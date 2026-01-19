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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador. Trazemos os destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana. Hoje com a jornalista Diana Rosa. Diana, boa noite.

Boa noite, Filipa.

Começamos com a imprensa da Rússia. Enquanto negoceia a guerra na Ucrânia, Trump convidou Putin para desempenhar um cargo de destaque no Medio Oriente.

Quer que ele integre o Conselho de Paz para a Faixa de Gaza. Foi o que anunciou hoje o Kremlin, na pessoa do porta-voz Dmitry Peskov. Diz que foi recebido um convite da Casa Branca para integrar a equipe que supervisiona a reconstrução do enclave palestiniano. No entanto, Moscou ainda não tomou uma decisão. Diz que estão a ser estudados todos os detalhes da proposta. De acordo com a TASS, vai depois haver um contacto com o lado norte-americano para esclarecer todas as nuances. O presidente Donald Trump vai dirigir o Conselho de Paz para a Faixa de Gaza, vai contar com nomes como Tony Blair, Steve Witkoff, Jared Kushner e Marco Rubio. Cada membro supervisiona uma área específica e crucial para a estabilização a longo prazo do enclave.

E, entretanto, o enviado especial de Vladimir Putin marcou hoje presença em Davos para se reunir com uma delegação norte-americana por causa da guerra na Ucrânia.

Kirill Dmitriev vai participar ao longo da semana no Fórum Económico Mundial, na Suíça. É lá que as duas delegações vão estar reunidas. De acordo com o portal Axios, o encontro de Dmitriev com os enviados de Trump vai acontecer amanhã. Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimento Directo, emergiu como um interlocutor fundamental nas negociações informais com a administração Trump. Já em dezembro, viajou para os Estados Unidos, onde se reuniu com a delegação norte-americana durante dois dias.

E o presidente da Bielorrússia tem uma teoria sobre o futuro da Ucrânia. Acredita que ninguém vai apoiar o país, a não ser a Rússia e a Bielorrússia.

É a nova teoria de Alexander Lukashenko, que afirmou esta segunda-feira que, no período pós-guerra, apenas a Rússia e a Bielorrússia terão interesse no futuro da Ucrânia. Afirma o chefe de Estado que estes dois países é que vão resolver a guerra e considera que esta é uma oportunidade melhor do que nunca, independentemente da resistência dos ucranianos neste momento. Citado pela agência TASS, Lukashenko considera que os países que agora apoiam Kiev vão virar-lhes as costas no futuro. O líder da Bielorrússia apelou ainda aos ucranianos a reconhecerem que a questão não se resume a ganhos territoriais, porque acredita que as pessoas vão poder decidir onde viver. Diz que o território em si não determina nada. Pede que a Ucrânia compreenda isto, em vez de destruir milhares de vidas diariamente e obrigar milhões de pessoas a fugir. É o entendimento de Alexander Lukashenko.

E Diana, Rússia e Ucrânia concordam com o cessar-fogo localizado para que possam ser feitas reparações na central nuclear de Zaporizhzhia.

É o que adianta o Moscow Times com base num comunicado da Agência Internacional Atómica. Os trabalhos na linha que foi danificada e desconectada na sequência de uma actividade militar no passado dia dois, devem começar nos próximos dias. Este cessar-fogo temporário é a quarta vez que é negociado, demonstra o papel indispensável que a energia atómica continua a desempenhar. Zaporizhzhia é a maior central nuclear da Europa, está ocupada por forças russas desde março de 2022. Situada nas margens do rio Dnieper, a central tem seis reatores desativados desde a ocupação. No entanto, o local ainda precisa de eletricidade para manter os sistemas de refrigeração e segurança.

Fica por aqui a primeira parte da "Guerra Traduzida". Voltamos já a seguir com a imprensa ucraniana.