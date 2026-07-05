Portugal tem vindo a repetir, em matérias de investimento e imigração, um velho erro: confundir velocidade com consistência. Quando o enquadramento muda, quando as interpretações divergem e quando diferentes atores contribuem para alimentar incerteza, o resultado é previsível — cresce a desconfiança e os investidores procuram alternativas mais estáveis.

Os resgates nos fundos elegíveis para vistos gold são um sinal dessa fragilidade. Não refletem apenas uma reação a uma alteração legislativa; refletem também um ambiente em que demasiados protagonistas — políticos, comentadores, operadores, intermediários e até alguns agentes do próprio mercado — ajudaram a tornar o tema mais volátil do que era necessário. O problema, portanto, não é de um só lado.

Uma cadeia de responsabilidades

É fácil apontar o dedo ao legislador. Mais difícil é reconhecer que a instabilidade costuma nascer de uma cadeia de decisões, mensagens e expectativas mal geridas. Há quem prometa demasiado, quem interprete de forma demasiado otimista, quem alimente narrativas alarmistas e quem transforme um assunto técnico num campo de batalha política.

Nesse contexto, a prudência deixa de ser uma virtude abstrata e passa a ser uma condição de sobrevivência. Quem aconselha investidores deve explicar riscos com rigor. Quem estrutura produtos deve comunicar com clareza. Quem legisla deve ponderar efeitos concretos e não apenas sinais simbólicos. E quem investe deve assumir que, em matérias regulatórias, a confiança se protege com análise e não com entusiasmo.

A confiança como ativo

A estabilidade é um ativo económico. E, como todos os ativos, pode ser desvalorizada rapidamente quando o mercado sente que as regras deixaram de ser claras. O caso dos fundos ligados aos vistos gold mostra isso mesmo: quando há perceção de insegurança jurídica ou de imprevisibilidade, os resgates aumentam e a racionalidade do investidor impõe-se.

Mas seria simplista reduzir este fenómeno a um único diploma ou a uma única decisão. A verdade é que o ecossistema à volta destes instrumentos tem sido marcado por mensagens contraditórias, leituras apressadas e algum ruído excessivo. Por isso, mais do que procurar culpados imediatos, importa perceber que a credibilidade é um trabalho coletivo.

O dever de moderar

Num país que precisa de capital, talento e ligação ao exterior, a prudência devia ser um princípio transversal. Não prudência no sentido de imobilismo, mas no sentido de previsibilidade, moderação e respeito pelos compromissos assumidos. Mudanças podem e devem acontecer, mas devem ser bem explicadas, bem calibradas e acompanhadas de uma comunicação responsável.

É aqui que todos têm de ser exigentes consigo próprios. O Estado, certamente, mas também os profissionais do setor, os consultores, os promotores e os próprios investidores. Quando todos participam na construção da incerteza, todos têm também a obrigação de participar na reconstrução da confiança.

O que fica

No fim, o episódio lembra-nos que os mercados não reagem apenas a leis; reagem a ambientes. E os ambientes são moldados por muitos atores, nem sempre com a mesma prudência. Se Portugal quiser continuar a atrair investimento sério, terá de cultivar um clima de estabilidade que não dependa de impulsos, exageros ou leituras oportunistas.

A lição é simples: a confiança perde-se depressa demais para ser tratada com ligeireza. E recupera-se devagar, com disciplina, sobriedade e responsabilidade partilhada.