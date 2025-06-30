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Está no ar a Guerra Traduzida. Neste programa falamos dos destaques da imprensa russa e ucraniana. Temos conosco o jornalista Vasco Maldonado Correia. Muito boa tarde, Vasco.

Boa tarde.

Vamos começar hoje pela imprensa russa e com uma notícia em destaque na agência estatal TASS. O chefe da diplomacia do Kremlin considera que o aumento dramático nos gastos com defesa da NATO é uma razão que pode levar à queda da Aliança Atlântica.

Sergei Lavrov está de visita ao Quirguistão e garante que a onda de gastos com a defesa da NATO, que se comprometeu a subir o investimento no setor para 5% do PIB até 2035, só vai prejudicar a aliança e levar ao colapso final. São palavras de Sergei Lavrov, que garante que a Rússia prefere uma abordagem mais pragmática, planeia até reduzir os gastos militares e guiar-se pelo bom senso, em vez de ameaças imaginárias, como estão a fazer os Estados membros da NATO. É algo que já tinha sido também admitido pelo próprio presidente Vladimir Putin, depois do conselho econômico que decorreu na Bielorrússia.

Falamos também de um artigo do Izvestia, que garante que estão a crescer divergências na União Europeia em relação à Ucrânia.

O Izvestia começa por frisar que a União Europeia não adotou uma declaração conjunta de apoio à adesão da Ucrânia, precisamente à União Europeia, e não aprovou o 18º pacote de sanções antirrussas, ao qual a Eslováquia e a Hungria se opuseram. Ora, o portal russo, o Izvestia, garante, por isso, que o apoio à Ucrânia está a cair por algumas razões. Diz que recentemente os políticos ocidentais têm se mostrado menos determinados quanto à questão do apoio de longo prazo à Ucrânia e que isso se deve ao cansaço da sociedade e das elites políticas em relação ao conflito. Nota também que cada vez mais pessoas notam uma diferença de padrões na União Europeia, que avalia, por exemplo, a invasão da Ucrânia como uma agressão russa, mas no Médio Oriente fala em legítima defesa de Israel. Além disso, lembra o Izvestia que os partidos de direita e eurocéticos também estão a ganhar força em vários países da Europa e usam precisamente a questão do apoio à Ucrânia como instrumento de luta política interna. Ou seja, conclui este artigo, o apoio à Ucrânia há muito que não é unânime na Europa.

A Rússia decidiu bloquear o acesso a 15 meios de comunicação da União Europeia.

É a resposta do Kremlin às sanções da União Europeia, que decidiu restringir também mais oito meios de comunicação e canais de informação russos. A medida faz parte ainda do 16º pacote de sanções que foi aprovado em fevereiro deste ano pelo Conselho Europeu. Ora, agora a Rússia responde a dobrar. Na notícia da agência TASS não são identificados os meios de comunicação a que não é agora possível aceder em território russo, mas o Kremlin diz que os visados estavam a disseminar informações falsas. Ainda assim, assume que levanta as restrições se o bloqueio contra os meios russos for também suspenso. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo explica que avisou repetidas vezes que qualquer tipo de proibições ou sanções infundadas contra os media russos não vão ficar sem resposta e a responsabilidade, diz por isso o ministério, é apenas e só da União Europeia.

O Kremlin garante que Kiev perdeu mais de 1300 soldados na linha da frente só nas últimas 24 horas.

Mais precisamente 1350 mortos em batalha contra as forças russas em todas as áreas da linha da frente neste último dia. Isto de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Defesa da Rússia. A região onde Kiev sofreu as maiores perdas foi no interior do país, do grupo de batalha Centro da Rússia. Eliminou 430 soldados, ainda sete veículos blindados de combate.

Também na agência estatal russa, hoje, dois moradores da Crimeia confessam ter recolhido informações para a Ucrânia, uma notícia também em destaque.

Os agentes do Serviço Federal de Segurança da Rússia detiveram dois moradores da região ocupada da Crimeia. Estavam a transferir dados sobre infraestrutura crítica e equipamentos militares na península para o Serviço de Segurança da Ucrânia. E tudo acontecia através do Telegram. Tratam-se de cidadãos russos, um com cerca de 50 anos, outro com 30. Fotografavam, gravavam vídeos para depois partilhar com Kiev, especificando até as coordenadas dos locais que mostravam e quem eram as pessoas a trabalhar nessas instalações. Os dois acabaram por confessar. Estão abertos agora dois processos criminais em causa o crime de traição à pátria. Podem ser condenados até 20 anos de prisão. A Rússia enfatiza mais uma vez que as agências de inteligência ucranianas continuam a usar canais online para procurar pessoas com o objetivo de cometer ataques terroristas e sabotagens. É o que diz o Kremlin. Os cidadãos russos são, por isso, instados a permanecerem vigilantes, não comunicarem com pessoas mal-intencionadas na internet e, se possível, não responder sequer a contatos desconhecidos no Telegram, mas também no WhatsApp.

Destaques da imprensa russa.