Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Uma vez por semana aqui na Rádio Observador, a nutricionista Mariana Chaves responde às suas dúvidas de nutrição. Envie-as para Marianachaves@observador.pt. Olá, Mariana.

Olá, Nelson.

Foi que fez a Carla, não é? Que nos enviou um e-mail. Obrigado à Carla, que nos enviou um e-mail para tirar esta dúvida: se eu fizer um batido de fruta e legumes às 7h00, posso bebê-lo às 10h00 ou às 16h00, ou entretanto ele oxida e já não deve ser bebido? É uma boa pergunta.

É, não é?

Sim, porque a fruta normalmente perde algumas qualidades se estiver ao ar.

É isso mesmo. Vamos dissecar esse tema numa coisa que é tão prática. Esta proposta da Carla é tão prática. Realmente, prepararmos para levar, à partida, é o melhor hábito que nós podemos ter, porque tu controlas totalmente o que vais comer a seguir. Andamos sempre a correr e, portanto, também queremos otimizar. E a resposta curta, que depois vamos se calhar aprofundar um pouquinho mais, é: até às 10h00 não tem qualquer problema, desde que o batido tenha sido posto no frigorífico, idealmente. Às 16h00 já pode haver aqui alguma perda significativa do ponto de vista nutricional. Agora, o mais importante é: oxidar não quer dizer que fique estragado.

Essa era uma das minhas dúvidas. Quer dizer, ele pode não estar tão bom do ponto de vista nutritivo, mas não está estragado às 16h00.

Exatamente.

E quando as pessoas dizem isso: "Isso já oxidou", o que isso quer dizer ao certo? O que acontece ali?

O que quer dizer é que quando trituramos a fruta, ou quando a partimos, mas neste caso é triturar, vão ficar expostos ao ar. Vais ter mais superfície de contacto exposta ao ar e à luz. E isso vai fazer com que alguns nutrientes mais frágeis comecem a diminuir. O principal vai ser a vitamina C. Mas atenção, isto não acontece de uma forma dramática de um minuto para o outro. E um batido refrigerado, o mais importante é esta diferença de temperatura e também a exposição ao ar. Portanto, se for refrigerado e bem fechado, continua a ser uma boa opção algumas horas depois, com alto valor nutricional, tanto em vitaminas como antioxidantes dos fitoquímicos, por exemplo.

Mas isto também não é de um minuto para o outro, senão ponhamos ali um temporizador e ele tocava quando estivesse na altura certa. Portanto, ali entre as 7h00 e as 10h00, ele perde pouco ou quase nada.

Sim, para a vida real, isto não tem qualquer impacto. Fazer de manhã, beber à meio da manhã, perfeitamente aceitável. E a verdade é que nós temos que parar de pensar que queremos tudo perfeito. Isso não é verdade. Mais vale um batido bem guardado e bebido às 10h00, 11h00, do que não comer uma coisa que faça sentido.

Ou ir buscar um snack qualquer a uma máquina de vending machine.

Exatamente.

Aliás, eu diria que isso é bem pior também às 16h00.

Exato. Queria fazer as pessoas pensar que claro, trazer fruta é uma opção, fruta fresca, mas muitas pessoas optam depois pela fruta desidratada e pensam que estão a comer fruta, que é uma boa fonte de vitaminas, mas na verdade, a fruta seca, desidratada, essa sim, o teor de vitamina C é muito inferior. Aí é que já é outra história.

Mas então às 16h00 a coisa muda muito de figura?

Sim, às 16h00, digamos que sim, oito, nove horas depois, já é uma perda bastante significativa. Já estamos a falar de perdas de 20%, 25%, enquanto que ali estávamos a falar de perdas de 5%, 10% de vitamina C. Mas para as pessoas perceberem que isto são perdas.

Assim não é muito.

Não é muito.

Pensei que era mais.

Não é de 50%, nem de 60%, nem de 80%.

Pensei que era por aí.

Por isso eu diria que mesmo assim vale a pena.

Ou seja, uma coisa é oxidar. Perde algum dos nutrientes, outra coisa é estragar-se mesmo.

Sim, sem dúvida. O oxidar, principalmente falamos aqui da vitamina C, que é a vitamina mais instável ou mais sensível, vamos dizer, das vitaminas da fruta. O estragar é outra conversa. Se o batido mudou de cheiro, está com um sabor esquisito, principalmente se esteve muito tempo fora do frigorífico. Do frigorífico ou da lancheira que nós podemos trazer, com o nosso gelo. Atenção, nós podemos tentar mimetizar, se não temos um frigorífico para colocar, podemos tentar trazer a nossa lancheira o mais refrigerada, entre aspas, possível. Portanto, temos que estar sempre atentos ao cheiro, ao sabor, à textura, visualmente também, parecer que não estamos aqui de repente com uma tonalidade muito estranha, principalmente porque estamos a falar de produtos frescos. Estamos a falar de fruta fresca, sem qualquer tratamento, que é muito diferente do que encontramos na indústria alimentar, mesmo quando encontramos aqueles sumos que estão no frigorífico, que se encontram nos hipermercados, eles já terão tido algum tipo de tratamento para se aguentar várias horas. Será pasteurização ou será outras técnicas alternativas que preservam melhor os nutrientes, sem recorrer a altas temperaturas, mas é muito diferente do caseiro. Isto que estamos aqui a falar é do caseiro.

Feito em casa.

Exatamente.

Então o segredo passa um bocadinho por guardá-lo bem. Quais são os truques que fazem aqui a diferença?

Vamos aqui de forma muito prática. Portanto, guardar bem, logo no frigorífico para tentarmos manter a 4°C, é essa a especificação. Ou então na nossa lancheira e ter em casa muitas soluções que dê para colocar lá para elas ficarem com frio. Usar uma garrafa ou um frasco que seja bem fechado e encher o melhor possível. Ou seja, quanto menos ar estiver dentro da garrafa, melhor. Portanto, enche até lá em cima, se possível, para ter o menos ar possível. Depois, não deixar exposto à luz. Não esquecer que a luz também oxida. Claro que se a garrafa for opaca, já não é um ponto. Mas se ela for transparente, é um ponto. E depois, claro que há o detalhe nutricional mais interessante de todos: é quando vais fazer a tua mistura, o que podes colocar lá dentro que faça com que esta perda não seja tão significativa, porque esta perda foi estudada em várias frutas, especialmente em relação à vitamina C. Mas também é estudado como é que nós conseguimos retardar um bocadinho esse processo, ou seja, fazer com que ele não acelere tanto. E o sumo de limão, claramente, que é um dos grandes segredos, seja sumo de limão ou de lima, sobretudo pelo efeito protetor, ou seja, não é tanto pelo valor da vitamina C do limão, importante as pessoas também pensarem nisto. É porque essa vitamina C, esse ácido ascórbico, vai ter o potencial de proteger contra a oxidação, é um antioxidante natural. Portanto, ele está lá com a função. Eu faço o meu sumo, ponho as minhas frutas, vamos imaginar banana com frutos vermelhos e um bocado de espinafres, porque aqui a Carla falava-nos em fruta com vegetais. E eu coloco o sumo de meio limão, por exemplo, ou de uma lima, e então não é que eu esteja à procura dessa vitamina C extra do limão e da lima.

Ela protege a outra que lá está.

Exatamente. Para além dos compostos fenólicos do limão, parecem atuar de forma sinérgica com esta vitamina C de outras frutas, ajudando a prevenir a oxidação.

E tem alguma coisa que ver se trituramos melhor ou pior a fruta?

Olha, também. Esse também pode ser um ponto. Porque vamos pensar assim: se tiveres uma maçã e cortares ao meio, só vês a oxidação, ou seja, a mudança de cor, naquela superfície. E se cortares em quatro, de repente, passado uns tempos, essa parte que cortaste em quatro continua sem estar oxidada. Portanto, quanto mais fino e mais líquido ficar, mais contacto há com o oxigênio.

Ok.

Por isso, passares a ter um sumo que é um bocadinho mais espesso à partida, isso seria, obviamente, um apontamento desta história, mas poderia aguentar um pouco melhor.

Eu acho que disseste há pouco uma coisa que me ficou aqui na memória, e que é: parece que estamos sempre à procura de tudo perfeito. E nem sempre é preciso que assim seja. Parece que temos medo Perder nutrientes quase ao segundo.

É mesmo isso. É mesmo verdade. E eu acho que esta desinformação nas redes sociais também nos leva um bocadinho a pensar nessa perfeição, que eu estou sempre a repetir, que não há perfeição. Nós fazemos o melhor que podemos. Mas nós falámos já, para quem gosta deste tema dos batidos, há outros episódios que tivemos aqui que podem ouvir, que um deles chama-se "Devemos beber sumos e batidos ou fruta inteira?" E também outro que é "Como tornar os batidos e sumos mais agradáveis?". Eu acho que este ponto as pessoas gostam muito. Portanto, são dois programas que ajudam a pôr este tema aqui um bocadinho em perspetiva e que mostram quando faz mais sentido optar pela fruta inteira, claro, mas quando os batidos podem ser úteis, como o caso da Carla, que ela nos colocou aqui, e como fazer isso sem complicar, interessante, sem complicar, e saber mesmo a realidade. Quer dizer, não é este 8 ou 80, já não vou beber porque já não vale a pena.

Para fechar, então, uma resposta final para a Carla, que pode ficar descansada. Pode bebê-lo às 10h ou às 16h.

Exatamente.

De facto, há algumas diferenças, mas ainda assim é melhor continuar a fazer o seu batido.

Exatamente. É melhor continuar a fazer o seu batido e que funcione no seu dia a dia, na sua rotina, porque nós só vemos resultados quando temos consistência nos nossos hábitos.

Está feito o "Aprender a Comer" com a dúvida da ouvinte Carla esta semana. Envie as suas para marianachaves@observador.pt. Hoje falámos de batidos de fruta e legumes e se eles oxidam e como e por quê e durante quanto tempo. Este programa fica disponível nas plataformas de podcast e no site do Observador. Até para a semana, Mariana.

Até para a semana, Nelson.