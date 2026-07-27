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Olá e sejam muito bem-vindos. Esta é a História das Histórias. Já sabe, eu sou o João Paulo Secador e estou aqui, como sempre, para acolher o Jorge Adolfo Marques, que nos vai falar hoje de um museu muito especial, o Museu Caeiro do Amaral, ali na velha Casa da Calçada. Vamos saber mais sobre este museu. Olá, Jorge.

Olá.

Seja bem-vindo. Vamos a isso.

Muito bem. Hoje vamos descer um bocadinho a rua. Ontem estivemos a falar na coleção do doutor José Coelho.

Exatamente.

Que ficava ali na Casa do Miradouro. Ora, 50 metros um pouco abaixo nessa rua, que é a Calçada da Vigia, que é mesmo ao lado do Museu Grão Vasco, da Sé, de todo aquele cabeço onde se encontra a Sé, Igreja da Misericórdia. Um pouco mais abaixo, temos uma casa, que é a Casa da Calçada. Calçada da Vigia. E foi lá instalado o Museu Caeiro Amaral. Foi precisamente inaugurado no dia 18 de maio de 2021. Portanto, o dia 18 de maio é sempre um dia importante, porque é o Dia Internacional dos Museus.

Exatamente.

E então, esse Museu Caeiro Amaral é um museu muito interessante.

Merece, porque é uma família extraordinária. A família Caeiro Amaral é impressionante, até hoje.

É um museu singular, porque é um museu que reúne um conjunto vastíssimo de peças de arte que foram organizadas pelo Francisco Caeiro do Amaral, arquiteto e conhecido por Pitum.

Exatamente.

Foi organizado por ele, pela sua mulher, a Lira Caeiro do Amaral.

Escultora.

Bem como por uma equipa da Câmara Municipal, que na altura foi reunida precisamente para selecionar, do vasto espólio familiar, um conjunto, que já por si é enorme, de peças de pintura, de escultura, de cerâmica, de vídeo, de azulejaria.

Porque há de tudo, há escritores, há escultores, há até a mais recente, bailarina, não é?

Bailarina, exatamente.

A Leonor.

A Leonor Caeiro.

É impressionante.

Temos uns vídeos em que ela atua, faz uma série de atuações dela em espetáculos relativamente recentes. Mas esta coleção.

Uma família dotada, completamente inspirada.

É uma família que tem no ADN essa veia artística.

Artística, muito.

E é muito interessante porque o espólio e esta coleção, e o discurso expositivo, dá-nos conta precisamente da veia artística que muitos destes elementos desta família tinham e que deram ao país. Eu não fiz referência também a projetos de arquitetura. Estava aqui a cometer um-

Falamos do Pitum, não é?

Nomeadamente do Pitum, que era arquiteto, mas já o pai dele, o grande arquiteto Francisco Caeiro do Amaral. Aliás, o Pitum tem o nome do pai, são ambos Franciscos, mas o Francisco Caeiro do Amaral é uma grande referência. Francisco Caeiro do Amaral, que casa com a Maria Caeiro, que é uma senhora extraordinária.

Extraordinária.

Uma artista extraordinária, autora dos painéis de azulejos que decoraram o metro de Lisboa.

O metro lisboeta, exatamente. É famosa também por aquele painel da Infante Santo, muito bonito.

Exatamente. E uma coisa mais, que até me toca a mim pessoalmente, que é os livros da escola primária. Antiga escola primária, agora diz-se escola do primeiro ciclo.

Sim.

Por onde eu estudei, eram ilustrados pela Maria Caeiro. Eu ainda guardo dois livros desses, que também se encontram expostos na Casa da Vigia, no Museu Caeiro Amaral. Nós, se formos visitar um museu daqueles-- também música. Por quê música? E nomeadamente, registos fonográficos. Por quê? Porque tudo isto começa com um senhor alemão, que é o Johann Christian Caeiro, eu peço desculpa se me enganar nos nomes, que o meu alemão não é propriamente o melhor. Casou-se com uma senhora chamada Maria Josefina SantosStelpfflug e tem um filho chamado Alfredo, que é o Alfredo Keil. Esse Alfredo Keil, como nós sabemos, todos, é o autor da música. Ele para além de um pintor extraordinário, e encontram-se várias pinturas dele aqui neste museu.

E passou muito pela minha zona de férias em Ferradoseses, ali muito para aquela zona pintar. Tem muitas pinturas de lá.

Ele tem pinturas de paisagem, portanto, é um paisagista, romântico, naturalista. Há quem o classifique de uma maneira, quem o classifique de outra, os historiadores da arte.

E depois compôs o hino, foi o que é mais conhecido.

Exatamente. A letra foi escrita pelo Henriques Lopes de Mendonça. É curioso porque este aspeto, o Alfredo Keil, que vem do pai, é curioso porque tudo isto nasce em 1890 com o tal ultimato inglês. E então houve uma grande comoção nacional contra os ingleses, que eram contra o chamado mapa cor-de-rosa, e os republicanos, os patriotas vão pegar nessa bandeira contra esse vergar ao poder inglês e vão cavalgar, usando aqui uma expressão muito da política, essa ideia de quem é patriota é republicano e o hino, curiosamente, não era contra os canhões, era contra os bretões.

Exatamente. Era os ingleses.

E portanto, o Alfredo Keil está aqui. Ora este Alfredo Keil vai se casar com uma senhora que é a Cleide Maria Sinati, filha de Giuseppe Sinati, um italiano. É curioso, esta história é muito importante, até interessante para os nossos dias. Quem está na origem desta família é um alemão refugiado em Portugal, estabelecido em Portugal, porque discordava um bocadinho da unificação alemã que vai ocorrer nesta altura. E, por outro lado, um italiano que pelas mesmas razões também vem para Portugal.

Refugiou. É engraçado.

Um italiano, um alemão, são pais do Alfredo Keil, o italiano e a Maria Sara Rivolta, pais da Maria Sinati, que vai casar com o Alfredo Keil.

Certamente.

E desse casamento vai resultar o nascimento também de duas figuras importantes ligadas à arte, o Luís Keil, que vai ser um historiador da arte muito importante, a Guida Keil, colecionadora de arte. Todos eles estão representados neste museu. Todos estes nomes estão representados.

Jorge, vamos ressalvar mais uma pessoa só, que é o tempo que a gente tem.

Muito bem. Eu diria que já fiz referência a toda esta família, Maria Keil.

São quase seis gerações de artistas. É extraordinário.

O trabalho do Francisco Keil Amaral, o arquiteto Francisco Keil Amaral, está espalhado por todo o país, nomeadamente por Lisboa. Ele foi o autor do Pavilhão de Portugal na Exposição Internacional de Paris em 37, do Salão Central Eborense em 45, da Aerogar da Portela, do Cine Teatro de Mangualde. Ele tem aqui várias obras aqui na região, do Teatro de Nelas, da Feira das Indústrias de Lisboa, do Estádio de Futebol de Bagdade.

Incrível.

Portanto, é uma figura extraordinária e é um indivíduo também muito empenhado, digamos, através da arquitetura, na intervenção social e política. Ele era um opositor ao Estado Novo, também.

De facto, deixaste muitas dicas para as pessoas terem exatamente vontade de ir conhecer, dar um dia, um pulo ali à Casa da Calçada, para o Museu Keil Amaral. Jorge, hoje não temos mais tempo por causa desta licença.

Um grande abraço.

Termina agora. Um grande abraço e bom fim de semana. Ficamos à espera então de mais histórias para a semana, que é sempre empolgante saber mais coisas sobre toda a tua região e sobre esta história, desde a arqueologia. Falámos até de uma bailarina dos tempos modernos envolvendo toda esta região centro. E nós, José Adolfo Marques, marcamos encontro amanhã. Bem-hajas, até amanhã.

Até amanhã.