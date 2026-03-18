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8:16. É hora de conhecermos o tema do Contracorrente. Se quiser entrar em direto para nos dar a sua opinião, basta ligar para nós 91 002 41 85 ou então enviar-nos a sua mensagem de voz pelo WhatsApp. O número é o mesmo, 91 002 41 85. Carla. Israel eliminou ontem o líder do Conselho de Segurança, Ali Larijani, o homem que coordenava as operações iranianas. No mesmo dia, eliminou também Gholamreza Soleimani, líder das temidas milícias que se tinham destacado pela repressão dos protestos populares. Mas se na frente militar há sinais de sucesso das operações desencadeadas por Israel e pelos Estados Unidos, quando olhamos para o estreito de Ormuz, a ameaça de ataques à navegação paralisou a circulação de navios, o que significa que, na prática, sequestrou a economia mundial, ainda muito dependente do petróleo e do gás natural produzidos pelos países do Golfo. Numa altura em que estamos a chegar ao fim da terceira semana de guerra, no Contracorrente de hoje queremos discutir quem é que realmente está a ganhar e como será que ela pode terminar. José Manuel, acompanhando as declarações diárias de Donald Trump, é difícil perceber se está eufórico ou preocupado. Bom dia.

Sim, de facto, como tu dizes, é difícil perceber, porque isso faz parte da maneira de atuar de Trump. Trump gosta de criar a confusão como forma de estar no palco. Nunca se sabe bem em que direção ele vai, o que ele pretende, o que ele quer. Tivemos esta semana primeiro a exigir, praticamente a exigir que os países europeus, aliados e não só, participassem com navios na segurança do Estreito de Ormuz e passado umas horas, uns dias, começou a dizer: "Já não precisamos". Nós nunca sabemos verdadeiramente se precisa, se não precisa, porque o discurso é sempre congórico. Mas isso é Trump. Eu não levo demasiado a sério, procuro ver depois no fim do dia como é que as coisas se fazem, porque se tomarmos tudo literalmente, acabamos ou desorientados ou sistematicamente irritados. O melhor é tentar ver o que se está realmente a passar, mas isso é difícil. Isso é difícil porque, como é habitual nas guerras, há o chamado nevoeiro da guerra. Nós temos uma ideia do que é que possa estar a passar na linha da frente, mas nunca se consegue ter um retrato global dessa realidade, porque o segredo faz parte do sucesso das operações. Por exemplo, nós temos a noção de que as aviações israelita e norte-americana dominam completamente os ares do Irão, que têm feito inúmeras operações, milhares e milhares de operações, que essas operações estarão a ter algum sucesso, pelo menos no que respeita, por exemplo, à eliminação de figuras de relevo do regime. Mas até que ponto é que isso está ou não a desestruturar a república islâmica, o regime islágico, é difícil de determinar. Praticamente toda a estrutura diretiva já foi decapitada, exceto a parte mais civil, o presidente e o governo, mas no que diz respeito à parte mais militar e de segurança, já foi toda praticamente decapitada, muitas vezes a primeira, segunda e terceira linhas. Sabemos também que há muitos óbves no terreno, que os Estados Unidos se concentram mais de ataques na região de Ormuz e Israel ataques mais dirigidos à decapitação do regime. Agora, qual é o balanço que se possa fazer disso e se está a ter algum impacto ou não na perceção que os iranianos estão a ter da guerra, porque também a esse respeito há sinais contraditórios, ou pelo menos sinais que não alinharam todos na mesma direção. E depois há a questão de saber até que ponto é que é possível ou não resolver o problema do bloqueio do Estreito de Ormuz. Do ponto de vista militar é extraordinariamente difícil, do ponto de vista não militar, não se está a ver como é que se possa lá chegar e essa é verdadeiramente a trincheira iraniana. Estamos num ponto em que não se percebe quando é que a guerra pode acabar. Imagina-se que Israel tem os objetivos bem definidos, imagina-se do ponto de vista militar, Israel e os Estados Unidos estão muito bem coordenados, pelo menos é isso que tem sido assumido publicamente pelos líderes militares dos dois lados e que se nota pelas operações no terreno, pela partilha de informações, pela partilha pela divisão do trabalho, mas daqui a ter ideia de como é que se sai é uma questão difícil, porque o famoso tema da alteração de regime, mudança de regime, passagem do testemunho, não se está bem a ver como é que pode acontecer. O Irão não é Venezuela de forma alguma, também não é Cuba, não tem essas características, é um poder com características diferentes. Por um lado, tem um lado muito ideológico e ao mesmo tempo também muito corrupto, mas que é, curiosamente, uma ditadura concentrada no líder, em que o poder último pertence ao líder supremo, mas depois que tem muitos poderes abaixo desse patamar, que até competem um pouco uns com os outros e não há um poder concentrado no sentido tradicional do termo. Como é que isso se desmonta ou não se desmonta, como é que isso está a resistir ou não está a resistir, vamos tentar ter algumas chaves de leitura para o que se está a passar, tendo noção de que, se por agora, pelo menos aqui onde estou chove abundantemente, no Irão o que chovem são bombas, mas aquilo que nós não vemos deriva muito desta circunstância própria de estarmos no meio de uma guerra e haver sempre o chamado nevoeiro da guerra.

É isso mesmo. Até já, José Manuel.

Até já.