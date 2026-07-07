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Esta é a Boa Moeda, Má Moeda das manhãs 360. Paulo, já há uma solução para levar o Multibanco àquelas regiões onde ele não existe.

É verdade, e são cada vez mais as regiões onde não há serviços bancários mínimos. Tem a ver com a desertificação do território. Só pra termos uma ideia, segundo dados do Banco de Portugal, cerca de 1200 freguesias portuguesas, são cerca de 4 mil no total, portanto, estamos a falar de mais de um quarto, quase um terço. 1200 freguesias não dispõem de serviços bancários a menos de 5 km, nalguns casos, a menos de 15 km. É preciso 15 km para encontrar uma máquina Multibanco, por exemplo. Precisamente a pensar nisso, está em terreno desde ontem uma solução que garante esses serviços mínimos bancários. É o projeto-piloto Multibanco Mais Perto, e eu aqui sigo a reportagem do Público sobre o tema, que no fundo assenta em terminais de pagamento automáticos digitais, que estão à responsabilidade das juntas de freguesia aderentes, e são estas juntas de freguesia a assegurar a disponibilidade do dinheiro vivo. No fundo, isto é um projeto conjunto do governo, da SIBS, que gera a rede Multibanco, do Banco de Portugal e da Associação Nacional de Freguesias. Para já, vai ser testado em 30 freguesias a nível nacional. Tem uma vantagem, estas máquinas, se quisermos, caixas Multibanco móveis, vão à casa das pessoas também, para pessoas que têm problemas de mobilidade e elas próprias não podem já sair de casa. Requer sempre um cartão, um cartão de débito normal, bancário.

Como nós fazemos no dia a dia.

Como nós fazemos no dia a dia. E portanto, consegue-se ali fazer a generalidade das operações também, pagamentos, compra de bilhetes, levantamento de dinheiro também. O levantamento de dinheiro aqui conta com a ajuda das juntas de freguesia, que são elas que disponibilizam o dinheiro vivo, mas imediatamente a quantia é depositada na conta da junta de freguesia. Isto começou ontem, simbolicamente, na freguesia de Tó, em Mogadouro, distrito de Bragança, e vai chegar agora a outras freguesias que não dispõem deste serviço.

E vai com certeza fazer muita diferença na vida das pessoas.

Sem dúvida, de muita gente. Cada vez mais, sem dúvida, porque à medida que o tempo vai passando também, mesmo as pessoas mais idosas, elas próprias já vão tendo capacidades pra isso, já tiveram contato com essas máquinas, portanto, já sabem utilizar e o caminho é muito esse.