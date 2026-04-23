A definição de prioridades continua a ocupar o centro do debate sobre a indústria europeia, ainda que o ponto crítico se tenha deslocado. As principais orientações estratégicas encontram-se, há vários anos, claramente identificadas: descarbonizar a base produtiva, acelerar a integração tecnológica, reforçar a autonomia em cadeias de valor críticas e responder a um enquadramento normativo e regulatório mais exigente. O verdadeiro desafio reside hoje na capacidade de concretizar estas orientações com a rapidez, a escala e a robustez técnica que o contexto impõe.

Esta pressão resulta da convergência de fatores que passaram a incidir em simultâneo sobre a atividade industrial, comprimindo o tempo de resposta das empresas e aumentando o nível de complexidade das decisões. A incorporação de novos requisitos energéticos, tecnológicos, normativos e de segurança, deixou de ocorrer de forma faseada e passou a refletir-se diretamente nos custos de produção, na organização dos processos e na necessidade de adaptação contínua dos sistemas produtivos, com impacto imediato na competitividade.

O relatório The Future of European Competitiveness, apresentado por Mario Draghi em setembro de 2024, veio dar expressão a esta realidade ao estimar em 750 a 800 mil milhões de euros por ano o investimento adicional necessário para sustentar a transição climática, digital e industrial na União Europeia. Mais do que evidenciar a dimensão do esforço financeiro, este valor sublinha a necessidade de alinhar ambição política com capacidade efetiva de reconfiguração do tecido industrial.

Este enquadramento tem vindo a ser progressivamente traduzido em instrumentos de política europeia. O Competitiveness Compass, apresentado em janeiro de 2025, estruturou a ação económica em torno da inovação, da descarbonização e da segurança económica. Pouco depois, o Clean Industrial Deal reforçou a articulação entre competitividade e transição energética. Em paralelo, instrumentos como o Net-Zero Industry Act e o Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) estão já a redefinir condições de investimento e de concorrência, enquanto a aplicação da Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e da diretiva NIS2 alargou significativamente o perímetro de exigência sobre as empresas industriais.

Este quadro assume particular relevância no cenário europeu e nacional, atendendo à configuração do tecido empresarial. Em Portugal, as pequenas e médias empresas representam mais de 99% das empresas, com predominância de microempresas, desempenhando um papel central na criação de valor, no emprego e no dinamismo económico. Neste contexto, os processos de transformação industrial colocam desafios específicos, não por ausência de iniciativa, mas pela exigência técnica, organizacional e de investimento que implicam.

A capacidade de testar, validar e qualificar soluções tecnológicas assume, por isso, particular importância, constituindo uma condição essencial para a adoção de novas tecnologias, ao permitir reduzir risco, assegurar o desempenho e garantir conformidade em ambiente produtivo.

Entre a orientação política e a implementação industrial existe, assim, um espaço intermédio onde as decisões são frequentemente condicionadas pela incerteza técnica, pelo risco associado ao investimento e pela complexidade dos processos de validação.

É precisamente neste domínio que as infraestruturas tecnológicas assumem um papel estruturante. De acordo com a definição da Comissão Europeia, disponibilizam serviços especializados de ensaio, teste, validação e demonstração tecnológica, contribuindo diretamente para a redução do risco associado à adoção de novas soluções, para a aproximação entre desenvolvimento e aplicação industrial e para a melhoria da eficiência do investimento.

Mais do que estruturas de suporte, constituem instrumentos fundamentais de operacionalização da transformação industrial, e um elemento crítico da capacidade de resposta da indústria.

Este papel ganha uma importância acrescida em setores como o da Metalomecânica, que ocupa uma posição central na base industrial portuguesa. Em 2025, as exportações deste setor ultrapassaram 24 mil milhões de euros, representando cerca de um terço da indústria transformadora e evidenciando uma forte integração nos mercados europeus. Trata-se de um setor com elevada intensidade técnica e forte exposição a requisitos normativos e de qualidade, cuja capacidade de adaptação influencia diretamente a competitividade de múltiplas cadeias de valor.

Neste enquadramento, o reforço das infraestruturas tecnológicas deve ser entendido como uma componente essencial da política industrial e como parte integrante da resposta estrutural da indústria, ao assegurar as condições que tornam exequível a transformação do modelo produtivo e sustentam a transição entre orientação estratégica e aplicação industrial.