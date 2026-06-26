O texto integral do Memorando de Entendimento (MOU) demonstra que a condicionalidade mantém a iniciativa nas mãos de Donald Trump e desmonta a propaganda que o apresenta como uma rendição perante Teerão.

Um memorando de entendimento com o Irão não equivale a uma capitulação nem constitui um acordo definitivo. A sua função é estabelecer o enquadramento das negociações e definir as condições prévias que terão de ser cumpridas antes de qualquer pacto juridicamente vinculativo. Uma leitura atenta do MOU aponta numa direcção muito diferente daquela que tem sido difundida pela propaganda anti-Trump ou por certos sectores conservadores que confundem um memorando de entendimento com um acordo final. O memorando não concede qualquer benefício automático; limita-se a estabelecer um sistema de condicionalidade que preserva a capacidade de pressão dos Estados Unidos.

Alguns amigos sustentam que não foi alcançada uma mudança de regime. Talvez devessem dirigir essa crítica à oposição democrática e à sociedade civil iraniana, que não conseguiram apresentar um programa de transição, formar uma equipa alternativa nem se mobilizar para concretizar uma mudança profunda perante a crescente repressão do regime. Ainda assim, como vimos na Venezuela, o papel dos Estados Unidos consiste em garantir que qualquer processo de mudança decorra sob acompanhamento permanente. Quem não percebe que no Irão existem várias figuras equivalentes a “Delcy” simplesmente prefere não olhar para a realidade.

Vejamos agora o texto do MOU. A primeira manipulação que importa desmontar é a mais elementar: confundir um memorando de entendimento com um acordo definitivo. Um MOU organiza uma negociação, delimita os temas em discussão e estabelece as etapas de um processo, mas não desencadeia, por si só, qualquer das contrapartidas previstas num eventual acordo final. Daí a importância decisiva da linguagem utilizada no documento. Expressões como “sujeito ao acordo final” ou “como parte do acordo final” não constituem meras fórmulas diplomáticas; são cláusulas de condicionalidade. Significam que nada é concedido antecipadamente. Cada passo fica dependente da verificação do cumprimento das exigências impostas a Teerão: abertura plena e sem restrições do Estreito de Ormuz, entrega do urânio enriquecido, cumprimento das obrigações relativas ao programa nuclear e cessação total das hostilidades. Naturalmente, isto inclui todas as milícias e forças por procuração apoiadas pelo regime de Teerão.

É precisamente aí que reside a força política do texto. Donald Trump mantém o controlo porque conserva o instrumento decisivo de pressão: o levantamento ou flexibilização das sanções não ocorre com a assinatura do memorando, nem durante os primeiros sessenta dias, mas apenas quando o Irão cumprir todos os objectivos concretos estabelecidos. Trata-se de um sistema de incentivos objectivamente verificável, reversível e permanentemente monitorizado. O Irão não recebe não recebe qualquer cheque em branco; terá de o conquistar. E, acima de tudo, terá de o fazer sob a ameaça credível de que qualquer incumprimento fará regressar a pressão económica e estratégica ao seu nível máximo.

Esta arquitectura de condicionalidade jurídica e política é incompatível com a ideia de “rendição” que alguns procuraram difundir. Quem apresenta o MOU como uma oferta de dinheiro ao Irão não compreende, ou finge não compreender, que a discussão não diz respeito à atribuição de novos recursos, mas à eventual libertação limitada de determinados activos iranianos congelados, e apenas se forem satisfeitas determinadas condições. A diferença não é meramente semântica; é política. Uma coisa é transferir recursos sem contrapartidas; outra, muito diferente, é proceder à libertação gradual e condicionada fundos pertencentes ao próprio Irão, precisamente transformados em instrumento de pressão através das sanções. O mesmo se aplica ao argumento repetido de que estariam a ser “oferecidos 300 mil milhões de dólares” ao Irão. Os Estados Unidos não oferecem nem transferem qualquer montante e, mais importante ainda, o mecanismo previsto assenta num fundo de investimento externo e condicionado. Caso venha a concretizar-se, implicará um controlo efectivo da economia iraniana por investidores dos países do Golfo. Tal cenário apenas será possível mediante uma abertura económica plena do Irão. Quem não compreende este último ponto ignora simplesmente a evidência proporcionada por casos semelhantes.

A segunda grande chave do MOU reside no facto de a pressão não desaparecer nos três principais eixos estratégicos; pelo contrário, concentra-se precisamente neles: Ormuz, o urânio e as hostilidades. No que respeita ao Estreito de Ormuz, o texto não normaliza automaticamente a situação. A reabertura e estabilização do tráfego marítimo ficam subordinadas ao fim efectivo das agressões e à existência de um quadro verificável de desescalada, sem qualquer contrapartida prévia. Os que afirmam que o Irão receberá milhões sem que as sanções sejam levantadas estão simplesmente a faltar à verdade. Nenhuma sanção será suspensa antes de ser comprovado o cumprimento integral das condições estabelecidas. Manter a pressão sobre este ponto obriga Teerão a escolher entre continuar a suportar custos crescentes, quando cerca de 80% das suas exportações dependem do Estreito de Ormuz, responsável por aproximadamente 65% das receitas fiscais e por cerca de 25% do PIB iraniano, ou avançar para um alívio condicionado.

No domínio nuclear, o MOU não traduz uma cedência dos Estados Unidos; procura antes neutralizar o principal instrumento negocial do regime: a sua capacidade de enriquecer e acumular urânio. As referências ao controlo das reservas enriquecidas e às limitações operacionais do programa revelam um objectivo muito claro por parte de Washington: retirar ao Irão a sua principal arma de chantagem estratégica enquanto decorrem as negociações para um acordo definitivo. Desprovido dessa capacidade de pressão, o regime chega à mesa das negociações numa posição significativamente mais frágil, reforçando a utilidade do memorando como mecanismo prévio de contenção.

O mesmo sucede relativamente às hostilidades. Um eventual cessar-fogo ou pausa operacional decorrente do MOU não constitui uma amnistia estratégica para Teerão. Pelo contrário, funciona como um teste ao comportamento do regime sob vigilância permanente. Se o Irão violar os compromissos assumidos, a responsabilidade pelo fracasso recairá sobre o próprio regime, legitimando a reactivação da pressão militar e económica. Esta lógica transforma o memorando num instrumento de exposição: obriga Teerão a demonstrar se pretende realmente melhorar as condições de vida da sua população ou se procura apenas ganhar tempo, obter oxigénio financeiro e reconstruir as suas capacidades. É precisamente por isso que estes sessenta dias não lhe oferecem tempo; retiram-lho.

O Irão e os Estados Unidos sabem igualmente que as infra-estruturas actualmente em desenvolvimento no Iraque, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita fazem com que o Estreito de Ormuz tenha uma importância estratégica cada vez menor. Como observou um amigo ligado ao sector petrolífero, “dentro de dois meses nem sequer servirá para fazer surf”. Não compreender a importância decisiva destes sessenta dias é, pura e simplesmente, sucumbir ao chamado Trump Derangement Syndrome (TDS).

É por isso que a propaganda pró-iraniana e anti-Trump procurou apropriar-se da narrativa antes mesmo de o texto integral ser conhecido. Fê-lo ignorando deliberadamente expressões tão essenciais como “sujeito ao acordo final” e “como parte do acordo final”. A sua argumentação assenta em três distorções recorrentes: apresentar um roteiro negocial como se fosse um compromisso definitivo; descrever uma eventual libertação condicionada de activos como se se tratasse de uma oferta maciça de dinheiro dos contribuintes norte-americanos; e transformar qualquer pausa táctica numa vitória do regime. Nenhuma destas teses resiste a uma leitura rigorosa da linguagem do MOU nem da sequência de incentivos que o documento estabelece.

Os críticos afirmam que não se pode confiar no regime iraniano. O próprio MOU constitui precisamente a prova dessa desconfiança. Dizem também que o memorando dará ao Irão acesso incondicional a milhares de milhões de dólares; isso é categoricamente falso. E sustentam ainda que o objectivo deveria ter sido a queda imediata do regime. Muito bem: essas críticas deveriam então ser dirigidas à oposição iraniana, que permaneceu inactiva, bem como a Macron, Merz e aos restantes aliados da NATO que optaram por nada fazer. Os Estados Unidos não actuam segundo as aspirações de liberais de gabinete ou de estrategas televisivos; negoceiam com a realidade e sabem que, nas circunstâncias actuais, uma solução semelhante à venezuelana é plausível, ao contrário das fantasias quase ficcionais defendidas por certos sectores da direita norte-americana e europeia.

A importância do memorando não reside, por conseguinte, naquilo que concede, porque não concede nada, mas naquilo que preserva. Preserva a capacidade de condicionar, verificar, reverter e intensificar a pressão. Preserva o controlo norte-americano sobre o calendário e sobre o ritmo da abertura. E preserva ainda a possibilidade de qualquer acordo definitivo vir a ser construído a partir de uma posição de controlo económico, sendo aqui essencial compreender a lógica do fundo de investimento sem cair em preconceitos ideológicos, e não de uma política de apaziguamento. É este o ponto central que desmonta simultaneamente a narrativa da rendição e a propaganda interessada de Teerão: o MOU não encerra as negociações; abre-as em termos que colocam o Irão sob escrutínio permanente.

O Irão não ganha absolutamente nada; é o tempo que joga contra si. Os Estados Unidos nada oferecem; é o tempo que joga a seu favor. Todos os países do Golfo compreenderam esta realidade.

Os pontos de vista expressos pelos autores dos artigos publicados nesta coluna poderão não ser subscritos na íntegra pela totalidade dos membros da Oficina da Liberdade e não reflectem necessariamente uma posição da Oficina da Liberdade sobre os temas tratados. Apesar de terem uma maneira comum de ver o Estado, que querem pequeno, e o mundo, que querem livre, os membros da Oficina da Liberdade e os seus autores convidados nem sempre concordam, porém, na melhor forma de lá chegar.