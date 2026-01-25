A Polícia Judiciária (PJ) levou a cabo a Operação “Irmandade”, uma investigação de elevada complexidade que culminou na detenção de vários suspeitos associados a uma organização extremista de matriz neonazi, designada Grupo 1143. Desenvolvida em estreita articulação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), a operação assentou numa estratégia investigatória rigorosa, centrada na recolha, tratamento e validação de prova robusta, determinante para a neutralização de uma ameaça grave à segurança interna, com evidentes ramificações transnacionais.

A investigação foi conduzida pela herdeira da Direção Central de Combate ao Banditismo (DCCB), a Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT), unidade especializada e de reserva da PJ, vocacionada para o combate ao terrorismo, à criminalidade organizada e aos fenómenos de radicalização violenta. Esta realidade operacional exige estruturas altamente qualificadas, compostas por inspetores de nível superior, com formação especializada, experiência consolidada e capacidade de atuação integrada, num modelo funcional equiparável a uma verdadeira “CT” no domínio da investigação criminal.

Num contexto em que o terrorismo doméstico e as redes criminosas transnacionais recorrem a estruturas clandestinas, comunicação cifrada e plataformas digitais para ocultar a sua atividade, a prova assume um papel absolutamente central. A eficácia do inquérito não se esgota na recolha de indícios, dependendo sobretudo da capacidade de os converter em prova juridicamente válida, consistente e resistente ao escrutínio judicial. É nesta dimensão que a especialização da UNCT se revela decisiva.

Ao longo de vários meses, foram utilizados meios de obtenção de prova adequados para fundamentar a promoção de buscas, sempre sujeitos a um rigoroso enquadramento legal e controlo judicial. A recolha de prova digital ajudará a compreender o grau de virulência do grupo de autores identificado, a estrutura desse grupo e a prática de outros ilícitos criminais. A integridade, autenticidade e fiabilidade da prova foram asseguradas através de procedimentos técnico-científicos rigorosos.

Neste domínio, assume particular relevância salientar a articulação com a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), através da intervenção da Equipa Técnica de Investigação Digital (ETID). Os peritos forenses digitais desta unidade especializada são decisivos na extração, preservação e análise de prova digital, garantindo a sua validade jurídica e reforçando de forma determinante a solidez probatória do inquérito e a sustentação das diligências promovidas pelo DIAP.

A prova recolhida permitiu demonstrar a existência de uma organização estruturada, assente numa ideologia de ódio, racista e xenófoba, com inspiração em correntes neonazis internacionais. A investigação identificou uma hierarquia interna com funções definidas, enquadrando o Grupo 1143 no conceito de criminalidade organizada. A sua capacidade de mobilização, recrutamento e radicalização, amplificada pelo uso intensivo da internet e das redes sociais, aumentava significativamente o risco de passagem do discurso extremista à prática de crimes violentos contra pessoas e bens.

Acresce a esta realidade a dimensão transnacional da organização, evidenciada por contactos e ligações com movimentos extremistas estrangeiros, envolvendo a partilha de conteúdos ideológicos e estratégias de atuação. Estas conexões internacionais elevaram o grau de ameaça e reforçaram a necessidade de uma resposta especializada, sustentada numa valência com experiência consolidada em cooperação internacional e investigação criminal complexa.

A Operação “Irmandade” é encarada como uma ação preventiva de elevada importância, demonstrando que o combate ao terrorismo doméstico e à criminalidade organizada exige investimento contínuo em tecnologia, métodos de investigação sofisticados e, sobretudo, estruturas especializadas integradas por inspetores altamente qualificados. A Polícia Judiciária reafirma, assim, o seu papel central na defesa do Estado de direito democrático, evidenciando que a prova, a sua recolha rigorosa e os meios de obtenção de prova constituem pilares essenciais para o sucesso do inquérito criminal num cenário de ameaças cada vez mais complexas e transnacionais.