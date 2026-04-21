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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador. Seguimos com a imprensa ucraniana com a jornalista Diana Rosa. O oleoduto Druzhba está pronto para retomar as operações.

A Ucrânia concluiu a reparação da infraestrutura que transporta petróleo russo para a Hungria, tinha sido danificada por um ataque de Moscovo e pode agora retomar as operações. É o anúncio de Volodymyr Zelensky, que espera agora que Budapeste desbloqueie, em resposta, a ajuda europeia de 90 mil milhões de euros destinada a Kiev, bem como apoie as negociações sobre a adesão do país à União Europeia. O presidente ucraniano espera que os apoios da Ucrânia aprovem igualmente as medidas adequadas relativamente à abertura de vários capítulos das negociações de adesão ao bloco europeu.

E Diana, um adolescente recrutado pela Rússia foi preso enquanto preparava um ataque terrorista na Ucrânia.

É o que adianta o serviço de segurança do país. De acordo com os autos do processo, o adolescente colocou duas bombas improvisadas, que podiam ser acionadas remotamente, perto de uma esquadra da polícia na cidade de Kremenchuk, na região de Poltava. A tentativa de ataque pode ter sido um ataque duplo. Primeiro, uma detonação do dispositivo inicial e, em seguida, um segundo acionamento depois da chegada das equipas de socorro ao local. A SBU adianta que deteve o suspeito enquanto ele plantava os explosivos, dispositivos esses que foram neutralizados. De acordo com a investigação, o ataque foi orquestrado pela Rússia. Depois de ter sido recrutado, o rapaz comprou componentes para dois explosivos e montou-os sozinho numa garagem alugada. Depois de escolher o local do ataque, foi até lá à noite para plantar os dispositivos sem testemunhas. Durante as buscas, as autoridades apreenderam explosivos e dispositivos de comunicação que tinham evidências de contacto com um número russo. O suspeito está atualmente em preventiva e enfrenta até 10 anos de prisão.

Entretanto, o exército ucraniano garante que num só dia eliminou mais de 80 sistemas de artilharia russa.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, comunicado citado pelo Ukrainska Pravda, apresenta hoje números recorde de destruição de equipamento inimigo. Nas últimas 24 horas, as defesas ucranianas conseguiram neutralizar 82 sistemas de artilharia russos, um valor excepcionalmente alto que reflete a intensificação da guerra de contrabateria na frente de combate. Além da artilharia, os russos perderam 1040 soldados, entre mortos e feridos, elevando o total de baixas acumuladas para mais de um milhão e 300 mil homens nas contas da Ucrânia. O relatório detalha ainda a destruição de quase 200 veículos logísticos e camiões de combustível essenciais para manter as ofensivas de Moscovo. Apesar da pressão extrema em setores como Pokrovsk e Kostyantynivka, onde se registaram mais de 90 confrontos diretos hoje, Kiev sustenta que a eficácia dos drones de precisão e a degradação da artilharia russa estão a impedir o avanço em larga escala das tropas invasoras.

A Rússia transformou as praias da Crimeia em campos de minas. Isto mostra um receio crescente numa operação anfíbia ucraniana. Pelo menos é o que adianta o Kyiv Independent.

Vladislav Voloshin, porta-voz das Forças de Defesa do Sul, revela que esta medida surge num contexto de ataques contínuos da Marinha e Aviação Ucraniana contra navios da frota russa no Mar Negro e também alvos estratégicos na península, como depósitos de combustível e sistemas de radar. Paralelamente, Volodymyr Zelensky alerta hoje, depois de uma reunião com o alto comando militar, que o alívio das sanções internacionais, incluindo isenções norte-americanas para o petróleo russo, está a alimentar a resiliência militar de Vladimir Putin. Zelensky reiterou que, perante a lentidão dos parceiros, a Ucrânia vai continuar a aplicar as suas próprias sanções de longo alcance através de ataques aéreos profundos contra a infraestrutura industrial russa.

Fica por aqui este episódio da "Guerra Traduzida". Estamos de regresso já amanhã.