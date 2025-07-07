Em Abril de 2025, Eric Schmidt (ex-CEO da Google) declarou numa TED Talk que a revolução da inteligência artificial está a ser amplamente subestimada. Nos próximos seis anos, afirmou, veremos sistemas a legislar, diagnosticar, investigar e decidir com uma sofisticação superior à humana – guardado no bolso. Acrescentou que, dentro de três a cinco anos, atingiremos o que designa por inteligência geral artificial, ou AGI, definido como um sistema tão inteligente quanto o mais brilhante matemático, físico, artista, escritor ou pensador.

Disse ainda que nos próximos 6 anos, ultrapassarão amplamente a capacidade cognitiva de toda a humanidade somada. Porém, esta confiança tecnocrática, mais do que a exaltação científica, anuncia um enorme deslocamento civilizacional silencioso: a substituição progressiva da interioridade humana por critérios de eficiência algorítmica.

Não é a máquina que me assusta – é a velocidade com que abdicamos do que somos. A IA não imita apenas capacidades humanas; redefine o que entendemos por inteligência, discernimento e valores. Automatizando funções cognitivas, arriscamo-nos a automatizar também a ética, a dúvida, a memória, a criação, a compaixão – os elementos frágeis, mas insubstituíveis da condição humana.

A técnica não é neutra. Impõe uma forma de ver o mundo e a IA intensifica essa lógica, reduzindo o humano a uma variável optimizável. Quando a eficácia se torna o critério supremo, o erro é um desvio, a lentidão um defeito, a hesitação uma falha. Mas é nesse intervalo entre o saber e o não-saber que o humano se revela. Walter Benjamin, ao analisar a técnica no campo da arte, já intuía esta transformação: a reprodutibilidade técnica dissolve a “aura” – esse brilho único da experiência autêntica e irrepetível.

A arte não é simplesmente um resultado formal ou estético. É uma afirmação da dignidade e fragilidade humana. Faltando-lhe esta dimensão ética e espiritual, a IA nunca poderá substituir a arte humana. A IA poderá simular estilos – mas jamais criar arte verdadeira.

Neste cenário, talvez não baste regulação. É necessário reabilitar uma ética do espírito. A racionalidade técnica deve submeter-se à razão comunicativa – à escuta, ao cuidado, à comunidade, ao comum. O progresso só é progresso se ampliar liberdades reais. O perigo não está em sermos vencidos pela IA, mas em aceitarmos a sua lógica como critério do humano.

É aqui que as artes e a educação humanista se tornam centrais, não como ornamento, mas como resistência ativa. A arte não serve para entreter – serve para lembrar que existe um sentido que escapa ao cálculo. A poesia, o teatro, a pintura, a música, revelam o indizível, o “inútil”, o belo – tudo aquilo que nos resgata da tirania da utilidade. As humanidades não competem com a IA: ensinam-nos a ser humanos no que nenhuma máquina poderá simular.

Educar é cultivar mundos interiores plurais, desenvolver o pensamento crítico, o juízo ético e a imaginação moral. Não basta preparar para o mercado – é primordial formar consciências que resistam à automatização da existência.

Há, contudo, uma fronteira que a IA jamais cruzará: a do espírito. A liberdade de encontrar sentido para a vida, e para o sofrimento, é intransferível. Rilke dizia que viver é amadurecer num espaço onde nem o tempo nem o código penetram. E poderia citar uma lista infindável de exemplos. A nobreza de espírito – a capacidade de contemplar, de perdoar, de cuidar, de ouvir, de amar – permanece como o mais alto gesto de liberdade humana.