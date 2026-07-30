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Olá, seja bem-vindo. Já sabe, esta é a história das histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura. Jorge Adolfo Marques, historiador, professor, ele que é mestre em arqueologia, hoje vai nos falar de uma inscrição que é na travessa de São Domingos, em Viseu, que é uma inscrição na capela de São Domingos. Eu sei que é uma área que tu gostas muito, de epigrafia. És tu e o José da Encarnação. Vamos a isso, Jorge Adolfo Marques, bem-vindo. O que diz essa inscrição que se pode encontrar nesta capela ali em Viseu?

Muito bem. O professor Encarnação, por acaso, foi meu professor.

Grande homem. Tem livros lindos, fabulosos sobre isso.

Foi meu professor em Coimbra. Muito bem.

Tiveste um bom mestre nesta disciplina.

Um professor admirável. Evidentemente, esta é uma inscrição moderna, do século XVIII. Não tanto como as inscrições do professor Encarnação, que são um pouco mais antigas.

Romanas. Exatamente.

Muito bem. Mas essa inscrição tem uma particularidade e por isso eu hoje trago-a aqui para conversarmos um pouco sobre ela. É que esta inscrição foi encontrada na sequência de um incêndio terrível que houve na cidade de Viseu. Penso que foi o maior incêndio urbano que houve em Viseu, no dia 21 de setembro de 1977. Convém dizer que o dia 21 de setembro é o feriado municipal.

Vai fazer 50 anos, portanto, há meio século.

Exatamente. Existia um edifício. Existia porque naquele dia ficaram só as paredes.

Sim.

Um edifício de grandes dimensões no centro histórico de Viseu, mais propriamente na chamada Rua do Comércio e Rua da Cadeia. Portanto, ele tinha duas frentes para essas duas ruas. A Rua do Comércio é a que dá acesso à Praça de Dom Duarte, ao núcleo mesmo do centro histórico de Viseu. Na madrugada desse dia 21, o edifício ardeu por completo. Infelizmente, faleceram não sei se duas, três pessoas, na sequência desse terrível incêndio.

Era um hotel. O Hotel Central era esse, não era?

Tinha sido um hotel. Na altura, penso que ainda funcionava uma pensão, era a sede de um partido político, que tinha também sede, um restaurante na cave. Portanto, terá sido, eventualmente, é o que dizem, que terá começado por aí o incêndio. O incêndio consumiu o edifício. Esse edifício era um edifício com alguma importância arquitetônica. Ele tinha sido construído ainda no início do século XX. E depois, o que acontece de extraordinário? É que há uma pessoa, que atualmente a família é detentora da tal inscrição da capela de São Domingos, que identifica uma pedra de grandes dimensões no corpo do edifício, da ruina. E tinha umas letras. O senhor tinha comprado a pedra do edifício precisamente pra fazer uns muros de uma quinta que ele tinha, e que a família ainda é proprietária, aqui na periferia da cidade. E também veio essa pedra. Levou toda a pedra do edifício, porque era um edifício construído em pedra, em silhar de pedra, em granito, mas aquela pedra com aquelas letras, ele põe de parte. E assim ficou até o século XXI. Até cerca de 2018, em que foi identificada como tendo uma inscrição datada de 1727, e que aquela pedra, aquela inscrição e um brasão dos Abreu, uma família importante aqui da cidade, que se encontra depositada no Museu Nacional de Grão Vasco, constituem, esses dois elementos arquitetônicos, os únicos vestígios dessa tal capela de São Domingos, que era uma pequenina capela, já muito profanada nos finais do século XIX e nos inícios do século XX. Isto é, no sítio onde construíram o tal hotel, que acabou por arder, essa capela já estava muito profanada. Mas era uma capela que está documentada desde o século XIV. Há muitos documentos que se encontram hoje nos arquivos municipal e no arquivo distrital de Viseu, que se referem a uma capela. Capela de São Domingos, na Vela de São Domingos, isto é, na rua. E a verdade é que há também um documento curioso, que existe e que está no Museu de História da Cidade, que é a primeira planta topográfica da cidade, que data de 1874. Encontra-se exposta no Museu da Cidade. Se observarmos bem, ela tem desenhado a ruína da capela. A capela ainda existia, porque a planta é de 1874. Portanto, nessa altura estava lá ainda um casebre, um palheiro. Aquilo era utilizado para guardar esse tipo de coisas, mas já muito arruinada. Mas está lá E depois é demolida quando é construído o tal hotel que já fiz referência. E portanto, o interessante é que essa inscrição que foi identificada, diz qualquer coisa como: "Esta capela da invocação do Patriarca São Domingos é de João de Almeida de Melo e Vasconcelos". Na altura em que foi reconstruída, 1727, este senhor colocou esta inscrição sobre o lintel da porta, sobre a pedra que está mesmo em cima da porta. É uma espécie de memória descritiva, dizendo que a capela, que é do patriarca tal e que é daquele senhor. E é dele por quê? E então ele diz: "Por ter sido dos seus avós maternos de tempo imemorial e por ameaçar ruína, a mandou demolir e fazer de novo na mesma área, pertença das casas fronteiras, que sempre foram dos digníssimos seus avós, que também mandou reformar de novo". Ou seja, ele está a dizer que mandou demolir a capela primitiva.

Que havia lá.

Que era de seus avós, que era muito antiga, era a tal medieval. Fez uma nova, colocou a inscrição em cima do lintel e a capela ficou assim até entrar em decadência, em degradação e ser demolida em determinada altura pra construírem o tal hotel.

Esta data, desculpa, Jorge, esta data diz que ele mandou reformar de novo no ano de...

1727.

Pronto, é isso que eu queria saber. Século 18.

1727.

"Dominici, o patrono devoto". Isso quer dizer o quê? É o patrono devoto, no final.

Ele é o patrono.

O devoto patrono, que a mandou construir.

Exatamente. O que ele faz? Ele naquela altura herda aquela capela velha, decadente, semiarruinada de São Domingos, e resolve fazer uma capela nova, reformá-la. Essa capela vai também entrar em ruína. E então, quando chegamos ao início do século 20, é demolida definitivamente para a construção do hotel. Não fora o incêndio, esta inscrição nunca tinha aparecido.

Exato. Incrível.

Porque esta pedra, importa dizer que não é uma pedra qualquer. Ela tem dois metros e 20, quase dois metros e 30 de comprimento.

Um grande bloco.

É um grande calhau, é um verdadeiro megálito.

Exato. Os nossos ouvintes não viram, mas eu tive a sorte, mas provavelmente podem consultar isso também na internet. Está online, depois eu tive a sorte de ver no texto que mandaste. Mandas sempre essas fontes e mandas sempre essas figuras e quando é estas as antas, as fotografias, as plantas e por acaso tive a sorte de ver que tu mandaste esta inscrição. De fato, é um grande bloco.

É um bloco extraordinário.

Muito grande.

É um bloco extraordinário, em formato paralelepipédico, com dois metros e 30 de comprimento e 54 de largura e 25 de espessura. É um bloco de grandes dimensões que estava colocado sobre a porta. E foi esse senhor, que era uma figura importante da cidade. Ele foi vereador, esteve na Câmara de Viseu nos finais do século XVII até meados do século XVIII. Portanto, é uma figura importante da cidade, é um aristocrata e que tem ali aquela obra e que sobrou a pedra.

Muito bem, então Jorge Adolfo Marques, estamos conversados por hoje. Muito obrigado por mais esta tua incursão, curiosamente hoje numa grande lápide, numa grande pedra, com esta gravação, que ficamos a saber esta história, ali onde foi o incêndio, que era o antigo Hotel Central também. Houve ali então esta capela demolida e depois refeita. Amanhã vamos continuar a passear, amanhã vamos pra um documento, e tem a ver com funerais. Vamos falar de funerais. Agradeço desde já a tua presença e amanhã, Jorge, então encontramos para mais. Bem-hajas. Muito obrigado.

Um abraço.