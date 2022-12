Raymond Aron, o importante pensador conservador liberal ou liberal conservador do século XX, dizia que uma das forças do marxismo era “poder ser explicado em cinco minutos, em cinco horas, em cinco anos ou em meio século”. O mesmo Aron, num comentário a L’Ère des Tyranies, de Élie Halévy, escreveria que “o comunismo era a transposição e a caricatura de uma religião de salvação”.

Estes dois comentários sobre o marxismo como pensamento e o marxismo como ideologia são importantes para explicar o seu sucesso entre os intelectuais e as massas do Ocidente e do mundo, durante o quase século e meio que vai do Manifesto Comunista (1848) à queda da URSS (1991). E até a persistência das suas ideias e princípios, a sua extraordinária sobrevivência como ideologia à experiência e ao fim do “socialismo real”.

As relações e sobreposições entre Cristianismo e Marxismo foram tratadas sistematicamente por Alasdair MacIntyre, um dos pais da Nova Esquerda britânica (mais tarde arrependido e convertido ao catolicismo), em Marxism & Christianity. MacIntyre, hoje nonagenário, foi um intelectual engagé e controverso, com colaborações simultâneas em publicações como a New Left Review e o Encounter.

Em vários dos seus escritos lembrou as duas funções que a religião desempenhava para Marx: por um lado, confirmava a ordem política, ao “sugerir que a ordem era de certo modo legitimada pela autoridade divina”; por outro, através da ideia e da esperança no Paraíso post mortem, consolava os pobres e oprimidos com a felicidade futura e desmobilizava-os para os combates deste mundo. Isto levara o autor de O Capital a concluir que “a primeira condição para a felicidade do povo era a abolição da religião”. E na nova ordem comunista, naturalmente, a religião seria dispensável, já que desapareceria a ordem capitalista – os opressores e os oprimidos – e até o Estado viria a ser também dispensado.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.