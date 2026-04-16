Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Força da técnica e técnica da força na Rádio Observador com o Gabriel Alves. Encontro também da Liga Europa. Vamos falar de uma enorme noite europeia do Sporting Braga. Eliminou o Betis de Sevilha, está na meia-final da competição. Vitória por 4 x 2, sendo que houve direito a reviravolta, uma vez que a equipe portuguesa esteve a perder por 2 x 0. Gabriel Alves, este é o encontro que está em destaque, uma equipe portuguesa que continua na Liga Europa. Que notas há a retirar, além desta enorme reviravolta alcançada pelos homens de Carlos Vinícius?

Uma remontada no futebol é sempre bonito de observar, é sempre bonito de sentir, de acompanhar. E de fato, o Sporting de Braga hoje fez aquilo a que se pode chamar a remontada. E como chamam os espanhóis, naturalmente e precisamente num dos estádios mais simbólicos do país vizinho, o La Cartuja, na cidade de Sevilha. É um jogo onde o Betis poderia ter resolvido a questão na primeira meia hora, mas onde a equipe do Sporting de Braga ainda foi a tempo. Foi a tempo de retificar e foi a tempo daquilo que é o jogo jogado e para Ricardo Horta vai todo o meu elogio, porque soube concatenar todas aquelas incidências que são necessárias para que se possa virar um jogo, se possa manter esclarecimento, se possa manter sobriedade, razão, capacidade. E Ricardo Horta trabalhou bem, muito bem acompanhado por Paul Victor, no seguimento daqueles 30 minutos em que a equipe do Betis mandou, comandou no jogo, marcou dois gols, faz um terceiro em posição irregular, que acaba por ser uma jogada em posição irregular, mas adormeceu. Portanto, Pellegrini coloca Fidalgo junto a Fornals, para dar uma maior incisão àquilo que é o futebol atacante da equipe e depois fez o seu trabalho com Anthony à direita, Abed à esquerda e Cucurella, portanto, o tal jogador que é errante no ataque. E a verdade é que apanhou completamente com espaços o Braga. O Braga não conseguiu ter capacidade para tirar a bola ao seu adversário. Marca dois, como disse, teve o terceiro e depois não quis matar o jogo ou não foi capaz. E a verdade é que o Braga percebeu que tinha espaço, tinha tempo para poder fazer algo diferente. Tem um lance a pouco tempo do apito do final da primeira parte, que tem um espaço em função de um choque dos centrais da equipe sevilhana, da equipe bética, e tirou partido disso. Portanto, o Paul Victor friu o espanhol que começou no Girona e que acabou por se formar no Barcelona e que veio por 12 bilhões, penso eu, pro Braga. Portanto, é mais um jogador da La Masia que está a fazer em Portugal, ele, como forma outros seus companheiros pela Espanha afora, uma excelente ascensão, acabou por fazer um gol que foi um gol fantástico pra quem marca quando parte pro intervalo, em alta competição, é muito importante. Está a chegar o intervalo, marcar, portanto, conseguir reduzir, traz uma autoestima, um ânimo. E tendo o tal esclarecimento que eu já falei, que o Ricardo Horta trouxe à equipe, a verdade é esta: somos capazes. Depois, naturalmente, no intervalo, o treinador fez o seu trabalho e a equipe faz a remontada muito cedo no recomeço do jogo.

Tem dois gols quase de rajada.

De rajada, que mata o Betis.

Sendo que um deles acaba por ser de pênalti, que vale o mesmo que os outros, mas tem um impacto mais forte.

Exato. Mata imediatamente o adversário. Aquilo que o adversário não fez, o Betis não fez ao Braga, quando teve total e completo ascendente, fez o Braga ao adversário quando sente que é capaz de ter ascendente. E mata. Portanto, matou. O Betis não voltou ao jogo, mesmo com todas as substituições, mais algumas que fez. A equipe não conseguiu e o Braga controlou, trabalhou e chegou ao quarto gol. Um gol fantástico.

É o momento da noite, o remate do Barvy.

Pra mim é o momento da noite, é de fato um golaço e eu direi já, é a força da técnica. Mas mais que a força da técnica, sem lhe esvaziar nada, é a força daquilo que no futebol é uma maravilha, que é a força da espontaneidade, é a força da intempestividade, mas daquela intempestividade com bom aroma, com um jardim no campo, que a estética de um jogador consegue dar, na geometria do seu remate, um golaço que acaba por calar os adeptos adversários, mas que os adeptos adversários compreendem e observam dizendo: "Mas que grande gol, que grande gol nos tirou finalmente daquilo que era uma prova em que gostaríamos de continuar." Parabéns ao Braga, 15 anos depois, está outra vez na meia final, o que éImportante para o futebol português. Acaba por ter uma senda que nos leva, portanto o futebol português, embora na segunda prova da Europa, a um lugar muito importante. Vai ter uma discussão com uma equipa alemã, o Freiburg, atenção, que é uma excelente equipa, há que dizê-lo, e eu acompanho o Freiburg também no futebol alemão, mas deixaremos isso para depois. E é, de facto, o futebol português a marcar presença, o que é muito bom.

Eu aproveito, junto já, Gabriel, então, essa nota, quem é que teve a força da técnica e a técnica da força? Juntamos tudo.

A força da técnica é para o jogador que marcou o quarto gol, que é o jogador francês, oriundo do Haiti, que começou a sua carreira no Nantes, em França, e obviamente que deu aqui uma nota maravilhosa de grande futebol, de grande qualidade e obviamente, que é a figura do jogo. Quero deixar aqui uma nota que é importante. Nas meias-finais destas duas competições europeias, estão quatro treinadores espanhóis. Luis Enrique pelo Paris Saint-Germain, Arteta pelo Arsenal, Carlos Vinicius pelo Braga e Unai Emery pelo Aston Villa. Isto é importante também dizer. Temos um treinador português lá, que é o Vítor Pereira. É importante também focar e sublinhar. Mas quero aqui referir outra situação. Temos dois treinadores que saem da escola de Guardiola, já que falamos de espanhóis. São Kompany, do Bayern de Munique, o belga, e também o treinador do Braga, porque o treinador do Braga é igualmente oriundo daquilo que é a escola de Pep Guardiola, com quem trabalhou. Parabéns ao Braga, o futebol português está na meia-final, vai continuar a ser falado, a língua portuguesa vai continuar a ser falada na UEFA nesta campanha 25/26. E parabéns também à estrutura, a António Salvador, que é o presidente da equipa do Sporting de Braga, que obviamente consegue algo que é muito importante para o clube, para a parte econômico-financeira do clube, para a região, que é o Minho, e para o país de quem faz parte esta equipa.

Está feito. A força da técnica e a técnica da força com o Gabriel Alves. Estivemos a falar do Sporting Braga e da vitória sobre o Betis Sevilha por 4 x 2.