Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Conferência de imprensa da Rádio Observador. Durante os próximos minutos, passamos em revista os destaques da imprensa nacional e também internacional esta manhã. Eu sou o Miguel Gato, a edição de hoje é com a jornalista Teresa Freire. Bom dia, Teresa.

Bom dia, Miguel.

Começamos com os jornais "Público" e "Diário de Notícias", que fazem manchete com a mesma notícia, com os resultados financeiros dos principais bancos em Portugal.

Enquanto o "Público" escreve que os bancos lucram mais de dois milhões semestrais pelo quarto ano seguido, o "DN" escreve que os cinco maiores bancos lucraram mais de meio milhão por hora entre janeiro e junho deste ano. É a análise feita por estes dois jornais depois do Novo Banco ter divulgado os mais recentes resultados. Completa assim a mão cheia de bancos de peso no mercado nacional que apresentaram as contas do início deste ano. O BPI, o BCP, a Caixa Geral de Depósitos, o Santander e Novo Banco lucraram 2,4 mil milhões de euros este semestre. O valor equivale a 16,2 mil milhões de euros por dia, ou seja, € 562 mil por hora, sendo que o lucro da Caixa foi o que cresceu mais, 2,2%. O BCP lidera no que toca ao resultado líquido, que avançou praticamente 11%.

Seguimos agora para o "JN", o "Jornal de Notícias", que faz manchete com o mesmo tema, mas com um outro ângulo. Teresa, este jornal diz que são as comissões que salvam os lucros dos bancos.

O "JN" escreve mesmo que são os clientes que pagam as contas dos bancos. Isto porque os cinco maiores a operar em Portugal encaixaram 7,4 milhões de euros por dia em comissões. Se olharmos para o primeiro semestre inteiro, o valor é de 1346 milhões de euros, um grande crescimento face ao mesmo período homólogo do ano passado. A diferença é de mais de 85 milhões de euros. Neste caso, o banco que lidera é o Millenium, que encaixou 438 milhões em comissões, o que equivale a 77% do lucro total do banco.

Vamos agora ao jornal "Económico". O grupo Lufthansa quer adquirir a TAP com o objetivo de liderar na América do Sul.

Caso consiga comprar os 45% da TAP, o grupo alemão consegue ultrapassar a Air France KLM, que ocupa neste momento a primeira posição. O executivo da Lufthansa diz mesmo que Lisboa é a porta de entrada para a América do Sul. Há declarações do executivo do grupo ontem, na apresentação dos mais recentes resultados. A Lufthansa anunciou prejuízos de 542 milhões no primeiro semestre deste ano, numa altura em que o grupo alemão e a Air France já entregaram as propostas vinculativas pela TAP.

Passamos agora à imprensa internacional e começamos em Espanha. O "El País" escreve que a União Europeia está a juntar-se à Espanha na gestão da crise migratória em Ceuta.

O jornal faz uma avaliação positiva do encontro de ontem entre os ministros da Administração Interna da União Europeia. À saída, o comissário Magnus Brunner expressou total solidariedade com Espanha. Já no comunicado oficial, os ministros felicitam as autoridades espanholas por terem agido de forma rápida e eficaz. O comissário admitiu ainda que não existe uma relação direta entre a entrada em massa em Ceuta com o processo de regularização de imigrantes que o governo de Pedro Sánchez tem implementado.

E fechamos no Brasil, com a Folha de São Paulo. Em destaque, uma polêmica entre os Estados Unidos e o governo brasileiro.

O governo norte-americano revogou o visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Viotti. Em resposta, o governo acusa Washington de tentar interferir nas eleições brasileiras. De acordo com o Departamento de Estado, a embaixadora não será expulsa e a medida vai ser revogada caso o Ministério dos Negócios Estrangeiros der aval ao nome de Daniel Peres como representante dos Estados Unidos em Brasília, sendo que, por enquanto, o presidente brasileiro, Lula da Silva, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Estão vistos os destaques da imprensa nacional e internacional, hoje com a jornalista Teresa Freire.