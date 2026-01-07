Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Este é o Caça ao Voto da Rádio Observador, o nosso podcast dedicado à campanha eleitoral, com o diretor executivo do Observador, Miguel Pinheiro, e com o editor-adjunto de política, Miguel Santos Carrapatoso. Até ao final da campanha eleitoral, vamos ver quem anda a ganhar e a perder votos. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo está a Judite França.

Bem-vindos, Miguel Pinheiro e Miguel Santos Carrapatoso. Eu hoje não faço graças, como se pode ver. Miguel Pinheiro, quem anda a ganhar votos?

Eu diria que hoje quem ganhou votos foi Luís Montenegro, foi o governo, porque à direita estamos agora a assistir a uma competição pra ver qual é o candidato mais agradável pro governo, mais simpático pro governo, mais fiável, pra usar a expressão Cotrim Figueiredo pro governo. Nós assistimos no debate de ontem uma mudança estratégica de Marques Mendes, que passou a apresentar-se sem nenhum tipo de-

Pudor

Pudor? Pejo?

Pudor, pejo, pruridos, como candidato do governo. E hoje Cotrim Figueiredo veio dizer: "Não, esperem lá. Eu gosto muito deste governo e, portanto, eu sou o candidato fiável pra este governo fazer reformas". Eles estão os dois atrás dos votos da AD. O objetivo de Marques Mendes é dizer: "Se você é eleitor da AD, veja lá, porque arrisca-se a pôr no palácio de Belém alguém que vai mandar abaixo o projeto governativo da AD. Portanto, tenha lá muito cuidado". Cotrim quer evitar isso, mas Luís Montenegro já tem dois candidatos que se forem eleitos presidente, o deverão à AD. E não só à AD, mas ao governo e, portanto, a ele, Luís Montenegro. Acho que pra ele isso está ótimo, desde que ganhe um deles. Claro, depois quem ganhar for outro, é pior.

Miguel Santos Carrapatoso, quem é que está a ganhar votos ou ganhou votos nas últimas horas?

Não foi combinado, mas utilizando os argumentos do Miguel Pinheiro, a quem-

Saúdas

...a quem saúdo diria que pelas mesmíssimas razões, André Ventura está a ganhar votos. Ele tem passado algo despercebido nesta campanha, o que é estranho. Nós estamos habituados a que André Ventura seja sempre o centro da campanha. Veremos se isso se vira ou não contra ele, se produz ou não o movimento de alguma desmobilização do eleitorado do Chega. Até ver, as sondagens que contam o que contam, dizem que os eleitores do Chega estão muito empenhados em dar a vitória a André Ventura. Portanto, até ver, a estratégia está a resultar. E depois, se à sua direita tem Cotrim e Marques Mendes a disputarem o espaço, o apoio, a bênção de Luís Montenegro, e se aquele que algures no passado ameaçou vagamente disputar o eleitorado antissistema, Henrique Gouveia e Melo, se apresenta como o candidato oficial, quer ele, oficial do Partido Socialista, isto sobra, ou melhor, preserva todo o espaço de atuação de André Ventura, que é e está a ser nesta campanha, em virtude da estratégia que os outros adversários estão a usar, André Ventura está a ser nesta campanha o verdadeiro candidato antissistema, sem margem pra grandes dúvidas. Sabemos que isso tem efeitos limitados, mas pra vencer uma primeira volta, pode ser bastante interessante. Portanto, se a direita continua toda a alinhar à procura dos mesmos eleitores, sobram outros. Esses outros têm em André Ventura uma escolha que sabem o que representa.

E agora, Miguel, quem anda a perder?

Quem anda a perder votos e a cabeça é Jorge Pinto. Tudo isto já está uma enorme confusão. Já nem sei o que é de pensar. Avança, recua, avança, recua, desiste, fica, pode desistir, pode ficar. Claramente não sabe o que quer fazer da vida. Além disso, ontem no debate voltou a falar em traidores. Está com esta mania dos traidores à pátria, anda sempre à procura de um traidor a cada esquina, à procura de traidores à pátria, não se percebe muito bem. Hoje também tirou da cartola, ele não usa cartola, mas pronto, uma cartola metafórica.

Pagava pra ver.

Tirou um ataque ao Ministério Público, dizendo que o Ministério Público se está a meter na política. Não sei se também está à procura de traidores dentro do Ministério Público. Nem sei que votos é que ele pensa ganhar aí, mas acima de tudo, eu acho que as pessoas olharam pra prestação dele no debate de ontem e pensaram: "Hã? Como assim? O que ele está a dizer?"

"O que esse senhor está aqui a fazer?"

"Tragam o Google Translator pra eu perceber o que se passa aqui". Acho que isto vai ser uma desgraça para o LIVRE. Realmente não se percebe qual é a estratégia, qual é o objetivo, o que o LIVRE quer tirar disto, o que Jorge Pinto quer tirar disto, não se consegue entender. E portanto, eu acho que ele a cada minuto que passa vai perdendo mais votos para-

Que já não são muitos

...que já não são muitos. Sim, ainda faltam alguns minutos, mas vai perdendo votos pra Manuel João Vieira, sem dúvida.

Miguel.

Eu estava indeciso entre individualizar na figura de Luís Marques Mendes ou falar do PSD, e escolhi a última opção. Quem está a perder votos é o PSD. Nós estávamos habituados a ter um PSD que é uma máquina, ou era uma máquina de triturar líderes quando estava na oposição Ser uma máquina de triturar candidatos quando está ou estava na iminência de fazer quase um pleno histórico em lugares de poder é bastante surpreendente. É verdade que Luís Marques Mendes terá muitas responsabilidades nisso, não ter o apoio do partido. É verdade que sim, não só pelo que ele é, mas também pelo que ele fez ao longo do seu percurso político, isso não haverá grandes dúvidas. Agora, também não deixa de ser evidente que esta falta de entusiasmo em torno de Luís Marques Mendes resulta de lutas fratricidas que se arrastam há anos no interior do PSD. E basta olhar para alguns sinais, o silêncio de Pedro Passos Coelho, Rui Rio estar ao lado do almirante Gouveia e Melo, Pedro Santana Lopes estar ao lado de Cotrim, Miguel Morgado, que é uma pessoa próxima de Pedro Passos Coelho, está de um lado, Miguel Relvas está do outro, Vasco Rato, também uma figura de passismo, está ao lado de António José Seguro. Está tudo uma enorme confusão no PSD. Claro que o grande derrotado será sempre Luís Marques Mendes, se vier a perder as eleições, a derrota será dele, mas não deixa de ser espantoso como um partido que está no governo, que lidera as regiões autónomas, que é o maior partido autárquico.

Mas nem a presença de Montenegro consegue mitigar isso?

Aparentemente, Montenegro conseguiu.

Estando o partido no poder, sendo governo.

Aparentemente, Montenegro conseguiu ganhar todas as eleições em que ele próprio participou, menos aquelas em que não foi ele o principal rosto. Isso ajuda ou indicia que há também algumas dificuldades para lá daquele voto mais prático e pragmático, ou seja, chegar ao poder, vencer uma legislativas, ganhar as Câmaras, ganhar as regiões autónomas, isso significa poder. Em tudo o resto, parece que há aqui uma vontade de servir uma vingança sem resultados imediatos e práticos.

E as caravanas estão muito sensíveis às sondagens e àquilo que vai sendo dito. Nota-se aqui um titubear nalguns pontos e um bocadinho perdidas.

Sim. Lá está, se tivesse destacado Luís Marques Mendes como aquele que está a perder votos, seria precisamente por aí, porque aquilo a que assistimos no debate ao 11 da RTP foi um candidato com muitas dificuldades em lidar com as adversidades. Aquele ataque de Gouveia e Melo e a forma como Luís Marques Mendes reagiu, não conseguindo esconder o embaraço e a falta de capacidade de resposta rápida, isso indicia algum desnorte na campanha do social-democrata. Não acho que haja grandes dúvidas sobre isso. Agora, chamo também a atenção para um aspecto. Nós estamos a comentar muito em cima do acontecimento. Imagine-se que de hoje para amanhã aparece uma sondagem bastante mais positiva para Luís Marques Mendes. A história da campanha muda rapidamente. Portanto, temos que ter aqui alguma cautela para não atribuir estados de alma que podem não estar tão próximos da realidade.

Mas, Miguel, só para quem nos está a ouvir e às vezes nós vamos comentando estas coisas e vamos conversando muito sobre isto, mas imagino quem está no carro e não acompanha isto ao minuto como nós. Por exemplo, ontem a reação de Marques Mendes no debate, em que, no fundo, não é capaz de sair por cima quando é atacado. Vou pôr o contraponto, que é Ventura, ao menor ataque, ele consegue defender-se e contra-atacar e tentar sair por cima. Seja com quem for. E Marques Mendes não está a revelar essa capacidade, é isso?

Acho que a comparação com André Ventura é injusta, porque André Ventura tem resposta pronta.

Não, é só para percebermos aqui os extremos.

Não joga exatamente com as regras a que os outros se obrigam a jogar.

Exatamente, é só para percebermos aqui um pouco os extremos.

Agora, é fácil fazer o comparativo entre Luís Marques Mendes no frente a frente com Henrique Gouveia e Melo, em que respondeu, exigiu, aliás, várias vezes que o adversário apresentasse provas do que estava a dizer e, portanto, teve uma postura e um comportamento muito mais assertivo. Ontem, no debate ao 11, Luís Marques Mendes acabou por quase, não lhe queria chamar desespero, que é uma palavra forte, mas quase como um desabafo, acusar o adversário de estar a dizer uma ordinarice, palavras do próprio. Isso não é um argumento político, e não é um argumento político a que estejamos habituados, vindo de alguém com a experiência política e capacidade e elasticidade mental de Luís Marques Mendes. Portanto, esperava-se que tivesse outros argumentos quando confrontado por Henrique Gouveia e Melo. O que me parece é que, de facto, todo este clima que se montou em torno de Luís Marques Mendes e que ele também teve bastantes responsabilidades nisso, pelas hesitações e pelas omissões, parece-me que esse clima afetou muito a campanha de Luís Marques Mendes e as sondagens. Por muito cuidado e cautela que nos mereçam

Foram sondagens muito más para Luís Marques Mendes. Não é fácil ir de primeiro para quinto.

Miguel, obrigada. Amanhã cá estaremos outra vez. E todos os dias, até o final da campanha, fazemos contas sobre quem anda a ganhar e a perder votos, mas também mergulhamos nas caravanas e hoje vamos aos dois potenciais vencedores do debate ao 11 de ontem na RTP. João Gama, que está a acompanhar a campanha de António José Seguro, que ontem conseguiu esquivar a lama de uma forma imaculada entre Marques Mendes e Gouveia e Melo. O debate correu bem a Seguro e isso notou-se hoje nas ações de campanha?

António José Seguro esteve há poucos minutos aqui em Lisboa, à arruada mais participada da campanha até agora, e tem usado no contacto com a população, com os possíveis eleitores, a mesma tática que tem usado no debate. Ou seja, até pode insinuar algumas críticas sobre os candidatos quando diz que deixa os interesses à porta do Palácio de Belém, é uma crítica indirecta a Luís Marques Mendes, mas nunca os nomeia. Ou seja, apesar de também apontar alguns reparos aos seus principais opositores, nunca entra no repique directo. Os jornalistas até puxam por ele e ele nunca responde diretamente de forma muito assertiva às críticas que muitas vezes lhe são feitas. Portanto, mantém a postura que apresentou ontem no debate, é também a postura que tem trazido para a rua e ele está a sentir-se cada vez mais otimista. As sondagens dão um empurrão forte e sente que essa segunda volta, que antes poderia parecer mais difícil de atingir, agora está a duas semanas de boas campanhas eleitorais.

Isso é perceptível na caravana.

Sim. António José Seguro começou esta campanha, sempre que falava na segunda volta, sinalizando que para isso precisava do voto útil dos partidos à esquerda, precisava até de uma eventual desistência. Agora, esse apelo é um pouco mais cauteloso, está menos presente no discurso de António José Seguro, que parece indicar de alguma forma que o candidato apoiado pelo PS já está a contar com parte desses votos, talvez por Jorge Pinto ter aberto a porta um bocadinho de forma mais descarada nos últimos dias, esteja a ajudar esse crescendo da campanha.

E os votos do Partido Socialista, sentem-se também...? Há figuras do PS a aparecer na campanha.

Ontem tivemos em Grândola uma presença muito discreta de Ana Catarina Mendes. Chegou lá, deu um abraço a António José Seguro e depois deixou-se ficar para o fim da arruada. E hoje tivemos Duarte Cordeiro, que até falou aos jornalistas a apontar algumas críticas a Gouveia e Melo, que era uma coisa que António José Seguro não tinha feito de forma tão directa. Duarte Cordeiro hoje disse que seria um erro os socialistas encontrarem em Gouveia e Melo uma oposição a Luís Marques Mendes. Tem tido algumas figuras do Partido Socialista, curiosamente figuras mais ligadas à ala costista do Partido Socialista, nos últimos dias a aparecer, presenças mais discretas ou presenças menos discretas, mas a aparecer na campanha, de qualquer forma.

E onde é que vai terminar o dia, João?

Vamos daqui a pouco para Santarém. É onde é que vai acabar o dia de António José Seguro.

É um bom sítio para acabar o dia. João Gama, que está a acompanhar a campanha de António José Seguro. E João Cotrim Figueiredo também dá sinais de continuar a ganhar gás. O Pedro Jorge Castro está a acompanhar a caravana do candidato apoiado pelos liberais. Onde andas, Pedro?

Na Maçaira, portanto, Conselho de Leiria.

Exatamente. Maçaira Lis.

Exatamente. A cimenteira. Acabámos de sair da Academia Cultural e Social da Maçaira, portanto, outra vez velhinhos, eleitores mais idosos, digamos assim. Isto é quase uma fixação de João Cotrim de Figueiredo nestes últimos dias de campanha. Ele já visitou três lares desde sexta-feira e só para teres uma ideia, daqui até ao fim da campanha, ainda tem mais uns quantos. Tem um almoço de avós e netos no domingo, tem uma universidade sénior, enfim. Vamos ter muito mais encontros de João Cotrim de Figueiredo com os idosos. Não é só este apelo aos netos para falarem com os avós para votarem nele. Ele sente que continua em último nesse segmento da população e está a dar tudo para conseguir virar essa imagem.

E está a assumir-se cada vez mais como uma alternativa a Marques Mendes?

Sim, e está a fazê-lo sem tibiezas. Hoje, de manhã esteve em Pedrógão Grande e no fim das declarações aos jornalistas, quis responder, por iniciativa própria, a uma crítica que tinha sido feita por Marques Mendes. Todos os outros candidatos procurariam a instabilidade. Pôs-se de fora disso, dizendo: "Ele não olhou seguramente para aquilo que eu tenho dito e para aquilo que eu proponho, porque senão, não me incluiria nesse lote". Agora à tarde voltou a falar disso, dizendo claramente que foi o único que aprovaria a reforma laboral proposta pelo governo. De manhã foi um pouquinho mais longe ainda, porque disse que se considerava o aliado mais fiável do governo Luís Montenegro se quisesse fazer reformas, que é um desafio claro ao candidato apoiado pela AD. Houve aqui uma ligeira subtileza, digamos assim, que é perguntaram sobre o que é que ele faria em relação à Ministra da Saúde neste momento, se fosse presidente da República, e ele diz que chamaria o primeiro-ministro e que recomendaria a saída da ministra. Ora, isto nem joga muito bem com este aliado fiável. E depois perguntaram o que é que ele faria se o primeiro-ministro não seguisse esta sugestão e ele disse que não iria fazer nada, não iria fazer uma birra caso não fosse aceite. Estamos nisto, mas há claramente esta preocupação dele em captar o eleitorado da AD, portanto, velhinhos e eleitores da AD estão no target que interessa a João Cotrim de Figueiredo. Nesta altura, ele sente que há aqui uma hipótese, de facto, de virar o jogo e de os eleitores que estejam indecisos entre ele e Marques Mendes, verem Marques Mendes a cair nas sondagens com este estrondo e começarem então a virar-se para ele e portanto ele vai dar tudo para tentar capitalizar isto a favor da sua candidatura, de forma bastante surpreendente, tendo em conta o ponto de partida.

E para onde vais agora e onde vais terminar o dia?

Vou terminar com um jantar em Leiria, uma terra muito bonita, onde eu nasci também.

Agora acabaste por te denunciar.

Sim, tinha de o fazer, senão as pessoas não iam perceber. Mas sim, é isso que está previsto, um jantar em Leiria, amanhã ainda Porto de Mós e depois rumo ao norte, a Aveiro, Vagos, mais concretamente, e a acabar no Porto.

Obrigado, Pedro, e boa viagem. Bom jantar também em casa, em Leiria. Pedro Jorge Castro está a acompanhar a caravana de João Cotrim Figueiredo. O "Caça ao Voto" vai estar aqui todos os dias da semana, na tarde política da Rádio Observador, até ao final da campanha eleitoral. Andamos a fazer as contas sobre quem anda a ganhar e a perder votos.