço dos portugueses borda fora” nem quer que o país “páre” só tem uma escolha “óbvia”. “O PSD não faz frete nenhum em estar mobilizado na sua candidatura”, garante. Não faço esforço nenhum”, garante.