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Muito bom dia. É muito possível que venhamos a ter um verão difícil no que respeita a fogos florestais. O comboio de tempestades deste inverno deixou milhões de árvores no chão, já falamos delas no "Contra Corrente", e a chuva abundante fez crescer os matos, que quando chegar o calor, vão secar rapidamente. Ontem, em Leiria, foi constituído um comando integrado de prevenção e operações, que nas próximas semanas tentará tratar das situações mais urgentes na região Centro. Mas sabemos da experiência das últimas décadas, que as zonas de risco são muito mais extensas. É por isso que hoje, no "Contra Corrente", queremos discutir o que poderíamos fazer durante os meses mais úmidos e frios, para evitar que quando chega o calor, as nossas serras sejam verdadeiros barris de pólvora. Bom dia, José Manuel.

Bom dia.

É o que são as nossas serras, não é?

Boa parte delas, para não dizer a maior parte delas. E são, sobretudo, aquelas que se situam em zonas altas, mais perto do litoral. E não é uma coisa que acontece porque há as árvores incendiárias, como alguns gostam de dizer, ou apenas porque houve abandono rural, ou então porque não há aviões e, portanto, como não há aviões suficientes, os fogos andam por aí adiante. Acontece porque, e esta é a frase com que abre o relatório da OCDE, um relatório que a OCDE fez sobre a evolução do sistema português, publicado na semana passada. Eu estou a traduzir: Portugal é um dos países com maior propensão para sofrer de fogos selvagens na Europa. Ora bem, por quê? E, por exemplo, quando olhamos aqui até para a estatística publicada, verificamos que a média, estamos a falar de média, dos últimos essencialmente 20 anos, 2006 a 2024, nós temos mais área ardida do que Espanha, que é um país muito maior, do que Itália, que é um país muito maior. Portanto, por quê? Por que isto acontece em Portugal? Há uma resposta para isso, que de alguma forma, tem a ver com a mesma razão porque nós tivemos as cheias que tivemos este inverno. É que nós estamos numa zona de transição entre o clima mediterrânico e o clima atlântico. Portugal é atlântico-mediterrâneo, toda gente sabe, quem não leu Orlando Ribeiro devia ler. Mas é as duas coisas e o que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos invernos chuvosos e verões quentes. Portanto, uma mistura que, em certas regiões, faz crescer muito a vegetação e as árvores. No inverno, às vezes, a vegetação é até mais perigosa que as árvores e no verão, seca tudo muito rapidamente. Repara, nós temos algumas zonas, as pessoas acham: "Ah, está bem, o calor é no sul, é no Alentejo." Não. Eu lembro que para aí, não sei se foi há três anos ou quatro, que houve uma vaga daquelas de calor, gigante, a meio do verão, com temperaturas acima de 40 graus, e o sítio mais quente desse verão foi Pinhão, no Vale do Douro. Ah, e depois temos outra coisa que também é muito relevante, que é a nossa orografia. Para quem não sabe o que é orografia, são as nossas montanhas, o nosso relevo. Nós temos uma disposição das nossas montanhas, que começando no Gerês e vindo até cá abaixo, digamos, ao sistema Montejunto-Estrela, coisas que pelo menos no meu tempo se ensinava na escola primária, são montanhas que quando os ventos dominantes vêm do mar, quando os ventos mornos começam a subir, arrefecem, precipitam água.

Under forma de chuva.

Precipitam-se under forma de chuva. Portanto, temos bastante chuva aí, temos zonas que são muito chuvosas, mesmo em termos de médias europeias, o Gerês é das zonas mais chuvosas da Europa. E depois temos, de facto, os verões muito quentes. Estas são as condições que nós não podemos mudar. E provavelmente, isso até se pode acentuar no que diz respeito ao desequilíbrio, mais chuva no inverno, porque nós sabemos que a evolução das alterações climáticas não é só para tornar tudo mais quente.

Tendência aos extremos, não é?

Pode ser tudo um pouquinho mais extremado e mais desequilibrado. E por isso, não sabemos como é que vai ser o verão, pode voltar a ser bastante quente como foi o verão do ano passado, mas sabemos como é que foi o inverno. E sabemos que houve muito material a crescer por aí, um pouco por todo lado. Não sabemos ainda como é que está a ser a primavera, porque às vezes ainda pior do que as chuvas de inverno são as chuvas da primavera, porque aquilo que é realmente complicado no combate ao fogo é nós termos muitos materiais finos acumulados nas florestas. Arbustos, erva, tudo aquilo que seca, facilmente seca e que é muito facilmente inflamável. Por exemplo, nós agora falámos, e tendo aquele programa que fizemos aqui quando estivemos a discutir se termos tantas árvores caídas era mais perigoso ou não As árvores em si, por estarem caídas, grossas, não se endeiam facilmente. Mas, por exemplo, as suas ramagens, tudo aquilo que ficou no chão, tudo isso, nesta altura, já está seco. E eu sou testemunha direta disso, porque vejo isso, não diria todos os dias, mas pelo menos todas as semanas, quando dou algumas voltas pela Serra de Sintra. Tu também que andas muito de bicicleta, deves encontrar isso noutros sítios.

Sim.

Portanto, temos muita acumulação de material facilmente inflamável. Estas são as condições que, de alguma forma, nós não podemos mudar. E depois temos outras condições sobre as que podemos atuar, mas algumas delas são também estruturais do nosso país. Primeiro que tudo, nós já quase não temos ninguém a viver nessas regiões. E não é só dizer interior, é também interior e essas zonas mais montanhosas, mais perto da costa. Porque, continuo a citar dados do relatório da OCDE, nós passámos de termos 60% da população a viver nas zonas rurais pra termos hoje 5%, sendo com a diferença substancial de ser uns 5% envelhecidos, na maior parte das vezes. Eu não sei como é que essas contas estão feitas exatamente, mas, às vezes, o que aconteceu também nas zonas rurais é que olhamos para os concelhos, e os concelhos perderam população, mas não perderam nesta proporção, a população já não está nos mesmos sítios. Já não moram nas aldeias, mudou-se pra sede de concelho, mudou-se pras vilas maiores, pros sítios maiores.

Concentrou-se.

Concentrou-se e os sítios mais pequenos estão espalhados. Isto é uma coisa que é estrutural, não se consegue mudar, ninguém dá ordens às pessoas pra voltarem ao campo. Não vão voltar. Depois, temos outro problema, que é uma coisa que está sempre a falar-se também, que é o problema da propriedade. Nós temos 93% das florestas portuguesas que são privadas. Eu devo dizer que serem públicas, em muitos casos, não resolve o problema, infelizmente. O Estado não trata melhor do que os privados, às vezes trata pior. Havia uma zona que até era relativamente bem tratada, que era o Pinhal de Leiria. A volta do Douro Moro começou agora a ser tratada porque foi, por assim dizer-se, transferida dos serviços que antes não tratavam dela pra uma empresa que tem dinheiro e pode tratar. Mesmo assim, é difícil. Estou a falar da área florestal ter passado do ICNF para os Montes da Lua, e os Montes da Lua, como têm uns milhareiros fundos nos monumentos nacionais.

É uma empresa que gere o parque natural.

Gere a Parque Tejo, gere sobretudo os monumentos.

Os monumentos todos.

Os monumentos, desde o Palácio de Queluz, sobretudo aos Palácios de Sintra. Mas que têm receitas gigantescas e costuma dar lucros abundantes e, portanto, neste momento encarregou-se dessa tarefa, com apoio também das autarquias. Mas é uma zona muito próxima da cidade e super visitada por pessoas, cheia de pessoas o tempo todo. É muito mais complicado quando, de repente, entramos onde esteve ontem o nosso presidente da República, em Pedrógão. Quem andou por lá na altura do fogo e já lá voltou depois, sabe que aquilo está muito vazio. Mesmo nas aldeias que estão compostinhas, muitas das casas estão vazias a maior parte do ano, porque muitas delas são pessoas ou que vivem em Lisboa ou que são imigrantes. E quando se olha para a propriedade, a propriedade são milhares de frações minúsculas. O tamanho médio das propriedades em Portugal é 0,57 hectares, e muitas vezes não se sabe exatamente onde é que elas estão. Devo dizer que um deles pertence à minha família. Um deles de 0,57 hectares, acho que é 0,5 ou 0,55. E nós não sabemos onde é que ele fica. Estamos a tentar doá-lo há seis anos e não conseguimos. Primeiro que tudo, é preciso localizá-lo rigorosamente. Temos essas coisas que também são estruturais. E agora, aquilo que nós temos tentado fazer a partir da trágica experiência de 2017, é preparar melhor essas regiões para não estarem completamente desprotegidas quando chega o calor e quando qualquer fagulha pode incendiar. Há muitas coisas que têm vindo a evoluir. Hoje investe-se muito mais dinheiro na prevenção do que se investia antes. Antes era quase tudo pro combate. Agora há muito mais dinheiro investido na prevenção. Apesar de ser muito menos, eu diria, mediático. O que é mediático são os aviões, os contratos dos aviões e os contratos dos helicópteros. É coisa que a gente escuta todos os anos. Contratos dos aviões e contratos dos helicópteros, que às vezes a única coisa que fazem é cócegas ao fogo, pouco mais que isso. Temos tido muito trabalho feito, quer na preparação das populações, aquelas famosas campanhas sobre limpar as casas à volta, limpar as bermas das estradas, fazer tudo isso. Mas é preciso ter noção que há aqui dois problemas subjacentes que são muito difíceis de ultrapassar. Um é, pra nós termos dinheiro pra tratar daquilo que é grande parte do território e o custo por hectare é elevado, isto consegue-se fazer havendo rentabilidade. E é por isso que, designadamente, vou dizer uma coisa que muita gente fica logo de cabelos em pé e faz logo o pelo galinha quando se diz, muitos dos terrenos mais bem tratados e onde Onde arde menos são os terrenos que pertencem ou são geridos pelas empresas de celuloses, porque essas fazem ali o investimento, têm que gerar o seu investimento e depois tiram dali rentabilidade. Portanto, o resto é muito mais difícil ter essa rentabilidade, ou porque as árvores são difíceis de manter ou porque não tem rentabilidade, simplesmente. E eu conheço muitas situações em que as pessoas, com a melhor das boas intenções, fizeram investimentos diferentes e arrependeram-se. Há pouco tempo, uma daquelas zonas que tem ardido sucessivamente, concelho de Arganil, alguém tentou fazer um investimento em pinheiro manso, para pinhões. E fez, enfim, não é uma área muito grande, já foi tudo.

Foi tudo ardido. Ardeu tudo.

Ele ardeu a primeira vez, ele replantou e agora as tempestades levaram o resto. Ficou outra vez sem tudo. Por acaso eu não fui lá ver como é que ficou depois da tempestade, só sei por me contarem. Quer dizer, estamos a falar de alguém que é um urbano, que não vive daquilo, que não vive de uma pensão, daquelas pensões muito baixas que as pessoas do campo têm. Isso é um aspecto. Não há economia. Era bom tentarmos ter uma economia que sustentasse aquilo, porque senão, isso é uma das coisas também referidas neste relatório, a solução de pegar os serviços do ecossistema, como às vezes costuma dizer, são preços elevados, as estimativas são difíceis de fazer. E algumas das coisas que depois poderiam ser feitas para conseguir manter os níveis de combustíveis finos baixos, e portanto, aquilo menos propenso a chamas, são atividades, não é só andar com roçadoras, às vezes é andar com cabras. Mas quem quer ser pastor em Portugal? Não é a vida mais fácil do mundo, não é a vida mais bem remunerada do mundo, e da cabra também não. Enfim, fazem-se uns queijos, mas não são os queijos mais valorizados. Eu gosto muito de queijo de cabra. Então os de mistura de cabra e ovelha, gosto imenso, tenho sempre em casa.

Mas alguém não folgou pra vocês comerem o queijo de cabra, não é? Porque ser pastor é 24 sobre 24, sete dias por semana, não é?

Sim.

A vida dura.

E com aldeias vazias e com populações envelhecidas e depois com muitas outras situações. Por exemplo, temos esta situação em que eu tenho a minha família, que já deixou aquela aldeia há mais de 100 anos. Nem meu pai já lá nasceu, só, naquele caso, a minha avó, mas ela deixou aquilo lá há mais de 100 anos. Há milhões destas propriedades que estão em divisas, não se sabe onde é que estão e, portanto, não são tratadas, ninguém tira rentabilidade delas, qualquer que seja, com a agravante que de vez em quando alguém consegue comprar uma delas e faz aquilo que não deve fazer, que é construir uma casa. E portanto, temos muitas destas regiões cheias de casinhas, e a prioridade no verão, dos bombeiros, prioridade que é assumida pela própria proteção civil, mas também é a obsessão das câmaras de televisão, é salvar as casas. O que também se compreende. Compreende-se, primeiro, porque são pessoas. E todos nos lembramos do número de pessoas que morreram em Pedrógão. E depois porque as casas, por regra, têm acessos transitáveis. Meter um bombeiro de Lisboa ou da Amadora, ou de Queluz, ou de Condomar, ou da Póvoa de Varzim, nuns caminhos florestais escorregadios, complicados, a gente sabe que de vez em quando eles morrem. Porque caem por uma ravina, porque os próprios veículos não estão preparados. Portanto, é muito complicado.

E não conhecem o terreno, não é? Muitos deles.

E não conhecem o terreno, muitos deles. Apesar de tudo, houve coisas que melhoraram desde 2017. Nós estamos, por exemplo, com menos ignições. Quer dizer que há mais cuidado. Em 2017, houve dois focos que foram diferentes. Nas duas vezes morreu muita gente, mas são dois focos muito diferentes um do outro. O fogo de Pedrógão é uma explosão que houve ali, ajudada por vários fenómenos meteorológicos. Os focos de outubro são focos que chegam fora de época, com o sistema desmobilizado, apesar dos serviços que recebeu. E sem se ter avisado as pessoas, que aquilo que vinha ali, que era o furacão Ophelia, ia provocar ventos muito elevados. A única coisa que as pessoas sabiam, isto foi durante o fim de semana, é que na segunda-feira chovia. Ora, o que é que os agricultores fazem antes de chover? Fazem queimadas. E o país estava cheio de queimadas. O que havia designadamente as queimadas dessa altura. Agora há muito mais cuidado com isso. Houve evolução nessa matéria. Houve também alguma evolução institucional, também temos gente mais bem preparada no sentido de saber o que deve ou não deve fazer, mas muitas vezes há descoordenações importantes. O relatório também fala, por exemplo, de erros graves cometidos naquele grande fogo da Serra da Estrela Sim.

Há dois anos.

Há dois anos, foi um fogo que teve erros no combate complicados, que tornaram aquilo mais agravado. Mas voltando ao tema que tu perguntaste, o que se pode fazer no inverno? Algumas coisas são perigosas no verão. Quer dizer, algumas coisas são difíceis no verão, outras são perigosas. Por exemplo, se eu quiser andar com roçadoras ou se quiser andar com máquinas de rasto, no verão não posso, porque elas fazem faíscas e podem incendiar. Se eu quiser criar clareiras, se eu quiser criar estradões, se eu quiser abrir espaços, digamos, não é de respiração, é de sufocação do incêndio, isso tem que fazer no inverno. O que também só posso fazer no inverno, apesar de ser um trabalho que em Portugal está muito atrasado e é muito difícil, exige muita especialidade, há países que fazem isso já com muita qualidade, que é o chamado fogo controlado, sendo que são focos de baixa intensidade, que também só se podem fazer no inverno. Todos nós sabemos, se tentarmos acender uma lareira com madeira úmida, é um caco dos trabalhos. Ela pode ficar ali a arder com temperaturas baixas, não incendeia, mas aquelas ervas, aqueles materiais finos, aquelas coisinhas-

É fogo lento.

É fogo lento. Fazer isso, só que isso exige uma especialização grande. E nós, apesar de tudo, ainda temos muitas estruturas a tratar dessas coisas ao mesmo tempo. Temos muitas coisas que não foram completamente integradas, apesar do esforço que foi feito pela Agência dos Fogos Rurais. Temos aqui hoje conosco o Tiago Oliveira, já nos vai falar um pouco como é que isso está diferente, mas a percepção que eu tenho é que até as forças que combatem os incêndios, por exemplo, os bombeiros, os bombeiros sapadores e os canarinhos da GNR, às vezes não falam sequer uns com os outros e não gostam uns dos outros. São todos bombeiros, não gostam porque a gente faz sombra. Mais uma coisa impopular que eu estou a dizer. Mas tem que ser dito. Eu já fui dirigente de uma associação de bombeiros, portanto, estou a falar com conhecimento de dentro. E depois há outra coisa, o interior ainda está mais deserto nesta época do ano do que no verão. Há menos mão de obra e há menos dificuldade de chegar lá. Este ano, temos o agravante do que está a acontecer, tu referiste que ontem foi precisamente assinado um protocolo. Mas é um protocolo que eu percebi, mês e meio, tentar salvar algumas coisas até o final do mês de maio. Há ali imensas entidades envolvidas, GCN, Fagif, a Proteção Civil, a GNR, muita gente, vamos lá ver se correu ou não, porque nós vimos imagens, não sei se é no "I Feel Style" recentemente. Não estive aí, mas estive numa zona perto, zona de Ferreira do Zêzere. Já está muita coisa limpa, mas há muita coisa que ainda está muito caótica. E eu não faço ideia como é que estão as estradas, os caminhos, os acessos. Quer dizer, eu não sei. Mas imagino, porque uma das coisas que soubemos agora com esta visita do Presidente da República às zonas do interior, é que a Nacional 2 é o eixo, não é o eixo principal do país, mas é a estrada que vai de Chaves a Faro. Há bocados que caíram e não foram ainda reconstruídos. Não imagino como é que está pelas serras acima. Imagino, deve estar complicado ainda. Tem que estar complicado. Na zona em que eu habito, que é uma zona, como disse, com recursos especiais, continua a haver caminhos que nunca foram limpos das árvores que caíram no furacão, da tempestade do Bertino, de há mais de um ano. Ainda lá estão, taparam, aquilo não passam ali carros, não passam minimamente os carros de socorro que seriam. E um desses caminhos até dava acesso a uma pequena barragem que, em princípio, serviria para alimentar o combate a um possível incêndio. Isto é tudo difícil, complicado, e vamos ter um verão em que temos que estar mais atentos. Mas, sobretudo, temos que arranjar formas de durante os períodos do ano em que não estamos a combater os incêndios, estarmos a prevenir os incêndios. E desse ponto de vista é que eu acho que é importante termos unidades profissionais e não apenas bombeiros que vão ocorrer no verão, que durante o período em que não há incêndios, andam a fazer aquilo que eles sabem que têm que fazer, pra quando chegar os incêndios, terem menos riscos. Não é só ter a GNR atrás dos velhinhos que andam com roçadoras. Isso não chega.

Como dizia o José Manuel, temos em estúdio o Tiago Oliveira, da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Bom dia.

Bom dia.

Como é que está a ser preparada a próxima época de incêndios? E nós temos uma época de incêndios em Portugal, não é?

Temos, mas a época de incêndios é o ano todo, não na perspectiva do incêndio, mas da gestão integrada do fogo. Eu acho que este aspecto é importante. Ainda ontem vi, acho que foi no "Observador", alguém a dizer que a época de incêndios era todo o ano e que tínhamos que reforçar os meios de combate. Há luz no norte, no costeiro do norte. Não, aí temos é que reforçar a possibilidade das pessoas fazerem fogo durante o inverno, ajudar as pessoas que lá estão a queimarem, a gerirem as suas florestas, não com os braços, mas com a técnica, com o fogo, com máquinas, porque desde os anos 60 perdemos mais de seis milhões de braços que trabalhavam a terra e tudo se alterou. O Cedraz Nunes chamava a atenção nos anos 60 para o país dual e o país está hiperdual, porque a decisão está mais centralizada, há menos execução no terreno, há bom planeamento e há bom pensamento, mas depois há um colapso institucional gravíssimo a partir dos anos 80, nomeadamente com uma retirada do Estado central de funções básicas, nomeadamente os serviços florestais. E há uma emergência da atomização da decisão à escala municipal que baralha um pouco a capacidade de execução. E isso teve reflexos nos anos seguintes e está a ter ainda reflexos, que é difícil recuperar essa máquina para conseguir fazer as coisas. O território, a floresta, a água, a energia.

Mas está a ser difícil por quê? Porque o Estado não contrata, não reabilita serviços.

São anos e anos a desmontar uma máquina muito relevante, que eram os serviços florestais, neste caso, que fazia floresta de produção e fazia floresta de conservação, e enquanto conserva também se produz, enquanto se produz também se conserva. Havia um edifício econômico que está na base das três principais fortunas em Portugal: Sonae, Semapa, portanto, Queiroz Pereira, Portucel, e Amorim. Portanto, o setor florestal é dos poucos setores de recursos endógenos que tem um valor incrível.

Tem de ter escala, não é?

E tem escala, porque a Amorim controla 70%.

Sim, eles têm escala. Têm é de ter escala, é essa a ironia.

Têm que ter escala e têm que ter capacidade.

Ou seja, não é compatível com o regime de propriedade que temos em Portugal.

E é um ciclo virtuoso, porque distribui rendimento aos proprietários, havendo boa gestão com a escala. Portanto, eu acho que esta dimensão, território, água, floresta e energia, é vital para a nossa sobrevivência, como dizia o José Manuel há pouco, por uma questão de o país é mediterrânico e atlântico, chove muito, cada vez mais, mais concentrado, uns verões cada vez mais secos e mais longos. E se nós não soubermos gerir a carga de combustível, nomeadamente os ramos, os raminhos, os combustíveis finos, vamos ter um problema seríssimo no verão. E isso implica políticas públicas, implica a capacidade de executar, monitorizar. E foi esse o desenho que nós fizemos desde 2017, além dos outros resultados que se veem com relação do número de incêndios, já lá podemos ir, mas há um trabalho de pegar naquilo que diz a CTI e transferir isso pro edifício institucional.

A CTI é aquela comissão técnica independente que fez aquele trabalho importante na sequência dos fogos de 2017.

Exato. Transformamos isso num conjunto de atribuições e competências e organizamos um setor de gestão de entrada rural que não existia, que agora existe, baseado na especialização, na profissionalização, na integração entre a prevenção e o combate. Criou-se uma agência pra fazer a coordenação estratégica disto, que consome pouquíssimos recursos, menos de 2 milhões de euros, para monitorizar um edifício que gasta 650 milhões de euros por ano. Portanto, a importância da monitorização e toda a informação que a gente produz está publicada, as datas das reuniões, é tudo possível de ser escrutinado com informação cada vez mais importante para informar, para permitir uma governança do risco de incêndio muito relevante. Eu queria dar aqui esta nota, que me parece importante. O país continua muito dual e o fogo sintetiza o contexto. O fogo não existe na natureza por si, a não ser um relâmpago ou vulcão. Precisa de oxigênio, precisa da fonte de ignição e precisa de combustível. Ele não existe por si. Hoje em dia, ele está contido nos motores, nos carros, está contido na eletricidade que circula pelos fios pra me permitir falar com as pessoas. Mas, na realidade, no contexto operativo, na natureza, ele não existe. Portanto, ele tem que ser administrado. E no nosso contexto, temos um problema social, na utilização do fogo, temos um problema na falta de gestão do território e depois temos um colapso institucional e uma debilidade em governar o nosso país. Digo isso por quê? Primeiro, a redução do número de ignições foi uma tarefa que está a ser feita, felizmente, em Leiria, até 2017, só na Comunidade Intermunicipal de Leiria, havia 400 incêndios entre junho e outubro. Os números do ano passado, temos 147 incêndios entre junho e outubro, ou seja, uma redução de 64%. Apesar de termos mais dias mais difíceis, no ano passado tivemos 37, quando a média era 24, nós não tivemos grandes incêndios naquela região. Houve incêndios no centro do país, houve dificuldades de planeamento, antecipação, controle e combate, está a clarificar, está identificado, tem que ser melhorado, naturalmente, provocados por trovoadas, mas naquela região, por redução do número de incêndios, conseguiu-se dar uma resposta no ataque inicial e controlar os incêndios não ganhassem escala.

E a que é que atribui essa diminuição das ignições?

É um esforço coletivo, é um esforço das comunidades de perceberem que de fato têm que gerir melhor o fogo durante o inverno, ou seja, fazer mais. E observa-se, de fato, um aumento do número da atividade de fogo durante o inverno, e daí eu estar a chamar a atenção para no norte do país não estarem a dizer que precisamos mais meios pra combater os fogos no inverno, mas sim precisamos de mais pessoas a saber administrar esse fogo durante o inverno. É um esforço de quem opera as máquinas, de ter mais cuidado nos dias mais quentes, não operar as máquinas. É um esforço da vigilância, é um esforço da coordenação com as polícias, entre a GNR e a Polícia Judiciária, e este atual ministro da Administração Interna fez um trabalho muito relevante nos últimos oito anos entre a Polícia Judiciária e a GNR para garantir esta sincronização de informação, esta relação de equipa, para conseguirmos perceber quem é que é no local e conseguir ir separando o trigo do joio. Isso reduziu no país em 40% o número de fogos intencionais, mas também os acidentais/negligentes. No caso de Leiria, reduziu-se mesmo em 64%. Isto dá-nos já uma grande folga pro ano.

Leiria pode ser um caso de estudo de sucesso, porque não sofreu nos últimos anos o que tem sofrido toda a faixa interior do país, que é perda de braços, como dizia há instantes, 6 milhões de braços. Como é que se limpam matas quando não há gente para as limpar, Tiago Oliveira? Esse trabalho tem que ser feito por quem?

Esse trabalho tem que ser feito por maquinaria, vai ser feito no futuro por robótica, imaginemos, por maquinaria, por mais fogo e muita pastorícia e muito gado. Agora, não há pastores, temos que remunerá-los adequadamente pra termos lá pessoas. Portanto, há aqui um edifício.

Portanto, no futuro vamos pagar a pastores pra até nem produzirem queijo.

Só pelo serviço de limpeza. Nós tivemos um fim de semana de Páscoa. Portanto, imagino que muitos portugueses tiveram à mesa um bocadinho da serra. Mas lá está, os pastores e a produção de Portugal importam 55% da carne que comem. Mas com o Mercosul e agora com a abertura dos mercados da Austrália e da Nova Zelândia, vamos ter uma pressão pelo borrego. Mas também sabemos que o preço do borrego tem subido e não obstante haver ainda custos muito relevantes, por exemplo, a lã. Ninguém compra a lã portuguesa porque deixou de haver lavagem, ela tem que ir pra China, é lavada na China e volta. Há aqui obstáculos de natureza política e institucional que têm que ser objeto de tratamento político. Mas infelizmente, em particular, a partir da memória de 2017 que se foi desvanecendo, e a partir de 2022, com a guerra da Ucrânia e depois com a pandemia, a concentração e a atenção focou-se sempre no combate. E nós não temos que combater o fogo, temos que combater o incêndio. Nós temos é que combater a inércia, temos que combater a ignorância, temos que combater a dificuldade em cooperação, combater as invejas, combater todas essas coisas que nos atrasam e nos transformam num país pobre. E se nós não soubermos administrar o território, que é maioritariamente ocupado por floresta e mato, nós vamos ter anos muito difíceis pela frente e vamos ficar cada vez mais pobres, porque não havendo árvores, não há água, não havendo árvores, não há água, não há energia. Portanto, vamos ter aqui grandes dificuldades. Pra mim, a importância da agência ter dependido do primeiro-ministro os primeiros anos, foi que conseguimos pôr no centro das políticas as preocupações, as causas, não as consequências. E esse foi um esforço relevante. Sobre Leiria, no detalhe, que é o que quero que eu converse. Quando houve a tempestade, a 28, conseguimos logo, com a ajuda da Força Aérea, e a nossa participação aqui é sempre muito estratégica, conseguimos logo no dia 14 de fevereiro, através da mobilização de um conjunto de entidades para estar dentro de um avião e perceber, no primeiro dia de sol, o que é que estava efetivamente no chão, ter uma dimensão da escala e direção geral do território, através dos satélites e da informação de um voo de radar que foi feito no passado pelo país todo, conseguiu determinar que há cerca de 30 mil hectares no chão, concentrados essencialmente nas comunidades intermunicipais de Leiria, Beira Baixa e Médio Tejo, a parte de cima. São cerca de nove conselhos que concentram 92% do problema. Beira Baixa é ali a região do Pinhal Interior Sul. É, Ferreira do Zêzere, Sertã, Vila de Rei, Proença-a-Nova, esse eixo do IC8. Temos ali depois a parte norte de Ourém, é muito difícil. Temos a região toda de Leiria, depois uma parte sul, Alcobaça e por aí fora. Portanto, há 30 mil hectares no chão. Grossos modos, mais tecnicamente falando, em 22 mil hectares de floresta tombada e há 4200 hectares na envolvente de casas e indústrias. 4200 hectares. Não vai haver capacidade de limpar tudo. Pois. Portanto, não há. Eu acho que é muito importante teres dito isso. Não há capacidade de limpar tudo. Nem que fôssemos buscar as máquinas todas da Europa, provavelmente era capaz. Nós, a partir do dia 28, portanto, no dia 14 de fevereiro, ter essa noção, no dia 4 conseguimos pôr alguns especialistas, de facto, a informar aqui pelo observador que há um problema sério ali a acumular. O governo, atento, fez um encontro logo no dia 4 de março, que é o dia da criação da agência, onde dissemos nós, no ramo da gestão institucional, não temos instrumentos para fazer uma coordenação efetiva da prevenção e da preparação pro combate, e é preciso aqui montar um estado maior para tomar conta do problema de Leiria, do pós-Cristina. E então, a partir de 25 de março, houve uma concertação com o Ministério da Administração Interna, liderado por ele, portanto, pelo Luís Neves, para conseguir, de facto, mobilizar as forças. Não só as capacidades executivas, mas sim as capacidades de planeamento estratégico e gestão da informação. Os militares aqui vão ter um papel relevante na gestão da informação pra que ela seja una, atualizada. Portanto, nós sabemos que há estes 24 mil hectares tombados, mas isto é uma informação que tem mais de um mês. Quer dizer, entretanto, já houve limpezas, há caminhos que foram arranjados, e temos que manter essa informação alinhada pra perceber, ok, isto ainda não foi limpo, aquilo vai ter que ser limpo. Isto é mesmo crítico de ser limpo, aquilo não é tão crítico de ser limpo. Isso é um trabalho a médio, longo prazo? Não, é um trabalho agora, de dia a dia. Está a acontecer. Conseguimos mobilizar, neste sentido, o poder político para estar atento ao que aí vem. Só aquilo que a gente chama gestão de risco é um evento de baixa probabilidade, mas de altíssimas consequências, porque a gente conseguiu reduzir o número de incêndios, reduz-se a frequência, mas não conseguimos gerir a redução da carga combustível, e há pouco o Zé Manuel falava, e bem, o que carrega o incêndio é sempre a vegetação fina. Aquilo que a gente chama os combustíveis que secam numa hora e recebem água na hora seguinte e então ficam indisponíveis pra arder. Neste caso, Leiria, nas árvores tombadas, essas árvores que não forem removidas, vai ter o problema da ramada ter caído no chão e essa ramada está disponível. Portanto, aquelas agulhas num pinheiro, que são 30 quilos de agulhas, digamos assim, matéria seca, há 500 árvores por hectare, em média de um pinhal, estamos a falar de mais de 15 toneladas. De folhas, de agulhinhas. Mas em cima dessas agulhinhas, há os raminhos que as suportam, que também estão secos, são combustíveis de 10 horas, eles demoram 10 horas a receber água e demoram 10 horas a secar. E em cima dessas folhinhas e raminhos, há os matos que lá estavam. Portanto, estamos a falar de oito a 10 toneladas, mais as 15 que eu há pouco falei, estamos em 25 toneladas. Se nós pensarmos que ainda por cima temos os troncos, os mais grossinhos, da grossura de um braço, que perdem umidade em 100 horas e recuperam a voltar a 100 horas, significa que em quatro dias, aquela vegetação que está morta e que deixou ter aquelas brisas marítimas que lhes dão aquela umidade durante a noite e que as impedem de estar disponíveis pra arder, essa vegetação vai estar disponível pra arder, se houver cinco dias consecutivos de seca

E cinco dias consecutivos de seca é quase uma certeza.

É, porque temos 37 dias difíceis em média, o ano passado, na zona de Leiria. O pior ano em Leiria é o 2014, com 64 dias, o melhor ano em Leiria são cinco dias difíceis. Portanto, vamos ter sempre cinco dias difíceis. E nestes cinco dias vai haver à volta das casas mais de 100, em média, estamos a falar números gordos, muita vegetação que está disponível pra arder com alta intensidade, ou seja, o combate não é possível, eu repito, o combate não é possível, porque a quantidade de energia que vai ser transmitida por radiação e convecção impede, a uma distância humanamente trabalhável, ou de máquinas, fazer qualquer tipo de ataque direto. Ou somos superprecisos a perceber o que tem que ser removido e a fazer esta escolha, e informar, e ajudar a decidir o presidente da Câmara, aquela casa, aquela aldeia, é pra ter gestão de vegetação, aquela região ali, aquela situação ali, não vai ser possível gerir, portanto, temos que ter ali outros mecanismos de antecipação e, em caso de incêndio, retirar as pessoas automaticamente ou então confiná-las num sítio que seja seguro. Portanto, isto vai exigir.

Isso está a ser feito?

Isto vai exigir uma gestão da informação, vai exigir um planeamento muito organizado, com quantificação do que está em perda, porque há aqui trade-offs analíticos a fazer, há decisões técnicas, há decisões políticas, porque a responsabilidade pende sempre sobre o presidente da Câmara e ele tem que ter o suporte à decisão de um edifício técnico que lhe dá ajuda. Ora bem, a partir de 2017, há duas dimensões. Uma é a proteção das pessoas contra incêndios, que é uma responsabilidade da Proteção Civil, e uma outra, que é a gestão do fogo rural no território, que é obrigação e responsabilidade do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Portanto, há aqui um problema também de sanidade florestal, de regulação dos preços da madeira, pra que a madeira não caia muito, para que as pessoas não vendam a desbarato. E há aqui também um outro problema de escala de abastecimento fabril, ou seja, vai ser necessário fazer os cortes nos 22 mil hectares, estamos a falar de um ou dois milhões de metros cúbicos de madeira, que tem um custo mais caro, porque é mais caro tirar essa madeira que está tombada, está meia partida e tem outros tipos de problemas, mas ela tem que ser removida por uma questão sanitária. Portanto, há aqui duas dimensões a trabalhar. Uns estão a trabalhar na proteção da floresta, para que não se percam os mercados, para que não se perca o dinheiro do proprietário, e a outra é proteger as casas. E aqui é o foco nos próximos dois meses. É quais são as casas, quais são os centros de saúde, quais são as infraestruturas críticas que não podem receber o fogo que venha de fora. E quais são as aldeias que não tendo a possibilidade de casas de serem tratadas a tempo, norte de Ourém, a maioria da área de Leiria, nestes nove concelhos onde se concentra a maioria do problema, quais são essas que vão ficar pra tratar a partir de outubro?

Pois, era isso que eu ia perguntar, porque findo o período de identificação, entramos no período de verão, portanto, não se pode operar máquinas.

Mas como Leiria, é outra alteração que tem que ser feita. O Instituto Português de Meteorologia tem que encontrar um mecanismo que já existe, já foi proposto, para fazer a identificação do perigo de incêndio meteorológico de uma forma mais aberta, para permitir operações, por exemplo, durante a noite, para permitir o risco de incêndio ser limitado nas zonas secas, mas nos sítios em que há umidade durante a noite, poder-se trabalhar. Portanto, vai ter que exigir aqui uma coordenação institucional e daí, o governo propôs este Centro Integrado de Prevenção e Operações, que é uma estrutura que, com suporte dos militares, da sua capacidade de articulação e pensamento estratégico, 48 horas, 72 horas, consegue planear as coisas com outra antecipação. Queira e haja capacidade destas instituições públicas, muito baseadas na resposta, conseguirem absorver esse conhecimento e dar uma resposta diferente. Estamos a dar o nosso contributo na lógica da gestão do conhecimento, dos processos, do planeamento e da seriação, mas depois tudo vai acontecer nas frentes de obra e na capacidade de trazer máquinas. Estamos a procurar na Finlândia, no Brasil, em França, porque não há uma dificuldade de máquinas, há uma dificuldade de operadores, lá está. Pessoas que saibam trabalhar aquilo durante a noite, para as máquinas estarem sempre a trabalhar. Portanto, isso vai exigir um esforço grande daquelas comunidades, mas é preciso reconhecer que há uma ameaça que tem que ser gerida com muita atenção. Pode correr tudo muito bem, mas também pode correr mal. Vamos nos preparar pro pior, mas pensando no melhor.

Pode ser até um momento de viragem ou não, na maneira como o país aborda a floresta, Tiago?

Eu acho, infelizmente, não só os portugueses, mas em todo o mundo, sempre que há uma crise, há uma oportunidade. A palavra crise, em grego, até significa oportunidade.

Eu creio que é em chinês.

Já vem aquelas, é o telefone estragado, a pessoa vai ouvindo, e não lê o original chinês. Mas eu acho que esta preocupação de, nós temos um problema de gestão do território, temos a questão das propriedades. O governo já avançou com a proposta que veio do governo anterior, no sentido de rever o quadro do regime sucessório, que é fundamental tratar disso. Há a questão da partilha de rendimento das autarquias. A maioria da receita hoje em dia das autarquias provém do IMT, portanto, elas são estimuladas pelo edifício público a aumentar em mancha de óleo a construção, o que está-se a dizer: "Olha, construam pra áreas arborizadas e, portanto, fiquem mais expostas ao risco de incêndio", quando devia ser o contrário, devia-se limitar isto. Mas pra isso é preciso alterar a lei de financiamento das autarquias, para que uma autarquia que não tenha gente ou uma autarquia que não tenha expansão imobiliária, e seja muito grande, olhe Figueira da Castelo Rodrigo ou Guarda, outra coisa deste território, tenha dinheiro pra gerir a floresta verde, não para tomar conta da floresta que entretanto se queimou. Portanto, todos estes incentivos têm que estar organizados.

Uma das coisas que eu não tenho no relatório é que muitas vezes havia queixas que as autarquias tinham incentivos contrários, incentivos negativos. Eu creio que isso tem a ver, porque as autarquias recebem dinheiro se forem construídas casas e gastam dinheiro se tiverem que limpar

Os incentivos são ao contrário e os eleitores não estão nos sítios abandonados, estão nas sedes de concelho.

O relatório da OCD é precisamente útil nesta perspetiva, porque faz uma análise dos últimos dois anos e diz: "Atenção, há aqui coisas de fundo que têm mesmo que ser resolvidas, a distribuição do rendimento, a questão fiscal". O Zé Manuel, para limpar o seu terreno, que não sabe onde é, não consegue abater em sede de IRS o dinheiro que lá gastou. Fazia todo sentido, era um contributo, não era? Mas uma empresa já consegue. Mas ele, por meio hectare, não vai construir uma empresa para gerir aquilo, senão dá despesa.

O que me leva à pergunta, e acho que há muitos ouvintes a fazer esta pergunta, quanto é que custa limpar um hectare de floresta?

Depende se a floresta está organizada.

Um terreno como o Zé Manuel tem, partido algures aí numa serra.

Se estiver organizado e com máquinas, 150 € a 200 € com trator, uma grade, passa-se aquilo de três em três anos em ponte lima ou 10 em 10 anos em mértola, por causa dos gradientes de produção primária, e a coisa fica tratada. Manualmente, vai entre os 500, 300. Eu à volta da minha casa limpo com 300 € todos os anos, gasto lá 300 € para limpar as ervinhas. Mas se eu tenho mais mão de obra para remover os troncos, para juntar, para transportar, tudo isso fica mais caro. Estamos a falar entre os 300 a 700 €. Uma zona declivosa fica mais cara, pode chegar aos mil e picos.

Sendo que depois não dá rendimento nenhum.

Não dá rendimento. Por que não dá rendimento? Por duas razões, porque só é valorizado o lenho, ainda não é valorizado a produção de biodiversidade, paisagem, tudo aquilo, outros serviços ambientais.

Serviços de ecossistema.

Os serviços de ecossistema têm que fazer parte do rendimento do proprietário. E desde 2017, ainda foram tíbias as iniciativas, têm que ser reforçadas para que o proprietário se envolva na redução do risco e seja um ator, que não seja um custo, seja uma oportunidade. Essa chance existe, em Espanha está a fazer muito trabalho, mas temos que ganhar escala, temos que ter políticas e políticas inteligentes e acima de tudo, um Parlamento ativo, focado na resolução dos problemas e que escrutine e faça contributos relevantes para a política pública, no território, na água, na energia e na floresta, que são os nossos recursos endógenos, que nós temos mesmo que nos confrontar com esta incapacidade coletiva e dar este salto e gerir melhor as coisas.

Estamos a falhar na prevenção dos incêndios?

Tu perguntas isso a uma pessoa que vem da zona do Pinhal Interior, o que queres que te responda? Antes ardia de 13, 14 anos, neste momento já é menos. Neste momento, não se consegue deixar crescer um pinheiro que valha a pena, que renda dinheiro, porque também há isso. Ou seja, a floresta tem perdido valor, porque não vale a pena estar à espera que eles cresçam suficientemente, estou a falar aqui de pinheiro ou de eucalipto, porque é muito provável que vão arder. Há aqui também essa perda. Temos aqui o Tiago Oliveira e vamos ter depois convidados que sabem bastante mais deste assunto, da floresta em si mesma, do que eu. Eu acho que é importante referir uma coisa que é o lado político e de comunicação da questão. No lado político, nós vemos que os governos olham cada vez mais para o verão em Portugal como um período de alto risco. E não é de alto risco apenas porque arde, é de alto risco político. Nós já tivemos este ano o ministro Luís Neves, há poucos dias, nosso ministro da Administração Interna, que veio chamar a atenção, veio antecipar, segundo o título do Observador, um verão muito complicado. Ele, aliás, referiu também a região de Leiria. Ele fez esta intervenção quando apresentava o Comando Integrado de Prevenção e Operações. Nota-se que há, por parte do poder político, um começar a suster a respiração quando começa a perceber-se que o inverno está a acabar, ou pelo menos tais noites com humidade. Note-se que este ano nós já tivemos incêndios. Tivemos incêndios na zona do Gerês, por exemplo, nós tivemos incêndios a 29 de março, nós estávamos com incêndio em Vilar da Veiga. Houve mesmo um dia, 23 de março, em que já se notavam alguns incêndios, embora com dimensão, pois foram controlados. Tivemos Montalegre, Terras de Bouro, Vieira do Minho, Mondim de Basto, Vila Cova, Fiães e em Mogadouro. Claro que estamos num período em que se consegue o seu controle com maior rapidez, mas é como se isto começasse a antecipar alguma coisa, fosse uma espécie de legenda à palavra do ministro, depois da Administração Interna. E depois tivemos também uma notícia, vinda da parte da Administração Interna, mais precisamente, são dados da GNR, que a 21 de março deste ano, tinham sido detidas 10 pessoas por incêndio florestal. Eu não sei se estamos a falar de incêndio florestal no sentido doloso do termo, tentar fazer ali um incêndio, se a GNR, nestes dados, também estava a incluir aqueles que resultam da inabilidade no controle de queimadas. Eu acho sempre muito interessante toda esta questão do uso do fogo, mas também se tem que perceber que, não estou a falar dos peritos que conseguem fazer o uso do chamado fogo controlado, e que é uma operação que me parece ser bastante sofisticada, que é a própria população rural, que subsiste no território, tem hoje muito menos domínio, habilidade, competência para fazer uma queimada. Porque existe aquela ideia que qualquer pessoa consegue fazer uma queimada, põe ali umas coisas a arder. Claro, à volta tem cuidado para não ter mato, mas há outras coisas a ter em conta, a questão do vento, tudo isso. Foram muitos anos a ver fazer isso, a fazer isso, que acontecia há algumas décadas, neste momento, não. Nós temos muitas vezes pessoas a viver nestas zonas, que estão lá a gozar a reforma, que têm uma ligação ao mundo rural.

O termo gozar a reforma é capaz de não ser o mais inadequado.

Há muitas pessoas que estiveram aqui em Lisboa com outros trabalhos e que vão viver para aqueles sítios e muitas vezes a tentação de fazer uma queimada é muito grande e não têm um grande domínio dessas matérias. E os mesmos que lá estão também não têm já essa ligação à terra como se possa imaginar. Depois, eu acho que temos aqui o relatório da OCDE, tem também uma questão, e que nós todos os anos falamos quando há estas questões dos incêndios, e que é um pouco a disfunção entre as diferentes divisões do país. Ou seja, uma coisa são as divisões administrativas, as CCDR, outra coisa são as divisões que estão no terreno. Quando acontece um incêndio florestal, temos diferentes entidades no território a atuar e nem todas elas trabalham com o mesmo mapa administrativo do território. E isso pode, em alguns momentos, agravar aquilo que já não está fácil. Depois eu queria referir aqui o seguinte: também se tem sempre aquela ideia, e isto já me aconteceu algumas vezes, ouvi-la, aquela ideia: "Ah, pois vai tudo para uma comissão técnica, isso nunca dá nada." Não é verdade. As pessoas quando não querem tomar uma posição, optam por dizer mal de tudo. Isso é muito evidente, porque assim ficam a passar por boas e por inteligentes. E muitas vezes não são.

E não se comprometem.

E não se comprometem. Não é verdade. É o caso desta comissão técnica que já aqui foi referida, e não apenas esta, nós temos várias comissões técnicas sobre diferentes assuntos que deram informações muito relevantes. Que as pessoas, entretanto tenha passado muito tempo, já se tenham esquecido, não tenham querido ver, que não queiram ver também aquilo que lá está dito, é outra coisa. Agora, acho que também temos, até em termos jornalísticos, de acabar com essa ideia de que é só comissão técnica. As pessoas estão a trabalhar no dia a dia, depois já não vão ver o que a comissão técnica disse, mas isso não é verdade. E aqui chegamos a um ponto que para mim é muito importante, e que é a questão da comunicação. É uma espécie do momento neorrealista do ano, que é o momento dos incêndios, e que contrasta muito com aquilo que foi, por exemplo, a comunicação, até se viu isso muito bem no Mondego, com a questão das barragens. Quando foi a descarga das barragens, as pessoas percebiam: estão a ser feitas barragens, estão a ser feitas descargas, agora vai subir o caudal, nestes locais não se pode estar, as pessoas têm de sair. E ninguém se lembrou de se pôr a fazer reportagens sobre a pobrezinha da casa que se ia deixar inundar. Não, percebia-se que havia ali uma gestão, tinha de ser assim, não havia alternativa. Não havia, era assim. Eu percebo que a descarga de uma barragem não dá, em termos comunicacionais, o mesmo apelo do fogo. O fogo tem alguma coisa de profundamente magnético. Uma pessoa olha para o fogo.

É alarmante, não é?

Não é só isso. Está lá nos fundos do cérebro. É o fogo. Nós nunca ficamos a olhar assim para enchentes. Há ali alguma coisa que atrai, que agarra. E midiaticamente, nós temos todos os anos horas e horas de incêndio. A mim, como a pessoa que faz comentário em televisão, acontece-me isso, que é estar em estúdio e depois temos sempre a pessoa, eu recordo isto perfeitamente o ano passado, que era uma casa que objetivamente não devia estar naquele sítio, no cimo de um cabeço, como nós dizemos lá nas minhas terras, objetivamente uma casa que deve ter sido feita a partir de um antigo palheiro, qualquer coisa, uma estrutura pregada. A casa estava num sítio espetacular. Qualquer um de nós queria ter uma casa ali. Qualquer um de nós, que não venha da zona dos incêndios como eu venho, que no verão não dormia lá. E portanto, um esforço enorme para salvar aquela casa e outras mais ou menos assim também. As pessoas, claro, muito furiosas, porque a sua casa ia ser provavelmente destruída pelo fogo. E nós temos que ter, acho eu, que em relação ao fogo, a mesma racionalidade que temos em relação à água. Nós percebemos no Mondego que não podíamos salvar aquelas casas.

Uma casa inundada não é uma coisa como uma casa ardida.

É isso que eu também vou dizer. Uma casa inundada não é a mesma coisa que uma casa destruída pelo fogo. Mas nós não podemos, humanamente, não temos recursos para salvar aquelas casas. E como contribuinte, e noto que venho de uma zona do Pinhal, eu interrogo-me se nos podemos dar ao luxo de estar a pagar e a afetar recursos humanos e materiais para salvar casas que estão num sítio onde não podem estar.

Quando foram os incêndios, já não sei se foi 2002 ou 2003, lembro-me na altura de ter falado, enfim, não sobre o tema dos incêndios, mas ter falado com o nosso comissário europeu nessa época, que era o António Vitorino, e ele me ter dito que tinha feito um voo de helicóptero, que partia de Lisboa e acabava em Portalegre, e que estava tudo queimado, exceto as casas todas que tinham uma coisinha à volta.

Claro, sim.

Uma coisinha à volta. Isto não foi agora, foi há mais de 20 anos.

E isso é espetacular.

Aquele Tiago ia morrendo num desses incêndios.

É, incêndio das Chamuscas.

É espetacular que se consiga fazer isso. Agora, eu interrogo-me De duas coisas, que é aquele noticiário de verão, porque as pessoas no fogo têm, é curioso, mediaticamente falando, em termos de imagens de televisão e de rádio e de sons de rádio, é completamente diferente. As pessoas na água, aquela imagem das pessoas a correrem desesperadas que se vê no fogo, que é quase que um regresso ao que nós temos de mais vivo de instinto de sobrevivência, as pessoas abrasadas pelo medo, pelo calor, tudo aquilo, isto é o noticiário do fogo. Vejam isto e comparem isto com aquilo que foi o noticiário das cheias. As pessoas, claro, estavam, quer dizer, desesperadas, tinham perdido as coisas, mas é, em termos comunicacionais, completamente diferente. Ao passo que no caso da água, nós vimos muito a questão da gestão, o que se está a fazer, como é que se gere as barragens, girabolhos, fazia falta, não fazia falta. No incêndio, chegamos a um imaginário de um país que já não existe, que é das pessoas que estão a viver no interior e tudo aquilo. Sempre a ideia do pobre pastor, depois o problema é não haver pastores, e o problema é aquilo não ter rentabilidade. Há aqui um imaginário, em primeiro lugar, de imaginar que o país é como era em 1950, e não é, ele é completamente diferente. E na prática, muito de tudo isto nos acontece porque temos uma paisagem feita para um país que não existe. E não existe nem do ponto de vista demográfico, nem do ponto de vista das próprias-

Nós temos a única paisagem possível em muitos aspectos. De repente, não digas assim: a solução é tirar toda a floresta que existe nessas montanhas pra voltares a ter baldios. Antigamente eram baldios geridos comunitariamente com aldeias que tinham a cheia de gente e que tinham lá os rebanhos. Agora, isso não dá.

Claro que não dá, mas quer dizer, nós não podemos imaginar, porque as pessoas têm sempre uma ideia que existe uma entidade obscura que leva os incêndios, podem ser os madeireiros, os incendiários, os reacionários, os comunistas. Penso que agora a última tese destas foi repregada pelo Chega, de que há uma espécie de estrutura que ganha com os incêndios. Quer dizer, os incêndios são também o resultado da forma como nós vivemos neste território. E portanto, nós temos de aprender a viver neste território e percebendo que o fogo faz parte dele. Quer dizer, não podemos viver a imaginar que tudo aquilo decorre ou por um falhanço absoluto das estruturas de combate, ou porque há umas entidades. Claro que haverá sempre incendiários. Haverá sempre. Pode ser o pirômano da aldeia e pode ser alguém que acha que pode ser beneficiado com o incêndio.

Sim.

Agora, a dimensão daquilo que nos acontece não resulta disso. Portanto, eu acho também que temos de pensar, o Tiago Oliveira falava aqui da questão, centrarmo-nos nas consequências ou nas causas, e eu acho que também temos de, a forma como olhamos pro fogo, até em termos de comunicação, eu acho que também tem de ser atualizada.

Tiago, as televisões passam muito tempo a dar visibilidade aos incêndios, isso pode ser contraproducente?

É muito contraproducente e é sabido, está documentado.

Ao efeito de mimesis.

A Polícia Judiciária tem esse apanhado de entrevistas que fez a pessoas que foram detidas e estão a cumprir pena, porque sabe-se que as pessoas repetem. E é engraçado, porque se houver um suicídio na Ponte 25 de Abril, e há, vocês não dão notícias, os jornais, as televisões não passam essa informação.

Não, há, de facto, uma regra nos meios de informação.

No metro, igual.

O suicídio não se noticia porque sabemos que há um efeito mimético.

Exato.

E isso é uma regra antiga, quer dizer, toda mundo cumpre, excepcionalmente pra situações de exceção, mas que são situações de exceção, por regra, não se fala disso.

Pronto, é uma regra não escrita nas redações.

Mas nas regis das televisões, vê-se, mete chamas. Às vezes nem dizem que aquele incêndio é uma imagem do passado, não tem nada a ver com aquele incêndio, não tem nada a ver com aquela realidade. E nós já fizemos várias propostas à ERC, e há um código de conduta e tudo, e apelamos sempre, todos os anos, não passem imagens de chamas. Eu não estou a dizer com isto que retirem os incêndios da agenda. Não é isso. Não, muito pelo contrário. É muito importante que haja reportagens, até para o jornalista poder dizer: "Olha, aqui estamos no posto de comando e estão a dizer que aquela aldeia, a saída é pela estrada que vai pra norte, não sai pela estrada pra sul". O papel do jornalismo aí é decisivo. Agora, só passar imagens de chamas, da aflição, do medo, eu acho que não alimenta, e só alimenta, de facto, o tolinho, a pessoa com baixas capacidades cognitivas, que quer que a sua aldeia apareça nas notícias. Isto existe.

Existe, sim.

Quer que haja o incendiário PlayStation, gosta de ver os meios a atuar.

Exatamente, quer ouvir os sirenes.

Há o PlayStation, há o catch me if you can, há vários tipos de incendiários. Isto está mais do que documentado. E há o efeito mimético, de facto. Também no futebol, hoje em dia, quando há uns espectadores que vão atrás do Ronaldo, as imagens não filmam.

Sim, a câmera desliga. O realizador até tem esse poder.

Mas qual é o interesse social e coletivo que nós temos em estar a alimentar as imagens quando está mais do que documentado que este efeito, Polícia Judiciária, GNR, todos nós estamos a dizer isto, não passem imagens de chamas. E esta equipa que está aqui a falar-

Ninguém consegue desviar os olhos quando é que há incêndios.

Mas podem passar imagens de fumo. Nos Estados Unidos, nós temos uma meteorologia muito semelhante à californiana, eles têm muito pior que a nossa. Nós estamos a ter mais incêndios acidentais, porque há atividades, há dias mais secos durante mais tempo, portanto, a maquinaria ao trabalhar faz faíscas numa estação que está muito seca e tem o início. Os Estados Unidos têm com os escapes, têm com a circulação das pessoas e têm com os fios elétricos. Nós estamos a ter mais incêndios de fios elétricos. O incêndio de Pedrógão, consta, é um fio elétrico. Este ano tivemos trovoadas, tivemos os cigarros, ou seja, cada vez menos o incendiarismo faz mossa, mas é uma ainda grande distração e um consumo brutal de recursos caríssimos. Portanto, nós temos mesmo que mudar a forma como se comunica os incêndios nas televisões, que podem ter um papel super importante e pedagógico, mas que colocam Portugal, de facto, com o número de incêndios por arsonist, de incendiarismo, que não se compara com os Estados Unidos, não se compara com outros países que têm a mesma meteorologia. Portanto, nós estamos a fazer qualquer coisa mal e eu acho que as televisões não estão a ajudar neste sentido e podem ajudar. Ou seja, não têm que ser o problema, têm que ser parte da solução.

Sim, muito bem. Já temos em linha o próximo convidado do "Contra Corrente", é o Paulo Fernandes, engenheiro florestal. Bom dia, Paulo.

Bom dia.

Bom dia. Sabemos que o inverno foi particularmente chuvoso. Depois houve aquele comboio de tempestades que derrubou milhões de árvores, sobretudo na região Centro. Isto significa que a limpeza de terrenos agora até ao verão deve ser mais intensiva do que o habitual?

À partida, deveria ser assim. Mas, por outro lado, e isso aplica-se também à chuva, a chuva faz crescer vegetação. Mas eu relativizo sempre, porque se já lá temos, por hipótese, 20 toneladas por hectare ou 30, e a nossa média nas áreas florestais anda por aí, entre 20 e 30 toneladas por hectare, em caso de chuva, poderemos ter mais uma, duas ou três. Não é isso que realmente vai fazer a diferença, a não ser naqueles territórios mais a sul, no Alentejo, que se costumam descrever como sendo limitados pelo combustível, ou seja, não há suficiente, e portanto, esse crescimento adicional de erva pode fazer alguma diferença. Acho que o ano passado já se verificou isso. Relativamente à tempestade, aí é diferente, porque aí é realmente um acréscimo bastante superior de biomassa no solo e mesmo a alteração da estrutura florestal, porque em muitas situações as árvores não foram partidas, mas inclinaram muito, ou seja, uma maior proximidade entre as copas e a vegetação à superfície, e isso necessariamente, em caso de fogo, vai criar um incêndio bastante mais rápido e intenso. Agora depende muito da extensão espacial disto e do trabalho que se fizer, claro, mas principalmente depois da coincidência com ignições nos dias em que a meteorologia é particularmente adversa.

Sim.

Está?

Sim.

Eu só queria dizer, há pouco, que de facto o acréscimo de massa, de tonelagem na floresta pela chuva não duplica, numa mata normal. O grande problema é que a chuva cria matos, ervas, que são combustíveis finos, que às vezes ficam secos no verão. Se eles caírem a tempo e hora, se misturarem e estiverem caídos no chão, não há grande problema. O problema é quando ficam a meio caminho. Eu tentei separar os dois casos. Porque no caso da precipitação, são flutuações de um ano pra outro, acréscimos de produtividade que vão gerar mais biomassa, mas que frequentemente nem se refletem no próprio ano, mas sim passados dois ou três anos. E há alguns estudos feitos, tanto em Portugal como em Espanha, que mostram isso, que o efeito não é naquele ano. À exceção da erva, os casos mais particulares do sul do país. No caso destas quedas de árvores e essa destruição causada por aqueles ventos fortes, é bastante diferente, porque há realmente um depositar de material extra que estava longe, muitas vezes longe do alcance das chamas, e que passa a acrescentar àquilo que vai arder. É esse o efeito fundamental. Nós não temos experiência disso em termos de ver empiricamente o que é que isso faz a um incêndio, mas há trabalho desse tipo, por exemplo, bastante nos Estados Unidos, e eles este ano tiveram lá, creio que na Carolina do Sul ou do Norte, exatamente o mesmo que nos sucedeu aqui e, portanto, estão mais habituados a lidar com este tema.

E como é que se pode fazer ideia, como é que se pode fazer? Isto é, nós não temos meios para retirar aquela madeira toda do chão. Aliás, o Tiago Oliveira já falou aqui disso. Portanto, há alguma forma de ajudar a diminuir o risco?

Eu creio que no curto prazo, e mesmo no médio prazo, é bastante difícil. Aliás, muitas das zonas que arderam em 2017 e depois, muita da madeira ainda lá está. Alguma em pé, outra no solo. Portanto, no passado não vimos esse esforço ser feito. Eu duvido que o vejamos agora, a não ser pontualmente, porque realmente é difícil, é uma escala grande de intervenção e é necessário pessoal, equipamento, empresas e dinheiro, conjugar tudo isso para conseguir ter esse impacto.

Bom dia, daqui Helena Matos. Com tudo isso, e conhecendo ou sabendo a sua área de estudo nesta questão dos fogos, para o cidadão comum, pode dizer-se que há razões para termos em Portugal preocupação com o que será o verão de 2026 nesta questão dos incêndios e dos fogos?

Eu diria que há motivos para ter alguma preocupação acrescida, mas tudo depende das condições meteorológicas que se fizerem sentir. E para já é muito difícil, aliás, é impossível, por enquanto, antever isso. Portanto, só talvez lá mais para maio, provavelmente mais para junho, é que já consigamos, porque entretanto depende muito do padrão de chuva e como é que vai evoluir a seca ou não. A partir do momento que tivermos uma seca do combustível, da vegetação instalada ou em franco progresso, isso determina muito o início dos primeiros incêndios com mais expressão.

Lá para maio, o peso estará todo sobre os meteorologistas. É isso, Paulo Fernandes?

Sim.

Em parte, sim. Diga uma coisa, as árvores derrubadas devem ser deixadas porque podem ter um valor ecológico ou devem ser retiradas, na sua opinião?

Quando se fazem aquelas comparações da saúde florestal ou ecológica nas florestas europeias, Portugal fica sempre mal visto, porque é o país da Europa com menos quantidade da chamada madeira morta. Portanto, que é aquela madeira caída no solo ou em pé, árvores mortas, com diâmetros acima de 10 centímetros, por aí. E nós temos muito pouca, o que basicamente mostra que somos um país de floresta jovem e que é cortada rapidamente ou que arde muito cedo. Ou seja, desse ponto de vista, alguma desta madeira morta é positiva, deste ponto de vista estritamente ecológico. Claro que não é isso apenas que faz uma floresta interessante desse ponto de vista. E depois há a parte económica. Mas há aquelas normas da gestão florestal sustentável que recomendam deixar X metros cúbicos por hectare de madeira morta. Portanto, desse ponto de vista, é um objetivo que fica cansado. Depois há todos os outros efeitos, como no perigo de incêndio, naturalmente.

Paulo Fernandes, muito obrigado. Agradeço ter aceitado o convite para se juntar a nós hoje no Contra-Corrente. Já temos em linha o próximo convidado, o arquiteto paisagista Henrique Pereira dos Santos. Bom dia, Henrique.

Olá, bom dia.

Voltamos à velha questão. Apostamos as fichas todas nos helicópteros e nas mangueiras e menos em roçadoras, não é?

Eu acho, aliás, o Tiago já disse isso, e o José Manuel Fernandes também já disse. Na verdade, nós temos vindo a mudar um bocadinho, lentamente, como fazem os petroleiros para mudar de direção, demora sempre um bocado de tempo.

Sim.

E eu acho que não se deve desvalorizar essa alteração. Mas, e esse é que é o problema, é a forma como estamos a fazer essa alteração. Aliás, "O Observador" tem hoje dois artigos de opinião muito úteis para esta discussão. Num deles, o José das Neves diz: "Atenção, a legislação não resolve nenhum problema. Quem resolve problemas são as pessoas. A legislação, quando muito, pode castigar comportamentos." Ora, e nesta matéria, nós temos confiado demasiado na legislação, nas regras, na administração, ao ponto de: "Sim, senhora, vamos apoiar o pastoreio, sim, senhora, vamos apoiar o fogo controlado, porque já percebemos que o que é preciso é gerir combustíveis finos." Isso já não é mau, e é bom que o Estado tenha começado a interiorizar que tem que pôr dinheiro a pagar a gestão. Isso é bom. Só que depois, nas regras desses apoios, excluímos as empresas, as associações independentes e as pessoas. Os beneficiários desses apoios são bombeiros, câmaras, CIM, organizações de produtores, eventualmente baldios. Portanto, tirando os baldios, nenhum destes é produtor florestal, nenhum deles faz gestão florestal. Eu acho ótimo que haja uma corporação de bombeiros que possa ter apoios para fazer fogo controlado, é bom em si. Agora, esperar que um programa de apoio ao fogo controlado tenha os resultados pretendidos, dando primazia a quem não faz gestão florestal e retirando dos beneficiários potenciais quem efetivamente faz gestão florestal, as empresas, as pessoas e algumas organizações que também estão lá, as gestoras, acho que isso não faz sentido nenhum. Nós continuamos a ter um sobrepeso dos helicópteros e dos aviões, essas coisas, e do combate aos fogos. Nós tivemos fogos ótimos agora no fim de março E lá apareceram uns aviões, uns helicópteros, a apagar aqueles fogos que não estavam a ter nenhum efeito negativo, nem social, nem económico, nem ambiental, porque há esta tineta, esta mania de apagar fogos, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. O Tiago disse isso de forma clara: nós temos que combater os incêndios, não temos que combater o fogo. E os incêndios que têm efeitos. Ano passado houve um fogo de 60 mil hectares ou 70 mil hectares, não sei, é pormenor. Grande parte daquilo são matos. Claro que este fogo devia ter sido mais bem combatido, devia ter sido mais bem gerido. Mas independentemente disso, em mais de metade daquela área, provavelmente não houve perda nenhuma com o fogo, mesmo sendo um fogo de verão, atenção. Nós se quisermos fazer uma pergunta simples, que é: quanto custou o combate a este incêndio? Um qualquer, pode ser este que houve aqui lá em cima, no Gerês. Andaram para lá uns três meios aéreos, segundo diziam as notícias.

O Henrique disse que não se perdeu nada nesse fogo.

Não, em grande parte da área desse fogo, atenção, não há confusões, há muita coisa perdida nesse fogo.

Sim.

O que eu estou a dizer é que em grande parte da área, mesmo ardendo em condições desfavoráveis, não há grandes perdas e, portanto, nós devíamos ser capazes, daí o que eu estava a dizer, de pôr de um lado quanto custa, do outro lado quanto é que se perde. A pergunta simples que nós deveríamos saber responder sistematicamente.

Quer dizer, quando ardem matos apenas, o que se perde é relativamente pouco, não é?

É relativamente pouco. Em muitos deles pode haver uns matos especiais que têm valores ambientais especiais. Pode acontecer. É verdade que pode acontecer que quando ardem alguns matos no verão, se perca parte da matéria orgânica que está no solo e desse ponto de vista, trazemos a regeneração do solo. Sim, pode haver perdas dessas, mas são perdas relativamente limitadas. O que é extraordinário é que nós nunca discutimos o que é que se perde em cada fogo, mas não discutimos uma coisa que essa sim devia ser mais fácil de responder: quanto é que custa? Quanto é que custou o combate ao incêndio que houve agora no Gerês, no fim de março? Quanto é que custou? E a esta pergunta nós não respondemos. Nós continuamos a tratar este assunto como se estivéssemos a jogar xadrez, as pessoas, a economia, o dinheiro, fossem coisas razoavelmente irrelevantes. Quando não é assim, é um sistema demasiado complexo pra que venha alguém dizer: "Isto resolve-se desta maneira". Não é assim.

Mas Henrique, bom dia, daqui Helena Marques.

Olá, tudo bem?

Eu assisti à sua enorme frustração no verão passado, a tentar explicar isso nas televisões. E como quase não havia tempo, porque era tudo da perspectiva do combate. E como é que se consegue explicar que se perceba em relação às cheias que se tem de agir com racionalidade, que não se pode parar a água, mas em relação ao fogo, existe aquela ideia que se tem sempre de fazer alguma coisa, às vezes até com um absurdo. Não é apenas a questão económica, do uso de recursos materiais e humanos. Nós temos que perceber que estamos a combater os incêndios com pessoas e há um limite pra aquilo que se lhes pode pedir e tem que se gerir as pessoas durante vários dias. Qual é que aqui, em termos profundos da nossa cabeça, qual é a diferença? Porque é isto do fogo.

A resposta que eu arranjei pra mim, pode ser que sirva pra mais alguém, é que dos quatro elementos fundamentais da natureza, o ar, a água, a terra e o fogo, os três primeiros são elementos de fato, quer o ar, quer a água, quer a terra. Eu posso ter um balde, carregar um balde de terra, um balde d'água ou um balde de ar. Mas o fogo é um processo, não é um elemento, eu não posso carregar um balde de fogo. É um processo que tem um início, o que imediatamente faz com que todos aqueles mitos de que se resolvermos o problema do início e dos incêndios e dos incendiários, resolveremos o problema da gestão do fogo. E depois é um processo que tem um fim, não é uma coisa que está ali. É uma coisa que nasce, ocorre, desenvolve-se e morre. E isso é diferente dos outros três elementos fundamentais da natureza, utilizando esta simplificação dos gregos, que é muito útil. E eu penso que isso gera na nossa cabeça uma maneira diferente de olhar para isso, porque nós temos dificuldade em olhar pra uma coisa como um processo. É um bocado como a eletricidade, nós não carregamos baldes de eletricidade, agora carregamos power banks, mas mesmo assim não carregamos eletricidade, por quê? Mais uma vez, a eletricidade é um processo, é um movimento contínuo de eletrões. E, portanto, eu não tenho eletricidade armazenada em lado nenhum. Ou estou a produzi-la e posso usá-la, ou não estou a produzi-la e ela não está em lado nenhum. Não existe eletricidade à espera. E com o fogo é a mesma coisa. Não sei por quê, mas nós temos muita dificuldade em lidar com esses processos.

Sim.

Temos a sensação de que conseguimos controlar o processo, sem perceber que o processo é maior que nós.

Nós temos aqui uma particularidade este verão, que é o fato de termos muito material lenhoso no chão das nossas florestas, decorrente do fato de termos sido assolados por um comboio de tempestades no último inverno. Ou seja, pode haver aqui uma oportunidade, e falávamos isso na primeira parte do "Contra Corrente", de focar ou de lançar os nossos olhos durante a época dos incêndios para o problema da gestão e pra questão da gestão. Parece-lhe que este momento, o próximo verão, pode ser um momento de viragem na forma como estamos a abordar os incêndios em Portugal?

João, deixe-me só começar por referir a minha diferente leitura das razões pelas quais nós temos esse material acumulado. Não é por causa do comboio de tempestades, é por causa de uma tempestade. Isto é, há dois fenômenos aí que como são colados, nós estamos a tratá-los da mesma maneira, mas não são a mesma coisa nem têm o mesmo efeito, nem ecológico, nem social, nem do ponto de vista dos efeitos. Uma coisa é a tempestade, que é vento muito forte que tem determinados efeitos, e isso ocorreu numa noite ou numa madrugada, se quisermos.

A tempestade que disse.

E depois, há um problema de precipitação, com cheias, etc, que é um problema completamente diferente e que tem outros efeitos completamente diferentes. É um problema de precipitação contínua que dá origem a outras coisas. Mas aquilo que pôs as árvores no chão, ou os cabos de eletricidade, ou a infraestrutura de comunicações, é a tempestade inicial. E era bom não confundirmos as duas coisas, porque são coisas com natureza diferente. Mas independentemente desta questão, que é um assunto que eu tenho debatido várias vezes, o problema central é que nós temos, de facto, esse material acumulado. Aqui há dias perguntaram-me até para um programa qualquer, se eu comprava a ideia de que seria possível fazer a gestão desse material acumulado até o verão. Eu disse que parece uma ideia infantil. Aliás, de forma mais diplomática, e já quer o Tiago, quer o Paulo Fernandes, quer o José Manuel, acho que toda a gente que falou disse: não é verdade, nós não vamos ter nenhuma capacidade de gerir esses combustíveis num momento ou outro. Mais, o único instrumento que poderia ter escala e dimensão é o fogo. E cada vez que nós ouvimos as pessoas a falar, incluindo o Tiago, ele disse muitas coisas interessantes, mas o Tiago tem uma diferença grande, o Tiago é um diplomata e eu não sou. E, portanto, o Tiago vai dizendo sempre isso de maneira mais cordata do que eu. Mas, na verdade, o Tiago também disse que não vamos fazer isso. Mas se se ouvir os governantes, nunca assumem de forma clara: não, este problema é maior que nós. E segundo, se quisermos ganhar escala, temos que usar o fogo, mas não é usar o fogo controlado, é usar o fogo fogo. A dimensão do problema e as escalas meteorológicas de fazer o fogo controlado são tão pequenas, que nós temos que fazer fogo descontrolado.

Portanto, o que o Henrique está a dizer é que até o verão, aquela zona deveria ser limpa.

Deveriam, de facto, ser identificadas, como diz o Tiago, as zonas que não podem ser afetadas. E aí, eventualmente, nós deveríamos provocar fogos que não são controlados, são fogos que cumprem uma função, que é a de consumir combustíveis em condições que eu acho mais favoráveis do que aquelas que vai acontecer depois em condições meteorológicas extremas. Porque esta é que é a alternativa. Não é com máquinas, não é cortar, não vamos resolver isso, nem é com gado neste momento. Porque isso exige outra lógica. Nós para fazermos isso, coisa que nunca vamos fazer, por razões sociais, por razões ideológicas, etc. Não vamos fazer, de facto. O único instrumento que nós teríamos que fazer de maneira diferente, com escala, era utilizar fogo fora das condições de prescrição do fogo controlado. Ora, ninguém vai assumir essa responsabilidade. Sejamos claros.

Não sei. Henrique, vamos acreditar que sim, diplomaticamente falando.

Tiago, eu não acredito que tu consigas convencer alguém a dizer: "Vamos fazer fogo." Eu ouvi agora nestas notícias, alguém a dizer: "Temos que fazer até maio, porque em maio depois entra a fase não sei o quê e, portanto, o trabalho nas matas tem que ser mais condicionado." Pelo amor de Deus!

Henrique, eu não sei. Não sei se posso intervir.

Pode, à vontade. Está uma conversa.

É tudo comunicação, não é? Porque a nossa relação com o fogo também é muita comunicação. Enquanto a água desce, o fogo sobe. É um aspeto particularmente importante. No caso de Leiria, a maioria do sítio onde está áreas tombadas, está em zonas planas, o que é favorável. São zonas em que o incêndio vai ter uma progressão muito dominada pelo vento. Portanto, as casas e as populações que estão a sotavento vão sofrer mais exposição do que as que estão barlavento. Um fogo, como o Henrique falava, apaga-se com os pés, um grande incêndio apaga-se com a cabeça. São duas realidades totalmente diferentes, são competências totalmente diferentes. E eu acho que as empresas que gerem o problema e o seu ativo florestal, e eu por mim falo, na altura, quando trabalhava nestas empresas, o prêmio do ano era em função da minimização da soma de quatro vetores. O que eu gasto em prevenção, o que eu gasto na supressão, nos helicópteros e no combate, o que eu gasto nos prêmios de seguro e o valor total das minhas perdas, dos danos. Se eu tivesse abaixo de um valor, eu recebia um prêmio. Se eu tivesse acima do valor, eu recebia um prêmio.

O Estado não faz nada disso.

Mas Henrique, eu ia te falar.

Não avalia esse parâmetro.

Espera. Vais perceber o que eu vou dizer, que vais gostar. Acho eu.

Na maioria das vezes eu não gosto do que tu dizes.

Qual é o tema? Nós tivemos um relatório do Tribunal de Contas, em 2021, que faz a análise dos dinheiros, etc. A agência procura todos os anos pôr quanto é que se está a gastar em prevenção e em combate por várias entidades. Recentemente, saiu um relatório da Inspeção-Geral das Finanças, também sobre esta matéria, muito importante sobre a atribuição dos dinheiros à NPC, municípios etc. E eu acho que a lei Também no seu artigo 38 do Decreto-Lei 82/2021, que consolida o edifício que sai da Comissão Técnica Independente, diz que a ANPC tem que colocar os números de quanto é que custa cada incêndio. Se esta informação estiver pública e o ICNF os dados.

E torna pública essa informação?

E o ICNF com os dados.

O mais importante do que disseste até agora foi esse.

Espera. Por isso é que eu estava aqui a sugerir, o edifício legislativo e administrativo existe, a capacidade legal também, a habilitação por aí fora. Quando eu falava nos anos 80 do colapso institucional, é que de facto, a administração pública, os estímulos dos gestores, a capacidade de gestão da administração pública, está muito estimulada não só pela falta de capacidade de atração de bons recursos humanos para gerir estas instituições pesadas e muito publicamente a servir o bem comum, mas está sempre muito prejudicada por algumas colocações políticas. Eu não estou a falar de este governo ou dos outros. Ou seja, o processo de recrutamento e gestão da máquina pública é supersensível num processo de longo prazo. E se a gente quer gerir bem o território, a água, a floresta, o fogo, temos que ter pessoas super bem capacitadas e temos que garantir que a lei é cumprida e quando não aparecem os números que estão obrigatórios pela lei, alguém faz a pergunta. Isto é, não aparece o político a despachar mais um cheque. "Não, desculpa, o senhor recebeu o dinheiro, onde é que estão estas contas?"

Mas Tiago, desculpa.

Parece um detalhe.

Essas contas deviam ser tornadas públicas?

Mas são tornadas? Não há os elementos. É uma pergunta que os jornalistas até podem fazer.

Mas Tiago, há aqui uma questão, que é quando na Assembleia da República foi dito que se calhar a forma como os estímulos estavam a ser usados eram perversos, porque os bombeiros, de alguma forma, a remuneração resultava em função do número de intervenções que tinham no combate, vimos como politicamente isso gerou uma polêmica extraordinária. Porque as pessoas, embora se saiba que é assim, não estão preparadas para tirar daí qualquer conclusão.

Como há pouco o Henrique falava, 97% da propriedade é privada. E, portanto, os atores privados reagem a estímulos.

A maior parte dos atores privados são abstencionistas, são como aqueles comboios que reabrem linhas que tinham sido fechadas, para depois passarem os comboios cheios de ausentes. Nós temos uma história cheia de ausentes.

Cheia de ausentes, acho muito bem a expressão.

Agora deixa-me dizer-te uma coisa, Tiago. Eu gosto sempre muito de te ouvir, como tu sabes. Conversamos muito e tecnicamente estamos sempre de acordo. Qual é o problema? É que tu estás a pressupor que isto é uma questão de gestão técnica. E o que eu estou a dizer é que há uma questão social, ainda antes de ser política. É política porque é social, em que ninguém vai aceitar que se diga: "Vamos fazer arder isto no dia 15 de maio, em que as condições estão mais ou menos, porque se não arder a 15 de maio, a disponibilidade de combustível a 17 de agosto, onde pode haver condições meteorológicas extremas, provoca uma desgraça." E tu não consegues, não é uma questão técnica, tecnicamente nós vamos estar todos de acordo sobre isto. O que não consegues é executar isto, porque nem as pessoas querem, nem os políticos estão disponíveis para confrontar as pessoas com a irracionalidade de estar à espera que não vá arder.

Henrique, posso participar com a minha diplomacia otimista ou não?

Exato.

Foi criado este comando integrado de prevenção e combate e das operações, que é uma célula de pensamento que permite pegar no conhecimento que é gerado, que existe na academia, que existe nas operações, que existe em vários sítios e tenta colocar na operação. Ou seja, é sabido que vamos estar sempre limitados por uma capacidade de execução, de reduzir a exposição da população e as casas e por aí fora, naqueles 4200 hectares, num conjunto de aldeias e freguesias. Por exemplo, o norte do distrito do Concelho de Ourém. O que é que tem a acontecer? Temos que perceber que capacidade instalada que existe hoje para remover aquela vegetação. Se não houver capacidade instalada, já sabemos que não há, tem que haver estímulos políticos e financeiros para que os empreiteiros sejam atraídos a virem trabalhar para estas regiões.

Deixa-me fazer-te uma pergunta. Quem é que manda naquela comissão?

É a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Portanto, manda no limite o Luís Neves.

No limite o Luís Neves. Ou seja, ele tem a liderança política e há um conjunto de entidades que estão ali envolvidas a contribuir com o conhecimento, porque o principal risco é-

Não devia ser o Ministério da Agricultura, uma vez que é território?

De acordo com o Decreto-Lei 82, a responsabilidade e coordenação da proteção das pessoas contra incêndios rurais é da Proteção Civil, e este é o grande toque ali que existe. Não é um problema florestal, esse está a ser tratado pelo ICNF há mais de um mês e meio, com uma equipa no terreno a fazer muitas coisas. O que tem que acontecer nos próximos tempos é um calendário, um conjunto de métricas e indicadores, que depois são pressionadas politicamente, para que haja mais empreiteiros a trabalhar ali, porque há áreas, por exemplo, o eucaliptal no meio do interior do país, não precisa ser cortado já, porque não perde valor. Se calhar aquelas máquinas podem ser puxadas para ali, ou por estímulos públicos ou por requisição civil, não sei, são temas políticos para serem tratadas. O que a gente não conseguir cortar e remover, uma coisa é cortar as áreas e depois remover.

E consegue-se deitar fogo a uma dessas coisas?

O que a gente não conseguir remover, temos que perceber quais são as aldeias que vão ficar expostas e aí tem que haver programas de treinamento, evacuações, comunicação específica. Uma coisa é concreta. Outra coisa é onde a gente conseguir queimar os sobrantes ou o arvoredo tombado, temos que arranjar as oportunidades para fazer fogos técnicos, bem desenhados e bem possíveis, e o fazermos. Ou seja, isso é possível.

Isso não vai acontecer, Tiago, tu sabes tão bem como eu.

Henrique, eu sou um engenheiro, ok? Portanto, não sou um político. A nós o que nos estão a pedir é um contributo técnico para reduzir as chances de haver uma tragédia.

Tiago, eu não estou a contestar o teu contributo técnico, estou a dizer é que há um problema que é anterior a isso tudo.

Pois, eu perguntei pelo Luís Neves a saber se ele tinha autoridade para conseguir fazer isto.

Exato, mas mesmo que ele tivesse, atenção, Zé Manuel, mesmo que ele tivesse, a sociedade não deixa. As pessoas não deixam. Os jornalistas não deixam. Qualquer decisão deste tipo Eu não sei se vocês quando saírem do estúdio não vamos ser linchados aqui na redação depois do que temos andado a dizer.

Em quatro ou cinco sessões poderá ser possível começar com pequenos exemplos e demonstrar.

Tiago, deixa-me só acabar este raciocínio. O problema é que seja o ministro da Administração Interna, seja o ministro da Agricultura, seja o ministro da Defesa, e estranhamente está fora disso tudo a ministra do Ambiente, mas enfim, pronto. De qualquer deles, o risco político que têm decorre das suas decisões. Se houver um fogo no verão, que foi uma desgraça, nenhum deles corre nenhum risco político de maior. Foi uma desgraça, foi qualquer coisa que aconteceu. Mas se, por acaso, num fogo deste tipo, houver um descontrolo e houver uma casa queimada, o risco político direto para essas pessoas, que serão linchadas pelos jornalistas, porque a lógica dos jornalistas é a lógica da sociedade, é enorme, porque foram eles que tomaram a decisão de queimar. E por acaso aquilo não correu perfeitamente, correu ao lado. Mas isso faz parte deste tipo de processo. Há um grau de incerteza na gestão do fogo, há um grau de incerteza necessariamente nessa matéria. E obviamente, o incentivo político, de qualquer político, estes ou outros quaisquer, isso é irrelevante, é reduzir o seu risco político. Isto porque a sociedade não aceita, a sociedade não olha para o fogo como um fenómeno natural, melhor dizendo, como um processo ecológico fundamental.

Mas Henrique, esta equipa que foi criada, que tem uma diversidade muito grande, que procura informação atualizada, olha a metodologia de apuramento dos custos de combate já está aprovada, vai haver avanços nessa matéria, acredita-se?

Tiago, posso fazer só um comentário e tu depois continuas. Deixa-me só fazer um comentário. Há uma nova CTI. Os partidos indicaram pessoas. Só há um partido que indicou um analista de fogo, que foi o Chega. Todos os outros partidos indicaram o costume.

O que é que chamas o costume?

São pessoas da Proteção Civil, dos bombeiros, e portanto poderiam ser destas áreas e ser analistas de fogo. Não são, são operacionais de combate. Não tem nada a ver com as pessoas, atenção. Eu conheço uma boa parte deles, fui ver quem eram para perceber qual era a natureza da escolha dos partidos. Não tem nada a ver com as pessoas em concreto na CTI, fazem falta pessoas desse tipo. Agora, a verdade é que a opção dos partidos foi no sentido de escolher operacionais de combate, com a curiosa exceção do Chega, que indicou um analista de fogo.

Mas Henrique, acho que a preocupação é a seguinte: o caso de Leiria e toda aquela região com as árvores tombadas representa muito pouco para o total. Mas aquele muito pouco pode ter um grande impacto. E a forma como esta equipa está a trabalhar, e é uma equipa em que as entidades participam tecnicamente para suportar um estado maior que está a tentar resolver um problema muito complexo e ajudar o poder político a decidir melhor. Eu acho que vai haver oportunidade, ao longo desta equipa, de conseguir sensibilizar o poder político para situações extremas que têm que ser tratadas e como é que elas vão ser tratadas. Mas um outro benefício desta equipa é que esta equipa Esperemos ter razão e boa sorte. O país todo tem que ter boa sorte. Nesta equipa, para além destas pessoas estarem à mesma mesa a tentar trabalhar em equipa em prol de um objetivo, elas estão juntas e vão estar com os circuitos oleados para o verão. E isso vai ser uma grande diferença, presumo, ali naquela região, que precisa de apoio, porque de facto nunca aconteceu uma coisa desta dimensão e eu acho que tecnicamente temos que estar todos empenhados em dar o contributo. Depois, politicamente, se temos a agilidade, comunicação, fazer as coisas, isso já é uma outra dimensão. Mas parece-me que há aqui duas mensagens: um, é necessário remover o arvoredo e remover os sobrantes que lá estão. Se não se conseguir ser possível, é necessário preparar as comunidades e, por fim, evitando reduzir com dissuasão e detecção pronta a possibilidade de um fogo escapar. Eu acho que há condições para correr bem, mas se não, as coisas não estiverem totalmente articuladas, operacionalmente falando, fica mais difícil. Mas parece-me que a comunicação social pode ajudar bastante aqui. Rápido, Henrique, rápido.

Eu não vou fazer esta pergunta ao Tiago, porque ele não pode responder. Mas estão estas pessoas convencidas de que só há um instrumento possível para fazer aquilo que é preciso fazer, que é o fogo? Eu tenho dúvidas.

Henrique, até ao fogo vai haver grades, máquinas, há muitas outras ferramentas que podem ajudar. O fogo, eu acho que temos nesta equipa pessoas capazes para perceber: "Ok, ali só vamos conseguir tratar o fogo nos terrenos com mais de 35%", por exemplo. E vamos fazê-lo. Em que noites é que a gente vai fazer? Ok, vamos a isto. Os bombeiros estão envolvidos nesta equipa, estão empenhados na prevenção, e eu acho que há aqui chances boas de fazer um bom trabalho, porque também este ministro da Administração Interna é uma pessoa que percebe do problema, está com a liderança e com o espírito de equipa para conseguirmos todos juntos, por um Portugal protegido de incêndios rurais graves, conseguir dar aqui um bom contributo.

E terá ele respaldo político para que essa opção técnica seja tomada?

Não sei se será só esta opção técnica, mas parece-me que sim.

Era só isso.

A gente podia continuar.

Não, foi espetacular.

Isto é um assunto quente e muito apaixonante. Henrique, muito obrigado uma vez mais.

Obrigado eu.

Tiago Oliveira, muito obrigado também e bom fim de semana a todos.