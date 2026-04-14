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Está no ar a conferência de imprensa da Rádio Observador. Vamos olhar para os jornais de Portugal e do mundo. Eu sou o João Gama. A edição de hoje é com o jornalista Martim Madeira. Martim, muito bom dia.

Bom dia, João.

Vamos começar a espreitar o Diário de Notícias, que em manchetes tem as doações à cultura para obter vistos gold que quadruplicaram.

Números dados pelo Diário de Notícias de 2025, no ano passado, 211 pedidos destes passaportes dourados ultrapassaram os 46 milhões, um aumento de 35 milhões comparativamente com 2024, onde apenas tinham sido 11 milhões de pedidos. Em termos das nacionalidades que mais têm recorrido a estes vistos gold, que existem desde 2020, estão os norte-americanos e os chineses.

Passamos para o jornal Público, que fala sobre a mudança no imposto sobre o tabaco.

Mudança essa, João, que de acordo com o Público, vai retirar 150 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde. O governo decidiu rever o modelo de afetação do imposto, que é destinado ao financiamento das atividades de saúde. Com esta nova formulação, vai haver menos verba para o SNS. Com a regra anterior, que esteve em vigor durante o Orçamento do Estado do ano passado, o SNS tinha direito a receber 186 milhões de euros. Ora, esta nova alteração, que entra em vigor no Orçamento do Estado 2026, faz com que o montante caia e que deverá cair para os 33 milhões de euros.

E viramos agora as atenções para o Correio da Manhã, que destaca o corte da Igreja nas indemnizações às vítimas de abusos sexuais.

De acordo com o Correio da Manhã, os bispos cortaram em 30% as compensações às vítimas de abusos. É um corte de meio milhão de euros das indemnizações a pagar às vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica dos últimos 70 anos. O Correio da Manhã escreve que a Comissão de Fixação das Compensações apresentou para as 57 vítimas, cujo processo estava encerrado, um valor de 2,1 milhões de euros, mas no passado dia 27 de março, os bispos fixaram como valor total 1,6 milhões de euros. José Ornelas, da Conferência Episcopal, disse ontem que a decisão dos cortes teve a ver com a comparação com outros países e com a situação económica da Igreja portuguesa.

E no Jornal de Notícias, o destaque vai para o impedimento da Polícia Municipal de Lisboa realizar testes de álcool a condutores.

O Jornal de Notícias indica que os juízes da relação votaram o uso do aparelho de medição quantitativa como prova. Escreve ainda que a Procuradoria-Geral da República já emitiu dois pareceres sobre os poderes, mas que as dúvidas ainda permanecem. O Tribunal de Relação de Lisboa concluiu que a realização deste tipo de exames é da competência reservada apenas às forças de segurança, com poderes de investigação criminal, como por exemplo, a PSP ou a GNR, tendo em conta que a Polícia Municipal de Lisboa apenas atua como polícia administrativa, não se encontra com as competências legais para realizar testes de álcool a condutores.

E vamos espreitar agora a imprensa internacional, Martim. O New York Times dá conta de uma notícia recente sobre o Médio Oriente. Escreve que o Irão propôs a suspensão de todas as atividades nucleares durante o prazo de cinco anos.

Uma proposta que, de acordo com o New York Times, foi rejeitada pela administração de Trump durante as negociações deste último fim de semana. Isto porque os Estados Unidos queriam que a suspensão do uso nuclear fosse durante 20 anos, ao invés dos cinco propostos pela delegação iraniana. O artigo do Times cita fontes oficiais norte-americanas e iranianas familiarizadas com as negociações, que indicam que o facto de ter existido a abertura para esta troca de propostas mostra que um acordo de paz é possível, mesmo com o recente bloqueio do estreito de Ormuz feito pelos Estados Unidos.

E na imprensa britânica, o The Guardian dá destaque à imagem publicada pelo presidente dos Estados Unidos nas redes sociais, onde Donald Trump se retrata como Jesus Cristo.

Uma publicação que, entretanto, foi apagada das redes sociais do presidente norte-americano. O Guardian destaca as várias críticas de oponentes de Trump que levaram ao apagar desta imagem, figuras como, por exemplo, Riley Gaines, uma apresentadora de podcasts na Fox News e comentadora conservadora e grande apoiante de Donald Trump, que diz não entender o que se passou pela cabeça do presidente dos Estados Unidos. Diz também que Deus não pode ser alvo de piadas e que um pouco de humildade não fazia mal a Trump. Dá ênfase também a outra apoiante de Trump, Megan Basham, uma escritora do jornal conservador norte-americano Daily Wire, que acusa o presidente dos Estados Unidos de blasfêmia. No fundo, o jornal britânico publicou um artigo extenso com várias reações de conservadores norte-americanos apoiantes de Trump, a criticar o presidente dos Estados Unidos, a mostrar o impacto que a imagem gerada por inteligência artificial teve numa altura em que as taxas de aprovação de Trump entre os norte-americanos está cada vez mais a baixar.

Os destaques da imprensa nacional e internacional com o Martim Madeira. A conferência de imprensa está de regresso amanhã e à mesma hora.