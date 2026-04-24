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Começa agora mais um Contracorrente da Rádio Observador, esta sexta-feira sobre a reforma laboral. Estamos, de facto, perante negociações ou numa guerra, agora com o presidente da República incluído. Para participar, só tem de ligar 910 002 41 85, mas há outras formas de fazer parte. Pode deixar os seus comentários no nosso site, nas redes sociais ou enviar uma mensagem de voz por WhatsApp para o mesmo número, 910 002 41 85. Carla. Estava escrito nas estrelas que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, mas foi mais cedo. O PS atacou António José Seguro. O pretexto foram as negociações para a reforma laboral. Os socialistas acusam Seguro de apoiar o que designam como simulacro de negociação. Seja como for, o tal simulacro vai continuar. A UGT, depois de chumbar a proposta do governo, diz-se mais uma vez disponível para negociar e a ministra anunciou mais uma vez uma reunião com a UGT. Helena Matos, e agora estamos perante esta situação: negociação, simulacro, guerra de nervos ou Estreito de Ormuz, como disseste esta manhã?

Talvez tudo um pouco e no fim sobra para o Seguro. É mais ou menos o que se pode dizer neste momento. Portanto, resumindo, aquilo que nós temos aqui, eu acho que é a transposição para uma negociação de legislação laboral, daquela que tem sido uma conclusão retirada pelos partidos na sua conflitualidade e que é aquele que, de alguma forma, provocar a ruptura, perde. Os partidos estão muito convencidos disso em relação às eleições legislativas, por exemplo, sempre a necessidade que experimentam de transmitir a imagem que se vamos para eleições antecipadas não é por culpa deste ou daquele. Cada partido fala por si.

Não é muito normal haver este tipo de discussão em concertação social.

Não é muito normal, até porque a última alteração que tivemos à legislação laboral não foi à concertação social. António Costa decidiu sozinho.

A agenda do trabalho digno.

Sim, ou indigno, ele chamava de digno, mas tinha coisas muito indignas. Portanto, depende muito. Uma das coisas em que a esquerda é muito mais eficaz, e António Costa era particularmente eficaz, é em arranjar substantivos e adjetivos valorativos ou conotados com factos positivos, revestir as legislações desse fato e a partir daí nós temos de dizer trabalho digno. Sem estarmos realmente a perceber se aquilo que lá estava inscrito trouxe ou não mais dignidade ao trabalho e mais dignidade aos trabalhadores. Mas sim, realmente, voltando aqui ao nosso assunto, não foi à concertação. Aqui, o governo de Luís Montenegro, por outras razões, optou por fazer um processo negocial que depois se traduziu num longo processo negocial com uma central sindical, com os parceiros sociais e destacando aqui como central sindical a UGT. Temos logo a partir de fazer um ponto prévio. A concertação social em Portugal, e eu acho que nós temos hoje no nosso programa quem saiba bastante sobre essas matérias. Quer dizer, é uma representatividade muito mitigada pela parte de todos. Mas as associações empresariais também não têm uma grande representatividade, mas são mais diversas e plurais e estão menos reféns de outras lógicas. Portanto, é difícil vermos uma associação empresarial levar as suas simpatias partidárias de uma forma tão conectada quanto pode acontecer com a CGTP e o Partido Comunista Português. Ou com a UGT e o Partido Socialista. Em momentos, nem sempre. No caso da UGT, temos de fazer essa salvaguarda. Mas a sua representatividade, quer dizer, a representatividade da UGT é muito baixa, sendo muito baixas as taxas de sindicalização em Portugal, ainda são mais baixas quando estamos a falar da CGTP. Eu creio que nós em 2021 estávamos com 7,4% de sindicalização, nos trabalhadores, mas quando passamos para a UGT, as taxas são muito mais baixas e depois também são muito desproporcionais, ou seja, porque temos maior sindicalização no setor público do que no setor privado, sendo que aquilo que está aqui a ser discutido é para o setor privado. Portanto, há aqui o procurar dar uma imagem de que se está a negociar com representantes, mas esta é uma representação de muito ela de criar uma percepção de representação, porque ela em si mesma não existe. Ou existe através de um mecanismo, ele mesmo muito questionável, e que Mário Centeno, na sua outra vida, muito criticou, que se chamava o monopólio da representação constitucionalmente garantido. Ou seja, as centrais sindicais têm constitucionalmente garantido este monopólio de representarem trabalhadores que não estão sindicalizados, e que não se sabe qual é a simpatia ou a antipatia que têm por aqueles sindicatos. É aprovado, depois através de um mecanismo chamado portarias de extensão, é alargado a toda a massa dos trabalhadores, sejam eles sindicalizados ou não. Isto, que dá um poder extraordinário aos sindicatos, é também a sua fraqueza, porque ninguém se sindicaliza porque não é preciso, não ganha nada com isso. Nem perde, não ganha, não faz diferença. Por outro lado, quando nós vamos ver, esse é um dos pontos que a UGT aqui mais defende. A grande polêmica do banco de horas não é a grande polêmica do banco de horas para a UGT. O que está em causa é se vai ou não à concertação. Isto tem mudado nas diferentes propostas e nos diferentes textos que têm andado nestas discussões e que têm mudado bastante. Mas é se só pode haver banco de horas para trabalhadores que estejam abrangidos por uma convenção coletiva de trabalho que tenha estado na concertação ou não. Não é tanto a questão do patronato poder negociar com o seu trabalhador se tem ou não tem banco de horas, é o poder da concertação. Ou seja, é o poder do sindicato. Nós temos sempre a ideia que os sindicatos estão ali a representar os trabalhadores. Os sindicatos, neste momento, estão a lutar também pelo seu poder. Não é bom, nem é mau, mas é isso. Há aqui isto que tem que ser visto mais claramente. Mas à parte estas questões que são vida sindical, o que nós vimos foi esta negociação tornar-se política. Ela é um caso político. Neste momento, para lá daquilo que está naquele articulado, da palavrinha que sai, da palavrinha que entra, do que a UGT aceita ou não aceita, há aqui uma questão política. E aí sim, chegamos àquilo das tais narrativas, do Estreito de Hormuz, e que no fim eu dizia que sobra para o presidente da República. Vamos ver. É óbvio que nenhum deles, nem o governo, nem a UGT, querem transmitir a imagem que isto se rompe por causa deles. Até temos agora aquela coisa fantástica de que, porventura, por causa do primeiro de maio, não é fácil. Está claro que não é fácil ouvir a CGTP quando a UGT está a descer a Avenida da Liberdade e dizer que a UGT está com o governo ou com o patronato. Mas eu também quero recordar que já vai muito lato o campo de explicações daquilo que a UGT não pode fazer por causa do primeiro de maio. A UGT deve ter este ano um congresso, que foi adiado. E terá 900 delegados. E foi adiado também que era por causa do primeiro de maio. Já também temos esta questão do primeiro de maio. E por uma outra razão, que eu essa confesso que não consigo entender, que é porque como são 900 delegados, e é por isso que eu sei que são 900, havia um constrangimento com a sala. Estamos a ver. Portugal, 1974, 75, quando se fizeram as primeiras eleições, tiveram de instalar os computadores na Gulbenkian, porque não havia outras instalações em Portugal adequadas, e portanto havia uma grande falta de infraestrutura, e portanto era conhecido fazer na Gulbenkian. Não podia ser em outro sítio, não havia. Bem, mas é que nós já estamos em 2026. E parece-me que até já se fizeram coisas com mais pessoas do que aquelas que a UGT tem para levar para um congresso, é uma coisa assim que mal ocorre. Mas sei lá. Agora vocês todos gostam tanto de futebol e sabem dessas coisas, devem haver estádios, digo eu, cobertos, descobertos. Mas pronto. Há aqui também uma vida interna na UGT que tem a ver também com a reeleição de Mário Mourão. Tudo isto também convém ter. Há muita política nisto. Aquilo que temos neste momento é: o governo quer dar a ideia e transmitir a ideia de que não foi por ele que não se negociou. A UGT, por todo um conjunto de razões, também não está interessada em que se transmita essa ideia. E depois temos o que é que faz António José Seguro no meio disto tudo. António José Seguro, no meio disto tudo, teve uma campanha para a presidência da República em que nunca disse nada, porque o Almirante Marques Mendes e outros entretiveram-se a autoanular-se, mas teve um assunto no qual falou demais, e que foi a questão da legislação laboral. Porque António José Seguro sabia que para chegar a Belém precisava dos votos da área do governo, era o óbvio, com a esquerda não chegava lá.

Houve uma greve geral na pré-campanha eleitoral, com muito impacto.

Sim, mas também uma pessoa pode sempre dizer que as greves gerais são direito dos trabalhadores, que é claro, manifestam as suas preocupações, mas o regime é maduro e, portanto, encontrar-se-ão saídas. Quer dizer, por amor de Deus, qualquer um de nós faz ali dois minutos para responder a um pivô que perguntou uma coisa incômoda. Quem não? Mas a questão é que na primeira volta ainda poderia ser. Eu queria só dizer uma coisa, o impacto das greves gerais é mediático, porque, na verdade, o país que para é quase só o país das empresas de transportes públicos, alguns serviços públicos, e temos muito pouco impacto no setor privado.

Sim, mas há quem diga que foi isso que fez o Chega mudar de posição em relação ao código laboral, as alterações.

Sim, mas André Ventura também esta manhã soubemos que acha que se deve baixar a idade da reforma. Deus nos livre de agora o termômetro do país ser o Chega. Enfim, digo eu. Passando à frente, mas a questão, passando agora para o presidente da República e depois ainda André Ventura, é o seguinte: o candidato António Guterres Seguro, na segunda volta, quando já sabia que ia ser presidente da República, ele já sabia que ia ser presidente da República e sabia quem é que ia votar nele, não devia ter respondido claro ao Carlos Daniel quando ele perguntou se chumbaria esta proposta. Agora temos o presidente a procurar, de alguma forma, conseguir contornar as suas próprias palavras, vermos o PS a ficar muito irritado, até porque para o PS, que tem perdido, teve de ceder no Tribunal Constitucional, está com este problema todo com o Provedor de Justiça, que estava à partida garantido. O PS está com dificuldades e vai ter de sobrar para alguém. E o presidente da República pode ser o elo mais fraco de tudo isso. Tivemos aquele deputado do PS já a falar em simulacro de negociações com o apoio do presidente da República. Em relação ao André Ventura, sim, eu não nego as capacidades e a capacidade de ler o terreno, sobretudo, do André Ventura. Tem uma capacidade de ler o terreno extraordinária e uma legislação laboral é algo sempre difícil de explicar no momento em que ela acontece. Em Portugal, ainda hoje estaríamos com a legislação do PREC se as pessoas tivessem a achar que não se podia mudar. E o governo também não explicou muito bem no início. Ela é sempre difícil de explicar e, por outro lado, André Ventura conta com o voto de alguns setores em que, por exemplo, assuntos como a idade da reforma são muito importantes. E mais, André Ventura tem, porventura, hoje no seu eleitorado, as pessoas que os sindicatos não representam e que são pessoas que ganham muito mal, que enfrentam condições de trabalho muito abusivas e que encaram qualquer alteração à legislação laboral com medo. Ele também tem de ler o seu eleitorado e também tem de criar uma narrativa, porque muito provavelmente a legislação eleitoral vai ser aprovada com o Chega, mas com a berraria suficiente por parte de André Ventura para dizer que não cedeu. Com isto tudo, e até porque temos em estúdio e nos nossos convidados quem nos possa explicar isso.

Sim, claro.

O que é que esta legislação laboral, esta eu já não sei em que ponto é que ela está.

E qual é neste momento?

Mas aquela que temos, o que é que faz, que ambiente econômico e laboral aquela propicia, a que temos, e o que é que se poderá mudar, esteja ou não nas propostas do governo, para que propicie melhor economia, e melhor trabalho e melhores condições para os trabalhadores. Porque, como André Ventura sabe muito bem, há quem esteja em relações abusivas de trabalho.

Nada como irmos ao encontro já dos nossos convidados. E temos em estúdio o André Pinto São Lucas, que é do Instituto Mais Liberdade, e Pedro Martins, especialista em economia do trabalho e economia da educação, que foi secretário de Estado do Emprego no governo de Pedro Passos Coelho. Bem-vindos. Pedro Martins, se calhar, começava por si. O que é que está aqui em negociação mesmo? Até aqui há muita dificuldade em perceber o que é que está, de facto, em cima da mesa, não é? Neste momento.

A versão atual das propostas não são, penso eu, do conhecimento público. Elas terão sido sujeitas a várias alterações, com certeza, no sentido de alguma convergência junto da UGT. A proposta inicial tinha como grande propósito aproximar, digamos assim, os padrões da legislação laboral portuguesa daquilo que encontramos na maioria dos outros países da União Europeia. Temos visto várias intervenções muito excitadas, se quisermos, sobre esta temática, mas penso que estas intervenções faltam este ponto factual muito relevante, que é o seguinte: a legislação laboral portuguesa, como ela está atualmente, está profundamente desfasada daquilo que encontramos na maioria dos outros países da União Europeia.

Em que pontos concretos é que há esse afastamento?

Há várias análises que têm sido feitas por organizações internacionais. Estas organizações vão estudar a legislação laboral em cada país, no quadro da OCDE, no quadro da União Europeia. Com essas análises produzem indicadores, e Portugal aparece sistematicamente, por exemplo, na temática das restrições às seções dos contratos de trabalho. É uma temática que sai muito claramente destacada.

O clássico problema da legislação portuguesa.

Dito de forma mais simples, em Portugal, em termos da legislação laboral, é muito difícil despedir um trabalhador com contrato sem termo. É caro e envolve um risco muito grande em termos de processos judiciais. Essa é uma segunda dimensão, digamos assim, do preço do despedimento. E muitas pessoas dirão: "Mas não é bom que seja difícil despedir, não queremos proteger o trabalhador, no limite, estabelecendo uma proibição do despedimento, como encontrávamos em países de outros regimes, em outros períodos históricos." Eu diria que numa primeira análise isso poderá ser o caso, e há, com certeza, aspetos muito positivos em estabelecer algumas restrições, nomeadamente despedimentos abusivos, por motivos de ordem ideológica, por motivos de discriminação. Com certeza, esses despedimentos devem ser proibidos, e a nossa Constituição estabelece muito claramente nesse sentido. Mas temos que talvez também ter uma perspectiva um pouco mais alargada e pensar não só no curto prazo, mas também no médio e no longo prazo.

Sim, se os trabalhadores fossem imortais

E sempre os mesmos era ótimo.

Se as empresas continuassem, não é?

Sim, nem estava a pensar nisso, só estava a pensar nos trabalhadores, mas se fossem sempre os mesmos trabalhadores.

E se as empresas fossem sempre as mesmas, fazendo sempre as mesmas coisas.

Era ótimo.

Pronto, talvez não houvesse necessidade de termos aqui uma legislação laboral.

Não era preciso legislação.

Mas se o país está sempre a pensar apenas no curto prazo, claro que depois o médio e longo prazo ficam prejudicados. E de alguma forma, nós hoje também estamos no médio e no longo prazo. Estamos no médio e no longo prazo de há cinco anos atrás, dá 10 anos atrás. Portanto, se há cinco anos atrás ou 10 anos atrás tivéssemos tido reformas neste sentido, penso eu, estaríamos agora a usufruir de níveis de vida mais elevados.

Sim.

Portanto, penso que é necessário essa perspectiva de médio e longo prazo. Eu sou um grande defensor desta ideia das reformas estruturais, porque acho que é assim que o país realmente consegue crescer e é assim que nós conseguimos aproximar de outros países, que não são melhores do que nós, mas em que os seus habitantes têm níveis de vida muito mais elevados. Portanto, não há nenhuma razão para nós estarmos atrás. Como é que mudamos? Há várias dimensões, uma delas penso que é precisamente a legislação laboral. Os indicadores que estávamos a referir apontam claramente neste sentido. Portugal é um outlier, é um país muito diferente dos outros nestas matérias. Penso que introduzindo algumas das alterações que o governo tem proposto, iremos dar um passo no sentido de maior flexibilidade no mercado de trabalho, maior mobilidade dos trabalhadores entre as empresas. Para crescermos, temos que ter mais trabalhadores nas empresas mais produtivas, e para isso é necessário que estas empresas mais produtivas tenham também mais confiança para contratar novos trabalhadores. Qual é a grande forma de aumentar as remunerações? Isto uma pergunta muito específica em termos individuais. É mudar de emprego.

Sem dúvida.

É passar para outra empresa que pague mais.

Aliás, na comunicação social, eu sei que é muito pouco popular dizer isto, é a única forma de ter um aumento significativo de vencimento.

Temos que ter mais concorrência.

Quando falamos de vencimentos-base muito baixos.

Exatamente.

Também não é popular dizer isto.

Não, aliás, a comunicação social é uma das atividades em que mais se nota a injustiça geracional que esta legislação laboral trouxe. Portanto, as pessoas que têm o cabelo da minha cor, têm uma situação profissional muito mais acomodada, confortável. A questão não é que isso seja assim, é que eu não sei se os mais novos alguma vez chegarão a isto, porque muitas vezes houve um conjunto de garantismos que foram feitos, e criando-se um outro mundo paralelo, ao lado, que se rege de outra forma, porque porventura, estas legislações criaram também estas perversões. E isto é algo de que não se fala, porque gera imenso incômodo. Eu também só falo porque tenho o cabelo desta cor.

André Pissão Lucas, que não tem. Bom dia também. A rigidez no mercado de trabalho é, de facto, também um problema que encontra aqui estrutural, difícil de alterar.

Muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto. Sim, efetivamente, há uma relação relevante entre a rigidez do mercado de trabalho e o dinamismo da economia. E os indicadores, já foi aqui falado, mostram isso de forma clara, não são apenas opiniões ou percepções. Falou-se, por exemplo, do custo do despedimento por causas objetivas em Portugal é o quarto mais alto da União Europeia. A OCDE também coloca Portugal como o quarto mais rígido em termos de despedimentos. E isto tem a lógica supostamente de proteger os trabalhadores, mas está a afetá-los a eles, está a prejudicá-los a eles. E é esta pedagogia que é importante fazer. E toda essa discussão com os trabalhadores e com as confederações empresariais, enfatiza uma dicotomia que não é positiva para aquilo que nós estamos aqui a falar, que parece que ou vamos defender as empresas ou vamos defender os trabalhadores. Não, uma reforma laboral bem feita, uma legislação laboral bem feita, defende a economia, defende todos, beneficia todos. Anda-se a discutir com o IGT e entidades que supostamente estão a defender os trabalhadores, quando já foi aqui dito que tínhamos mais de 60% de trabalhadores sindicalizados pós 25 de abril, agora são só 14, sendo que no privado, e estas medidas em maior parte afetam sobretudo o privado, eles representam 7%. Estamos todos aqui à volta de uma entidade que está a representar 7% dos trabalhadores.

Mas é preciso mudar a concertação social? Tem que passar por aí. O Pedro Martins está a dizer que sim

Eu penso que esta é uma questão cada vez mais urgente. Infelizmente, esta reforma não estabeleceu medidas nesse sentido, mas penso que estamos a verificar que realmente sem uma concertação social diferente, mais modernizada, vamos ter muita dificuldade de mudar de paradigma e fazer esta aproximação, esta convergência em relação aos outros países da União Europeia. Temos este problema de base. Temos, em grosso modo, cerca de quatro milhões de trabalhadores em Portugal no setor privado e temos uma UGT que representa cerca de 2% desses trabalhadores, apenas 80 mil trabalhadores. Estamos aqui numa situação um pouco paradoxal de, de alguma forma, estar a dar direito de veto a alterações à legislação laboral, a uma organização que representa 80 mil dos quatro milhões de trabalhadores em Portugal. E depois a situação ainda é mais agravada no sentido em que não só se trata de uma porcentagem muito pequena dos trabalhadores, como esses mesmos trabalhadores estão em setores muito especiais dentro da própria economia portuguesa. Estamos, em geral, em setores mais protegidos, em setores com melhores condições econômicas. E ainda há uma terceira dimensão. Mesmo dentro dessas empresas, os trabalhadores que são sindicalizados, em geral, têm situações também elas mais protegidas, são trabalhadores mais velhos, com uma proteção mais alargada em termos da legislação laboral. Portanto, há aqui uma confluência de fatores que cria uma falta de representatividade gigantesca entre quem está a negociar as leis do trabalho e quem vai sofrer ou beneficiar dessas mesmas leis do trabalho. Eu penso que seria a altura de, de alguma forma, procurar repensar, por exemplo, a composição da Comissão Permanente de Concertação Social, o espaço mais nobre para discussão destes temas. Penso que esta ideia de concertação social é extremamente positiva. Juntar à mesa as diferentes partes nesta lógica tripartida, o governo, os representantes das empresas, os representantes dos trabalhadores, os supostos representantes dos trabalhadores. Esta ideia é muito interessante. Penso que funciona muito bem, por exemplo, nos países nórdicos. São países em que a taxa de sindicalização é muito mais elevada. Em Portugal é 7%, nos países nórdicos é 70%.

Mas em que ser sindicalizado traduz-se em óbvias vantagens para o trabalhador.

Exatamente. A lógica dos países nórdicos é muito no sentido de termos uma legislação laboral de base mais reduzida, mais enxuta, mais focada nos aspectos mais críticos, libertando assim imenso espaço para que as confederações empresariais e sindicais, associações empresariais e sindicais possam negociar aquilo que são as condições mais específicas e as remunerações mais adequadas a cada setor em cada altura. É uma perspectiva completamente diferente. Nós, de alguma forma, fomos buscar estas ideias abstratas e teóricas muito interessantes, e penso que todos concordamos que faz todo sentido, ter à mesa os representantes das diferentes áreas, mas depois falha-nos nesta dimensão, numa representatividade mais objetiva e substantiva.

Mas a pessoa ser sindicalizada, além de que os sindicatos participam na vida das empresas, ser sindicalizado para o trabalhador é mesmo uma vantagem.

Representa efetivamente um ganho muito grande, lá está, em parte porque a legislação de base é muito mais enxuta. Em Portugal, temos um código de trabalho com cerca de 600 artigos, que regula praticamente tudo. O que é que sobra para a regulação por parte dos sindicatos? As tabelas salariais. É essencialmente isso. Se formos ver um contrato coletivo de trabalho, é um documento com cerca de 50, 100 cláusulas, grande parte das quais reproduzem exatamente o que está no código de trabalho. E depois temos no final um anexo cerca de uma página com a tabela salarial. E aí aparecem 20, 30 remunerações diferentes para trabalhadores em diferentes profissões e áreas nas empresas. É essa parte, essa pequenina parte, mas que é realmente bastante importante, que realmente muda muito. Além disso, temos algumas proximidades político-ideológicas por parte dos sindicatos que também criam algum desconforto por parte de muitos trabalhadores neste processo de sindicalização. A Helena estava a falar da temática das portarias de extensão, que realmente neutraliza em grande medida a contratação coletiva. Mas temos também esta dimensão, que eu penso que por vezes já é tão normal no contexto português que nem anotamos, que se prende com estas ligações muito próximas de alguns sindicatos a alguns partidos políticos. Eu lembro-me, se me permitia contar uma pequena história. Um investigador holandês queria fazer uma análise das negociações entre os sindicatos e as empresas na Dinamarca. Faz um contacto junto destas associações no sentido de conhecer como é que estas negociações decorrem. Primeiro ponto, as partes aceitam e aceitam falar em inglês durante as negociações para que o investigador holandês pudesse acompanhar essa negociação. Segundo ponto, e se calhar mais significativo, este investigador que estava a acompanhar a negociação precisa de 30 minutos até conseguir perceber que lado era qual. Eu penso que mostra que realmente há diferentes paradigmas que podem também, se calhar, ser considerados para Portugal.

E aqui uma outra pergunta que eu acho que se calhar colocaria aos dois, não sei, e que é, isso aí confronta-me mesmo enquanto trabalhadora. E trabalhadora como jornalista, setor privado, e trabalhadora no setor público como professora, e que é o enorme desligamento de quem está no mundo sindical da realidade do trabalho. No caso dos professores, há quantos anos aqueles dos terceiros não davam uma aula, não se confrontavam com as grandes mudanças nas escolas, com o que estava a acontecer. Só pensavam naquelas coisas, o artigo, não sei quantos, a alínea, e as dificuldades eram enormes e coisas como, por exemplo, a enorme injustiça para os jovens professores, que era chegarem a uma escola e encontrarem horários amanhados completamente. Tudo aquilo lhes passava, não ouviam nada disso, não estavam interessados, só queriam tratar. Aliás, estavam muito mais interessados em representar os professores efetivos nos tops do que aqueles Infelizes que andavam para ali naqueles miniconcursos. E eles mesmos não tinham qualquer ligação já à sala de aula em questão. Por exemplo, estas questões que se colocam agora, se deve ou não ser crime público a agressão a um professor, a um funcionário, não acontecia tanto quanto hoje, mas já aconteciam essas coisas. E eles não, como diz os miúdos, nem aí. E depois, no jornalismo, uma desatenção completa, não percebiam que as redações, que a informática estava a mudar tudo, que já não era a grande redação do século, nem do Diário de Notícias. E Portugal é um grande desligamento, mas há quantos anos é que estes homens, porque geralmente são homens, não trabalham?

Isso é verdade e os sindicatos, além da regulação com os partidos, são muito usados como-

O problema é que eles não estejam relacionados com o mundo do trabalho. Lá com os partidos, pronto.

E o problema é que são usados, infelizmente, como rampas de lançamento dentro dos partidos. E há ali uns jogos que podiam, eu assisti a alguns de perto. E por isso a preocupação não é tanto agradar ou satisfazer as necessidades daqueles trabalhadores, mas é mais satisfazer os interesses do partido e que o partido reconheça que eles estão a trabalhar bem para poderem subir, tanto no sindicato como no partido. Isso, obviamente, inquina toda a negociação. E falava-se aqui sobre os impactos que isto, de facto, tem, esta rigidez. É difícil despedir e é importante haver aqui pedagogia e explicar que ser mais fácil despedir ou haver maior flexibilidade, não prejudica necessariamente os trabalhadores no sentido de se a legislação estiver bem feita, criamos um mercado mais dinâmico. Há pouco falava-se aqui bem que onde há maiores aumentos salariais é quando as pessoas mudam de emprego. Para haver mudanças de emprego, é preciso que haja dinamismo, que se possa rodar as pessoas e combater uma desigualdade brutal, que também já foi aqui tocado, em parte, entre os trabalhadores mais velhos que têm vínculos mais fixos, mais estáveis e com melhores remunerações, e os mais jovens. Portugal tem uma taxa de desemprego jovem que ronda os 20%. É a oitava mais elevada da União Europeia. Isto é brutal. Esta taxa de desemprego é de 20% nos jovens, mas é 5% acima dos 25 anos.

Mas a proposta inicial propunha prolongar o tempo de contrato a prazo. Isso não é contraditório?

As propostas têm de ser num bolo todo. Isso pode, em parte, ajudar os mais jovens quando estão a entrar no mercado. Mas só para acrescentar, ainda sobre a desigualdade, a precariedade, e falando dos contratos, pesam 37% entre os mais jovens e 11% acima dos 30 anos. E Portugal está também entre os países que tem mais. Esta rigidez toda leva a que as empresas precisam de uma flexibilidade para adequar aos seus ciclos de trabalho, ciclos de produção, etc. Se a rigidez laboral limita-lhes a flexibilidade, eles tentam por outras vias. E há um dado interessantíssimo, nós se olharmos para os 20 maiores empregadores privados em Portugal, encontramos lá facilmente quatro empresas que basicamente dedicam-se apenas a trabalho temporário, que prestam serviços de trabalho temporário a outras empresas. Quatro dos nossos 20 maiores empregadores é só trabalhadores temporários. E por que as outras empresas recorrem tanto a essas empresas para o trabalho temporário? Porque havia de conseguir ter alguma flexibilidade, porque é arriscado contratar uma pessoa que depois tem de reger-se por um contrato que é rígido, que depois não é fácil despedir, tem que cumprir uma série de prazos, etc. Preferem o custo extra de pagar uma empresa de trabalho temporário, e por isso sai mais caro, porque tem que pagar o salário da pessoa, mais a parte que vai para a empresa de trabalho temporário. Sai bem mais caro. E não é o cenário ideal para a empresa, é alguém que não tem um grande vínculo à empresa, está na empresa de trabalho temporário, não é muito estável, depois a pessoa vai ser formada e depois aquilo provavelmente não dura por muito tempo, mas é um mecanismo que as empresas encontram. Não é bom para as empresas, não é bom para os trabalhadores, porque não conseguem adequar à volatilidade.

E já me aconteceu ter colaborações em empresas onde isso acontece, que é termos a empresa, temos trabalhadores a fazer a mesma função, exatamente a mesma função, mas uns são trabalhadores que chegam por essas empresas de trabalho temporário e outros são trabalhadores contratados pela casa. E a diferença entre eles, de condições de trabalho, é enorme. E muitas vezes isso traduz-se, o que é normal, num grande mal-estar. Porque a pessoa está a fazer exatamente o mesmo. O que é que acontece? As empresas não despediram aqueles que tinham a fazer aquelas funções, foram prescindindo de alguns, outros aposentaram-se, outros foram para outros sítios e depois começam a ser contratados outros, em empresas de trabalho temporário. E uma pessoa percebe, quer dizer, são dois mundos no mesmo sítio a fazer a mesma coisa e com condições completamente diferentes. E é muito injusto.

Uma das razões que leva muito ao recurso ao trabalho temporário é o que tem suscitado mais polêmica, que é a ausência do banco de horas individual. Que retira bastante flexibilidade das empresas. É verdade que há os bancos de horas coletivos, grupais, mas que limitam bastante a flexibilidade das empresas e nem sempre é possível. Mas a ausência deste banco de horas individual limita bastante e depois recorrem ao trabalho temporário. É curioso que o meu receio também nesta discussão toda é que falamos de reforma laboral Quando no meio de tantos ajustes, provavelmente já não parece muito uma grande reforma, parece mais remendos laborais, até porque onde está a suscitar maior discussão é precisamente neste tema de pacto individual, que já existiu. Por isso, como é que podemos também continuar a falar de uma reforma laboral, uma coisa assim tão transcendente, quando a grande medida é voltar a ter uma coisa que já houve há poucos anos. E nessa altura, quando já existia, o mercado português já era rígido, o mercado laboral.

Ou seja, nem no ponto de partida, independentemente de toda a evolução que o documento já teve entretanto, mas nem no ponto de partida já não havia essa ambição.

Já havia pouca ambição. Agora parece que ainda menos, porque o contexto se elevou, mas é difícil encontrar aqui medidas que sejam altamente transformadoras. Não quer dizer que não haja medidas que sejam úteis, mas até em termos de marketing político do governo, se calhar não ajuda, porque quando se fala de reformas, todas as pessoas ficam anotadas. Como aqui realmente não parece ser uma grande reforma, mais vale eliminar o tema da reforma e usar uns termos mais fáceis de convencer, porque de facto há algumas medidas que são úteis, mas não são altamente transformadoras. Mesmo em relação ao despedimento que eu falei há pouco, há aqui algumas medidas que podem ajudar, mas também não são altamente transformadoras no que diz respeito, por exemplo, à redução do custo do despedimento. Por isso, parece-me que este processo tem tudo para ser uma desilusão para todas as partes. Não sei quais vão ser as medidas finais, o que vai ser aprovado e se vai ser aprovada alguma coisa. Se não for, é uma desilusão pra toda a gente. Se for, é uma desilusão até para aqueles que criam uma reforma laboral e vão perceber que são alguns remendos, não é assim tão transformador. E é pena, porque Portugal precisa, de facto, de um mercado laboral muito mais dinâmico, em particular para benefício dos jovens, que são esses os que sofrem mais, mas também são esses os que têm menos voz. Como foi aqui falado, são menos representados nestas organizações que acabam por representar mais os mais velhos, que têm outro tipo de preocupações, também legítimas. E os jovens têm menos voz, a forma de agirem é emigrarem, eles emigram não é para países com legislações laborais mais rígidas. Precisamente pelas legislações laborais mais flexíveis.

E o André tocou aqui num ponto, Pedro Martins, logo o documento à partida, que é aquele que, na verdade, conhecemos um pouco melhor, já evitava esse que é um grande problema do nosso país, que é a saída dos jovens. As propostas que ali estavam, de alguma forma, permitiam evitar este fluxo constante de saída de jovens para trabalhar noutros mercados?

Eu penso que sim. Eu penso que as propostas iam no sentido de combater esta questão, este problema da segmentação do mercado de trabalho.

A segmentação etária.

Segmentação etária, segmentação em termos do contrato de trabalho, que interage de forma muito próxima também com a segmentação etária. Portanto, criando um ambiente mais propício ao empreendedorismo, à criação de novas atividades, com novas empresas, dentro das empresas existentes, criamos também mais oportunidades para os jovens. Reduzindo esta segmentação entre os diferentes tipos de contrato de trabalho, dando mais confiança às empresas para contratar sem termo, estamos a ajudar os jovens a terem melhores condições de trabalho em Portugal e se calhar já não considerarem uma forma tão próxima a imigração.

O que ouvimos das centrais sindicais, de uma que entrou em processo de negociação e da outra, é que isto ia aumentar a precariedade, o que estava aqui em cima da mesa.

E eu acho que isto prende-se com esta questão que também levantou há pouco, nomeadamente alguma flexibilização adicional ao nível dos contratos a termo. É uma pergunta que realmente penso que é muito pertinente. Se por um lado estamos a facilitar os contratos sem termo, no sentido em que introduzimos aqui algumas medidas, como a oposição à reintegração no contexto de um despedimento ilícito, a simplificação do processo de despedimento, por que estamos também, de alguma forma, a facilitar a celebração de contratos a termo? Penso que há aqui uma dificuldade, digamos assim, em termos de argumentação. Penso que a resposta passa muito por estas medidas procurarem essencialmente voltarmos à situação que tínhamos antes das reformas de António Costa. Mas isto leva-me talvez a um ponto relacionado, que eu penso que poderá também ser interessante, que é a questão de, como já discutimos, a UGT e as relações laborais, o diálogo tripartido em Portugal tem problemas muito grandes de representatividade, mas se nos colocarmos na perspectiva da UGT, o que a UGT pode dizer que ganha com estas reformas? Eles têm as suas perspectivas, que são respeitáveis, estão associadas, obviamente, aos trabalhadores, aos cerca de 80 mil trabalhadores que representam, procuram obviamente alargar esta representatividade, pelo menos em termos discursivos, mas o que eles podem dizer que estão a trazer, que estão a ganhar com este processo negocial? Se recuarmos, por exemplo, ao acordo tripartido de 2012, num contexto completamente diferente, esse foi um acordo defensivo. A UGT subscreveu esse acordo porque argumentou, e penso que bem, que sem o acordo, as reformas teriam sido mais gravosas na perspectiva da UGT. Nós teríamos avançado mais, eu era secretário de Estado na altura, teríamos avançado mais no sentido da flexibilização do mercado de trabalho. Teríamos conseguido uma convergência maior daquilo que são os padrões portugueses com os padrões europeus. Entendíamos na altura que isso era bom para Portugal, Portugal precisava destas reformas estruturais.

É um pouco o que está a dizer atualmente a ministra do Trabalho. Se a UGT não assinar este acordo de agora, vai negociar de uma forma mais favorável com o outro lado.

Só que no contexto da altura, havia uma maioria absoluta, havia uma condicionalidade económica, Portugal deixava de receber o dinheiro se não fizesse determinadas medidas, havia um empenho muito grande da parte do governo da altura nesta temática das reformas estruturais. Portanto, neste novo contexto, com a incerteza ao nível da Assembleia da República, com a incerteza ao nível do Presidente da República, com outra incerteza que ainda não falámos aqui, que é a incerteza ao nível do Tribunal Constitucional, a UGT está numa posição negocial muito mais fortalecida, não tendo algo muito forte para apresentar como sendo a sua conquista no quadro deste processo negocial, a UGT poderá com certeza não votar favoravelmente.

O que lhe parece nesta altura que este espaço de duas semanas não vai alterar muita coisa à parte do calendário que tem ali o 1º de maio?

Este ponto do calendário, do 1º de maio, penso que é um ponto importante. Achei significativo a votação ter sido no sentido de unanimidade. A tendência social-democrata terá também, apesar de algumas preocupações que manifestou sobre a circulação de informação interna, acabou por votar também favoravelmente. Portanto, pode ser aqui um sinal de força para dar mais poder negocial para as negociações das próximas duas semanas. Em todo caso, é um sinal penso eu negativo em relação ao sucesso destas reformas.

Vamos falar um pouco melhor sobre o que pode mudar ou não na lei laboral. Ora, já temos o editor de política do Observador aqui em estúdio, Rui Pedro Antunes, bem-vindo também aqui ao "Contra Corrente". Sabemos que estamos na fase das negociações antes de passar ao Parlamento, mas a discussão já está política, Rui?

Sim, eu acho que este assunto foi sempre político desde o primeiro momento. Aliás, eu acho que na ideia de que poderia atravessar um grande marasmo, e mesmo no governo, algum desgaste, o primeiro-ministro definiu logo no início do mandato que queria ter pelo menos duas grandes reformas. Uma reforma laboral, embora não estivesse assim tão destacada no programa do governo ou no programa eleitoral, estava lá uma referência, ao contrário do que é muitas vezes repetido, que até dizia que preferencialmente, os advérbios de modo são sempre importantes ali pelo meio, deveria ter o acordo na concertação social. Não diz obrigatoriamente, diz preferencialmente. Mas definiu esta reforma laboral e também a questão da reforma do Estado como dois grandes desígnios para este mandato. E logo aí é uma questão política, porque é um tipo de abordagem que o governo quer ter no sentido de aproveitar aquilo que é uma maioria que não é à esquerda, que por regra, defende uma maior rigidez das regras laborais, no sentido de proteger o trabalhador e não haver essa flexibilidade. Está difícil de dizer a palavra.

É sexta-feira.

Ser mais flexível a legislação no sentido também de facilitar aquilo que é a própria dinâmica de contratação e por aí fora. E portanto, desde logo a questão é desde o início política. Depois, na verdade, há várias nuances, sempre dentro do domínio político e também partidário, porque há uma negociação entre o governo e a UGT, que exclui logo à partida a CGTP, porque o governo não acredita mesmo, em ponto nenhum, que a CGTP estivesse interessada em chegar a acordo. E existe também uma pressão da própria ministra do Trabalho em não querer, de alguma forma, desfigurar completamente aquilo que é a proposta inicial, sob pena de aquilo deixar de ser a reforma que ela assinou, que ela se comprometeu e é uma das razões por estar no governo e que, na verdade, também acordou com o primeiro-ministro que assim fosse. Portanto, a questão é política nas suas várias dimensões. Continuará a ser política e até partidária, e se quisermos parlamentar, quando passar esta fase de negociação ou negociação simulada das duas partes de um acordo, e for para o Parlamento, ainda será mais partidarizada, no sentido que os próprios partidos podem apresentar propostas de alteração e, paralelamente, que também é do domínio político, mesmo que não seja um órgão partidário, haverá essa pressão dos partidos de um lado e de outro, também a recair sobre o Presidente da República, se a decisão final vier a ser dela. Portanto, nestas várias dimensões, primeiro há uma dimensão de desígnio do governo, reformista ou desse impulso, não ignorando também pressões posteriores do próprio Pedro Passos Coelho e de outras figuras que acham que o governo é pouco reformista e que está a fazer pouco e que parece que ainda está a tentar viver um estado de graça que já não existe e que devia pôr mais mãos à obra ou, por outras palavras, que o Luís devia trabalhar mais. E numa outra dimensão, este acordo com a UGT, sendo grandes ligações também, grandes lutas do ponto de vista partidário, porque há uma ligação da UGT, em particular do seu secretário-geral ou da maioria da UGT ao Partido Socialista, e portanto, também há uma dinâmica aí. E depois, claro, nesta expectativa de se vai para o Parlamento, qual é a força que a reforma terá sem um acordo de concertação social. E por último, como eu dizia, a questão da passagem em Belém. Portanto, em que ponto é que nós estamos? Supostamente, estamos na fase da negociação entre os parceiros, porque foi adiado mais uma vez.

Será a última, Rui?

Eu acho que, à partida, será mesmo a última, embora aqui seja um bocadinho como os sarfogos no Médio Oriente. É sempre o último, é o último dia e agora é que vai rebentar tudo, depois há sempre mais um adiamento. Este também era o último e não foi. Mas para dizer o seguinte, que este fazia sentido, até já o tinha dito antes aqui que era útil adiar para depois do 1º de Maio.

Dá margem à UGT para poder reconsiderar.

Duplamente. Exatamente, porque a UGT, para já, eu acho que nunca teve intenção de fechar este acordo, pelo menos como está, e antes do 1º de Maio. E depois, quer dizer, a CGTP comiam-no vivos. Só não é fratricida porque eu acho que eles, às vezes, ainda gostam menos um do outro do que gostam dos patrões. Mas independentemente disso, seria o desfile do 1º de Maio absolutamente tenso se a UGT tivesse aceitado o acordo com a concertação social. Mas mesmo depois disso, parece que não há grande margem, nem de um lado, nem do outro. Eu acho que os dois preparam e ganham aqui algum tempo também para o dia seguinte e para demonstrarem e dizerem os dois, tanto a UGT como o governo: "Nós tentámos". A UGT vai dizer: "Nós quisemos sempre negociar, nós demos sempre uma possibilidade ao governo". O governo vai sempre dizer: "Nós cedemos em X medidas", já tem as contas todas feitas em quantas foram, em quantas tiveram a meio caminho. E portanto, os dois estão a preparar o dia seguinte para o não acordo. Portanto, neste momento, eu acho que as odds estão altas, ou seja, em termos de aposta, daria muito dinheiro apostar que ia haver um acordo, o que significa que não é provável que ele aconteça, apesar de ter existido este adiamento. Isso cria um problema Depois, no Parlamento, há um problema para o PSD, porque o próprio Chega pode desvirtuar, de alguma forma, aquilo que são as propostas para o vir a aprovar. Ao contrário da iniciativa liberal, que tem um pendor mais liberal e que também quererá ter ali alguns ganhos, eu acho que o Chega terá mais resistência a aprovar medidas que possam ser impopulares.

Com o PS a dizer que não, não é?

O PS a dizer que não. E o PS tem uma posição que é bom que reveja de alguma forma. O Eurico Brilhante Dias, na semana passada aqui na Visão e Suave, disse o seguinte: o PS não vai apresentar nenhuma proposta, não vai entrar neste debate, porque o Presidente da República já disse que ia vetar. O que o Presidente da República fez questão de dizer é que não podem extrair das palavras dele que o veto dele está decidido. Mesmo que a ideia de António José Seguro seja, no fim, vetar o diploma, o que ele está a dizer ao Partido Socialista é: não se montem às minhas cavalitas para não entrarem nesse debate, porque eu não disse ainda que veto. E essa ideia do Presidente da República também é relevante para aquilo que pode ser a posição do Partido Socialista. Eu não sei se vai mesmo retirar todos, se vai tentar apresentar propostas, se vai de alguma forma tentar entrar no debate parlamentar, se vai continuamente estar a dizer que está ferido e que é inaceitável e que desde o início nasceu torto e por isso tardou nunca sendo errata.

Se vai assumir mais a estratégia da CGTP ou da UGT, no fundo.

Sim. Eu acho que o Partido Socialista de todo não tem grandes ganhos em entrar neste acordo neste momento, mesmo que, atenção, as melhores sondagens para José Luís Carneiro têm sido em momentos em que ele tem sido igual a ele próprio. Que é um moderado, que tenta negociar com o governo, a seguir a um congresso em que ele disse: "Vou parar de enviar cartas e vou começar a apresentar propostas no Parlamento." Nós sabemos que essas sondagens não contam muito porque faltam três anos e meio para as eleições, mas são indicadores. Portanto, de alguma forma, alguém está a gostar do que o José Luís Carneiro tem feito. E o que ele tem feito não é uma postura de romper com o governo ou retirar-se do tal centro moderado. Até é o contrário. Não deixa de ser interessante que é no momento em que o José Luís Carneiro está melhor nas sondagens, Pedro Nuno Santos vem dizer que discorda dele, porque resultou a estratégia de virar o partido à esquerda. Mas independentemente disso, para não desviar, eu percebo que para o Partido Socialista seja aqui um ponto fundamental de desgaste ao governo e por isso não vá dar a mão a este pacote laboral. E mais do que isso, o PSD e a AD, o governo, estão desconfiados que existe alguma cumplicidade, para não dizer muita, entre o secretário-geral do Partido Socialista e o secretário-geral da UGT, e que os dois, de alguma forma, estão alinhados nessa estratégia de desgaste do governo. O interesse do José Luís Carneiro é desgastar o governo, o interesse do Mário Mourão é agarrar a sua central sindical e não ser pressionado a tirar pressão para aprovar um acordo que ele não quer e que claramente ele é contra em todas as suas vertentes, mesmo com estas alterações, que já acomodam algumas das preocupações da UGT. Isso parece-me absolutamente claro.

O que coloca o PSD obrigado a negociar com o Chega, e aqui já percebemos até por ontem, pelas propostas de André Ventura, os termos mudam muito quando começa a envolver a descida da idade da reforma.

Sim, e não se pode ir a uma reforma que ainda aumenta mais os problemas estruturais do setor do trabalho.

Desculpe interromper, que não tem nada a ver com a reforma laboral. Que a idade da reforma, estamos a falar de outra coisa, não estava em cima da mesa e é um daqueles assuntos que não se traz, assim como quem fala: "Ai não, eu acho que a reintegração do trabalhador despedido sem justa causa não deve ser feita nesses termos." Isso é reforma laboral. Agora, segurança social é um assunto muito mais sério e eu acho, sinceramente, que é criar estardalhaço da parte de André Ventura para depois viabilizar a aprovação.

Essa da reintegração, até o PCP poderia gostar dela.

Pois é, como bem sabemos, com tantas dificuldades que têm os trabalhadores.

Não tinha que integrar o Rogério Casanova como o tribunal mandou.

Exatamente. Não há coisa pior que trabalhar para o Partido Comunista Português e algumas associações ligadas à Igreja Católica.

Acho que se dão bem nos eventos do Partido Comunista. Não é só coisas negativas. Mas precisamente por este ponto, que tudo isto traz alguma indefinição àquilo que serão os próximos tempos. Na verdade, o que aconteceu ontem foi adiar esse tal problema e esse tal conflito máximo. Sobre o Chega, em particular, Carla, que tu estavas a perguntar, parece-me que vai ser muito difícil, porque quererá ter, mesmo para compensar medidas que possam não ser tão populares, apresentar outras que naturalmente o PSD não pode aprovar. Aliás, a própria ministra do Trabalho tem sido bastante honesta nisso, que é: se quiserem aprovar outra coisa que não seja uma reforma deste gênero, eu vou-me embora, não há problema nenhum. Não vou é fingir que estou a aprovar uma reforma que não o é. E o Chega, com esse tipo de propostas, pode desvirtuar de tal forma a proposta inicial que Luís Montenegro até pode ter um pacote laboral, depois fica é sem ministra.

É isso que te ia perguntar a seguir, isso pode acontecer se for muito desvirtuado aquilo que é a proposta inicial.

A ministra do Trabalho pode dizer que ela é ultraliberal, o que quiser. Ela tem sido coerente desde o início. "Eu estou aqui para fazer isto e, portanto, se não me deixarem fazer isto Não faz sentido continuar. Mas eu acho que Luís Montenegro está alinhado. Ele próprio quer aproveitar esta oportunidade para mexer naquilo que eles consideram.

Para já, e agora a sensação é que não vai haver grandes alterações na lei laboral.

Ninguém conhece neste momento os textos. Ou conhece?

Sabemos em que pontos é que houve algumas aproximações e quais são aqueles em que continua a divergência, a jornada contínua, o banco de horas, etc., que são assuntos mais sensíveis, para os quais, o outsourcing, não parece existir acordo. Mas, na verdade, eu acho que a discussão já não está aí, por muito que finjam os dois que está. Eu acho que neste momento eu já estou a ver isto a ser discutido no Parlamento, a menos que apareça algum milagre.

Então e já estás a ver no Palácio de Belém, o que é que vai sobrar para o Presidente da República?

O Palácio de Belém, é interessante a posição de António José Seguro, no sentido em que ele na campanha parecia ter sido absolutamente taxativo. Se me perguntarem hoje, eu continuo a achar que ele terá que vetar a lei, mesmo a contragosto, para manter a coerência, mesmo que não quisesse afrontar o governo neste momento, e ficar de alguma forma corresponsável por não haver uma reforma.

E mandar pra Constitucional algum do articulado dessa lei.

É uma solução, mas aí terá a mesma leitura pública, quase do veto político.

Mais sustentado.

Sim, é sempre ela travar, se enviar para o Constitucional.

Mas por um lado viabiliza e por outro lado manda para o Constitucional uns pequenos apontamentos de legislação.

Sim, só que ele aí pode enviar para o Constitucional, depois já o diploma há de voltar, ele pode vetar se houver matéria inconstitucional ou forçada a promulgar se não houver. Aí toma logo uma posição.

Mas foi o Tribunal Constitucional que decide.

Sim, mas retira-lhe a margem para o veto político.

Temos é de lhe oferecer uma calculadora pra próxima vez que se candidatar, apesar dos votos da área da direita.

O ponto dele era mesmo um veto político, porque o que ele diz a 23 de janeiro, no encontro com economistas no Porto, para ir a uma das últimas declarações públicas, é que há duas razões pelas quais ele nunca poderia aceitar o acordo, ou que dificilmente promulgaria um acordo. Uma, não estava no programa eleitoral. Já vimos que estava lá uma pequena referência, apesar de não ser um grande desígnio da campanha. A segunda, se não tivesse o acordo, pelo menos da UGT na concertação social. Esses dois, um pressuposto estava semierrado, o outro não se vai alterar, provavelmente, ou seja, não vai haver o acordo da UGT. Portanto, ele para ser absolutamente coerente com essas declarações, ele teria que não promulgar a lei, teria que vetar a lei.

Mas a lei já não é a mesma.

Não, mas o problema dele é que ele, em determinado momento, na primeira volta e nos debates, antes da primeira volta, ele diz: "Eu não posso concordar com isto". Chega até a apresentar num dos debates cinco ou seis linhas vermelhas que ele não poderia aceitar, porque era aquela a proposta.

Agora a proposta é outra.

A posição dele não é sobre a proposta, porque se ele nesse dia no Porto tivesse dito: "Eu não posso aceitar que o banco de horas seja assim, que a jornada contínua seja assado". E ele estava a pôr aquilo que ele não poderia aceitar do ponto de vista do texto. Ele coloca a discussão num outro ponto. Ele diz que não aceita, um, porque o governo não submeteu aquilo a votos, não estava no programa eleitoral.

Ó Rui Pedro, essa subtileza, que é essencial, vais tu reparar, Rui Pedro, apesar de acreditar, acho que ainda não há chefe da Casa Civil, mas há de haver um bom gabinete de imprensa. E tu sabes como é que essas coisas se mudam. A lei mudou, já não é a mesma. E o Tribunal Constitucional, eu creio que António José Seguro tem de encontrar aqui um caminho. Porque é inevitável. Agora, eu acho que é muito curiosa esta reação muito epidérmica do Partido Socialista, já ontem, chamar de simulacro de negociação, independentemente de ser ou não, e sustentado pelo presidente da República, porque o Partido Socialista tem de aprender a viver com António José Seguro.

Sim, Helena, há duas coisas que eu gostava de dizer sobre isso. A primeira é porque eu acho que a leitura jornalística foi bem feita e bem interpretada, com base na frase que o Miguel Cabrita disse. Eu acho que ele não queria afrontar tão diretamente o presidente da República. Nós falámos com fontes do Partido Socialista para eu estar a afirmar isto. Ele não queria afrontar tão diretamente o presidente da República como as palavras acabaram por sair. Ou seja, é verdade que a leitura está correta. Olhando pra frase, quem fez essa leitura fez muito bem, mas eu creio que ele foi mais longe do que aquilo que desejaria neste momento. E não estou a dizer que não vai haver fricção entre o Partido Socialista e o António José Seguro, porque eu acho que pode haver. E outra coisa que eu queria dizer, porque era no sentido daquilo que estavas a dizer, é: ao mesmo tempo que eu acho que neste momento ele continua mais inclinado ao veto por estar ainda muito amarrado e não ter conseguido dar a volta ao texto, eu também acho que ele tem progressivamente tentado, de alguma forma, tirar as amarras dessas declarações. Onde? Durante a presença aberta, numas declarações que fez aos jornalistas num quartel de bombeiros de Pedrógão Grande, em que ele diz: "Vou ser coerente", e assim que acaba as declarações, eu cotei isso no texto na altura, ele vai direito ao jornalista: "É coerente, mas é com tudo o que disse". Ou seja, ele não queria que saísse ali a leitura "Vou vetar". Mesmo que vá, não queria. E depois, já em Madrid, na segunda-feira, onde volta a abrir a exceção de estar no estrangeiro pra falar de legislação laboral, o primeiro-ministro esteve em Chipre também, ele diz uma coisa que é: "Eu não vou decidir antes, eu vou esperar pelo Parlamento e depois espero bem", e aí puxa uma espécie de autoridade, coisa que nem é muito o estilo, "mas espero bem que tanto os parceiros sociais", a Carla viu que também estava lá ao meu lado e ouvimos isto em direto, "tanto os parceiros sociais como o Parlamento depois respeitem a decisão do Presidente da República".

E o tempo do presidente.

E o tempo do presidente. E isso quer dizer o quê? Ele não vai fazer o favor ao Partido Socialista de dizer, já assim que não houver acordo e antes do Parlamento, que vai vetar de qualquer forma, mesmo que esteja na cabeça dele fazê-lo. Portanto, ele de alguma forma, mesmo que vá vetar, não valida publicamente que essa decisão está tomada, independentemente daquilo que disse na campanha eleitoral. E fica mais fácil se ele quiser mudar de posição. E este veto, que eu acho que é o mais provável, passar a uma promulgação, ele já está a fazer caminho para ter margem pra o fazer. E era isso que tu dizias, a tal volta comunicacional, ao dizer que o documento está muito diferente, que afinal não houve acordo na conversação social, vou dar aqui uma dica pra quem quiser fazer essa comunicação, mas que houve um esforço de aproximação do governo e até há 30 normas que foi a UGT que propôs, portanto, dá pra fazer esta jogada e fazer uma promulgação com avisos, que é aquela inovação que os constitucionalistas dizem que não tem força nenhuma, mas tem força política, e portanto, ainda há caminho pra aí.

Obrigada, Rui Pedro Antunes. Com toda esta explicação, André Pição Lucas.

Só uma coisa, podemos dizer uma coisa disto de apostas, depois só entre nós, promulgação com avisos.

Achas que é por aí?

Acho que é por aí.

Eu continuo a apostar no veto, apesar de tudo. Mas admito que possa mudar. E eu engano-me quase sempre. Eu lembro sempre um artigo de opinião que escrevia algures em 2021, porque as pessoas às vezes dizem: "Eu acertei". É verdade que acerto muitas vezes, porque aquilo é preto ou branco, e às vezes é preto ou branco. Mas houve uma altura que eu disse: "Não, de certeza que o PCP vai dar a mão a António Costa e que vamos ter orçamento". E houve eleições, porque a geringonça caiu aí. Portanto, eu gosto sempre de voltar a esse artigo de opinião pra voltar à minha humildade democrática.

E hoje com a taça do campeonato nacional no estúdio, também a humildade desportiva está aqui a fazer-se querer.

Ainda bem que é a taça que representa o campeonato e, portanto, a liga do futebol, e não a taça de Portugal, que eu gostaria mais de ver aqui por outras razões.

Pronto, está bem. À parte feito, mas estávamos aqui numa dissertação muito política, muito de estratégia política. E André, isto já nos diz o valor final do documento, não é? Há muita discussão política e se calhar menos olhar para o mercado de trabalho e pra Lei do Trabalho, ou é uma conclusão muito falsa?

Neste momento, nós não sabemos o que está no texto, não é?

Não. Vamos sabendo algumas ideias, mas neste momento está uma guerra de trincheiras política, cada entidade envolvida com os seus interesses, os seus objetivos, e incluindo, como já aqui foi falado, o próprio presidente da República, que se meteu nesta embrulhada logo antecipadamente.

Se autoembrulhou.

Autoembrulhou, sim. Tenho a certeza que ele estará arrependido da forma como se pronunciou na altura, mas está dito e não há volta a dar. E no meio dessas guerras políticas, quem vai perder é a economia, são os trabalhadores, são as empresas. Como já referi, não creio que daqui resulte algo muito transformacional. O não chegar a acordo com a UGT, que é o mais provável, e levar isto pra Assembleia da República e uma negociação, sobretudo com o Chega, também não levará isto a um grande bom ponto. Pra já não vejo uma diferença substantiva de negociar com a UGT ou com o Chega, tendo em conta qual é a visão do Chega pra o mercado laboral, uma visão bastante populista e muito pouco reformista pro mercado e pra economia. Por isso, a negociação não há de ser assim tão diferente. E será certamente mais tensa, porque o Chega assim levará a discussão, e o resultado poderá ser pior, infelizmente. E daqui resultarão uns remendezinhos, que vão ser pintados como uma reforma laboral, e vamos dizer que foi feita alguma coisa. Nada transcendente vai mudar na economia, depois os anti-reforma vão dizer: "Vê, na economia não houve assim uma diferença tão significativa, os empresários não estão assim tão satisfeitos. Afinal, não era preciso grande coisa". Porque de facto, não vai haver uma mudança significativa que vá satisfazer as pessoas. Mas o contexto político, e isto só pra dar dois números pra nós percebermos. 76% das empresas portuguesas apontam a regulação do mercado de trabalho como um obstáculo significativo ou muito significativo pro investimento, 76%, comparada com 61% na União Europeia. Da mesma forma, noutro estudo feito pela Deloitte em 2023, perguntava às empresas quais são as vantagens comparativas da economia portuguesa, e só 2% colocou o enquadramento laboral. E onde Portugal aparece bem são coisas que temos a sorte de ter, mas não temos muita influência nisso, que é o clima, a situação geográfica, enfim.

E tudo isto, deixe-me só acrescentar, se pode ver muito bem num estudo feito pelo André Pição Lucas com o Juliano Ventura, que se chama "Rigidez laboral: proteger empregos ou bloquear oportunidades". E que explica tudo. É um bom trato. O próprio título coloca a questão: proteger empregos ou bloquear oportunidades?

Sem dúvida. E num país em que muito se fala também da desindustrialização e de termos cada vez menos empresas industriais relevantes, as poucas que temos, cada vez mais estão a ir para mãos estrangeiras, estão a perder relevância. Nestas empresas em particular, eu já estive numa, todos estes temas são muito relevantes. E é preciso conhecer a realidade das empresas. Não são empresas de trabalhar das 9 às 5. Não, estamos a falar de empresas em que as máquinas trabalham 24 horas, sete dias, não param, mas têm ciclos de produção com alguma volatilidade, com alguma imprevisibilidade futura, dependem de encomendas, encomendas com bates grandes. É preciso conhecer a realidade dessas empresas para perceber que só conseguem ser competitivas, não só nacionalmente, mas a nível internacional, se conseguirem ter uma flexibilidade laboral grande de horários de trabalho, de bank horas que falámos, de ajustar-se a estes fluxos. E isso não só é bom apenas para a empresa, é para os trabalhadores. Com essa flexibilidade, eles têm uma maior capacidade de empregar mais pessoas, de empregar com vínculos mais estáveis, porque senão recorrem a outros vínculos, porque é a única forma de se safarem. E isto é fundamental. Vamos tentar acabar com esta discussão bipolar de ou estamos pró-empresas ou estamos pró-trabalhadores. Não, devemos estar pró-economia. O que faz estimular de facto as grandes economias do mundo, o que têm de diferente? As economias pujantes não são economias assentes no bem das empresas contra os trabalhadores. Não, de todo. Têm sistemas laborais que tentam equilibrar as duas coisas. Obviamente, há que haver uma proteção dos trabalhadores, sobretudo de alguns mais vulneráveis, depois colocam-se temas também como a maternidade, paternidade, há uma série de temas que envolvem, que obviamente a legislação deve acomodar isso tudo, e não é isso que está em causa. E devemos acabar com o bicho-papão de flexibilidade, as empresas despedem à vontade e fazem o que quiserem. Não, não é ausência de legislação, é uma legislação mais enxuta, como o Pedro dizia, mais reduzida, que dê maior liberdade para as empresas, com os trabalhadores, de negociarem aquilo que faz sentido para aquele setor, para aqueles trabalhadores, para aquelas realidades. Havendo aqui uma proteção dos mínimos, daquilo que realmente é relevante na lei. E só assim é que as empresas conseguem ser competitivas. Uma empresa industrial tem necessidades muito diferentes de uma empresa de comunicação social, uma empresa de serviços, uma empresa de retalho. Cada uma tem as suas diferenças. E só assim conseguimos factualmente estimular para conseguir que a economia cresça e que deixe de ter coisas como 2% da população ativa em desemprego de longa duração. Mais uma vez, nós falamos muito de vivermos em pleno emprego e estamos numa situação de taxa de desemprego de 6%, ao volta disso, que é o considerado praticamente pleno emprego, é aquela porcentagem natural de menos desemprego. Mas, apesar de tudo, temos 2% da população que tem desemprego de longa duração. Isto está relacionado também com outras coisas, que é pouco incentivo ao retomar do trabalho. Portugal é um dos países onde, ao retomar o trabalho, o ganho líquido é dos menores. Mas isso levava para outra discussão. São estes números que nós temos de combater. E mais uma vez, preocuparmo-nos com os jovens, tentar dar voz aos jovens, aqueles que estão a emigrar, o que precisavam na nossa legislação para ter mais ofertas, Portugal também é dos que tem menos vagas de emprego. E não está relacionado apenas com o pleno emprego. Mesmo outros países com porcentagens de desemprego semelhantes, têm um número de vagas maior. Portugal é dos que tem menos vagas de emprego. Há poucas oportunidades no mercado. Somos também o quarto país onde as pessoas permanecem mais tempo no emprego, cerca de 12 anos. Parece um dado à partida positivo. Antigamente é víamo como emprego para a vida. Mas este indicador por si só não corresponde a tudo, mas juntando aos outros, mostra que de facto isto resulta um pouco da falta de dinamismo. Aquelas pessoas aguentam 12 anos, não porque estão todas satisfeitas a aguentar 12 anos, é porque não há muitas oportunidades, não encontram oportunidades noutros lados. Por isso todos perdem. Por isso vamos meter a economia no centro da equação e não as empresas, os trabalhadores. Parece que voltámos ao PEC. Já passaram 50 anos, deixemos essas lutas sociais, que eu acho que é tão relevante.

Não sei se temos permissão. Ainda não. Ainda precisa responder às minhas questões. Deixas-me fazer aqui uma pergunta? Claro. Eu já estou naquela fase em que preciso dizer as coisas porque senão tenho medo de me esquecer. Não sei se estão a perceber. Houve aqui uma expressão que foi referida pelo André Pinção Lucas, que é o seguinte: o custo das reformas. Eu estou a pensar numa expressão, que aliás creio que é mesmo do Correia de Campos, naquele livro sobre a Segurança Social, quando se pensou no governo Guterres fazer uma reforma da Segurança Social, e no final de um capítulo, e isto foi uma coisa que me impressionou quando li, que é: em Portugal sofre-se o custo das reformas Como se fossem feitas, não tendo sido feitas. Ou seja, levamos tanto tempo nesta discussão que é já como sofrêssemos o custo das reformas, que as reformas têm sempre um custo, e como não as fazemos, não retiramos o benefício das reformas, mas sofremos tudo aquilo por antecipação. O que é o custo do falhanço desta reforma? Não estou só a pensar se a ministra sai, do Luís Montenegro. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar em termos de país e em termos deste ambiente de que o André Pinção Lucas aqui falava.

Diria que, desde já, o custo da oportunidade é enorme, relacionado com todo o tempo que temos estado aqui a investir, a debater esta reforma, com uma incerteza muito grande em relação à sua mesma aplicabilidade, como mencionou. Isto foi tempo que poderíamos ter investido a discutir outras coisas mais importantes para o país ou que pudessem ter uma concretização mais específica. Com esta análise do enquadramento político e todo o posicionamento que está a ser feito pelos diferentes atores políticos, eu acho que isto reforça ainda mais esta perspectiva que a concretização da reforma é extremamente incerta. Não falámos ainda muito sobre a temática da perspectiva do Tribunal Constitucional e houve muitas reformas laborais no passado que acabaram por ser concretizadas, mas que depois, seis meses, um ano depois, vieram, pelo menos em parte, a ser revertidas pelo próprio Tribunal Constitucional. Esse é um aspeto que também penso que é potencialmente muito relevante neste caso. Obviamente, se essa reforma acabar por ser menos ambiciosa, haverá menos assuntos que possam provocar uma perspetiva negativa da parte do Tribunal Constitucional. Mas em todo o caso, talvez tivesse sido importante, logo no desenho inicial da reforma, incluir um contraponto. André Ventura, mostrando mais uma vez a sua grande habilidade política, veio trazer esta temática da redução da idade de reforma, que concordo, é uma temática que é diferente, mas que estabelece esta lógica de, por um lado, flexibilizamos as leis laborais, que é uma coisa que é boa para o país a médio e longo prazos, mas que é uma coisa que é difícil de explicar, comunicacionalmente é muito exigente. Eu penso que isto efetivamente é bom para o país, Portugal sairá beneficiado deste tipo de reformas, mas incluir neste pacote uma medida no outro sentido que fosse mais facilmente explicável e que todas as pessoas percebessem que seja bom, mesmo que a médio e longo prazo pudesse trazer impactos negativos, como seria o caso nesta proposta, criava aqui um balanço mais positivo e com certeza faria uma grande diferença em termos da perspetiva da própria UGT. Portanto, eu sinto-me muito preocupado com o investimento muito grande que o país está a fazer nesta discussão. É uma discussão que não tem sido muito fundamentada em dados, em estatísticas, em estudos, em análises. Eu acho que precisamos mais disso em Portugal. Como o André também estava a mencionar, é uma discussão que tem resvalado muito para uma dimensão ideológica. Penso que temos que avançar para além desse paradigma e tudo isto pode resultar em nada ou muito pouco. Isso seria muito negativo para o país, porque realmente temos aqui um déficit muito grande. Os outros países têm legislações laborais mais flexíveis, dessa forma conseguem ser mais produtivos, as suas populações usufruem níveis de rendimento mais elevados. Não há nenhuma razão para Portugal também não seguir este modelo, não flexibilizar a sua legislação laboral e poder almejar a ter níveis de vida mais elevados. É disso que se trata, em última análise.

Claro.

Já temos ao telefone o nosso outro convidado esta segunda hora, Pedro Brinca, professor de Economia na Nova SBE. Bom dia, Pedro Brinca. Obrigada por estar aqui conosco. Estamos aqui a tentar perceber o que era importante mudar na lei laboral para resolver alguns dos problemas do mercado. O processo que está a ser seguido até agora dá-lhe alguns sinais, Pedro?

Primeiro, um pouco de enquadramento. O processo foi exaustivo, mas foi essencialmente genuíno. Nós estamos a falar de 56 reuniões, 90 horas, nove meses de negociação. Eram 144 exposições originalmente, dessas 144, 138 foram consensualizadas, que eu acho que é impressionante, quer do lado de ambos os parceiros, mostrar de facto que conseguem conversar e conseguem evoluir num sentido construtivo. Agora, ainda há alguns pontos que falta fechar e é nisso que se vai concentrar a discussão nos próximos dias. Temos a questão da obrigatoriedade da reintegração por despedimento ilícito. Era bom perceber que não há nenhum país no mundo que não dê a liberdade ao juiz do tribunal de trabalho de decidir pela não reintegração, se não fizer sentido, e dando uma indemnização reforçada ao trabalhador que está em causa. Não há nenhum país no mundo, Portugal é o único. Por isso, percebe-se um bocadinho aqui a posição relativa das partes. Ou, por exemplo, na questão do banco de horas individual, só há um país, fora de Portugal, do mundo que proíbe o banco de horas individual, que é a Costa Rica. Um país do mundo, queria dizer um país da OCD. Do mundo, realmente, não tinha a ver. Dos países da OCD. Ou seja, há aqui coisas que, de facto, Portugal está num cenário, parte de um cenário de partida com leis laborais muito antigas, obsoletas, extremamente rígidas e obviamente, quando se parte dessa posição, a direção das medidas tende a ser para serem mais flexíveis. Isso é natural. Do outro lado, o que temos são exigências da UGT que não são específicas desse pacote, mas que já são exigências que vêm relativamente de trás, como o aumento De 100% da compensação por horas extraordinárias, o aumento de 100% de compensação por trabalho noturno, o aumento de dias de férias que punha Portugal ao nível dos sete países com mais dias de férias do mundo, que são sistematicamente os países mais ricos. Por isso, creio que há aqui também, naquilo que falta consensualizar, posições que terão que ser ultrapassadas. Mas, pelo que eu percebo, não está fora de hipótese que esse consenso seja atingido e a esperança é que ele, de facto, seja atingido.

Bom dia, Pedro Brinca, daqui Helena Matos. Portanto, mantém a esperança que o consenso seja atingido, depois nas próximas reuniões, pós 1º de maio, e em que, portanto, a UGT não teria de ouvir a CGTP dizer que se vendeu ao patronato. Mas repare que foi chumbado por unanimidade, não é?

Enfim, a esperança é a última a morrer. Quando o processo estiver aberto, há sempre a existência de esperança. Agora, também temos a noção de que nós, hoje em dia, estamos a falar de movimentos sindicais que representam 4% ou 5% dos trabalhadores em Portugal, um número nessa ordem de grandeza. Quer dizer, vale o que vale. Aliás, uma das coisas mais singulares de todo esse processo é que uma das forças mais fortes de bloqueio de todo esse processo negocial, porque a UGT, obviamente, é constituída por inúmeros sindicatos de inúmeras áreas profissionais, é o Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública, que nem sequer é abrangido por todas as normas que estão a ser discutidas. Quer dizer, isto é um processo realmente muito singelo, muito estranho por vezes, mas em última análise, a assembleia é soberana. Eu estou em crer que poderá haver uma maioria de PSD, IL e Chega que possa sustentar um entendimento. Acho que este pacote é, de facto, importante para o país e eu acho que nisso todas as partes da construção social estão de acordo, porque senão não tinham subscrito a esmagadora maioria das propostas que foram postas em cima da mesa, independentemente depois da redação final refletir contributos mais do governo, mais dos patrões ou mais dos sindicatos. O que é certo é que eles entenderam-se, evoluíram. Há aqui 138 medidas de simpatia que já estão consensualizadas. Se houver seis que não estejam, quer dizer, algumas delas, a questão da proibição de outsourcing é uma medida que é surreal discutir. Quer dizer, isto já está em prática. Se nós formos ver, qualquer das pessoas que nos está a ouvir, se for a um hospital, se for a uma universidade, se for a um serviço público, as senhoras da limpeza são trabalhadoras da instituição? Não são, é feito em outsourcing. Quer dizer, este é o país do faz de conta. Há aqui disposições que estão em cima da mesa que são completamente dissociadas da realidade atual e são perigosas para a realidade que se está agora a instalar, uma era de profunda disrupção tecnológica, em que fazia sentido ter serviços internos e que agora faz sentido, por uma questão de escala, por uma questão de produtividade, por uma questão de eficiência, por uma questão de acréscimo de qualidade dos serviços, tê-los integrados fora das empresas. Quer dizer, e ter legislação laboral que obsta a isso é surreal. Quer dizer, na questão do banco de horas individual, há um exemplo que costuma ser referido na opinião pública, que é paradigmático. Hoje, um trabalhador, se pedir para sair mais cedo para levar a filha ao recital ou a uma coisa qualquer e compensar amanhã, a lei proíbe que o trabalhador peça isto ao patrão e proíbe o patrão dizer que sim. É neste mundo que nós estamos a trabalhar. Isto não faz sentido nenhum.

Uma outra questão. Pedro Martins referia, a certa altura, aquilo que é a nossa concertação social. Isto a propósito da representatividade ou da falta dela, de quem se senta naquela mesa daquela instituição, que é, de facto, importante, que é a concertação social. Não sei se partilha desta convicção, opinião, ou como é que vê que se poderia tornar a concertação social, de facto, mais representativa?

Para isso era preciso que as pessoas se revissem mais. Por acaso, a falta de representatividade põe-se quer do lado dos trabalhadores, quer do lado do patronato. Mas é importante que houvesse um discurso, se calhar, por exemplo, do lado dos sindicatos, mais moderno, para os trabalhadores. Quer dizer, é uma linguagem, é uma cultura muito de chão de fábrica. Hoje em dia, cada vez mais, as relações laborais estão muito mais assentes em entregáveis do que propriamente em X horas. Eu estou muito mais preocupado em proteger os trabalhadores, por exemplo, de ambientes empresariais em que levam trabalho sistematicamente para casa e trabalham aos sábados, etc., e é trabalho que não é remunerado porque trabalham por entregáveis, do que estar a ver a que horas é que eles entram e a que horas é que eles saem e criar legislação para uma realidade de chão de fábrica que cada vez é mais irrelevante. Eu acho que a falta de apelo por parte dos trabalhadores vai um bocadinho por aí, um discurso muito do século XIX, princípio do século XX, que já não se aplica às economias atuais. Do lado do patronato, é o reflexo de nós termos uma fragmentação brutal do nosso tecido empresarial. Quando nós temos 44% do emprego em microempresas, quando a média da União Europeia é 30%, nós percebemos que a maior parte das empresas são microempresas, sem escala, sem uma visão setorial, sem interesses do ponto de vista de expansão e de crescimento que possam querer ver acautelados nas associações setoriais e nas confederações patronais. São empresas quase de subsistência, como nós tínhamos na altura as pessoas que faziam agricultura de subsistência e plantavam umas couves para terem em casa. Hoje nós temos um tecido empresarial imenso que é muito de subsistência. Não tem ambição, não tem escala, não tem inovação. E isto, obviamente, também é um fator que não se propicia a que haja um maior ativismo e integração nos movimentos patronais deste tipo de empresários.

Portanto, o que o Pedro Brinca está a dizer é que, neste momento, se calhar já é preferível que o assunto seja discutido no Parlamento, entre os deputados, do que propriamente em sede de concertação social.

Eu acho que a sede de concertação social é muito importante, porque apesar da sua baixa representatividade, ela tem um impacto desproporcional na opinião política, na opinião pública e na opinião publicada. E um dos problemas que Portugal tem, e não é só na legislação laboral, na legislação laboral, na legislação fiscal, incluindo outras dimensões, é a instabilidade legislativa. E por isso, a consultação social pode ser aqui um fator que potencie a estabilidade. Se houver um acordo que chega ao Parlamento, porque já vem com acordo da consultação social, encerra em si um conjunto de normas que têm uma maior probabilidade de sobreviverem politicamente aos próximos ciclos políticos. Se não for assim, a probabilidade quando o ciclo político inverter, que elas sejam revertidas, é enorme. Por isso, em nome dessa estabilidade legislativa, que depois obviamente ajuda todos, era desejável que houvesse uma consultação social, se calhar mais forte, mais representativa, mas que houvesse acima de tudo um consenso. Eu acho que seria uma enorme perda para o país se em 144 propostas, 138 tenham sido consensualizadas, e quando às seis que faltam, parecem-me que quase todas elas são coisas que são óbvias, são coisas que são standard noutros países europeus. Nós não estamos a falar de tornar Portugal um país radical do ponto de vista da desproteção dos trabalhadores. Não tem nada a ver. Estamos a falar de pegar em Portugal, que está numa posição, essa sim, radical em termos da rigidez laboral que cria, e aproximá-lo mais daquilo que é a média da União Europeia. Se quer é chegar à média.

É aproximar.

Uma posição extrema, um bocadinho menos extrema. É disso que estamos a falar. Por isso, acho que seria uma oportunidade perdida. Também percebemos que, por um lado, a UGT não tem uma capacidade assim tão grande de, entre aspas, controle sobre os sindicatos que a integram. E quando eu digo controle, não digo controle no sentido estrito da palavra, mas eu digo capacidade de gerar consensos. Aliás, alguns artigos nos media que têm saído mostram alguma falta de coordenação entre a UGT e os sindicatos que representa. Quer dizer, é uma heterogeneidade muito grande destes sindicatos com agentes com interesses muito diferentes. É muito difícil. Eu não estou aqui a assacar responsabilidades de competência ou falta dela à liderança da UGT. Estou a dizer é que a liderança da UGT é muito difícil. Tem parceiros que a integram, que têm interesses muito diferentes e muito díspares. E toda essa coordenação torna-se mais difícil. E depois temos outra coisa, nós sabemos que temos um governo de direita e que há eleições em julho para a UGT. Ou seja, ter eleições em julho na UGT, quando as associações sindicais são associações que têm uma predominância do espetro político da esquerda muito mais forte do que a representação da esquerda no panorama político nacional. Quer dizer, nós sabemos o custo eleitoral para Mourão, se houver aqui um consenso político na consultação social. Não terá a vida mais fácil chegando julho. A não ser que hajam reivindicações que ele consiga trazer para cima da mesa que de fato possam dar alguma aura de vitória. Quer dizer, as reivindicações que eu vejo em causa parecem-me pouco razoáveis, se elas mantendo-se assim, não sei se irão haver essas vitórias.

Pedro Brinca, muito obrigada. Um bom dia para si. Foi ótimo tê-lo aqui no "Contra-Corrente". Bom fim de semana.

Foi um prazer enorme estar.

Obrigada. Estamos nos minutos finais, o que é que sai desta discussão? Pouca esperança de que se avance com algo de muito modificador. Tirando o Pedro Brinca, que acredita no entendimento até com o Chega no Parlamento.

Pois, nós temos de perceber se queremos ser como a Dinamarca, por exemplo, e estou a falar da Dinamarca, porque é um país que tem várias similitudes com Portugal, ou se queremos optar por um modelo, esse tipo de países não sobram muitos, mas um país de modelo muito mais estatista. Ou se quisermos não pôr nomes nos países, se queremos ser um daqueles países para onde os portugueses emigram para serem mais ricos, ou se queremos ser um país comparativamente mais pobre. Portanto, é uma questão de modelo. E depois temos, pode parecer estranho ouvir falar disto tudo, mas é assim, basicamente nós temos de nos libertar desta linguagem. E nós temos aqui um problema de linguagem, porque quando se diz: "Ai, porque protege os trabalhadores." Claro que não protege nada, é muito difícil. Muitas das coisas que são anunciadas podem parecer contraintuitivas. Dizer às pessoas que para termos mais emprego é preciso poder despedir. É um pouco como convencer aqueles pais, antigamente, na minha geração, dizia-se dos pais velhos, que protegiam muito os filhos, tinham só aquele filho único. E portanto, aquelas crianças que estavam sempre doentes porque não mexiam na terra, porque não caíam e que para serem saudáveis, tinham de estar em contato com a sujidade, de pôr as mãos na lama, de brincar, de correr. É quase contraintuitivo estar a dizer que para uma criança ser saudável, ela pode ter que cair, sujar os joelhos, onde os outros só veem doenças. Portanto, muitas vezes há aqui também algo de muito contraintuitivo nestas medidas, que é difícil de explicar. O Bagão Félix, num programa que fizemos aqui, dizia: "Bem, isso também tem que se perceber". Ele estava muito contente porque via agora a defenderem a sua reforma laboral, as pessoas que tinham criticado a sua reforma laboral. Portanto, é muito contraintuitivo isto, mas temos de o explicar.

Demora muitos anos. É isso. O Pedro Martins sorri. É isso. Demora muitos anos até se perceber da necessidade de algumas medidas.

Penso que estamos a fazer um bom percurso. Penso que há agora mais informação. Temos novas gerações, muitas das quais estiveram expostas a outros países, conhecem as práticas, as legislações em outros países que não Portugal, veem que legislações diferentes funcionam muito bem, muito melhor. Eu diria que em última análise, o que protege efetivamente o trabalhador é a prosperidade das empresas e a concorrencialidade dos mercados.

E a poder dizer que não ao patrão.

Poder dizer que não. E isto é quando há alternativas. A lei pode dizer tudo e mais alguma coisa. E com certeza é importante que tenhamos uma boa lei e que ela possa também estabelecer várias normas. Mas em última análise, a lei não consegue proteger de uma empresa que vai à falência. Não há nenhuma forma. Portanto, é importante que possamos caminhar neste sentido. Há aqui dúvidas muito fortes quanto à sustentabilidade deste processo.

André, também numa frase As mesmas leis, e olhando para o que se passa lá fora, as mesmas leis levarão necessariamente a resultados iguais?

Se continuarmos com as mesmas leis, pois.

Mas se copiarmos as leis de outros países, teremos os mesmos resultados?

Ajudará. Obviamente que as economias não são totalmente comparáveis e também não se pode colocar o ônus todo no mercado laboral, mas é um caminho. Há pouco estava-se a dizer o que protege os trabalhadores no final do dia. O que protege os trabalhadores, o que protege as famílias, na realidade, é a economia, é ter uma economia pujante. E por isso é isso que temos de pensar, como é que conseguimos ter uma economia pujante, porque é isso que vai proteger as legítimas ambições dos trabalhadores, que não é necessariamente ter o emprego pra vida, mas é ter melhores salários, melhores condições, uma boa progressão da carreira, conseguirem concretizar os seus sonhos, poderem ser independentes dos seus pais e sair de casa dos pais, casarem-se, formar família, ter carro próprio, etc. No final do dia, é isso. E por isso a legislação laboral é necessária, não é condição única e suficiente, mas é necessária pra conseguir isso, pra ter uma economia em que, de fato, os trabalhadores e as famílias se sintam protegidos. É essa proteção que precisam, não de mais decretos e leis a limitar e tornar mais rígido.

André Piçarra Lucas, Pedro Martins, muito obrigada por terem estado estas duas horas no "Contra Corrente". Helena, bom fim de semana. Há mais na segunda-feira.

Vai haver?