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Conferência de imprensa da Rádio Observador. Passamos em revista o que dizem os jornais em Portugal e do mundo. Eu sou Nadine Soares, a edição de hoje é do jornalista Ricardo Lopes. Bom dia.

Muito bom dia, Nadine.

E começamos com o "Diário de Notícias", que garante que mais de metade das medidas apresentadas no PTRR já eram conhecidas.

Exatamente. Já constavam no orçamento de Estado para este ano, que, como sabemos, foi apresentado há cerca de seis meses, em outubro do ano passado, bem antes das tempestades de janeiro e fevereiro. O DN foi então olhar melhor para os dois documentos e garante que, com uma análise mais aprofundada àquilo que foi destacado por Luís Montenegro, percebe-se que 65%, cerca de dois terços das medidas emblemáticas do PTRR, já estavam planeadas pelo Executivo, pelo menos 13 das 20 medidas principais. Olhemos então para algumas, Nadine. Por exemplo, o orçamento do Estado já previa o reforço da capacidade operacional da Proteção Civil, incluindo uma modernização tecnológica e também um aumento de efetivos. Também já estavam previstas medidas relacionadas com o SIRESP para assegurar o funcionamento interrupto e a modernização das comunicações de emergência e também quanto às medidas para a resiliência energética. No orçamento de Estado já se podia ler a Estratégia Nacional de Armazenamento de Energia, que prevê medidas de modernização de rede, reforço das renováveis e também redução da dependência externa.

E continuamos a falar das tempestades. O verão aproxima-se e o "Jornal de Notícias" diz que as tempestades tornaram as idas ao mar mais perigosas.

Começa amanhã a época balnear e é preciso ter cautela. O JN explica que as tempestades atingiram o país com tanta força que conseguiram alterar a costa portuguesa, ou seja, há mais perigos escondidos, há mais fundões, os declives estão cada vez mais acentuados, há também mais remoinhos e agueiros. A Autoridade Marítima alerta ainda que nas praias que não são vigiadas, estas zonas de maior perigo também não estão devidamente sinalizadas. A notícia dá conta que, para um maior estado de alerta, a Marinha vai ter um dispositivo de vigilância em praias não vigiadas com 25 viaturas, 6 motos, 4 e mais de 60 operacionais. A distribuição destes meios será feita consoante a procura.

E olhamos agora para o jornal "Público", a capa fala de Roman Abramovich. O oligarca russo tem nacionalidade portuguesa há cinco anos, mas segundo esta notícia, continuamos sem perceber o porquê.

Uma naturalização que, na altura, em 2021, expôs também falhas no controle do Estado sobre estes processos e levou até à revisão da lei. Abramovich tornou-se português em tempo recorde. Bastaram dois meses e meio para finalizar um processo que, por norma, segundo os especialistas citados na notícia, demora pelo menos, Nadine, mais de dois anos. O amigo pessoal de Vladimir Putin beneficiou de um regime especial para descendentes de judeus sefarditas. O processo está sob investigação desde 2021. O inquérito continua sem conclusões para apresentar. Está nas mãos da procuradora Rita Madeira, que é também coordenadora do processo Influencer. O que é facto é que a nacionalidade portuguesa permite a Abramovich viajar para 188 países. Este artigo percorre várias polémicas e escândalos financeiros do multimilionário russo, que estão sob escrutínio das autoridades.

E é assim que terminamos a revista de imprensa nacional. Passamos agora aos temas da atualidade internacional. O "The Guardian" dá destaque ao ataque de ontem a dois judeus em Londres. Diz que a polícia está a tratar este esfaqueamento como um ato de terrorismo.

O artigo garante que o agressor estava indiscriminadamente à procura de qualquer pessoa visivelmente judia. Um homem de 45 anos esfaqueou duas pessoas com 76 e 34 anos, felizmente estão estáveis no hospital. O esfaqueamento aconteceu numa zona da cidade conhecida pela forte presença judaica, onde tem havido, inclusive, uma série de ataques contra a comunidade. Este é já o terceiro desde o mês passado. Este ataque já foi reivindicado por um grupo pró-Irão. O primeiro-ministro britânico já reagiu numa sessão no Parlamento. Keir Starmer classificou o acontecimento como profundamente preocupante.

E para fechar, voltamos até ao outro lado do Oceano Atlântico. No Brasil, a Folha de São Paulo fala numa tradição histórica que foi rompida no Supremo Tribunal Federal.

Uma derrota estrondosa para Lula da Silva. Em causa está a rejeição do nome do juiz proposto pelo presidente do Brasil para o Tribunal Federal. Há 132 anos que o juiz indicado pelo chefe de Estado era aceito. Desta vez, Jorge Messias, de 46 anos, foi rejeitado. A notícia explica que o candidato passou até mais de oito horas no Senado, Nadine, só para tentar ganhar votos da direita. Não foi por muito, mas foi o suficiente. Jorge Messias contou com 34 votos a favor e 42 contra. A Folha de São Paulo sublinha que este chumbo agrava e amplia a crise entre os poderes no país. Lula da Silva já não tinha a vida facilitada na Câmara, que é o nosso Parlamento, entenda-se. Agora o presidente brasileiro perde a governabilidade entre os senadores. Tempos atribulados na política brasileira, tudo isto a poucos meses das eleições presidenciais.

Os destaques da imprensa nacional e internacional com o jornalista Ricardo Lopes. A conferência de imprensa regressa na próxima segunda-feira.