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Sejam bem-vindos ao "Aveiro 360", é o podcast da Câmara Municipal de Aveiro com notícias da cidade dos canais. São destaque esta semana: a nova empresa municipal Aveiro Parque Expo, o concurso para a concessão da exploração do restaurante no Mercado José Estevão e os protocolos de cooperação assinados com os Bombeiros de Aveiro. Adeus Aveiro Expo, olá Aveiro Parque Expo. É a nova empresa municipal de Aveiro criada para gerir o parque de feiras e exposições. Surge no seguimento de uma profunda reestruturação financeira da Aveiro Expo, iniciada pela Câmara Municipal de Aveiro em 2013, sob a liderança de Ribau Esteves. Cem mil euros foi o prejuízo registado em 2014 pela Aveiro Expo. A partir de 2016, com a implementação de uma nova estratégia de gestão, os indicadores começaram a inverter. Em 2023, o volume de negócios ultrapassou os 1,3 milhões de euros e o resultado líquido atingido foi de 285 mil euros.

Esse plano que implementamos tinha estas várias componentes: valorização de recursos humanos, identificação dos problemas de gestão, reorganização do calendário de eventos, pagamento de dívidas, aumento que também tínhamos e uma gestão financeira sustentável. Lembrando que isso foi a motivação principal, porque precisávamos de mais tempo na gestão da Aveiro Expo para fazer saneamento financeiro, precisamente para livrarmos o nosso sócio de assumir parte da dívida. E a parte da dívida, nestas coisas, é proporcional ao capital e, portanto, arredondando as contas, a dívida era de cerca de 1 milhão de euros, o nosso sócio tinha que pagar 490 mil e entendíamos que não era justo que isso acontecesse, que tinha um impacto violentíssimo nas contas da AIDA, nosso sócio, e a AIDA não tinha a responsabilidade do maior.

Hoje, a nova empresa, a Aveiro Parque Expo, é detida em 90% pela Câmara Municipal de Aveiro e em 10% pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. Para aqui chegar, foi preciso visto prévio do Tribunal de Contas à nova entidade, mediante apresentação de um estudo de viabilidade financeira. Para isso, foi preciso valorizar recursos humanos, reorganizar o calendário de eventos, saldar dívidas e qualificar o parque de exposições. Hoje, esta estrutura recebe eventos importantes para a região de Aveiro, como a Feira de Março, o Aveiro Tech Week, Tech Days e Gaming, a nova AgroVoga, a Automobilia e o Salão Automóvel dos Carochas. Na última década, recebeu mais de 400 eventos. A nova empresa, Aveiro Parque Expo, tem como lema "eventos que ligam". Vai ser lançado o novo concurso para a concessão da exploração do restaurante localizado no Mercado José Estevão. Os termos do concurso são os seguintes: o prazo é de 10 anos, pelo valor mensal de 3 mil euros mais IVA e período de carência de seis meses. É a segunda vez que o espaço vai a concurso, porque o primeiro não foi publicitado e por isso não teve concorrentes. O presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, acredita que agora o concurso tem condições para ser adjudicado.

Houve um erro de publicação interno entre a componente da publicação formal do edital que abre o período da apresentação de proposta, define o início e o fim, e o nosso trabalho, que estava devidamente estruturado, de divulgação pública, porque sabemos que nesta área, como em tantas outras, as pessoas, em regra, não vão às plataformas eletrônicas e além do mais, assumimos muitos compromissos no âmbito do Congresso da ARESP, que aqui se realizou em outubro passado, que falei sobre isto aos congressistas, e não fizemos isso. Foi um erro nosso, interno, de gestão, e assumimos o nosso erro e corrigimos.

Os termos do concurso mantêm-se os mesmos, pelo que não necessita de ser submetido à Assembleia Municipal. Quem vencer o concurso irá explorar comercialmente o restaurante no primeiro piso do Mercado José Estevão, juntamente com dois quiosques e uma esplanada no rés do chão. A restante área será mantida como praça pública, com gestão da Câmara Municipal de Aveiro e manterá o seu perfil: ser espaço central e palco de eventos. Assim que o procedimento for publicado em Diário da República, a Câmara Municipal de Aveiro procederá à natural divulgação e disponibilização dos documentos para que as empresas possam concorrer. Boa sorte a todos. Foi aprovada a abertura do concurso público para a execução da empreitada do novo arruamento de ligação da Rua das Oliveiras à Rotunda da Boa Vista. É uma intervenção considerada de elevada importância, uma vez que irá constituir uma alternativa à Rua João Francisco Casal, com o objetivo de facilitar o acesso ao nó do Estádio Municipal de Aveiro e às autoestradas A25 e A17. O valor da empreitada é de cerca de 1 milhão de euros e tem prazo de execução de 180 dias. A obra contempla a abertura do novo arruamento e a respectiva infraestruturação, incluindo drenagem, construção de muros, infraestruturas elétricas gerais, iluminação pública, telecomunicações e pavimentação. Uma vez que a execução do novo arruamento implica a utilização de parcelas privadas pertencentes à empresa Grez Panaria S.A., foi por isso acordada uma permuta de terrenos com a empresa. Toda a documentação segue agora para a Assembleia Municipal para aprovação A pensar na segurança de todos, foram assinados protocolos de colaboração entre a Câmara Municipal de Aveiro e os bombeiros. A Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme Gomes Fernandes, Bombeiros Novos de Aveiro, vai ser apoiada este ano em cerca de €200 mil. €15 mil destinam-se especificamente ao financiamento da delegação de São Jacinto. Quanto à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro, Bombeiros Velhos de Aveiro, vai receber um apoio no valor global de €193 mil. O objetivo destes protocolos é garantir operações de proteção civil durante 24 horas por dia à população do município de Aveiro. Vem aí a Maratona da Europa. É a quinta edição de uma maratona que no ano passado integrou a lista das 100 melhores do mundo. Uma distinção que já se nota no número de inscritos, como revela Paulo Costa da Global Sport, a empresa que organiza a Maratona da Europa.

Neste momento temos 37% de crescimento no número de inscritos e temos um crescimento de estrangeiros de 38%, o que quer dizer que a prova está naturalmente a usufruir de estar neste calendário pelo segundo ano consecutivo da World Athletics, mas também fruto da promoção internacional que temos feito, quer física, quer no digital, e que nos prova que realmente estamos perante uma das maratonas mais rápidas, mas também mais bonitas que existe na atualidade.

Vão correr pelas ruas e estradas da região de Aveiro atletas de 78 nacionalidades. A Maratona da Europa é uma das maratonas mais rápidas do mundo.

Fruto desta morfologia do território que une Aveiro a Ílhavo, a cidade de Aveiro até à Praia da Barra é realmente um percurso que além de verdadeiramente fascinante, que toca a cidade, toca a natureza, a ria e o Atlântico, é praticamente plano. E isto leva a que realmente os tempos sejam muito apetecíveis para bater recordes. Edição anterior, 61% dos atletas que responderam ao nosso questionário bateram o seu recorde pessoal, e isto nas três distâncias.

42, 21 e 10 km e para os que querem começar, há a caminhada de 5 km. É no domingo, dia 27 de abril. Se é mais dado à folia e menos à prática desportiva, apareça na Feira de Março. Hoje há arraial popular e na noite do feriado de 25 de abril atua Plutónio e no dia seguinte sobe ao palco da feira Richie Campbell. A Feira de Março regressa em 2026. Fica por aqui o Aveiro 360. Partilhe com os seus amigos e familiares nas redes sociais ou nos grupos WhatsApp. Regressamos na próxima segunda-feira. Até lá.