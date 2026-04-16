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A força da técnica e a técnica da força aqui na Rádio Observador, como sempre, com o Gabriel Alves. Neste programa, vamos falar de um jogo da Liga Europa, segunda mão dos quartos de final da competição. Nottingham Forest, Futebol Clube do Porto. A equipa portuguesa foi eliminada pelo Nottingham Forest de Vítor Pereira. Um jogo marcado pela expulsão muito cedo, expulsão direta de Jan Bednarek, viu cartão vermelho direto o central polaco e pouco depois Gibbs-White acabou por marcar o único gol da partida. O Futebol Clube do Porto com menos um tentou reagir, tentou chegar a uma igualdade que implicaria um prolongamento. Apesar de ter atingido por duas vezes a barra da baliza adversária, não o conseguiu fazer e acaba mesmo vergado da Liga Europa. Está fora da competição. Gabriel Alves, muito boa noite. Vou começar precisamente por aí. O Futebol Clube do Porto merecia mais do que conseguiu?

Boa noite. Há erros que são crassos e os erros começaram na primeira mão com aquele autogol, com a falta de capacidade de definição, independentemente das oportunidades geradas, não foram convertidas. E é óbvio que em função disto, partes de um jogo que poderia ter dado algum descanso, entre aspas, porque é alta competição, mas pelo menos em termos mentais, conseguindo ter sempre capacidade competitiva, mas sem a pressão de. E depois outro erro, que é o erro de Bednarek. São casos de jogo, obviamente, com uma expulsão pelos oito minutos no jogo da segunda mão em Inglaterra. Portanto, são casos de futebol, de jogo, de alta competição. No caso, a vertente é futebol, pode acontecer noutras modalidades. E o Futebol Clube do Porto acaba, eu diria, em função disto, por se autoeliminar, porque esta equipa do Nottingham Forest não é aquilo a que se pode chamar uma grande equipa, é uma equipa que tem alguns bons jogadores, sim, mas dentro daquilo que é o campeonato inglês, que é, portanto, o melhor campeonato das melhores cinco ligas europeias, é, na realidade, uma formação com pouca dimensão e inclusivamente nesta altura luta pela continuidade, portanto, luta contra a despromoção. Portanto, é o Futebol Clube do Porto que acaba, na minha opinião, por começar a perder a eliminatória na primeira mão.

O próprio Farioli diz isso mesmo.

E depois acaba por sentenciar aos oito minutos desta primeira parte, portanto, do jogo desta noite, do jogo da segunda mão, com a expulsão de Bednarek. Depois, tudo o resto é o desacerto completo, aquilo que se passou na primeira parte, uma equipa que se perdeu, o gol que vem da formação britânica, a incapacidade de reagir. O intervalo traz, obviamente, trabalho de treinador, que é importante.

E mudanças.

E mudanças, trabalho de treinador. As mudanças é trabalho de treinador. E a verdade é que o Futebol Clube do Porto apareceu mais coeso, mais dinâmico, e agora sim, em termos de competitividade, tem duas bolas naquilo que são bolas do pau. Essas bolas não contam. E a equipa do Nottingham Forest fez o seu trabalho, fez a sua gestão e passou adiante. Não há muito mais para dizer.

Tem motivos para estar desiludido, Francesco Farioli?

Os erros pagam-se caro. Ele tem consciência disso. É um treinador de futebol e não é só no futebol, é no futebol, na alta competição, seja que modalidade for, quando erras, depois podes não ter tempo para poder ultrapassar aquilo que é adverso, não consegues nem pela direita nem pela esquerda e acabas por chegar ao fim. Agora fica aqui uma nota: bateu-se, atitude, competitividade, saiu de cabeça erguida, é tudo o que se pode dizer e quem ganha é quem merece.

Tenho ainda então mais duas notas, Gabriel. A primeira é: onde é que esteve a força da técnica?

Não houve.

Nada a apontar?

Para mim não tenho nada para referir neste jogo. Nada que possa, naturalmente, trazer à tona algo que tivesse ficado no olhar e obviamente na dimensão do próprio jogo, duas equipas muito físicas. Eu acho que o Futebol Clube do Porto é melhor equipa que a equipa do Nottingham Forest, em termos de jogo, em termos coletivos, em termos de capacidade, mas na verdade, os erros mataram.

E a técnica da força, alguma a apontar, Gabriel?

Houve mais força no jogo do que técnica propriamente. É evidente que a técnica da força tem os seus predicados, que obviamente existem, mas faltou aquela diferenciação que todos gostamos de ver num jogo de futebol que nada, mas mesmo nada nos trouxe para cativar. Ficaram sim, digamos, a força dos erros e a força dos erros foram contra o Futebol Clube do Porto.

E pagam-se caro, como já disseste aqui, Gabriel Alves. Está feita a força da técnica e a técnica da força com o Gabriel Alves. Estivemos a falar do Nottingham Forest, Futebol Clube do Porto. Derrota portista na Liga Europa por 1 x 0.