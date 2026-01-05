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E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir para o céu, mas são as más que mudam a história. Também não pedimos para o nosso sexo a emancipação, essa utopia de que hoje se fala tanto e com tantas banalidades impensadas. O que nós desejaríamos era ver na mulher uma personalidade robusta e consciente, inacessível às quimeras da sentimentalidade, solidamente instruída, tendo todas as noções práticas necessárias para as conquistas do seu tempo. As boas meninas vão para o céu, as más mudam a história. Está no ar as Desobedientes da Rádio Observador, também disponível em podcast. Eu sou a Margarida Vila Nova e ao longo de 12 episódios vou ter comigo a escritora Maria João Lobo de Carvalho. Olá, Maria João.

Olá, Margarida. Estou tão contente de estar aqui contigo.

Obrigada. E o escritor e guionista Alexandre Borges, se se portar bem.

Eu só falo na presença do meu advogado.

Maria João, o fio condutor que inspira estas conversas é o teu livro "As Revolucionárias: 12 Mulheres Portuguesas Desobedientes", editado pela Sibila. Por que estas 12?

São 12 mulheres absolutamente fascinantes, com vidas incríveis, altamente inspiradoras, acho eu, para as mulheres futuras, muito desobedientes e cada uma fez a sua própria revolução. Ou seja, em resumo, todas são meninas más e todas mudaram a história. Vamos ver como.

E começamos esta saga épica viajando mais de 100 anos no passado para encontrar a nossa primeira desobediente, que ouvíamos em pré-genérico escrever acerca da utopia dos direitos das mulheres. Alexandre, quem foi Maria Amália Vaz de Carvalho?

Antes de mais, eu tive que estudar e vou ter que fazer isto em todos os episódios para conseguir acompanhar aqui a Maria João.

Todos temos que estudar.

Todos temos que estudar, podes crer. E estudar é um bom verbo para a Maria Amália, porque entre outras coisas, é uma pedagoga e uma escritora, mas alguém que escreveu muito sobre a questão da educação, da alfabetização, particularmente das crianças e das mulheres. Para muita gente, sobretudo quem vive em Lisboa, é, de resto, o nome de uma célebre escola em que ela deu aulas. É também o nome de uma rua perto aqui da Rádio Observador e, já agora, pormenor importantíssimo para os nossos ouvintes, muito perto da minha casa também. E é sempre bom descobrir o que está para lá dos nomes nas placas, que muitas vezes nos servem só de referência geográfica e que, na verdade, têm baús de histórias dentro delas. É isso.

Esta Maria Amália, que cresce numa família aristocrata de Lisboa, o pai deputado, a mãe da fina flor da cidade, da capital, Lisboa. Esta mulher que nasce durante o reinado de Dona Maria II e que vai assistir à implementação da República. Durante a sua infância, durante o seu crescimento, uma época que as crianças, o acesso à educação não era óbvio. Sobretudo, havia uma discrepância de classes muito acentuada. Desculpem-me esta curiosidade que tenho, mas Maria João, lançaste-me este desafio e eu agora voltei à escola e estou aqui encantada com estas 12 mulheres. Como é que foi esta infância da Maria Amália, como é que ela estudou, como é que ela cresceu, como é que aos 12 anos já traduzia do francês?

Era um bocadinho a menina das famílias bem. Das famílias aristocratas e com meios e com acesso a livros, a leituras, a professores, a mestres, tudo isso. O ponto é que o pai não era flor que se cheire. O pai metia-se no jogo, tinha grandes dívidas de jogo, mas para uma miúda como a Maria Amália, ela não tinha talvez a noção do que se estava a passar à volta dela e do sofrimento que o pai causava à mãe e tudo isso. Às tantas, ela era descendente de Sá de Miranda, para quem não saiba, foi quem introduziu o soneto em Portugal no tempo de Camões, era contemporâneo, e do padre António Vieira. Mas houve uma altura em que o pai resolveu mudar-se com a família para o Palácio de Pintéus, que é mais ou menos em Loures, uma casa, aquelas casas antigas, por onde tinha passado Dom João V. Já tinha tido acesso também em Lisboa, mas foi aí que ela, na solidão de uma quinta, longe de Lisboa, Loures era longe de Lisboa, que ela pôde ler tudo o que existia nas estantes, em particular livros franceses. E foi aí que começou o interesse por escrever poesia, o interesse por escrever prosa também. E sabes aquela altura em que és uma miúda e sentes-te bem sozinha no bosque a escrever poesias, porque isso é o teu desabafo maior? Margarida, não te acontece? Eu escrevia uma poesia mais horrenda que possa haver, que hoje tenho vergonha de ler aquele caderno.

Não, eu ler a poesia ainda me faz mergulhar e viajar. Agora, escrever, não tenho essa ousadia ou esse talento.

Eu escrevera tão mal que até me dá pena. Mas o que ela fez foi um bocadinho, talvez eu me tenha, de facto, revisto na Maria Amália, porque a Maria Amália foi ler a poesia ao seu pai e o pai disse: "Isto está péssimo. Não são versos poeiris, são versos que não interessam a ninguém". Estou aqui a usar uma linguagem moderna, não foi exatamente isto que ele disse, mas pôs a miúda Lavada em lágrimas.

Isto com 14 anos, 15 anos, para a adolescência.

Na adolescência, quando estava em Pintéus. E o que ela fez? Em vez de desistir imediatamente de tudo que tivesse a ver com a leitura, tornou-se ainda mais convincente nas leituras e foi aperfeiçoar mais e não desistiu, até que teve a sua estreia um ou dois anos depois, em que o pai convidou determinados escritores para Pintéus, para aqueles saraus que se usavam na altura. Saudosos saraus, que eu gostava de ter isso agora. Em que ela pôde ler. E quem é que estava na assistência? Várias pessoas importantes. Uma, o Feliciano Castilho, o Tomás Ribeiro, que era importantíssimo, já vamos falar por quê, e o nosso amigo Bulhão Pato. E o que acontece? Todos adoraram o que ela escreveu e acharam que ela tinha tudo para vir a ser uma grande escritora.

Pergunto-me como é que o pai se terá sentido.

Achas que ele pediu desculpa?

Não, eu acho que não. Eu acho que ela evoluiu mesmo.

Ah, ok.

Porque eu percebo quando tu levas um "chega para trás" de uma pessoa que admiras.

Sim, isso é muito importante.

Ou de pessoas que admiramos. Temos dois caminhos: ou desistimos e partimos para outra coisa, ou aperfeiçoamo-nos e vamos à luta porque não aguentamos um não. Eu acho que até foi uma forma de ela espicaçar. Acho mesmo.

Eu achei curiosa essa passagem dela em Pintéus, o fato de estar isolada, o fato de ter saído de Lisboa, esse isolamento, essa solidão, esse mergulho que ela faz. E ela diz, às tantas, eu retive esta frase: "Por circunstâncias especiais, involuntárias e em parte por gosto, vivo isolada, fora do mundo, sabendo que ele existe unicamente porque os livros mo ensinaram". E eu pergunto: a literatura salvou esta mulher da solidão? Foram as palavras que a tiraram? Porque eu acho muito bonita esta imagem de que um livro te pode salvar, de que o mergulho numa história, numa viagem, de viveres outras vidas através da leitura de um outro livro, de um outro conto, de um outro poema, te podem salvar.

Imaginemos uma adolescente sozinha num palácio com um bosque maravilhoso ao lado. Mas é uma adolescente sozinha. Portanto, qual é a companhia que ela tinha? Ainda eu, que tenho quatro gerações depois, tenho a dizer que o que eu gostava mesmo era de escrever e de ler, e de facto era uma inspiração e a solidão era partilhada, era uma companhia. Agora, ela, de facto, não tinha outras crianças ou outras adolescentes. O que ela fazia todo o tempo era ler, era escrever e era aprender. Aqui não nos podemos esquecer que ela ainda estava no seu processo de aprendizagem. Portanto, a aprendizagem não formal, que era a aprendizagem dada a quem tinha posses, ela estava a completá-la nessa altura. Não era ir à escola, mas era ter a escola em casa. Não tinha era outras adolescentes como ela.

Não havia telemóveis.

Não havia YouTube.

Havia imenso tempo a estudar.

Mas olha, Margarida, voltando aqui só porque falamos de pessoas e depois as pessoas não sabem quem é. O Tomás Ribeiro foi muito importante porque foi um poeta ultraromântico e também sócio da Academia das Ciências de Lisboa e escreveu uma obra muito importante chamada "D. Jaime", que na altura era considerado mais adequado para o ensino da língua portuguesa e melhor, ou seja, mais conceituado que "Os Lusíadas", imagina. Se não tivessem ressuscitado o Camões, os Garretes, os Herculanos, os Teófilos, Oliveira Martins, tinha sido "D. Jaime" o poema que hoje estudávamos todos na escola. Por isso é que o Tomás Ribeiro é mais do que o nome de uma rua aqui em Lisboa. Era um poeta muito importante na altura e foi ele que prefaciou o primeiro livro da Maria Amália.

Mas não deu nome a nenhum prato de moluscos, que eu saiba.

Pois, aí temos o nosso amigo Bulhão Pato.

Perdeu claramente.

Perdeu claramente para as amêijoas. Mas o nosso Raimundo Bulhão Pato era não só um poeta, como escritor, memorialista, fazia ensaios, fazia traduções, fazia peças de teatro, fazia tudo. E o Antero de Quental garantiu que ele ia ter um lugar na história. Mas não, só que não. As amêijoas tomaram lugar na história. Embora fosse um marisco que não existia na altura, as ostras eram prato conceituado, as amêijoas eram aquelas conchinhas que existiam nas praias da Trafaria e que não eram conhecidas. Mas no Hotel da Mata havia um famoso chef chamado João da Mata, que fez esta receita. A receita não parte do Bulhão Pato. Ele falou muito nela e publicou-a num livro chamado "O Cozinheiro dos Cozinheiros". E daí ter ficado conhecido pelas amêijoas e não pela sua obra imensa, mais de 20 títulos.

E ao que parece, não oficial, mas terá sido a inspiração o Bulhão Pato para o Alencar dos Maias, do Eça. O poeta ultrassentimental e que acha que é muito bom. Terá sido uma caricatura do Eça.

Claro, todos dizem isso, que o Alencar tem a ver com esta figura.

Por essa altura, por estes saraus, tinha a Maria Amália de cerca de 18, 19 anos, que é quando finalmente o seu pai a ouve dizer poesia e ser aplaudida à frente de toda a gente. Poucos anos, poucos mais tarde, ela encontra o seu primeiro amor, António Gonçalves Crespo, com quem dizem as boas línguas que casaram por amor e por vontade, que eu achei bonito isto à época. E que, curiosamente, é um filho ilegítimo, filho de uma escrava e de um comerciante Cresceu em Lisboa, está a tirar o curso de advocacia, entre acabar e não acabar. Não era grande aluno, não era grande peça, também há quem diga. Eu não sou de intrigas.

Não teve sorte com os homens.

Mas há uma tendência de repetirmos o padrão na vida.

Não repete o padrão. A psicanálise explica isto melhor do que nós, mas ter um pai que acabou por ser um pai complexo, acho que aos tantos ela percebeu, quando chegou à idade adulta, e depois vai buscar um padrão parecido no marido.

Na sua vida.

É estranho, mas o amor deles começou por carta para o Brasil.

Eles não se conheciam.

Não, mas ela leu as miniaturas, os poemas do Gonçalves Crespo, ele leu algumas coisas dela, com certeza, e acabaram por se casar. Não foi um casamento feliz, digo eu.

Mas foi quando ela conheceu o amor.

Sim, há que dizer que ele também é um poeta conhecido. Também se torna.

Mas ele ficou mais conhecido por causa dela. Aí é que vai.

Aparentemente, sim. Porque ele não tinha as relações sociais, ainda por cima.

A Maria Amália era uma porta aberta para a sociedade toda. Entretanto, já na idade mais adulta, ela voltou outra vez para Lisboa e o Gonçalves Crespo, em Coimbra, onde fez o curso de advocacia, que era, como a Margarida disse, um péssimo aluno. O ponto é que o que estava na moda na altura era contrariar o ultrarromantismo e o romantismo, como era, por exemplo, falamos agora o Gualter Pato e o Tomás Ribeiro. E o interesse era a arte pela arte, que era o chamado parnasianismo. Por exemplo, Cesário Verde é muito evidente nisso. E a excelência da forma poética era o soneto. Portanto, quanto mais trabalhássemos o soneto para aquilo ficar pura arte, melhor. E a Maria Amália foi uma ajuda imprescindível para o Gonçalves Crespo para apurar este seu conceito de poeta, ajudem-me.

Parnasiano.

Parnasiano. Parnasiano vem de Parnaso. O Parnaso é o Monte Parnaso de Apolo e as musas e tudo isso. E a antiguidade clássica era o modelo de virtudes. Portanto, ela casa-se com o nosso amigo Gonçalves Crespo e ele revela-se profundamente infiel, gerando, claro, períodos muito difíceis, uma vida muito difícil, muito complicada para a Maria Amália.

Então, antes de mergulharmos nesta história de amor, eu deixo só aqui uma frase que ela diz sobre as suas cartas, como se conheceram. "As suas cartas são inimitáveis e incomparáveis. Não conheci nunca quem escrevesse cartas mais perfeitas, perfeitas de graça, de sensibilidade." E assim vamos para intervalo e voltamos já a seguir. E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir para o céu, mas são as más que mudam a história. E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir para o céu, mas são as más que mudam a história. Olá, estamos de volta para a segunda parte do primeiro episódio das "Desobedientes", com a história de Maria Amália Vaz de Carvalho, a primeira mulher admitida na Academia das Ciências. Alexandre, queres nos contextualizar desta época, destes tempos conturbados em que a Maria Amália nasceu, cresceu, viveu?

Muito conturbados, sem dúvida, é a palavra. Antecipo já que sou um grande tagarela quando toca à história, portanto, se me estiver a esticar, cortem-me à vontade. Esta época é particularmente rica e interessante, faz-me pensar que ela nasce ali em meados, mais ou menos, do século XIX, 1847, vai viver até 1921, vai atravessar uma quantidade de coisas inacreditáveis. Vai viver as últimas largas décadas de monarquia em grande transformação, praticamente a Primeira República toda, Primeira Guerra, até praticamente ao seu fim e àquilo que já vai anunciando depois uma era negra de ditadura. Mas onde ela está é em 1847, quando nasce a rainha dona Maria II, um dos nomes provavelmente mais familiares aos portugueses quando pensam em rainhas. Na verdade, rainhas, rainhas, houve duas. A dona Maria I, a dona Maria II. E a dona Maria II também está muito ligada a um tema que nós identificamos com a Maria Amália. O cognome era a educadora. Portanto, é alguém que dá muito, que dedica muita atenção a isto. Mas a dona Maria II é rainha superimportante, morrendo aos 34 anos, que é uma coisa incrível. Ela é rainha desde os 15 anos.

Com não sei quantos filhos.

Ela morre, se não me engano, na consequência do 11º parto, do parto daquele que seria o 11º filho. E ela é filha do Dom Pedro. Portanto, é filha dos reis que disputaram a grande guerra civil portuguesa.

Liberal absolutista.

Dom Pedro IV, Dom Miguel, exato, respetivamente, liberal e absolutista, e que deixam o caminho aberto à monarquia constitucional portuguesa. Portanto, para quem não sabe, estamos a viver os primeiros anos em que existe um parlamento, eleições, imprensa livre, estas coisas, mas com ainda muita luta no ar entre aqueles que defendem isto, aqueles que defendem um regresso do absolutismo e aqueles que defendem qualquer coisa "in between". Quer dizer, que são os chamados cartistas, que era a carta constitucional. Mas ao mesmo tempo é quando encontras o primeiro retrato, para mim, talvez mais parecido com o que nós temos hoje. Tens um primeiro-ministro chamado Costa Cabral Que vai transitando entre estas diferentes famílias políticas alegremente. Começa na chamada extrema esquerda de então, nos mais liberais dos mais liberais, e acaba a ser um primeiro-ministro dos conservadores moderados. E a ter um irmão que é ministro da Justiça, portanto já com alguns tiques que nós também reconheceríamos hoje. E vais ter durante estes anos, aliás, na verdade, no ano antes de nascer a Maria Amália, uma revolta popular que fica muito conhecida, chamada Revolta da Maria da Fonte, que é uma revolta que acontece no norte de Portugal, no Minho. Ganha este nome porque há uma figura de uma rapariga chamada Maria da Fonte, que é representada nos quadros como vestindo um casaco vermelho, que também se torna uma imagem muito forte, muito emblemática, mas que na verdade é uma revolta liderada pelas mulheres. Tem essa curiosidade, sobretudo dentro do tema do nosso programa. É uma revolta liderada pelas mulheres contra particularmente duas coisas que o governo do Costa Cabral estava a fazer: os papéis da ladroeira, que é um eufemismo bom que encontraram para os novos impostos que o governo central estava a criar, e contra a proibição dos enterros nas igrejas. As pessoas até aí enterravam. Nós conhecemos isto, ainda muitas igrejas em que vemos as pedras tumulares no chão. E o governo, na lei da saúde, por questões sanitárias, queria acabar com isto e pôr as pessoas a serem enterradas cá fora. E elas revoltam-se contra isto, querem continuar a enterrar os seus mortos nas igrejas. E já agora, uma nota que eu acho uma delícia, era quem era enterrado nas igrejas. Apesar de tudo, era quem tinha, literalmente, onde cair morto, porque as pessoas de baixa condição, e nas pessoas de baixa condição incluíam-se as prostitutas e, Margarida, os artistas, eram enterrados fora das cidades.

Eu fui de certeza.

Eu preferiria também ser enterrado fora das cidades. Estávamos em melhor companhia. E portanto, a revolta da Maria da Fonte torna-se depois numa revolta popular contra o poder político em Portugal. E portanto, vais tendo muito estes anos de instabilidade que vão dar numa nova guerra civil da Patuleia e muito do novo poder está ligado a isto. Muitos dos grandes escritores, mesmo dos grandes nomes da Academia das Ciências, o Garrett, o Herculano, são nomes que foram soldados das guerras liberais ou que depois desempenham cargos políticos como o Bulhão Pato, como o Tomás Ribeiro, etc. São deputados.

E só aqui um pequeno parêntese, a nossa Maria Amália, de que lado é que fica da história política que estamos falando?

A Maria Amália, apesar de tudo, está de um lado um pouco mais moderado, mais conservador, eu diria.

Sim. Bem, mas entretanto...

Pelo menos por famílias. Ainda é o contexto em que ela se move, mas rompendo um pouco com isso. Voltemos a ela.

Voltemos a ela. Seguindo aqui a linha cronológica da vida da nossa Maria Amália.

Então morre o pai.

Casa, tem dois filhos, morre o pai. Esta perda do pai é assim...

Olha, Margarida, a perda do pai e a venda de Pintéus foram dois golpes para ela. A melancolia, hoje chamar-se-ia depressão, que ela começa a ter, é nessa altura que dá os primeiros sinais e vai se arrastar toda a vida. Ok? Por outro lado, ela também, inteligente como era, depressa percebeu que o Gonçalves Crespo se utilizara, e bem, do meio social dela, de onde ela se movia, da aristocracia, das pessoas que ela conhecia, das portas que abria, todo o meio político, social, cultural. Ela era bar aberto. Salvo seja. Percebem?

Sarau aberto.

Era sarau aberto. Entretanto, ela consegue até mesmo que ele seja eleito deputado pelo círculo de Goa e redator da Câmara dos Pares. Não é coisa pouca. Entretanto, é nesta altura, mais ou menos, com estes reveses todos, morre o pai, o Gonçalves Crespo começa a se apertar mal, ela tem a noção de que ele se está a utilizar da influência dela para subir o mais possível na vida. E é mais ou menos nesta altura que ela organiza os seus múltiplos saraus literários na sua linda casa da Travessa de Santa Catarina. Há uma frase muito gira do Oliveira Martins, que diz isto mesmo, Margarida e Alexandre, para lembrarmos o que ela leu em Pintéus, que leu tudo. Eu adorava ser a Maria Amália nisto, que tinha uma memória fotográfica. Então diz o Oliveira Martins: "Recorrer à memória da Maria Amália equivale a consultar a melhor biblioteca." Era o que me fazia falta a mim.

A nós todos.

Eu acho que a nós todos. E muito giro, o que ela odiava, e isso eu percebo, era convites formais, banquetes, jantares em restaurantes, jantares de luxo em hotéis, odiava tudo isso. Ficava fechada sobre ela própria numa concha, não abria a boca, retraía-se, tudo isso. Chegava à casa a receber pessoas no seu ambiente e era outra pessoa, tornava-se de uma luminosidade, de uma amabilidade gentil com toda a gente, parecia que era outra em casa. Às vezes é assim, eu conheço pessoas assim, que em casa dão tudo, fora de casa, invisíveis. Ela não gostava do ambiente que não fosse o de casa dela. Acho que também tem a ver muito com o isolamento.

Sim, com a solidão com que convive.

Portanto, aqui temos uma Maria Amália que de repente se vê viúva, porque no meio disto tudo, Gonçalves Crespo morre vítima de tuberculose, doença que ceifou milhares de pessoas, tinha 36 anos, dois filhos pequenos e, ainda pior, estava grávida do seu terceiro filho, que acaba por morrer. Portanto, uma desgraça nunca vem só. É óbvio que a melancolia dela se aprofunda, se agrava E perde um bocadinho a sua alegria de viver.

Mas é curiosa a forma como ela reage à morte. Depois da perda do pai, depois da perda do marido, eu acho notável que, no sentido de resistência ou de sobrevivência, em resposta a isso, a luta dela pela publicação da obra do marido. E ela diz uma coisa muito curiosa, que é: ela trabalha para pôr pão e vestir os miúdos.

Pão e roupa.

Isto é engraçado, como ela trabalhava pelo sustento da família, o que na época, uma mulher ser a provider da família é curioso, pelo menos é diferente. E eu acho uma forma de sobreviver ou de resistir.

Mas sabes uma coisa?

Quando ela agarra e vai publicar a obra.

Mas sabem que ela teve imensos pretendentes?

A sério?

É verdade.

É o Gualhar Pati. Margarida Graça. Precisa saber o Gualhar Pati.

Não sei se o Raimundo ia a jogo.

Mas ficou solteira a vida toda.

Não quis. Ainda foi para Paris arejar, a ver se ficava um bocadinho melhor da melancolia. Também não gostou de estar em Paris. Voltou para trás e temos uma coisa aqui muito importante para falar, que é: pelo menos havia uma causa muito forte entre ela e o marido.

Sim.

Que era a literatura infantil. Ora, a Maria Amália achava, e bem, que não havia nada para as crianças lerem interessante. Bem, mesmo muitos anos passados, demorou muito tempo até haver livros no sentido de literatura infantil, como nós hoje concebemos com ilustrações. Não era isso que se tratava na altura, era pelo menos histórias. E o que ela fez com o marido, a meias, isto é muito giro, foi um livro chamado "Contos para os Nossos Filhos". Como elas tinham aqueles dois filhos e não havia nada para contar, então resolveram editar os "Contos para os Nossos Filhos", claro, baseados na literatura infantil fortíssima da Alemanha, e não só, da Europa Central, os irmãos Grimm, o Andersen, o Perrault, essa santíssima trindade de escritores para a infância. E no fundo, aquilo era um pronúncio do que viria, e como vamos ver nos próximos episódios, muitas das contemporâneas e mais novas do que a Maria Amália vão todas bater nesta tecla. Primeiro temos que criar uma literatura própria para os nossos filhos. Concordam?

Concordo.

Absolutamente.

Concordo. Eu gosto desta possibilidade de uma pessoa viver outras vidas ou de viajar em outras vidas através da literatura, dos livros com ou sem ilustrações, e de sermos capazes de transformar o pensamento, de sermos capazes de contar histórias, de mudar linhas de convicções, de imaginário.

De imaginário e muito.

Eu lembro-me de uma frase assim: "Eu viajo através dos livros", porque esta coisa de nós agarrarmos e "Agora foram para não sei onde, apanharam o barco e foram." E esta coisa das viagens, tu poderes viajar dentro de um livro, de poderes sair do teu mundo, do teu quarto e de lhe dar mundo, de lhe dar imaginário, de lhe dar criatividade.

Esta é mesmo a ideia da Maria Amália, porque isso fazia parte do crescimento, da educação, também do entretenimento.

Sim.

Da imaginação, tudo.

E é difícil imaginar um mundo onde não havia literatura infantil. Eu nunca tinha pensado nisso. Há 150 anos, cá não tinhas.

A própria Maria Amália não tinha quando era pequena, quando eu disse que ela estava em Pentel, estava a ler os romances franceses.

Tal e qual. Exato.

Não é? Ora aí devia ser hoje.

Exato.

Põe lá uma miúda de 10 anos a ler os romances franceses.

Exato, contra o "Pandi" e os "Caricas" antes. Vê-se bem que eu não tive filhos ainda. Estava pensando nos meus sobrinhos que são mais pequenos, eles já é "Pandi" e os "Caricas".

Mas o "Capuchinho Vermelho" faz falta, uma "Rapunzel" faz falta, uma "Cinderela" faz falta.

Exatamente.

Uma pessoa tem que conhecer outros personagens.

É isso, tal e qual. Tens que viajar, ser influída, mas aprender também os valores eternos que são veiculados e ensinados através dessas histórias.

Exatamente. Mesmo que não tenham todos um final feliz. Casaram e viveram felizes para sempre. Não faz mal imaginar.

Não faz mal.

Aliás, é engraçado que o nome Grimm, são os irmãos Grimm. E Grimm em inglês é escuro, é sinistro, quer dizer, e algumas das histórias resfriam-se um pouco. Mas eu não sei se não há.

Não, as versões originais são terríveis.

Pois é isso.

Não é um segredo para ninguém. Bem, mas continuando. Entretanto, ela escrevia na imprensa também. Só que não era de bom tom escreverem com o próprio nome. Mulheres, ou seja, senhoras, neste caso, não escreviam para a imprensa e assinavam o seu próprio nome, que eram logo apedrejadas. Então ela usou o pseudônimo Valentina Loureiro para publicar artigos sociais, filosóficos, falava sobre temas femininos, falava sobretudo educação, como vamos ver isto. E também escreve livros de pedagogia e de crítica literária e também, muito importante, de investigação histórica, coisa que não havia. O que nós hoje chamamos romance histórico, fez a Maria Amália naquela altura. E claro, entretanto, começou a perceber que Portugal era um país pequeno e escrever só português para Portugal era coisa pouca. Se escrevesse para o Brasil, aumentava consideravelmente o número de leitores. E foi isso que ela fez, como muitas outras que vêm a seguir a ela. Por isso, a partir dos artigos para a imprensa brasileira, dos livros pedagógicos, etc, ela conseguiu chegar a um público muito maior. Mas eu acho que a grande guerra, agora faço aqui a pergunta ao Alexandre e à Margarida. A grande guerra, por que a Maria Amália ficou na história? Não foi por ser feminista

Não, até porque ela detestava o termo feminista.

Detestava o termo feminista. E agora posso só citar aqui uma coisa, querida.

Pode citar.

Nunca se considerou feminista e sempre detestou a palavra feminismo, bem como a participação das mulheres na vida política. Levar as mulheres para a política seria arrancá-las à família e atirá-las para o mundo onde se sentiriam totalmente descabeladas. Por isso ela era contra. A lei do divórcio, o sufrágio feminino, as leis da família. Para ela, emancipação significava apenas, isto é muito importante, a preparação intelectual da mulher. Portanto, ela dizia que na base disto tudo estava educar as mulheres.

Mas é curioso, uma mulher que fez todos os artigos que ela escreve, mesmo nos jornais, e que são artigos sociais, filosóficos, temas femininos, toda a poesia, contos, ensaios, biografias que ela escreve, e sempre com esta preocupação, a grande luta dela de haver uma escola para as mulheres e as mulheres terem acesso à instrução, e ela separava instrução de educação. É engraçado, e para mim foi das coisas que mais me deixou confusa ao ler a história dela, é como é que tu podes defender um lado da história e estar em oposição ao outro lado da história, que não são necessariamente opostos, mas que para mim são contraditórios, quase. Mas ela depois também diz uma coisa engraçada do feminismo, que ela mais à frente vai dizer, eventualmente, nós vamos chegar a esta discussão.

É incrível como chegamos a isto.

Isto vai chegar.

Ela vai evoluindo.

E ela vai evoluindo o pensamento. Portanto, também aquilo que ela pensa com 36, viúva, 37, também será diferente quando ela chegar aos 40. E é engraçada também essa evolução intelectual e esse posicionamento político, porque ela transforma-se ao longo dos anos.

Mas depois, à medida que o tempo vai avançando, ela cria o ensino que ela desejaria livre dos compêndios de gramática chatos.

Sim.

Que ela odiava. O filho detestava, dizia que preferia ser cocheiro de praça do que estudar gramática.

E até hoje os filhos detestam a gramática, nada mudou.

E claro, para as raparigas ela propunha não só bordar, coser e desenhar, que ela achava que era de menos só isso, mas geografia, história e literatura. Isso era o que ela queria ensinar. Portanto, ainda bem que temos o Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho. E já agora, vamos só acabar aqui o tema do que é que aconteceu depois no fim da vida dela. Ela, entretanto, torna-se muito amiga da Duquesa de Palmela, uma mulher muitíssimo importante naquela época. E ficou tão amiga, que ela vai escrever as memórias do Duque de Palmela. E imaginem, de presente, a Duquesa de Palmela oferece-lhe nada mais, nada menos do que a Villa Dom Pedro, em Cascais. Hoje é um boutique hotel, mesmo em frente à Praia dos Pescadores.

Maria João, acho que já não pagam bem assim aos escritores.

Poxa, pagassem em casas.

Não estavas aqui a fazer podcast.

Não, fazemos podcast porque queremos acordar estas mulheres que merecem ser conhecidas por todas estas razões. Porque se não fosse a Maria Amália naquela altura, quanto tempo passaria até termos um liceu e um ensino feminino? E por isso acreditamos que esta iminente sábia, como era chamada na altura, fique merecidamente para a história. Nunca as pessoas se esqueçam dela. E é claro que, o que é que temos mais para concluir? Não sabemos que tipo de relação é que ela teve com a Duquesa de Palmela. O que interessa é que, já cá canta para a Maria Amália, uma casinha com vista para a praia e muito mais do que isso, uma memória brutal que chega aos nossos dias de uma mulher fascinante como ela e que todos queremos recordar.

"Maria Amália é um homem de génio", disse Oliveira Martins, num salão literário em sua casa no início do século XX. Nessa mesma sala, ou pelo menos nessa mesma época, conheceu Maria Amália, uma fascinante mulher chamada Carolina Michaelis. Descobriram então, com surpresa, que ambas estavam interessadas no projeto de adaptar para português os contos dos irmãos Grimm, sendo a literatura para a infância então inexistente em Portugal. O que terão sentido uma pela outra? Curiosidade? Cumplicidade? Rivalidade? E quem era, ao certo, esta mulher, Carolina Michaelis, e porque lhe devemos outro tanto na longa história da luta pela igualdade? Vamos descobrir no próximo episódio. Se gostou deste episódio das Desobedientes, pode seguir-nos nas plataformas de podcast, no YouTube e no site do Observador. O podcast As Desobedientes tem o alto patrocínio da Toyota. E quem era, ao certo, esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir para o céu, mas são as más que mudam a história.