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Este é o "Caça ao Voto" da Rádio Observador, o nosso podcast dedicado à campanha eleitoral, com o diretor executivo do Observador, Miguel Pinheiro, e com o editor-adjunto de política, Miguel Santos Carrapitoso, até ao fim da campanha eleitoral. Vamos aqui, a esta hora, na tarde política da Rádio Observador, tentar perceber quem anda a ganhar e a perder votos. Bem-vindos, Miguel Pinheiro e Miguel Santos Carrapitoso.

Bem-vindo, Ricardo.

Obrigado. Ontem começámos por quem estava a ganhar. O Miguel Santos Carrapitoso insurgiu-se contra essa situação. Por isso, Miguel, quem é que anda a perder?

Logo hoje, que eu queria começar por quem anda a perder, tu dizes-me...

Quem anda a perder. Precisamente.

Ignoraste o meu protesto.

Estou a fazer-te a vontade.

Ok, vamos a isso então. Poderia dizer, obviamente, que quem perdeu ou quem está a perder é Luís Marques Mendes, teve uma sondagem terrível, mas vou tentar mudar um pouco a perspetiva e vou escolher os candidatos da esquerda. E por uma razão simples: têm aparecido consistentemente com intenções de voto muito residuais. E quando António José Seguro parece estar, de facto, a uma unha negra de conseguir passar à segunda volta, torna-se ainda mais incompreensível que não exista um esforço mínimo de congregação em torno do único candidato vagamente de esquerda que pode ser-

Vagamente de esquerda.

Vagamente de esquerda. Já estou a tentar dar algum conforto ao Bloco PCP Livre, mas de facto é o único candidato vagamente de esquerda que pode ser Presidente da República e não compreender isto faz-me muita confusão, porque esta não é uma eleição legislativa, não é uma eleição regional, não é uma eleição autárquica, é uma eleição presidencial, onde no dia seguinte só um será vencedor. Não existe um lugar para a oposição, não há vitórias morais. Há derrotas e há uma vitória. E a esquerda, com estes resultados, com estas intenções de voto, eu poderia falar de Jorge Pinto, que está em linha com as intenções de voto de Manuel João Vieira, mas Catarina Martins e António Filipe também podem vir a ter resultados bastante embaraçosos. Não percebo como é que a esquerda não compreendeu que esta é a oportunidade de regressar ao Palácio de Belém.

Não compreendeu ou insistiu, em tua opinião?

Insistiu sem compreender, se quiseres, porque Catarina Martins está à procura de provar que o Bloco de Esquerda ainda vive, com resultados desta ordem não o conseguirá fazer. António Filipe está a tentar provar que o PCP consegue resistir, mas se tiver como perspetiva 2 ou 3%, isso não é uma prova de resistência. E Jorge Pinto então ainda é mais incompreensível, porque temos o LIVRE a crescer a nível nacional, com sondagens muito positivas na casa dos 7%, e este candidato arrisca-se a ter o mesmo resultado que uma pessoa que está a usar estas presidenciais para fazer um número artístico de alegado humor. Não percebo o que se está a passar na cabeça destes líderes partidários.

Miguel Pinheiro, quem é que perdeu votos?

Eu vou mesmo para Marques Mendes. Não tanto pela queda nas sondagens, porque o importante, Ricardo, não é a forma como cais, é a forma como te levantas depois da queda.

É uma das frases que trago tatuadas na mente.

Eu sei bem. E eu sei que não é na mente. Mas a verdade é que Marques Mendes está a reagir muito mal à sondagem da TVI e da CNN. A última coisa que se pode dizer num teatro cheio de pessoas é gritar fogo. A última coisa que se pode dizer numa campanha é: "Vou perder." E Marques Mendes hoje veio gritar fogo num teatro cheio, veio dizer: "Se não houver uma concentração de votos na minha pessoa, eu corro o risco de perder." E isto só vem cimentar ainda mais a ideia de um candidato em queda e os eleitores não gostam especialmente de estar a apoiar candidatos que acham que vão perder. Com certeza, há um voto por convicção em que nós votamos seja em quem for, mas depois há pessoas que querem que o seu voto tenha uma consequência e que possa ajudar alguém a vencer. Se Luís Marques Mendes se coloca na posição de alguém que já se está a preparar, está na antecâmara da derrota, eu acho que isso é preocupante para ele.

E não havendo neste leque de candidatos um candidato que encha as medidas claramente do eleitorado, vamos pôr as coisas assim, há esta necessidade de apelo ao voto útil. O que tu entendes é que o apelo não está a ser bem feito ou não devia mesmo fazer-se?

Eu acho que devia fazer, mas vamos lá ver. Não apela ao voto útil quem quer. Apela ao voto útil quem está em circunstâncias para isso. Marques Mendes ficou numa circunstância mais difícil depois da sondagem de ontem para isso. E a forma como reagiu, para mim, é ainda pior, porque a reação foi, por um lado, esta de admitir que se calhar vai perder

Acusa muito o toque.

Segunda reação, dizer: "Bem, eu fiquei muito surpreendido." Ele usa esta expressão: "Foi um dado surpreendente, porque isto não bate com o que eu vejo na rua." Marques Mendes já tem experiência suficiente pra saber que o que um candidato vê na rua é o que a sua campanha lhe quer mostrar. Quer dizer, aquilo não é um reflexo do eleitorado. Se ele está com essa ilusão, vai ter uma chatice. Depois, em terceiro lugar, mais uma demonstração de que isto lhe provocou uma desorientação. É que Marques Mendes veio dizer que a sua principal tarefa enquanto presidente é negociar os orçamentos e construir pontes. Ora, isto é o Marques Mendes pré-histórico. Foi no início da campanha que Marques Mendes veio dizer que queria construir pontes, dialogar, falar com todos. Ele depois percebeu que o que os portugueses querem, todos os estudos de opinião mostram, que os portugueses querem do próximo presidente é o tal presidente da ação. E ele passou a fase de pré-campanha e esta fase inicial de campanha a dizer: "Eu vou fazer. Não contem comigo se não for..."

Em cada debate tinha sempre uma proposta.

Certo. E agora está a voltar ao discurso do construtor de pontes, o que me leva a pensar que se calhar está a questionar toda a sua estratégia. Não há nada pior do que um candidato questionar a sua própria estratégia nesta fase. Ele até pode fazer isso numa fase inicial. Agora, a duas semanas do voto, isto é fatal.

Vamos a quem é que anda a ganhar votos, Miguel Santos Capatos.

Agora sim.

Agora sim.

Pelas mesmas razões, António José Seguro, depois de um período de debates que não foi particularmente, nem foi exatamente um espanto, não se pode dizer que António José Seguro tenha tido uma prestação nos debates deslumbrante e nas entrevistas de modo geral. O socialista parece estar a ganhar algum ritmo e claro, ter sondagens como a de ontem, que nós não dissemos aqui, mas tem limitações, é uma sondagem diária, com um universo ou com uma amostra bastante-

Dizem em estrangeiro e fica melhor, é um tracking poll.

Tracking poll. Tem limitações, tem uma amostra pequena, vive muito das pequenas impressões, mas começar o período oficial de campanha com uma sondagem daquelas é bom. É sempre melhor ter boas sondagens do que más sondagens. E António José Seguro, que no início desta maratona, lá muito atrás, tinha estudos de opinião de 8%, muito pouco animadores. Chegar a esta altura, à altura decisiva, na mó de cima, isso dá-lhe um conforto muito interessante e portanto, acho que António José Seguro entra na fase decisiva com uma força que seguramente no Partido Socialista, ninguém achasse que ele viesse a ter.

Há um ano acho que ninguém pensaria nisso.

Vai ser muito divertido também ver se por acaso António José Seguro vencer as eleições presidenciais, vai ser muito interessante ver a cara de alguns socialistas nessa noite.

Miguel, quem é que está a ganhar votos ou quem é que ganhou votos nas últimas horas?

Olha, parece-me evidente que foi Manuel João Vieira, que aparece na tracking poll da TVI/CNN com 1,5%, portanto 0,3 pontos de Jorge Pinto. Acho que o LIVRE ainda por cima, além de todas as coisas que o Miguel Santos Capatos já disse, acho que é aqui um ponto. Acho que estes 1,5% vêm do LIVRE. Acho que é a típica candidatura a que o eleitorado potencial do LIVRE acha muita graça. "Olha que divertido, olha que giro, olha que engraçado que isto é. Vamos rir-nos todos aqui numa eleição presidencial."

O apoio a Manuel João Vieira.

O apoio a Manuel, sim. Suspeito que estes 1,5% vêm muito de um eleitorado que poderia ir pra o LIVRE. Se Jorge Pinto for até ao fim e se Manuel João Vieira conseguir ficar à frente dele ou qualquer um dos oito principais, de facto será uma vitória pra ele. Enfim, depois o que isso diz sobre todos nós já seria outra conversa. E portanto, Jorge Pinto muito perto de ser ultrapassado por Manuel João Vieira e só aqui um ponto em relação ao que disse o Miguel, com toda a razão, claro. António José Seguro tem que ir buscar todos os votos que conseguir aos candidatos da esquerda, mas eu acho que ele não se deve esquecer de uma coisa: a grande ameaça no voto socialista, neste momento para António José Seguro, é o Almirante Costa e Melo. É ali que está o grosso dos votos do PS, não é os votos da esquerda.

Ainda ontem vimos Correia de Campos ao lado de Costa e Melo.

Certo. Todos os estudos mostram que-

20%, quase, dos eleitores do PS muito inclinados a votar em Henrique Costa e Melo.

E Henrique Costa e Melo continua a colocar-se numa posição pra receber esses votos. Transformou-se no candidato contra o governo. Quer dizer, acho que hoje em dia já não há nenhuma dúvida sobre isso. Ele a cada dia que acorda vai pensar de que maneira é que vai criticar o governo naquela manhã. E António José Seguro tem tido até agora uma posição que é um bocadinho aquele conselho que António Guterres deu a, acho que foi a Marcelo Rebelo de Sousa, o conselho pra ele chegar ao poder, que era: "Faz-te de morto." E António José Seguro tem se feito um bocadinho de morto em todas as polémicas que existem, ficando à espera que todos os outros se estraçalhem mutuamente e ele ir recolhendo votos. Isso até parece estar a resultar, mas não sei se é suficiente, eu não sei se ele não tem que fazer qualquer coisa mais para ir buscar os eleitores Tradicionalmente do PS e que continuam com a campanha de Gouveia e Melo.

E quais são as vossas expectativas para o debate a 11, logo à noite na RTP, 22h, portanto, late night. Miguel? A cozinha já está arrumada a essa hora.

Estou curioso para perceber qual vai ser a posição que vai adotar Marques Mendes. Ele no debate da rádio comportou-se como alguém que já ganhou. Não tem de se envolver aqui nestas polémicas, resguardou-se muito. Ele agora está numa situação diferente. E depois acho um bocadinho inevitável que o debate seja dominado por Manuel João Vieira. Imagino eu que vai ser muito difícil a um candidato sério estar num debate em que Manuel João Vieira vai obviamente aproveitar para-

Para defender a proibição da doença

Para fazer o que ele faz.

E enviar quem tosse para a Ilha da Madeira para fazer ioga. Miguel.

As expectativas são más. O debate começa às 22h, a hora prevista de final do debate é 00h40. 11 candidatos, um deles é aquilo que o Miguel Pinheiro disse. Já o debate a oito teve momentos penosos. Houve alguns duelos a dois que também não foram particularmente entusiasmantes. Um debate a 11 com estas características vai ser muito duro de acompanhar. Mas acho que vai obrigar Luís Marques Mendes a ir a jogo. Vai ser interessante também perceber a dinâmica muito particular entre Enrico Gouveia e Melo e Marques Mendes, como é que estão as águas nesse capítulo, e ver que António José Seguro aparece, que André Ventura aparece. Falamos pouco dele, porque tem estado um bocadinho fora destas confusões todas. O que pode ser interessante enquanto estratégia.

Mas ele está a conseguir o que quer.

Dividir para reinar.

E conseguir fidelizar os votos do Chega nas legislativas. Os estudos de opinião mostram que ele está a conseguir isso e ele sabe que não conseguirá muito mais.

E seguramente vai ganhar alguma coisa com o caos e com a dispersão de votos entre os vários candidatos. Vai ser interessante perceber essas dinâmicas muito próprias.

E todos os dias, até ao final da campanha, vamos aqui fazer as contas sobre quem anda a ganhar e a perder votos. Mas neste caso ao voto também vamos nas caravanas eleitorais com os nossos jornalistas que estão a acompanhar os principais candidatos à presidência e hoje concentramos atenções nos três mais à esquerda entre os oito principais candidatos. Miguel Pereira Santos está a acompanhar a caravana de Catarina Martins. Onde é que andas, Miguel?

Olá, Ricardo. Catarina Martins tirou a tarde para se preparar para o debate de logo à noite, portanto acabo de regressar a Lisboa, onde a campanha irá novamente amanhã para a rua.

O debate obviamente fica marcado por este debate a 11, mais logo na RTP, mas Miguel, também pelo apelo de António José Seguro para uma convergência de votos. Como é que Catarina Martins responde a este apelo lançado por Seguro para o voto útil?

Sim, esse tem sido inevitavelmente o tema que mais domina a campanha de Catarina Martins. Ela ainda hoje disse na Feira de Torres Novas: "Seguro agora pede o voto para quê? Para no dia a seguir à eleição poder voltar a orgulhar-se de apoiar cortes contra a Constituição?" Isto porque ontem, noutra feira, a de Espinho, aproveitou para entrar no despique entre os candidatos da direita sobre quem mais merece o apoio de Passos Coelho. Evidentemente, não para reclamar esse apoio para si, mas para colocar Seguro junto desses candidatos, batizando-os aos quatro como os herdeiros de Passos Coelho. A bloquista tem tentado retratar Seguro como tendo sido um líder da oposição complacente com o governo do PSD durante os anos da Troika e lembra também sempre que durante os cortes em salários, pensões e subsídios de férias, ela própria estava ao lado de Mário Soares e de outros socialistas no combate para a reversão dessas medidas. Sempre aqui num piscar de olho pouco subtil ao eleitorado do PS, que está menos entusiasmado com Seguro. E por fim, Catarina Martins tem também aproveitado a atualidade, nomeadamente o pacote laboral, para fazer um paralelo com esses anos da Troika e disse mesmo ontem: "Se Seguro for eleito, provavelmente vai estar tão bem com Montenegro como esteve com Passos Coelho". Tem sido através deste revisitar do passado.

Obrigado, Miguel. E a Mariana Marques Tiago está com Jorge Pinto e Mariana, hoje o candidato apoiado pelo Livre só tem atenções concentradas no debate, nova agenda, é isso?

É verdade. Ontem estivemos na Guarda e em Viseu e o dia acabou ao final da tarde e hoje Jorge Pinto não tinha qualquer ação de campanha, porque de manhã tinha uma entrevista na televisão, portanto a partir daí o plano era descansar e preparar-se para o debate logo à noite, que é bastante tarde e bastante tarde até para aquilo que Jorge Pinto está habituado, segundo ele nos contou.

E já foi mais taxativo em relação à eventual desistência ou não?

Sim, esse tem sido o tema mais sensível da campanha de Jorge Pinto, sendo que no fim de semana voltaram a insistir nesse assunto e ele disse que não estava a considerar retirar a candidatura. Até ao momento, tudo indica que a campanha vai seguir normalmente. Inclusivamente, até têm feito um balanço positivo da campanha, porque, por exemplo, no comício de domingo à noite, que foi marcado muito em cima da hora, veem como positivo o fato de terem aparecido muitas pessoas com mais de 65 anos, portanto, pessoas que já estão numa faixa etária que normalmente não pertence ao eleitorado do LIVRE. Eles veem isso como muito positivo e como um sinal de que a candidatura de Jorge Pinto está efetivamente a correr bem e que está a ir ao encontro daquilo que o partido LIVRE tinha percebido logo no início, que era, e segundo me disseram, um vazio que existia nas candidaturas. Portanto, pessoas que não se identificam com Seguro, nem com Catarina Martins e com António Filipe, que têm uma faixa etária mais nova e que têm um projeto diferente para o país e que não se identificam com as campanhas tradicionais.

Obrigado, Mariana Marques Tiago. E terminamos esta ronda com o Vasco Maldonado Correia, que está a acompanhar a candidatura de António Filipe. Vasco, onde é que andas?

Eu também estou em Lisboa, Ricardo. Estou na Voz do Operário. António Filipe esteve aqui há pouco reunido com Manuel Carvalho da Silva, o antigo secretário-geral da CGTP.

É como jogar em casa para António Filipe. António Filipe já disse e reafirmou que não desiste. A candidatura e, porque não, o PCP estão confortáveis com esta ideia de ver a esquerda arredada de uma segunda volta, caso Seguro não consiga?

A resposta a isso eu acho que tem que ser dada a dois tempos, Ricardo. Primeiro, e pegando numa resposta de António Filipe ontem à noite, aliás, uma declaração ontem em Grândola de António Filipe, disse que sim, a esquerda tem de cerrar fileiras para esta eleição, mas faz uma clara distinção entre o que é a esquerda e o que é o centro-esquerda e por isso tira António José Seguro desse pote, por assim dizer. E disse que sim, tem de cerrar fileiras, mas não à volta de um candidato. E começou da direita, do centro-direita, do centro-esquerda. Disse também do extremo-centro, creio que se estava a referir a Manuel João Vieira. Respondendo mais diretamente à tua pergunta, ontem António Filipe esteve em Grândola, também uma candidatura que já é só por si muito simbólica para qualquer candidatura ligada ao PCP e à CDU. Aí António Filipe também voltou a frisar que não faz sentido falar em desistências, porque já tem muita gente à sua volta, muitos trabalhadores, por exemplo, que só veem nele um candidato em quem podem confiar e dizia até: "Com que cara, com que lata é que eu vou falar depois com essas pessoas a dizer: olhem, afinal, isto tudo que eu vos disse não interessa, votem é noutro que afinal é melhor do que eu?". Tem insistido nessa conversa e por isso vai tentando afastar a conversa do voto útil, dizendo que ela não faz sentido a nível ideológico, porque António José Seguro não é do mesmo espaço que António Filipe, mas também a nível da expectativa das pessoas e até das sondagens. Claro, quem vai atrás das sondagens desvaloriza-as sempre, já sabemos disso, mas António Filipe tem insistido que sondagem é sondagem, a que interessa mesmo é a do dia 18, e que especialmente numa eleição com tantos candidatos, uma eleição tão fraturada, a única coisa que interessa é mesmo o voto e que esse ainda é muito imprevisível.

Obrigado, Vasco Maldonado Correia, que está a acompanhar a caravana de António Filipe aqui a partir da Voz do Operário no Bairro da Graça, em Lisboa. O Caça ao Voto fica até ao final desta campanha eleitoral, na Tarde Política da Rádio Observador. Andamos a fazer contas a quem anda a ganhar e a perder votos. Esta terça-feira há debate a 11, na RTP vai ser às 22h00.