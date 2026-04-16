A centralização obrigatória dos direitos audiovisuais do futebol profissional português, promovida pela Liga Portugal (Liga), pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e acolhida pelo Governo como uma opção legislativa, tem sido justificada com base num discurso institucional assente em conceitos amplos e pouco densificados, como o “interesse coletivo”, o “equilíbrio competitivo” ou a “sustentabilidade do sistema”, apresentando a centralização como um mecanismo neutro e benéfico para todos, mas omitindo que esse modelo elimina a concorrência entre operadores, reduz o poder negocial dos clubes individualmente mais valiosos e cria um risco real de subavaliação do produto global.

Uma análise jurídico-económica integrada demonstra que tal opção, não só ignora a evidência empírica produzida pelo próprio mercado, como levanta sérias dúvidas de compatibilidade com princípios estruturantes do direito da concorrência – nacional e europeu – e com a tutela constitucional do direito de propriedade privada consagrada no artigo 62.º da Constituição da República Portuguesa (CRP).

Do ponto de vista factual, é incontornável que, em regime de negociação individual e concorrencial, o Sport Lisboa e Benfica foi reiteradamente reconhecido como o ativo audiovisual mais valioso do futebol português. Os contratos celebrados em 2015 demonstram-no de forma clara e inequívoca, desde que a comparação seja efetuada em bases homogéneas.

O Benfica celebrou um contrato com a duração de 10 anos que incidiu, essencialmente, sobre direitos audiovisuais e em direitos de distribuição da Benfica TV. Já Sporting e FC Porto optaram por contratos de 12 anos e negociaram pacotes heterogéneos de ativos comerciais, que incluíram patrocínios nas camisolas, publicidade estática e/ou dinâmica, serviços de telecomunicações e outros conteúdos não estritamente audiovisuais, o que inflacionou, artificialmente, os valores globais anunciados e dificultou, desde logo, uma comparação direta.

Quando se comparam períodos equivalentes de 10 anos e apenas direitos televisivos stricto sensu, o Benfica surge consistentemente como o clube mais valorizado. Enquanto o Benfica recebia, em média, cerca de 40 milhões de euros, o FC Porto situava-se num intervalo médio aproximado de 30 a 32 milhões, e o Sporting entre 25 e 28 milhões em média. E esta diferença não é marginal. Traduz-se numa valorização relativa entre 25% e 60% que é consistente com os dados de audiências, número de adeptos, subscrições televisivas e capacidade de internacionalização da marca Benfica.

A renegociação efetuada pelo Benfica em janeiro de 2026, alinhando temporalmente o contrato do Benfica com o dos seus rivais, e num contexto em que a centralização já estava anunciada, apenas veio reforçar, de forma ainda mais expressiva, essa evidência empírica.

Ao acrescentar mais cerca de 100 milhões de euros ao pacote negociado em 2015 e fixando o valor anual, de mais de 50 milhões de euros, no valor anual mais elevado alguma vez pago em Portugal só em direitos audiovisuais – isto é, excluindo as componentes de publicidade (estática, dinâmica e de transmissão televisiva) – e num mercado condicionado e em baixa, o Benfica demonstrou ser capaz de extrair um prémio significativo em negociação individual, reforçando a ideia de que a sua superior valorização não é apenas conjuntural, mas estrutural.

E este histórico é juridicamente relevante porque permite identificar, com base em critérios de mercado, o valor económico do direito em causa.

A opção pela centralização obrigatória implica a eliminação da negociação individual e da concorrência entre operadores, substituindo um mercado competitivo por um modelo de comercialização coletiva imposto. Ao contrário do que sucede em mercados concorrenciais, onde o preço reflete a disposição dos compradores em pagar pelo ativo mais atrativo, a centralização impõe um preço médio que não distingue adequadamente o valor marginal gerado pelos clubes de maior dimensão. Um sistema que penaliza quem mais contribui para a atratividade do produto dificilmente pode ser apresentado como economicamente eficiente.

Do ponto de vista do direito económico da concorrência, tal opção representa uma intervenção regulatória de elevada intensidade, que transforma estruturalmente o funcionamento do mercado e desloca a formação de preços do plano concorrencial para o plano administrativo.

À luz do artigo 101.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), esta solução é particularmente problemática. Ainda que a centralização resulte de imposição legal, a sua operacionalização traduz-se numa fixação coletiva de condições comerciais e na eliminação da concorrência entre titulares de direitos, o que constitui, em termos materiais, uma restrição da concorrência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) tem admitido modelos de venda centralizada no setor desportivo (p.e. UEFA Champions League) apenas quando estes se revelem estritamente necessários, proporcionais e acompanhados de mecanismos que assegurem a licitação competitiva, a transparência e a preservação do valor económico dos ativos. No caso português, não resulta demonstrado que a eliminação da negociação individual seja indispensável para atingir os objetivos invocados, nem que o modelo proposto seja o menos restritivo possível.

Esta crítica intensifica-se quando analisada à luz do artigo 102.º do TFUE. A centralização cria, de facto, uma entidade com poder exclusivo sobre a oferta dos direitos audiovisuais do campeonato português, configurando uma posição dominante estrutural. A fixação de critérios de distribuição que não refletem o valor marginal dos ativos mais valiosos, e que impõem perdas sistemáticas a determinados clubes, pode constituir uma forma de exploração abusiva, traduzida na imposição de condições comerciais injustificadamente desfavoráveis. O Benfica deixa de ser um agente económico ativo para se tornar num destinatário de uma quota administrativa desligada do valor que comprovadamente gera no mercado.

E estas fragilidades no plano da concorrência tornam-se ainda mais graves quando analisadas à luz do direito constitucional português. Os direitos audiovisuais configuram posições jurídicas de natureza patrimonial, plenamente integradas no conceito constitucional de propriedade privada protegido pelo artigo 62.º da CRP. A própria jurisprudência do Tribunal Constitucional tem afirmado que esta proteção abrange não apenas bens corpóreos, mas também direitos de exploração económica suscetíveis de avaliação pecuniária. No Acórdão n.º 187/2001, o Tribunal sublinhou que a justa indemnização deve corresponder ao valor real e efetivo do bem sacrificado; no Acórdão n.º 353/2012, afirmou que essa indemnização não pode ser meramente simbólica nem desligada de critérios de mercado; e nos Acórdãos n.os 90/2010 e 287/2020 reiterou que a imposição de sacrifícios patrimoniais especiais e anormais exige compensação adequada.

A centralização obrigatória dos direitos televisivos configura, materialmente, uma expropriação ou, pelo menos, uma restrição equiparável à expropriação do direito de comercialização individual desses ativos. Ao retirar aos clubes a faculdade de dispor economicamente dos seus direitos, o Estado priva-os de um elemento essencial do seu direito de propriedade. Ora, se o modelo centralizado não garantir que clubes como o Benfica recebem, no mínimo, o valor que o mercado concorrencial demonstrou estar disposto a pagar, então não se encontra assegurada a justa indemnização constitucionalmente exigida.

E neste quadro, a atuação concertada da Liga, da FPF e do Governo revela uma preocupante desvalorização dos limites jurídicos da regulação económica. Invoca-se o interesse coletivo sem se demonstrar a proporcionalidade do sacrifício imposto, nem se acautelar a necessária compensação. A solidariedade e o equilíbrio competitivo não podem ser alcançados através de uma redistribuição forçada de valor, isto é, numa transferência administrativa de valor imposta por via regulatória que transforme, determinados clubes, em financiadores involuntários do sistema, sob pena de se cair numa forma de expropriação encapotada, juridicamente insustentável.

A posição do Sport Lisboa e Benfica tem sido, não raras vezes, simplificada ou caricaturada, quando na realidade assenta numa leitura económica consistente e suportada por dados objetivos e com sólido respaldo no direito constitucional, no direito da concorrência e no direito da União Europeia. A evidência empírica do mercado, a lógica económica da concorrência e a jurisprudência constitucional convergem numa conclusão clara: a centralização dos direitos audiovisuais só será juridicamente legítima se respeitar o valor real dos direitos expropriados. Qualquer solução que ignore este imperativo não apenas fragiliza o futebol português no plano económico, como expõe o regime de centralização a um sério risco de inconstitucionalidade e de incompatibilidade com o direito da União Europeia.