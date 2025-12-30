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Conferência de imprensa da Rádio Observador. Vamos saber o que contam os jornais de Portugal e do mundo. A edição de hoje é com o jornalista Vasco Maldonado Correia. Bom dia, Vasco.

Bom dia.

E começamos com o jornal Público, que traz detalhes sobre o novo modelo de obstetrícia, que prevê mais de € 3 milhões para incentivos a profissionais.

Falamos nos centros de elevado desempenho de ginecologia e obstetrícia, um modelo que pretende reforçar a atratividade e retenção de obstetras no Serviço Nacional de Saúde e também garantir o funcionamento permanente das urgências de obstetrícia. Vai ter esse custo de €3,3 milhões por ano. É, no mínimo, o que estima o governo. A despesa resulta essencialmente dos incentivos que vão ser pagos aos profissionais de saúde. Os médicos, por exemplo, vão poder receber até mais 50% da remuneração base, o que corresponde a mais cerca de €1.700 por mês, para quem está em início de carreira no regime de dedicação plena. O decreto-lei foi promulgado no domingo pelo presidente da República e o modelo vai avançar de forma experimental já no próximo ano. Pode, mais tarde, ser alargado a outras especialidades com carência de recursos humanos.

E passamos agora para o Diário de Notícias, que traz uma entrevista ao secretário-geral do PS.

E com novidades, o apelo por parte do líder do PS ao centro-direita para que vote em António José Seguro. Apelo, nesta entrevista, a uma coligação de esquerda democrática, que passe também pelo centro e centro-direita. Pede isto mesmo José Luís Carneiro, lembrando que a direita governa o país, as regiões autónomas e lidera nas autarquias e que a vitória de um candidato da esquerda moderada seria importante para equilibrar o sistema. A entrevista acontece numa altura em que José Luís Carneiro está há seis meses à frente do PS. Acredita ter o partido hoje mais unido, mais estável para atravessar um período difícil.

E seguimos agora para o Jornal de Notícias, que traz uma nova sondagem, desta vez focada nos líderes partidários.

E que mostra que Luís Montenegro já viveu melhores dias. De acordo com a sondagem de dezembro da Pitagórica para o JN, TSF, TVI e CNN, a AD desce quase nove pontos face ao barómetro do mês anterior. Fica-se pelos 29,7%, abaixo até do que conseguiu nas legislativas. Ao contrário, o Chega recupera da queda do mês passado, volta a um nível mais próximo do que conseguiu nas últimas eleições, 22,6%. O PS também perde gás, mas mantém o segundo lugar, ainda que por pouco, com 23%. Mais para baixo, só há boas notícias para o Livre e Iniciativa Liberal, estão a crescer, empatam nos 7,3%.

E o Jornal de Negócios traz novos detalhes sobre o aumento do capital no grupo Impresa.

A entrada dos italianos do grupo Media for Europe no capital da Impresa deu mais um passo. Não é o último. O aumento de capital de € 17,3 milhões já foi autorizado pelos acionistas da dona da SIC e do Expresso. A operação fica agora sujeita à verificação das condições precedentes. O aumento de capital pode ser feito no prazo de um ano, prazo validado pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária, mas o Jornal de Negócios escreve hoje que o calendário é indicativo. Surge porque terão de ser satisfeitos outros requisitos, nomeadamente a confirmação pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, de que o grupo não fica obrigado a lançar, por exemplo, uma OPA, e também que os bancos não vão exercer quaisquer direitos nos financiamentos existentes que possam ser justificados com a alteração acionista.

E Vasco, vamos agora à imprensa internacional. Começamos com o The Guardian. A AFD, partido de extrema-direita alemão, foi convidado a participar na Conferência de Segurança de Munique do próximo ano.

Convidado a participar na reunião anual de altos funcionários internacionais da defesa em fevereiro, isto depois de ter sido excluído nos últimos dois anos. Uma reviravolta já confirmada pelos organizadores e que ocorre depois do vice-presidente norte-americano, JD Vance, ter criticado a exclusão da AFD num discurso contundente no evento que decorreu este ano. Na altura, acusou a Alemanha de sufocar a liberdade de expressão ao marginalizar este partido anti-imigração, pró Kremlin. É a notícia em destaque no The Guardian, sendo que ao jornal inglês, o porta-voz da Conferência de Segurança de Munique recusa-se a explicar a nova política. Diz apenas que o evento, que se realiza na capital bávara já desde os anos 60, é organizado por uma fundação privada independente, que não tem qualquer obrigação para convidar ninguém.

E fechamos com o El País, que tem em destaque a notícia de um novo investimento em defesa por parte do governo espanhol.

O governo aprovou mais de €2 mil milhões em despesas militares no final do ano. O último Conselho de Ministros deu luz verde à compra de transportes táticos, melhorias na Base de Rota e no programa de submarinos, e também uma contribuição de €100 milhões para a NATO para defender a Ucrânia. Ora, o El País fala numa nova mensagem passada pelo Executivo de Pedro Sánchez, mas escreve que o investimento foi feito sem grande aparato público para não incomodar mais do que o necessário o parceiro minoritário da coligação e também não agravar a tensão com a maioria dos partidos que seguram o governo. Isto porque, Nadine, também em Espanha, a questão das despesas com a defesa continua a ser um tema muito sensível para a esquerda.

Alguns destaques da imprensa nacional e internacional. A edição de hoje esteve a cargo do jornalista Vasco Maldonado Correia. A conferência de imprensa está de regresso amanhã.