Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Esta é a história do dia da Rádio Observador: a violência racial em Múrcia vai alastrar a outras cidades e regiões espanholas?

"Bueno, cantidad no. Se ha hablado que, por exemplo, ayer, si había mucha gente, la gente que había, la mayoría era de fuera, no era de aquí."

Pedro Ángel Roca é o autarca de Torre Pacheco, na região de Múrcia, no sul de Espanha. Diz que a violência é responsabilidade de quem vem de fora, não são os habitantes da pequena cidade. Torre Pacheco tem sido palco de confrontos entre a comunidade de origem marroquina e extremistas xenófobos. Grupos têm atacado lojas e restaurantes de imigrantes e a população tranca-se em casa. A violência tem se repetido ao longo das últimas noites, mas será que pode alastrar a outras regiões e cidades? É sobre a violência racial e a possibilidade de alastrar a outras regiões espanholas que vou conversar com Gonçalo Durothea Sevada, jurista, colunista do Observador e profundo conhecedor da realidade espanhola. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 15 de julho. Bem-vindo, Gonçalo Durothea Sevada.

Olá, Ricardo.

Esta conversa tem de começar em Torre Pacheco, um município pequeno, ali na região de Múrcia, no sul de Espanha. O que que aconteceu?

O primeiro fato, ou o fato despoleta depois daquilo que vimos nos últimos dias, foi a agressão a um homem de 68 anos, na passada quarta-feira, 09 de julho. Esse homem, de nome Domingo, foi brutalmente agredido, isto segundo a própria vítima, por grupo de jovens de origem magrebina, aparentemente sem um motivo claro, quer seja um roubo ou qualquer outro tipo de crime.

Violência gratuita.

Violência gratuita para, aparentemente, a publicação de um vídeo dessa mesma agressão.

E foi essa agressão que, no fundo, espoletou uma resposta por parte da população de Torre Pacheco, é isso que podemos dizer? Será a população?

Há aqui duas dimensões que já se sabe. A primeira foi uma reação bastante vocal da população de Torre Pacheco, população essa também que tem uma comunidade cigana significativa, de alguma revolta perante essa tal situação de violência. Isto acabou por ser catapultado porque no dia seguinte a estes fatos, e isto já é um fato hoje, aliás, a própria rádio espanhola já dava isso como nota, que o diretor de marketing e estratégia de comunicação do Vox utilizou um vídeo de uma agressão de maio, portanto, com dois meses passado, digamos assim, de um homem que foi brutalmente agredido, neste caso, por espanhóis, e que os agressores já estão detidos, mas que foi utilizada uma imagem de um vídeo de dois meses para retratar uma situação de Torre Pacheco. Foi noutra localização, também no sul de Espanha, em Almeria, mas que foram duas situações diferentes. O certo é que a forma como esses vídeos foram divulgados nas redes sociais e através do Telegram, etcétera, despoletou uma certa organização de grupos fora de Torre Pacheco, que se movimentaram, se deslocaram até àquela localidade para fazer aquilo a que na imprensa espanhola está sendo chamado como uma caça ao imigrante.

Ações violentas. E nesta altura, o que está a ser feito para tentar manter a ordem? Nós estamos a gravar ao final da tarde de segunda-feira, portanto, ainda não sabemos como vai correr esta noite. Quem estiver a ouvir este episódio, esse é o episódio de terça-feira. O que é que está a ser feito para manter a ordem?

O presidente da autarquia local e o próprio presidente da comunidade da região autônoma de Múrcia, naturalmente apelaram à calma, ao fim da violência, e a força policial presente, que na sexta-feira era de seis polícias, passou hoje para 75, e não reduziu. Houve um aumento, naturalmente, do policiamento daquela cidade, e um apelo à calma e algum aproveitamento político, naturalmente.

Torre Pacheco é uma de centenas de cidades do sul de Espanha onde há, obviamente, uma forte presença de imigrantes e já de segunda geração. A população de migrantes é substancial.

Certo. Torre Pacheco tem cerca de 42 mil habitantes, 30% dos quais são, eu não diria imigrantes, porque, em alguns casos, estamos a falar de pessoas que nasceram em Espanha.

Já são espanhóis, claro.

Precisamente. São de origem, sobretudo marroquina, mas do Magreba, em geral. E aqueles que despoletaram esta violência, que agrediram o senhor Domingo, de 68 anos, são de origem magrebina, mas no final do dia são espanhóis.

São cidadãos espanhóis.

Porque nasceram em Espanha. Lá está.

Já regressamos à conversa com Gonçalo Durothea Sevada, jurista, colunista do Observador, profundo conhecedor da realidade espanhola. Poderá a violência alastrar a outras cidades ou regiões? Estamos de regresso à conversa com Gonçalo Douto e Acevada, jurista, colunista do Observador, profundo conhecedor da realidade espanhola. Gonçalo, imagino que este caso, entretanto, tenha entrado na discussão política em Espanha.

Entrou na discussão política em Espanha, não ocupa a primeira página de todos os jornais, mas naturalmente que tem um peso. E serviu, por um lado, de oxigénio para Pedro Sánchez, depois de semanas muito complicadas, de casos de corrupção, de casos ligados à prostituição, portanto, casos que lhe afetam pessoal e do ponto de vista familiar diretamente. E, por outro lado, tem sido aproveitado pelo Vox, que na semana passada, neste mesmo dia em que ocorreu a agressão, no dia 9 de julho, houve um plenário no Parlamento espanhol, nas Cortes, onde o Vox aproveitou esse momento para lançar a sua proposta estrela, que seria a deportação massiva de imigrantes. E juntou um caso factual, que aconteceu, de uma agressão levada a cabo por cidadãos de origem magrebina, para poder aproveitar e, no fundo, amplificar essa proposta política.

Ou seja, as outras forças políticas de esquerda e direita, de centro, condenaram a violência, o Vox aproveitou para puxar a brasa à sua sardinha.

Eu colocaria um parêntesis nas outras forças políticas, ou melhor, na forma como o Vox, de alguma maneira, está a ser isolado. Do ponto de vista político, o Vox não é o único que está a tentar tirar vantagem política deste caso. O PSOE também o está a fazer. Por um motivo muito pragmático, que é uma forma de desviar as atenções dos casos de corrupção que envolvem Pedro Sánchez, o governo e a sua família. E por outro, para desviar aquilo que se chama o golpe catalão, que hoje foi assinado entre o governo central e o governo da Catalunha, que garante ao governo regional da Catalunha sair da caixa comum e gerir os seus próprios impostos de maneira autónoma e não solidária. É algo profundamente inconstitucional e profundamente polémico no debate político espanhol. Isso é, aliás, o que ocupa as primeiras páginas dos jornais, e não este caso. Não há aqui inocentes. E depois, por quê? Porque a gestão política local em Torre Pacheco e na comunidade de Múrcia é do PP. Tanto PSOE como Vox têm todo o interesse em atacar a gestão da própria crise e de segurança que se está a viver nestes dias, como culpa exclusiva do próprio PP, que lidera a região.

Deixe-me usar esta expressão: têm interesse em deixar a casa arder, é isso?

Claro. Pedro Sánchez tem todo o interesse que este caso se prolongue no tempo, veja que há um aumento da própria violência, porque isso naturalmente que desvia as atenções, é um assunto profundamente polémico no debate público e tem todo o interesse quanto a isso, naturalmente.

Isso porque, obviamente, a organização em Espanha é diferente da nossa. Nós muitas vezes olhamos pro mundo a partir da nossa realidade, porque os governos autonómicos têm outro poder e outra capacidade de intervenção. Ou seja, a ordem não terá de vir de Madri diretamente para tentar resolver as coisas, não é?

Depende das matérias. Não estamos a falar de um tema nem de cultura, nem de educação, nem de gestão hospitalar ou de saúde, em que nessas matérias, de facto, as comunidades autónomas têm competência exclusiva para legislar e executar políticas públicas desse âmbito, mas em matéria de segurança pública, a guarda civil, no caso de Múrcia, é uma competência do Estado central. Seria diferente, por exemplo, no caso da Catalunha ou do País Basco, que têm polícias regionais. Esse não é o caso de Múrcia. Do ponto de vista da segurança ou até da própria gestão da questão da imigração, isso é uma competência do Estado central.

Mas com isto a acontecer, já percebemos que, obviamente, olhando para o sul de Espanha, Andaluzia, região de Múrcia, há muita gente a trabalhar nos campos. Esse trabalho agrícola é sobretudo trabalho feito por migrantes, de outra forma não haveria possivelmente mão de obra em Espanha para fazer esse trabalho. Com tudo isto muito quente, isto pode ser um epifenómeno que irá passar agora dentro de dois ou três dias, ou há um perigo disto alastrar a outras cidades espanholas, a outras regiões espanholas?

O ponto mais difícil aqui será como gerir este caldo cultural que existe. Saiu hoje uma sondagem publicada no "El Mundo", em que 70% dos espanhóis são favoráveis à deportação de imigrantes, à deportação de imigrantes ilegais e à deportação de imigrantes legais que cometam crimes. Destes 70%, 57% são votantes do PSOE, 92 do PP. Há um consenso alargado de que esta questão da imigração é importante. E quando digo imigração, não é no sentido da recepção de pessoas, porque a verdade é que, como o Ricardo disse há pouco, estamos a falar sobretudo de imigrantes, quem praticou estes crimes e esta delinquência, imigrantes de segunda geração, portanto, na prática são cidadãos espanhóis. Se a situação pode ou não alastrar, vimos alguns pequenos episódios noutras cidades de Espanha, como Aranda del Doro, este fim de semana, também. Pode existir sempre que o Estado central se demita da sua função, que é garantir a ordem pública. E esse talvez tenha sido o grande problema na forma como se geriu esta crise em Torre Pacheco, que foi o período de tempo entre seis polícias presentes numa localidade e 75. Portanto, o tempo de resposta do Estado central foi manifestamente fraco e insuficiente. E não deixa de ser curioso que sempre que se trata de uma região autónoma governada pelo PP, portanto, signo diferente do PSOE, e há uma crise, nós vimos isso no caso da DANA em Valência, o próprio Estado central, neste caso o governo de Pedro Sánchez, tentou aproveitar politicamente a situação para dizer: "Isto é uma competência da região autónoma sobre a qual o Estado central não interfere", e não é o caso.

Isso porque a situação política de Sánchez é tão frágil e o governo está de tal maneira preso por arames que qualquer coisa pode ajudar a aguentar mais uns tempos.

Certo, a desviar as atenções, naturalmente.

É esta a lógica?

Sim, é desviar as atenções. Sánchez é o autor formal do manual de resistência. Portanto, isto é claramente um ato de resistência política.

Só mais uma pergunta antes de acabarmos a conversa, Gonçalo. Isto obviamente também radica num problema que há em Espanha, em França, eu diria que também há em Portugal, em todos os países europeus, de uma falta de política e de preocupação em integração das pessoas para que todas vivam em conjunto e trabalhem. Isto também acontece em Espanha, as pessoas também foram sendo colocadas um pouco à margem e agora estamos a assistir também a estes resultados, é isso?

Eu diria que há obviamente razões diferentes para diferentes regiões e países. A mim parece-me que no caso de Espanha, a questão do emprego, ou neste caso do desemprego jovem, acaba por ser um ponto importante. É natural que há aspetos culturais de integração, mas há um lado muito forte em relação à questão do emprego, que é: ao contrário dos imigrantes da primeira geração, portanto, os pais destes jovens que agrediram este senhor de 68 anos, tinham emprego, imigraram para Espanha para trabalhar. E muitos destes jovens, se nós virmos as taxas de desemprego nestes sítios, entre este tipo de população menos educada, que não terminou a escolaridade obrigatória, talvez esse seja o ponto central. Parte da integração passa também por uma adesão aos valores constitucionais, é evidente, mas passa, do meu ponto de vista, por uma integração efetiva económica. E aí a questão do emprego e do desemprego acabam por ser pontos muito importantes para garantir esta integração.

Muito obrigado, Gonçalo.

Obrigado.

Gonçalo Duarte Sevada é jurista, colunista do Observador e um profundo conhecedor da realidade espanhola. Ficam ainda algumas notas importantes para esta terça-feira. O primeiro-ministro e líder do PSD encerra as jornadas parlamentares da AD em Évora com um discurso à hora do almoço. José Sócrates retoma o testemunho no julgamento da Operação Marquês, que arranca para mais três sessões no campus da Justiça em Lisboa. E na capital, há vários concertos a marcar a noite desta terça-feira. Desde logo, Kylie Minogue no Meo Arena, Il Divo no Coliseu dos Recreios e Aída de Verdi, grátis, no Festival Ao Largo, no Largo do Teatro de São Carlos, em pleno Chiado, às 21h30. Em Coimbra, a Orquestra de Jazz de Matosinhos toca com Ricardo Ribeiro às 21h, no palco do Anfiteatro Colina de Camões, nos Jardins da Quinta das Lágrimas. Isto no âmbito do Festival Artes Quebra Jazz. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.