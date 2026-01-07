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Hora de conhecermos o tema do Contracorrente desta quarta-feira. Se quiser entrar em direto para nos dar a sua opinião, basta ligar 91 002 41 85 ou então enviar-nos a sua mensagem de voz pelo WhatsApp. O número é sempre o mesmo, 91 002 41 85. Carla. Em Portugal há mais de 5 milhões de animais de companhia registados, a maioria cães, e talvez mais 1 milhão de animais errantes, a maioria gatos. Mais de metade dos nossos lares têm um animal de estimação, mas há povoações onde já não se encontram crianças. Fala-se cada vez mais dos animais de companhia como fazendo parte da família e cada vez menos das consequências de termos famílias cada vez mais pequenas. Todas estas tendências se aceleraram depois do Covid, como de resto aconteceu noutros países desenvolvidos, o que pode indiciar mudanças culturais e sociais, se calhar até mudanças económicas. E é sobre essas mudanças que queremos falar no Contracorrente de hoje. José Manuel, bom dia. Os nossos ouvintes conhecem praticamente todos os teus cães. Por que sentes que ter tantos animais de companhia pode ser um sinal de preocupação?

Estou a dizer que pode ser um sinal de preocupação, porque há claramente uma aparente substituição da família, das relações familiares e até muitas vezes das relações de amizade, das relações de sociabilidade, por um animal de estimação. Não sei se em Portugal isso já acontece, mas eu noto. Ainda ontem, por exemplo, estava a fazer uma busca sobre uma artista plástica e de repente ela define-se nas redes sociais como escritora, crítica, curadora de eventos, artista plástica e mãe de cães.

Sim, também já vi.

Era inglês, não sei se a expressão mãe de cães ou pai de cães é assim tão frequente. É muito frequente encontrar isso na imprensa anglo-saxônica, até avôs de cães ou avós. É claramente uma transposição do que são as relações entre pais e filhos ou pais e netos para um animal de estimação. E isso acontece, penso eu, por um conjunto de razões, algumas que nós até poderemos considerar positivas ou naturais. Há uma necessidade de sociabilidade, a relação com os animais proporciona claramente, há muitos estudos sobre isso, mais felicidade. Não estou a exagerar no termo, o termo felicidade até andou muito no debate de noite por causa dos pequenos candidatos.

Manuel João Vieira.

Manuel João Vieira. Andou muito no debate. Nota-se o batimento cardíaco, as hormonas mudam quando nós estamos na relação de afetividade com o animal. Isso é bom, não pode ser que seja mau, como é óbvio. Mas há muitas vezes um lado que é um caminho fácil e eu vou até contar aqui depoimentos que encontrei noutra imprensa sobre pessoas que assumem até que ponto é que de facto o animal substitui ter um filho, por exemplo, ou constituir família, deixar de ter marido. Não encontrei nenhum depoimento de alguém que dissesse que tinha antes um cão em vez de ter uma mulher, mas isto é um caminho que eu acho que tem muitos outros reflexos. Se reparares, o fato de termos famílias cada vez mais pequenas é também uma parte, e cada família, quanto mais pequena é, mais casas precisamos de ter pro mesmo número de pessoas. É aritmética simples, nem chega a ser matemática. Mas esse é o problema dos dias que correm. Há outras questões. O fato, por exemplo, nas cidades mais do sul, nas cidades mais mediterrânicas, a família alargada ter vindo a desaparecer, significa que os idosos ficam mais abandonados e também muitas vezes o recurso a um animal de estimação como compensação. As crianças ficam muito sozinhas. São cada vez mais famílias de filho único. E quando há filhos, muitas vezes nem sequer há filhos, portanto, tudo muito mais nuclear, tudo muito mais pulverizado. E isso na própria rede social, que vai amortecendo ou não amortecendo as flutuações de vida das pessoas. Acabam por fazer com que haja também maior dependência de serviços públicos de todo o tipo, sejam serviços públicos pra terceira idade, sejam serviços públicos para a primeira idade, sejam serviços públicos por exemplo, para o apoio em situações de doença ou de situações de fragilidade ou situações até de desemprego temporário, coisas tão simples como isso, ou que deviam ser tão simples como isso. Estar entre empregos é um sinal de dinamismo das sociedades, que as pessoas não têm empregos pra vida, porque a economia evolui. Há aqui muitos sintomas, muitas coisas que estão a acontecer. A relação com os animais também se alterou no sentido em que nós já não temos apenas, quando nós imaginamos o que era a relação com os animais de estimação, não é preciso ir muito atrás. Eu vou contar uma história que se passou comigo mesmo há 30 anos e da diferença que é para o mundo de hoje. Só pra tu teres uma ideia também, houve uma explosão, por exemplo, da profissão de veterinário, do número de clínicas veterinárias, do negócio de clínicas veterinárias na Grande Lisboa.

Há 30 anos, dizes tu?

Sim, há 30 anos havia oito clínicas veterinárias na Grande Lisboa. Hoje, julgo que são 200. Clínicas ou consultórios. Eu há 30 anos precisei uma vez de um serviço de 24 horas, quando tive o primeiro cão que tive quando deixei de viver num andar. Na altura eu morava em Lisboa e tive que vir de Lisboa para Sintra porque a única que havia era em Sintra. Por acaso, entretanto fechou, já não existe essa clínica, mas agora há clínicas com 24 horas por dia, um pouco por todo lado, às vezes quase por cada esquina. Basta andar nas ruas e ver o que está escrito nos placares. Há aqui uma transformação radical, com uma particularidade: é que a própria relação entre esse negócio, que em muitos aspetos também é um negócio, tem já um volume brutal, por exemplo, quando pensamos na alimentação para animais, e tem aspetos que nós não abordamos, mas que, por exemplo, o mesmo antibiótico ou o mesmo anti-inflamatório, se puder ser vendido a animais ou humanos, se fores à farmácia tentar comprá-lo, a versão para animais é mais cara, porque é um mercado ainda mais fechado e com menos concorrência. E com outro aspeto que é muito curioso, é que como não há Serviço Nacional de Saúde, como o tutor, como agora se diz, o dono vai pagar a conta, o tutor ou o dono sente-se com direitos quando vai a um veterinário, que nós não temos quando vamos a um consultório médico, sobretudo se for do Serviço Nacional de Saúde. Não temos uma relação de que mandamos, como mandamos muitas vezes. Eu sei, porque tenho amigos que também são veterinários e que me relatam aquilo que às vezes se passa nos consultórios, que eu digo: "Mas como é que é possível?" E é possível, há uma transformação radical. Portanto, eu acho que há muitas coisas aqui, não vamos estar a falar novamente, temas que já abordamos algumas vezes, o tema dos animais abandonados. Eu fiquei impressionado com os números, o recenseamento de 2024 é praticamente 1 milhão, é um número alucinante, é sobretudo gatos, mas é um número enorme. Já devia estar resolvido. Parece que não, mas passaram quase seis anos da aprovação da lei que proibiu os abates. Portanto, não vamos voltar a falar disso, nem do problema dos canis municipais. Todos esses problemas se mantêm, alguns deles um pouco mais mitigados, vamos falar sobretudo desta transformação social, sociológica, cultural, em muitos aspetos, que eu creio que tem elementos que são inquietantes.

Vai ser uma boa discussão. Até já.

Até já.

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