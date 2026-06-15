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Este é o som da Boa Moeda, Má Moeda. Paulo, para já, pouca alteração nos preços dos combustíveis.

Para já.

Mas depois de ontem.

Exato. As coisas estão a acontecer. De facto, esta semana o preço de referência do gasóleo vai descer €0,03, enquanto o da gasolina vai subir €0,005. Isto são subidas ou descidas normais, aquilo a que estávamos habituados durante anos.

Acertos.

Acertos, sem crises, se quisermos, no Médio Oriente. Isto vai colocar, durante esta semana, o preço da gasolina com preço de referência na casa dos 1,91 e preços do gasóleo em 1,88. Já sabemos que depois, nas bombas de gasolina, há variações. Estas contas foram feitas num contexto da semana passada, uma semana em que o Brent acabou a $87 na sexta-feira. Foi o valor mais baixo desde o início de março, o que significa que, de facto, houve na semana passada uma desinflação, mas como nós ouvimos, eu tirei este preço ontem ao fim da tarde. Nós ouvimos há pouco Pedro Lino, já vai nos 83, se não me engano. Houve aqui uma quebra de cerca de 5% só nestas horas, porque este acordo entre os Estados Unidos e o Iraque foi anunciado ontem, era umas 22:00.

E Irão.

Desculpem, e Irão. Foi anunciado ontem cerca das 22:00, tarde, e portanto o mercado já está a reagir. Só para nos recordarmos também que chegou aos $118 no final de março, o preço do Brent do barril. Vamos ver até que ponto é que agora esta tendência se mantém, até onde é que vai cair, mantendo-se a queda do preço do Brent.

O Pedro Lino dizia em noticiário que para a semana iríamos sentir uma descida acentuada do preço dos combustíveis.

É possível. Mas já sabemos que isso os postos absorverão.

Até sexta-feira, é muito tempo.

É muito tempo mesmo.

Entretanto, Paulo, vai haver novas regras nas taxas das companhias aéreas.

É verdade, nas que cobram os clientes, vem aí legislação europeia. Já há um acordo político que foi alcançado esta semana entre o Parlamento Europeu e os vários Estados-membros. Por exemplo, as companhias aéreas vão deixar de poder cobrar taxas na União Europeia, obviamente, aos pais que pretendem viajar ao lado dos filhos. Nós sabemos que hoje, quando se quer marcar um lugar em muitas companhias, dizer: "Eu quero estes dois lugares juntos", pagamos uma taxa por isso. Senão, o sistema da marcação eletrónica atribui-nos lugares aleatórios, por regra, distantes um do outro. No caso dos pais e filhos, para viajarem juntos, quando querem fazê-lo, as companhias deixam de poder cobrar essa taxa. Outra alteração é que as transportadoras aéreas também deixam de ter o direito de cobrar aos clientes que tenham cometido um erro na digitação do seu nome no bilhete, no momento da reserva, e que tenham que alterar, por questões de identificação. Corrigir esses erros, erros cometidos pelo próprio comprador, como é evidente, pelo cliente, nalguns casos era caro. No caso da Ryanair, chegava aos €160 de cobrança. Nós estamos a falar de uma companhia que muitas vezes anuncia preços a partir dos €20.

Exatamente.

Estamos aqui a ver a diferença. Isto é a legislação que está a ser preparada e que há de entrar em vigor depois.