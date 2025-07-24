Cumprem-se este ano 203 anos sobre a proclamação da primeira Constituição portuguesa, que teve lugar no ano de 1822. A também designada Constituição “vintista” foi o primeiro documento mais alargado garante de direitos individuais em Portugal – protetores de direitos humanos. À época, foi considerada uma Constituição bastante avançada, muito também por assentar em documento anterior designado por Bases da Constituição.

Antes da Revolução de 1820 vivia-se um tempo de deveres: dever de vassalagem ao rei, dever de obediência ao senhor. Quase não se ouvia falar em direitos e muito longe vinha ainda o tempo dos direitos humanos – ou “era dos direitos”, como designada por Norberto Bobbio [L’età dei diritti, 1990]. Não obstante, alguns havia que, aos poucos e ao arrepio da censura, foram identificando e sublinhando a importância da figura dos direitos, da sagrada Liberdade, de uma igualdade que era por natureza, ao invés de desigualdades que eram por força.

Entre outros, Francisco Xavier de Oliveira (mais conhecido por Cavaleiro de Oliveira), que viveu boa parte da sua vida fora de Portugal, no exílio, falou em laços fraternos de humanidade, ainda que com as devidas reservas características de um século XVIII iluminista: “Sou homem pela graça de Deus: se és mulher, a minha nobreza é mais elevada que a tua. Sou português: se és hotentote, não tenho dúvidas que te posso marcar um lugar de fila entre os meus concidadãos. Sou pobre: se és rico, há entre nós um abismo formidável que, talvez, nos separe por toda a eternidade. Mas pouco importa: Que sejas pusilânime, ignorante ou orgulhoso, ou ainda mesquinho, sábio ou magnânimo, és sem dúvida uma criatura mortal, e incontestavelmente o meu semelhante, o meu irmão. Nesta qualidade te considero; trata-me da mesma maneira. Que o nosso laço de união seja a humanidade.” (Recreação Periódica, 1751)

Um dos livros de Francisco Xavier de Oliveira

No final do século XVIII, damos conta de outro autor com semelhantes preocupações. Trata-se de Luís Caetano de Campos, que publicou, sob anonimato, a narrativa ficcionada intitulada Viagens d’Altina (1790-1792) – curioso título, que recorda aqueloutro célebre de Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver (1726). As Viagens d’Altina relatam a história da donzela Altina circulando por diversos lugares reais, mas também por um espaço de incerta localização, a terra dos Povos Balinos, onde tudo é diferente do que se conhece, mas patente de ser colocado em prática. A narrativa é constituída por diversas outras micronarrativas. Os temas tratados nestas histórias vão da exposição de técnicas e métodos da agricultura, a breves tratados de Física, com a explicação do movimento das marés, ou do sistema de Copérnico e sua crítica, mas fazem-se também relatos de quadros críticos à escravatura, ou à submissão dos filhos à vontade dos pais no que à escolha livre das suas vidas diz respeito. O autor destaca a liberdade humana, o valor da tolerância, a necessidade do tratamento do outro com humanidade, da busca constante do bem-estar de cada um pelo seu semelhante, de um tratamento justo e com equidade, de acordo com os sagrados “direitos da humanidade”. Neste quadro, por diversas vezes, Caetano de Campos evoca também, com insistência, a igualdade entre homem e mulher. Destacamos um eloquente excerto em que se apela à igual racionalidade das mulheres e ao seu lugar enquanto metade da humanidade: “Que razões podeis alegar, que não sejam inteiramente sofísticas, para desterrar da ordem dos racionais todo o sexo feminino, que pelo menos forma metade do Género humano?”

Sobre o valor da Liberdade falou-nos também largamente Bocage, já nos alvores do século XIX, e por ela pagou caro, nas masmorras da Inquisição. Apela igualmente o poeta do Sado aos devidos direitos, na sua fundamental “Epístola a Marília”, onde consequentemente afronta o despotismo: “Reclama o teu poder, os teus direitos,/ Da justiça despótica extorquidos […].”

1820 será ano de Revolução e, a partir de então, o Antigo Regime deposto dará lugar a uma Monarquia Constitucional. De um tempo dos deveres passa-se a um tempo de direitos, o vassalo torna-se cidadão, a consciência sobre a figura do escravo pesa cada vez mais e deseja-se uma justa afirmação do homem livre.

De acordo com Telmo Verdelho (As Palavras e as Ideias na Revolução Liberal de 1820, 1981), foi, de facto, durante a Revolução que o entusiasmo pelos direitos se tornou evidente: “Muito se gastou esta palavra no triénio revolucionário [1820-1822], especialmente no início. Era uma das ‘vozes mágicas’”.

Teresa Fonseca

Bases da Constituição (1821) (Biblioteca da Assembleia da República).

Na verdade, esse mesmo entusiasmo pelos direitos fez-se desde logo notar nas já referenciadas Bases da Constituição. Apesar da inquestionável relevância da Constituição de 1822 como texto pioneiro no quadro constitucional português, na verdade, para a sua elaboração concorreu um anterior documento, mais breve, mas de manifesta importância, concebido durante as Cortes Constituintes: as denominadas Bases da Constituição. Neste aspecto, as Bases da Constituição (1821) podem ser consideradas um documento pioneiro fundamental para a implementação, não só de uma época liberal, mas em especial de uma cultura para os direitos humanos em Portugal, uma vez que no seu articulado se encontrará, efetivamente, pela primeira vez enunciado e garantido, em gérmen e de modo oficial no quadro do Reino, o desígnio dos direitos individuais e dos principais valores que se queriam ver garantidos a partir de então. Foram estas Bases documento provisório, mas inspiração para que a Constituição de 1822 abrisse desde logo com capítulo destacado, dedicado aos “direitos e deveres individuais dos Portugueses”. Segurança, liberdade regrada pela lei e garantia de direitos constituíram-se como o mote dos novos tempos inaugurados pela Revolução.

No entanto, estes utópicos tempos revolucionários foram interrompidos pela Contrarrevolução e a realidade encarregou-se de demonstrar que a utopia dos direitos para todos estava ainda bastante longe: as distinções de ordem passaram a distinções de classe, pois, se por um lado nem todos tinham os “cabedais” suficientes para serem cidadãos, outros não os tinham em quantia suficiente para deixarem de ser “cidadãos de segunda classe”; a questão da escravatura perpetuava distinções profundas; os direitos cívicos e políticos no feminino continuavam também a ser uma miragem, entre outros semelhantes desafios no que aos direitos diziam respeito.

Recorde-se que, não apenas com a experiência vintista, mas com outros momentos históricos congéneres (lembre-se o paradigmático exemplo da Declaração francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789), o saldo destes direitos foi sempre, retumbantemente, mais teórico do que prático.

Ontem como hoje, da mesma forma, e apesar de todos os esforços constantes que se fazem pela proteção e garantia de direitos humanos, em muitos lugares, em Portugal e no mundo global em que vivemos, eles não passam de uma quimera.

Contudo, o momento histórico de 23 de setembro de 1822, dia da aprovação da primeira Constituição portuguesa (tal como muitos outros quadros determinantes que se lhe seguiram), ajudou a desenvolver o debate em torno desta ideia cara às sociedades atuais e a dar passos decisivos em defesa da dignidade da pessoa humana; ou seja, em defesa da plena realização de todos os seres humanos, sem exceção, com vista ao objetivo comum, sempre no horizonte da utopia, de que a esperança é o motor e o seu projeto uma possibilidade, de Bem-Estar e de Felicidade, de Justiça e de Paz.

Resta-nos continuar sempre vigilantes e cuidadores dos direitos já garantidos, para que não recuem em face dos desafios do mundo globalizado, das desigualdades no acesso a bens, espaços e serviços essenciais à vida digna humana, da indiferença ou mesmo da afronta crescente perante o outro, espelho-de-mim-mesmo.

[Os artigos da série Portugal 900 Anos são uma colaboração semanal da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. As opiniões dos autores representam as suas próprias posições.]