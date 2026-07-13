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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador. Passamos em revista os destaques dos jornais russos com a Laura Figueiredo. E Laura, Vladimir Putin prometeu hoje que vai vencer a guerra com a Ucrânia.

Uma promessa deixada no primeiro ato de campanha para as eleições legislativas de setembro, em que o partido presidencial Rússia Unida pretende revalidar a maioria. Citado pela imprensa russa, Putin disse hoje que a força do país reside em superarem sempre todas as dificuldades e receios. O chefe do Kremlin insiste também que as tropas russas estão a avançar na linha da frente, enquanto a economia se desenvolve, apesar dos entraves impostos pelo Ocidente. Putin afirmou ainda que os russos doaram cerca de €800 milhões para as necessidades do exército, através da Frente Popular.

E a Rússia diz ter frustrado ataques ucranianos com drones contra bases aéreas.

De acordo com a agência estatal TASS, o Serviço Federal de Segurança da Rússia anunciou ter travado várias tentativas de ataques em larga escala com drones ucranianos. Os alvos seriam as bases militares de Chagol, nos Montes Urais, e de Ukrainka, na zona oriental do país. O Serviço Federal de Segurança da Rússia informa ainda que os autores dos ataques foram detidos.

E Laura, pode estar para breve mais uma troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia.

É o que adianta a defensora dos direitos humanos russa, Yana Lantratova, citada pela agência TASS. A agência estatal russa dá conta de que a data exata dessa troca não vai ser anunciada para não prejudicar o processo. Yana Lantratova diz ainda que a data não é revelada também para não criar falsas esperanças e decepcionar as famílias dos prisioneiros. Ainda de acordo com a defensora de direitos humanos, a nova lista inclui tanto militares como civis.

Terminamos com uma notícia que dá conta de que a Rússia convocou o embaixador alemão em Moscovo e acusou Berlim de apoiar os ataques ucranianos.

A informação foi divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. De acordo com o Moscow Times, o Kremlin acusa a Alemanha de apoiar ataques ucranianos contra infraestruturas civis na Rússia, por meio da cooperação militar e fornecimento de armas a Kiev. O ministério transmitiu ao embaixador que considera inaceitável o crescente apoio da Alemanha a Kiev, tendo ainda criticado a postura da Alemanha no que diz respeito às relações de países terceiros com a Rússia, incluindo os laços entre Rússia e China. De relembrar que no início deste mês, a Alemanha desenvolveu conversações urgentes com o embaixador chinês em Berlim sobre relatos de que a China estaria a treinar soldados russos.

E fica por aqui a edição desta segunda-feira com a jornalista Laura Figueiredo. A "Guerra Traduzida" está de regresso amanhã.