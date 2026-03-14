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Sejam bem-vindos. Esta semana com uma viajante a quem falta um país para chegar aos 50. Adora o mar e olhar para fundos cristalinos. É engenheira alimentar de formação, formadora de profissão e também líder de viagem. Catarina Machado, bem-vinda às "Conversas do Fim do Mundo".

Olá, bom dia.

Catarina, já há país para fechar a conta dos primeiros 50?

Já.

Já?

Já, e é um grande sonho ainda preparar. Não vou dizer.

Não?

Não. Mas posso te dizer que tive uma sorte, porque tinha duas hipóteses para ir para essa zona. Ou pela Ásia ou pela América.

E vais pelo...?

Pela América. Por uma sorte, porque isto não está fácil.

Não está fácil por quê? Por causa da guerra.

Por causa da guerra. Teria que fazer escala ali pela aquela zona.

Meio Oriente.

Sim.

Estão ali os grandes hubs.

Sim.

E viajar para a Ásia nesta altura, para nós europeus, está difícil.

Sim.

Muito bem. Mas tu já andaste pela Ásia.

Já.

E pelas Américas.

Também.

Também.

E por África.

E por África. Vamos falar disso tudo. Como é que tu te tornaste viajante, Catarina?

Eu acho que sempre fui. Quando era miúda eu já me sentia uma viajante. Eu cresci numa aldeia perto das Caldas da Rainha, com os meus avós, ou seja, eu podia fazer tudo aquilo que queria.

Como se chama a aldeia?

Curtém. É com minas, com um riacho que vai ter a sair do Porto, que quis uma vez fazer uma jangada para ver se chegava a Marrocos. O rio nem sequer tinha caudal para chegar a São Martinho, quanto mais a Marrocos. Ou seja, eu sempre andei a inventar coisas. Estudei numa escola primária em que na terceira classe cheguei a ter três colegas. Aquilo era aventura.

Três colegas porque era a escola da aldeia, não havia alunos suficientes.

Sim, a escola da aldeia, e cresci numa aldeia em que podia ter todas as aventuras.

E foste alimentando o teu imaginário de criança.

Sim. E depois percebi que era muito fácil viajar, porque eu no quinto ano já fui para as Caldas, foi uma grande mudança, e o meu inglês era péssimo. Os meus pais colocaram-me a estudar através de uma escola de Cambridge, de Lisboa, em Canterbury, e tínhamos que apanhar o comboio todos os dias para ir para Cambridge estudar. Ou seja, fiquei ainda quase o verão.

Isso no quinto ano?

Sim, eu tinha 11 anos.

11 anos?

11 anos.

Mas foste sozinha?

Não, fui com a Liberdade, que eu punha a mão no ar para a professora e gozávamos imenso com ela, que era a estátua da Liberdade. Era uma professora que eu não conhecia, que era de Lisboa, e só vi um rapaz, que é meu amigo das Caldas, e não reconheci mais ninguém. Eu e uma rapariga de Lisboa ficamos com famílias. Nós ficávamos em casa de famílias, era os Erasmos daquele tempo.

Exato.

E aí foi horrível, porque eu vim numa família de uma aldeia, passei para estar num outro país e eram todos mais velhos que eu, eu era a mais pequena. E pensei a dada altura, eu estava a sofrer imenso e a pensar: "O que eu fiz para os meus pais mandarem para aqui? Eu gostava muito de inglês." Não melhorei nada o inglês, mas não interessa nada. O que interessa é a gente tentar chegar e falar.

Claro.

Entretanto, lembro perfeitamente de pensar assim: "Eles não me vão vencer. Eu vou conseguir." E eu vi onde é que eles se iam encontrar à noite para sair. E apareci lá no parque.

Isso lá em Inglaterra.

Em Canterbury. Acho que é Canterbury que se diz, se calhar estou aqui a dizer o nome errado.

Também não sei, confesso.

O meu inglês não melhorou, como eu disse. Eles iam para um bar e eu disse que se eles não me deixassem ir, que eu contava à Liberdade. Entretanto, já andava a polícia a telefonar para os meus pais, telefonaram seis vezes. Estava no bar, chega a polícia inglesa para me ir buscar. Acho que a partir daí pensei: "Eu posso fazer tudo. Eu tive a polícia de Inglaterra atrás de mim." E depois tinha a possibilidade das escolas onde eu estive, havia sempre, todos os anos, algumas viagens que faziam.

Aqui em Portugal?

Não, para fora.

Sim, mas escolas já daqui de Portugal.

Sim, sempre nas Caldas da Rainha. E depois fui a alguns sítios. Depois também apanhava a pera rocha famosa. Apanhava pera no verão para poder ir a algum lado. E foi assim que cresceu. Era trabalhar, ainda hoje é assim. Trabalho para ir. E quando se trabalha, trabalha-se bastante. Acho que sou bastante focada. Trabalho por objetivos e tive sempre a sorte de trabalhar com pessoas que compreendiam que eu poderia trabalhar por objetivos. Se os atingisse, assim vou. E passei a conseguir fazer boas viagens.

Trabalhas para viajar, é isso? Ou para ir viajando.

É através do trabalho que me dá o dinheiro para viajar, mas trabalho por gosto. Sinto-me bem a trabalhar.

Pronto.

Acho que vou mudar. Acho que qualquer dia, se calhar, já só quero viajar.

Tem que ser. Não há volta a dar. Temos que trabalhar mesmo. Não podemos escapar, a não ser que sejamos ricos. E até os ricos trabalham.

É verdade.

Claro que sim. Muito bem. Então depois entras na vida adulta e começas a viajar mais a sério e sozinha. Qual foi o teu primeiro grande destino, Catarina?

Eu acho que é sempre a Ásia, e principalmente a Tailândia, porque é fácil. Já lá voltei desde essa primeira vez e é um destino muito fácil. Quando alguém me pergunta para onde eu posso ir até com crianças, é a Ásia, é a Indonésia, é a Tailândia. É muito fácil viajar por esses países. As pessoas são muito queridas, muito simpáticas e consegue-se ir pra qualquer lado, consegue-se comer onde quer que seja. É fácil. Nós às vezes temos a ideia que os europeus é onde temos a vida mais fácil. Eu não acho nada disso.

Não?

Não.

Achas que vivem melhor?

Não, em termos pra viajar. De viagem. Agora, de resto, em termos de viver, de condições de vida, há coisas boas e há coisas más, como em qualquer parte do mundo.

Do mundo. Mas dirias que é fácil viajar por esses países?

Com certeza, sim. Quem tem crianças pequenas, acho que é muito fácil.

Muito bem. Tailândia então foi o teu primeiro grande destino.

Sim, mais distante foi.

Então dizias no início do programa que também já andaste pelas Américas.

Sim.

Por onde?

Olha, já estive no Panamá, já estive na Costa Rica, no México, na Colômbia. Fiz Cuba também e acho que assim de repente eu não me lembro.

México também?

Sim, o México. Mais do que uma vez. Há aqueles países que eu gosto sempre de repetir. A Itália repito muito mesmo.

É ótimo, não é?

Sim, vou muitas vezes à Itália, ao México também já fui. Eu costumo dizer que não tenho nenhum país preferido, mas há países que têm tudo aquilo que eu gosto. E o México é um deles, porque tem bom snorkeling, tem boa comida, tem cultura e tem natureza. Indonésia também acho que é um país que tem isso, a Tailândia também, mas por exemplo, as Filipinas é um sonho pra snorkeling. Eu até já tinha comentado contigo que o melhor sítio, se calhar, onde eu fiz snorkeling foi nas Filipinas. Mas praticamente é o mar, que é lindíssimo.

Tudo o resto não.

Não, é interessante. E tem lá montanhas muito interessantes, Bohol, as Montanhas de Chocolate, os rios. Mas eu estou a dizer, eu fiz uma comparação relativamente a países que são mais completos, que têm tudo. E a comida, por exemplo, as Filipinas não. Em termos de comida, eles são católicos e até tem muito leitão na Páscoa, se fores lá, parece que estás em Portugal, porque eles são muito católicos.

Nas Filipinas?

Nas Filipinas, sim.

Ok, giro. Tu és de formação engenheira alimentar, não é?

Sim, exatamente.

É um aspecto dos países que te interessa, o que eles comem?

Bastante, a alimentação. Sim.

Como eles comem? É?

Sim, eu dou formação nessa área e também na área da educação alimentar, da saúde, desenvolvimento pessoal e também da nutrição. Ainda agora estou na segunda formação à noite. Normalmente eu dou formação à noite de nutrição e dietética. E é claro que esta experiência de comidas que eu tenho experimentado em outros países dão-me uma imensa, agora estou a esquecer.

Assunto, tema?

Sim, temas, curiosidades. E os formandos perguntam muito e consigo falar de alimentos novos, que eles depois também vão explorar. E é muito interessante. Consigo levar coisas que aprendo cá para as minhas viagens e as minhas viagens para as minhas formações, o que é muito rico.

Muito bem. Países que te tenham surpreendido do ponto de vista alimentar, Catarina?

O México é espetacular, a Ásia também, a Tailândia é muito bom, a Itália. A Itália tem uma coisa ainda mais surpreendente, é que eles têm mesmo aquele filme "Comer, Orar, Amar", em que a Julia Roberts vai para a Itália e vai se deliciar, vai aproveitar. Os italianos têm isso. Está comprovado que nós além de termos uma boa alimentação, o convívio, os seres humanos nasceram pra conviver, nasceram pra estar numa mesa. E isso tem se perdido. E os italianos ainda mantêm essa tradição da avó na mesa, da família, de discutirem muito, discutem muito, falam muito alto. Mas também se abraçam, também se beijam, também é família. E isso é muito bom. Não vale a pena nós só termos uma boa alimentação, temos que estar numa plenitude.

A refeição não é só comer.

Não é só comer. Os olhos comem, a nossa maneira de estar, o de servir. É muito interessante esta área.

Muito bem, já percebi que és uma grande fã, não só de comida, mas também de Itália.

Sim, gosto. Fui lá várias vezes.

Boa, pois isso já tinhas dito. Não há problema, que ias lá várias vezes. Alguma preferência? Por exemplo, o Sul de Itália não tem nada a ver.

Sicília.

É, tu puxas pelo Sul.

Sim, gosto muito da Sicília. Tem praias. Eu acho que a Sicília quando for descoberta, é melhor não falar muito. Tem uma ilha espetacular que é Favignana. Ai, não posso falar.

Diz, não podes por quê? Podes. Por quê? Porque a próxima vez que lá fores vais encontrar ouvintes do podcast.

Eu vou te encontrar a ti. Sabes por quê? Porque só se anda de bicicleta. E é mesmo aquele sonho do verão azul.

Como se chama?

Favignana.

Favignana.

Acho que estou a dizer bem. E depois tem umas ilhas, é um sonho.

Tranquilo.

Sim, e depois é mesmo aquela coisa: "Vou andar de bicicleta. Que praia tão bonita! Olha, andar mais um bocadinho de bicicleta." É isto. É comer, andar de bicicleta e mergulhar. Isto é um sonho.

É o sonho? Estou a ver aqui, Favignana. As minhas referências cardeais estão um bocado perdidas. Na ponta oeste. Tive aqui uma dislexia geográfica, ponta oeste da Sicília. Muito bem, fantástico. Américas, Colômbia. Também gostas muito?

Sim, gosto muito.

Por quê? Tu fizeste a Colômbia em transportes públicos, não foi?

Sim, fui para lá perto de um mês. E foi a primeira vez que me proibiram de entrar num avião. Porque tem lá uma ilha, que é San Andrés. E aquilo é paradisíaco, mas a ilha fica muito a norte. Se fores ao mapa, acho que aquilo fica em frente quase a Belize. Aquilo é mesmo para norte, então toda a gente anda à briga por causa da ilha. Os americanos querem a ilha, a Nicarágua quer a ilha, não sei quem quer a ilha. Resumindo, entrar por lá é pior que entrar pra Israel. E eu nunca fui a Israel, estou aqui a dizer isto, até parece que lá fui.

Sim.

Mas conclusão, eu fui, mas não sabia quanto tempo é que ia lá estar. Podia lá estar um dia, como podia lá estar uma semana e não comprei bilhete de vinda, então não me deixaram embarcar. E eu a dizer: "Mas pois eu tenho o bilhete pra Portugal, ou seja, eu tenho que sair da Colômbia de qualquer maneira". E não me deixaram. Fiquei um bocado chateada, mas há males que vêm por bem. Depois voei pra Cartagena e fui pra umas ilhas, que é as Ilhas Rosário, em que tu só tens duas hipóteses de ir pra lá.

Vivo ou morto. Não.

Olha, me pareceu. Sinceramente, aquilo foi... Mas eu tenho uma história engraçada.

Não, mas diz.

Porque aquilo-

Penso que sim.

Não. Isto foi difícil lá, porque aquilo tem lá uns resorts caríssimos, do gênero € 500, € 600. Quer dizer, as pessoas-

Na noite.

Sim, mas pra mim, € 600 uma noite pra ir pra umas ilhas.

Pois.

E então encontrar lá assim, imagina, depois havia assim a € 20. Isto é mesmo bom. Vou já pra lá.

É isto.

É isto.

Mesmo em conta.

Mesmo em conta. E então foi um senhor buscar-me numa canoazinha daquelas de madeira, mas quando estava a embarcar, vi dois rapazinhos muito novos e eu notei que eles estavam querendo ter conversa. Eu pensei: "Estes dois miúdos". Então, o que tinha acontecido? Tinham sido assaltados violentamente na noite anterior. Eles estavam desesperados pra sair de Cartagena. Eles olharam pra mim e devem ter pensado: "Esta aqui tem ar mãezinha, deixa-me falar com ela". E a verdade, depois, é que andámos ali dois dias a fazer snorkeling. Ou seja, o senhor com a canoa levava um, depois levava outro, deixava-nos em pequenas ilhas e andávamos a fazer snorkeling.

Que paciência.

Olha, sério, é muito cheio. E depois vim a conhecer uma grande amiga minha brasileira, porque também estava na Ilha Rosário e fomos na mesma altura para San Andrés e tornámo-nos grandes amigas e depois passei uma semana. Acabei por ir a San Andrés e foi muito engraçado. Mas a Colômbia está-nos sempre a surpreender, porque também se come muito bem, viaja-se mais ou menos. É preciso ter paciência para viajar em transportes públicos, mas são muito acessíveis. Estão-nos sempre a ajudar e é muito giro.

Há muitos viajantes a fazer a Colômbia nesse registo, em transportes públicos, cruzeiros, como muita gente?

Colombianos. Os colombianos fazem, sim. Até porque eu, dada altura, já nem ia ao Booking. O que eu fazia era o Google Maps, via que aqui há uma casa e chegava lá e já sabia que me iam abrir as portas, porque eles têm muito o conceito de andar de moto ou de carro e ficar nessas casas quase como uma tenda. Mas portugueses, na altura, não encontrei ninguém.

Ok.

Mesmo esses dois jovens que eu encontrei eram da Hungria, húngaros.

Húngaros.

Sim.

Muito bem.

E um deles acabou, porque aquilo foi muito violento o assalto, quando saiu dessa ilha, disse que ia voltar. O outro continuou, ainda mantive o contato pra saber se estava tudo bem com eles. Um teve coragem, ele ficou ferido, roubaram-lhe tudo. E na Colômbia também é preciso termos muitos olhos, é um facto, às vezes. É como em todo lado.

Pois. Muito amistoso, mas também é perigoso.

Sim, às vezes pode ser um bocadinho.

Muito bem.

É preciso ter cuidado.

Olha, estamos a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Catarina, guardas contigo ou tens algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial?

Eu errar trazer alguma coisa, a não ser que aquilo que eu possa trazer vá fazer diferença à vida da pessoa de alguma forma. E tenho um caranguejo, que é o meu signo, e um chapéu feito com uma palha especial de Cuba.

Tens um caranguejo morto?

Não, um caranguejo feito em palha.

Ok, em palha.

Muito bonito, é lindíssimo. E guardo com carinho, porque eu sei que se calhar fiz a diferença naquela altura.

Comprado onde? Em Cuba?

Em Cuba.

Em Cuba. Gostaste de Cuba?

É um país que me custa muito falar. Eu quis viver como eles vivem.

Muito bem, então guarda isso tudo pra segunda parte. Fazemos aqui uma pausa, regressamos já a seguir. Até já.

Até já.

Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com a viajante Catarina Machado. Catarina, tínhamos acabado a primeira parte a começar a falar de Cuba. Deixou-te um sabor agridoce esta ilha? Foi por quê?

Porque eu vivi o meu maior pesadelo.

Então。

É a falta de liberdade e sinto que deixei lá o meu coração. Mas não quero voltar a falar de Cuba, porque já falei e não vou querer estar aqui a chorar. Eu estava a dizer que quis viver um-

Portanto, o que te custou ver aquele país privado de liberdade, foi isso?

Sim.

Mas não sabias ao que ias? Quer dizer, toda a gente sabe o que é Cuba, não é?

Sabemos, mas uma coisa é sentir e outra é ir. Mas eu tentei, fiz também transportes públicos

Cuba, ok.

Cuba, transportes públicos. É assim, custei. Mas consegui.

É um meio de transporte como outro qualquer. Para quem gosta de viajar é melhor, porque é mais imersivo.

Sim, mas foi um bocadinho complicado, porque a dada altura estava em Trinidad e já não havia turistas. Foi outra vez numa altura em que não havia cebolas na ilha, não havia batatas na ilha, não havia nada e o meu filho ficou doente e só tínhamos arroz. Não havia arroz, havia lá umas frutas. Ou seja, o dinheiro não valia de nada, porque eu tinha dinheiro, mas não tinha nada para comprar. E depois até para visitar os cais, eu pensei assim: "Para comermos alguma coisa, fui para um caio, porque aí nos cais já os turistas podem entrar e já há resorts e já há comida". Ou seja, tive que deixar por momentos de viajar daquela forma para ir com o meu filho comer a um resort, o que é incrível. Mas mesmo assim, depois quando voltámos para Portugal, eu me lembro perfeitamente que o meu filho chega ao pé da minha mãe e diz-me assim: "Ó avó"- ele ainda mal sabia falar, "Ó avó, eu estou esmagrecido."

Esmagrecido.

E aí arrependi-me. Acho que foi o único país que eu me arrependi de ter levado o meu filho, porque efetivamente foi duro, mas é um país espetacular. É incrível.

Quando dizes espetacular, é o quê?

Tinha tudo. Para ser livre, tinha tudo. É assim.

Muito bem. É um país lindíssimo, não é?

E tem tudo, tem comida, tem a história, tem as praias, tem snorkeling, tem o povo espetacular, tem música. Só falta a liberdade.

Só falta a liberdade. Há de chegar dia, quem sabe?

Quem sabe.

Quem sabe. Espero que chegue da melhor maneira.

Sim.

Não para aí umas ideias. Enfim, não vamos tomar partido nem assumir posições.

Não.

Olha, mas foi o único sítio dos 49 países onde já foste até hoje, Catarina, onde sentiste que o país te esmagava, entre aspas. Em todos os outros, foi tranquilo.

Sim, até pensei que, por exemplo, São Tomé e Príncipe, iria sentir o mesmo, que também por vezes há situações idênticas.

Que há muita pobreza, é isso?

Sim, mas se houver alguém da família que, por exemplo, venha para Portugal ou para outro país, consiga ter rendimentos para ajudar a família, depois a família consegue facilmente sair. Há uma maior facilidade. Ou, por exemplo, os meninos, encontrei muito em São Tomé, não estive em Príncipe. Que, por exemplo, se tiverem algum problema de saúde, há acordos com Portugal e podem vir a Portugal fazer tratamentos. Ou seja, há diferenças.

Há algum suporte.

Sim.

Para quem tem acesso. Quem não tem, olha.

Sim, e não é só isso, é uma ilha e acaba quando os turistas vão para São Tomé, conseguem visitar a ilha toda. Enquanto Cuba, tu tens é Varadero, é Havana e pouco mais. Ou seja, quando as pessoas vão às outras cidades, é mais em tour, em excursão organizada. E eu só encontrei mesmo, eles disseram assim: "Português era raro ver a viajar em transportes públicos." Havia alguns nórdicos. Normalmente, em todas as viagens assim para sítios mais distantes ou diferentes, o que encontramos é muitos franceses. Os franceses sabem viver bem.

Ah, é?

É. Eles gostam de viajar, é verdade. Os sítios mais inóspitos onde eu já estive, encontrava sempre francês ou também tem muitos barcos, sabem? Já estive em ilhas que só havia um francês porque estava lá no barco.

Sim. Porque há muitos velejadores.

Sim.

É o efeito Cousteau.

Sim, possivelmente.

Talvez. Ele também é um país com acesso ao mar.

Exato.

É um país com duplo acesso ao mar, no norte e no sul.

João, se tu reparares, só agora é que a minha geração é que começou a viajar mais. Ou seja, o viajar como agora nós viajamos é uma coisa muito recente em Portugal.

Sim, noutros países já há outra tradição.

Exatamente. Vi uma vez uma miúda que tinha para aí uns 18 anos e virou-se para o meu filho e disse assim: "Sabes uma coisa? Aquilo que os teus pais estão a fazer contigo, os meus pais também faziam." E ele era muito pequenino, o meu filho, e achei piada. Ou seja, ela já tinha se calhar os seus 20 e eu assim, realmente a diferença E depois somos um país comparativamente, se calhar, com a França, mais pobre.

Somos, sim, senhor.

E isso faz toda a diferença.

Faz, sim, senhor, toda a diferença, que é preciso algum, como se costuma dizer. Muito bem, vamos falar aqui de um aspecto particular de uma viagem que tu fizeste à Tailândia e gostaste muito: Lombok, até à Ilha das Flores.

Sim, mas não é Tailândia, é Indonésia.

É Indonésia, peço desculpa. Claro que sim. Eu estou a olhar para o meu caderno e a minha letra é péssima. Indonésia, claro que sim, Lombok até à Ilha das Flores.

Exatamente. Num barco.

Num barco. Por que isso é pra ti uma experiência muito positiva, experiência de viagem, Catarina?

A rota das especiarias, eu senti-me é o navegador, é a portuguesa que é assim, os meus primórdios.

Sentiste uma navegadora portuguesa seiscentista?

Sabes que eu enjoo imenso. Andei sempre medicada e eu pensei a dada altura: "Eu ainda caio do barco porque andava mais zonza."

Uma viagem demora quanto tempo, esta viagem de Lombok até às Flores?

Esta é quatro dias, três noites. Normalmente as pessoas vão para Komodo, ou seja, vão pra Labuan Bajo, não sei se é assim que se diz, para irem ver os dragões de Komodo.

Viste algum?

Sim, fomos mesmo fazer os trilhos nos locais e tivemos em ilhas desertas onde eles podiam aparecer.

É um bicho assustador.

Sim, assustador.

Horripilante ou não?

Eu gosto. É extraordinário, mas acho muito afiada. Estive lá numa ilha e depois na praia cor-de-rosa, afastei-me e eles: "Não vás pra aí, porque há uns tempos houve aí um japonês, acho que era japonês, só sobrou os óculos". E eu altamente. Mas é só parvo, porque se o animal aparecer, para além de ser enorme, é venenoso. Tem glândulas salivares venenosas e não convém.

Não é uma experiência agradável.

Exatamente, mas eu queria muito fazer esta viagem, porque é uma pequena rota das especiarias e íamos parando em várias ilhas e fazíamos o que eu gosto mais: snorkeling e caminhada, caminhada e snorkeling, snorkeling e caminhada. E foi assim, foi muito interessante e principalmente no segundo dia, em que nós íamos acordar muito cedo para ver os tubarões-baleia e, ao contrário de outros locais em que eles são alimentados pra não saírem do local, ali é uma incógnita. Podemos encontrar, podemos não encontrar. Então acordamos todos, o barco tinha em volta de 20 a 30 pessoas. Entretanto procuramos, andamos lá, ninguém via os tubarões-baleia. Já toda a gente tinha desistido, já estava sem máscara, já estava sem nada. E eu sempre na esperança, até que eu ouço um dos senhores do barco a dizer: "Está ali um tubarão". E eu: "O que eu faço?" E ele: "Salta!" E eu então fui para dentro do mar. Era a única e o meu coração batia tanto. E assim: "Bem, é melhor parares, respirares fundo, porque senão ainda vem um tubarão-branco, ainda te come."

Pois, porque o tubarão-baleia é um tubarão herbívoro, não é?

Sim, come planta. Mas não deixa de ser 10, 11 metros à tua frente. É assustador, porque tu estás cá em cima, por exemplo, ao pé da cabeça do tubarão, mas vês a cauda enorme, gigante por baixo.

É aquele tubarão serapintado, não é?

É, lindíssimo. E tive os momentos, se calhar, mais especiais da minha vida.

Com uma grande boca.

Uma grande boca. E os olhos, nunca mais hás de esquecer isso.

Olhaste nos olhos de um tubarão.

Tive o privilégio de estar sozinha com o tubarão. Pois o tempo ali também é para si, mas apareceu ali uma boa eternidade. Mas o mais mágico é que o meu filho apercebeu-se, saltou, foi buscá-lo e estivemos de mão dada à frente de uma baleia durante ainda um bom tempo. Ainda hoje quando penso nisso, pensei: "Isto é único". As lágrimas caíam, isto é espetacular.

É mágico, não é?

Sim, completamente, isso de mãozinha dada.

Porque no fundo estás tu ali, vulnerável. No meio de um bicho daquele tamanho.

Estás num ponto em que eu dei por mim, depois já num estado quase que ser porque não podes fazer nada. E eu já nadei ao pé de outros tubarões grandes.

Já?

Já, nas Maldivas é muito fácil.

Que eram herbívoros?

Sim.

Mas é dentro de jaula?

Não. Nas Maldivas é muito fácil tu nadar ao pé de tubarões grandes, porque tens o recife e basta tu saíres um pouquinho de recife e é na parede do recife, ou seja, para o mar, que aparecem. Tens os tubarões de um lado, mas eles também vão pra cima do recife. E de manhã, quando a maré pode estar mais alta, é de manhã que gosto mais de fazer snorkeling, porque é quando os peixes estão mais ativos. Então tu não tens qualquer hipótese, ou seja, mais vale tu acalmares, porque assim se eles quiserem fazer algum mal ou os tubarões ou o que quer que seja, vão fazer, porque tu não tens qualquer hipótese.

Pois, mas ninguém te mandou estar ali, não é?

Sim, exato.

Isso é um bocadinho louco. Se eles quiserem fazer mal, eles fazem. Pois, tá bem.

Mas não fazem.

Confias.

Sim, só uma pessoa ir fazendo e tu vais-te percebendo também. Para mim, se calhar, há uns anos era impensável eu na Costa Rica Fiz um trail em que eu sabia que de um lado do rio tinha crocodilos e do outro lado há também tubarões e outros bichos. E que então só podes passar o rio quando está maré baixa. Sabia. Ou seja, mais ou menos quando estás lá nesses países, tu percebes qual é o comportamento dos animais. Tu estás no México, há crocodilos e vais na mesma fazer os trilhos. Vais-te apercebendo como é o comportamento dos animais. Mas se bem que, por exemplo, aí na Costa Rica, a seguir fui logo assaltada por uma caca e fiz o resto do trail sem comida e sem água.

Como é que é isso?

É verdade. Apareceu lá um macaquinho, sempre: "Ai, tão gira, aqui ao pé de mim, gosta de mim". Fui nadar, mal se apercebeu, roubou-me a comida. E depois, olha para trás, não dava para voltar, corri, já tinha subido, tinha que seguir. E segui o resto do caminho, mas sem comida e sem água. Mas são estas coisas que ficam para contar.

Mais nada. Muito bem, Catarina, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer o checkout.

Ok.

Então vou pedir-te para completares as habituais frases. Então na minha mala vai sempre...

Os fones.

Headphones, é isso.

Tem de ser para ouvir música e principalmente os podcasts do Observador.

Boa.

Sou completamente viciada nos podcasts e além do mais é uma maneira de eu também, porque eu tenho a minha matéria. Hoje em dia através da inteligência artificial, consigo colocar toda a matéria que eu preparo para as minhas aulas em podcast. E então eu estou a viajar, mas eu sei que quando volto tenho muito trabalho e então a maneira de ir introduzindo alguma matéria que tenha preparado ou alguns artigos que eu não tive tempo para ler, coloco tudo em podcast e vou ouvindo na viagem aquelas horas que estou no autocarro ou no avião.

Gravas?

Uso uma aplicação que é ótima e fazem-me os podcasts, ou seja, enfio lá um PDF.

Inteligente isso, nunca tinha pensado nisso.

Vou te dizer qual é que é.

Diz.

É o Notebook KPL, é o sonho dos formadores.

Ok, está feita a publicidade.

Ya, deviam me pagar.

Portanto, metes para lá um PDF, ouves aquilo e ficas muito mais inteligente.

É isso. Se bem que o PDF vai para lá.

E ainda fazes uma viagem pelo meio, não é?

Exatamente.

Boa.

Se bem que tens que preparar o PDF e pôr lá alguma coisa que seja real, verídica, que tenha contexto.

Boa. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje.

Foi a Costa Rica, porque fui para lá numa altura também que ninguém viajava, de Covid, mas era para onde toda a gente podia ir. Então, curiosamente, encontrei lá uma comunidade de muitos médicos, muita gente que fugiu para a Costa Rica.

Portugueses?

Não.

Todo o mundo.

Todo mundo. Ou seja, estava todo mundo na Costa Rica que não queria estar preso durante a época dos confinamentos. E então, o que aconteceu foi que fui assaltada por uma caca, como já contei, uma onda levou-me tudo, porque percebi o que é aquela coisa da sétima vaga. Porque imagina o mar está muito calmo e de repente vem uma onda e leva a praia toda. A sério, depois queria voltar para Portugal, os Açores aceitava, porque entretanto apanhei Covid. Nunca senti nada, mas os testes davam sempre positivo. Entretanto, Madrid aceitava, Açores aceitava, mas Lisboa não, o aeroporto. Foi uma viagem complicada.

Ok. Quanto tempo é que estiveste na Costa Rica?

Olha, era para estar por aí uns 20 dias, estive mês e meio. E depois para o fim já me sentia mal, porque também foi numa altura na minha vida em que eu tinha perdido a minha mãe há pouco tempo e pensei assim: "Eu não tenho tempo a perder. Ou seja, se eu viver os anos que ela viveu, eu não vou ter tempo para visitar os países que quero visitar". E não aceitei muito bem, queria viajar ao máximo, mas depois arrependi-me, porque o meu pai estava cá e estava preocupado comigo e acho que também ele não merecia essa preocupação.

É um objetivo teu visitar todos os países do mundo?

Não, o meu objetivo é ser feliz a viajar e ser feliz de uma maneira geral. E sou, acho que sou.

Grande tarefa essa.

Tenho que trabalhar para isso todos os dias. Sou feliz de estar aqui contigo. Acho que temos que aproveitar todos os momentos.

Mais nada. Olha, o carimbo de passaporte ou visto mais difícil de obter.

Tirando o processo normal de ir para Cuba ou para os Estados Unidos, mas posso dar aqui uma dica de um processo que eu tive complicado, mas com o da minha irmã, que ela esqueceu-se pôr o "do" entre o primeiro nome e o segundo apelido para o Vietnã. Deixaram embarcar em Lisboa, mas onde ela fazia escala não a deixaram embarcar.

E foi um pesadelo.

E foi um pesadelo, porque ela perdeu a viagem toda. Perdeu tudo por causa do "do". Porque ela é Mariana Do e o "do", não colocou o "do" no título.

Caramba, caros ouvintes, escrevam tudo tintim por tintim.

Exato.

A recordação de viagem mais cara.

Não tenho.

Não tens. A refeição mais estranha, qual foi? Senhora engenheira alimentar.

Sabes que eu acho que todas as refeições mais estranhas que eu como é em Portugal. Por exemplo, ali a lagoa de Óbidos, tem enguias e eu lembro-me como eu vou apanhar enguias e meter assim as mãos nos baldes e as enguias andarem lá. Há comida mais estranha que uma enguia, por exemplo, se calhar?

Haverá. Acho que há.

Mas pronto. Tirar aqueles gafanhotos, o ovo.

Tu classificas isso como comida ou não?

Claro que sim, tem proteína, tem hidrato de carbono, tem nutrientes. Claro que sim, é comida.

Ok, pronto. Olha, nos Estados Unidos dizem que vai ser o dos alimentos do futuro.

Sim.

Insetos, para satisfazer as necessidades alimentares de tanta gente. Gostava de viajar com...

Helena Matos.

A Helena Matos do Observador? Muito bem. E por quê?

Olha, ainda há pouco tempo estive em Malaca e até pensei assim: "bem, se estivesse aqui a Helena comigo, ela saberia me explicar tudo", porque Malaca é um local muito importante para quem gosta dos descobrimentos. E curiosamente, agora devido a esta situação do Médio Oriente, ela falou sobre Malaca e agora devido muito ao canal de Ormuz.

Sim.

E eu pensei assim, realmente ela teria sido a pessoa perfeita para estar lá comigo. E ela tem uma voz que me lembra muito a minha professora primária, uma professora também. Adoro a Helena Matos, a maneira como ela explica as coisas, sou mesmo fã dela.

Pronto.

E acho que era com ela, porque saberia me

Explicar muita coisa.

Sim, muita coisa.

Boa. E tu gostas de aprender, é isso?

Muito de aprender. E gosto de ensinar também, mas para ensinar temos que aprender muito com quem sabe.

Com quem sabe, é verdade. Catarina, chegamos ao fim. Qual foi a música que escolheste para fechar a nossa conversa?

"O Conquistador", Da Vinci. Porque é aquela música que eu nunca ouço em viagem, mas quando ouço cá, é isso, eu quero ser uma conquistadora.

Uma conquistadora. Então vá, parte à conquista do mundo, mulher, não pares. Catarina, foi um gosto, agradeço-te.

Obrigada.

Muito obrigado. "O Conquistador", dos Da Vinci, não é?

Sim, exatamente.

É uma música já antiga, de 1989.

Sim. É muito antiga.

Nós é que não somos antigos.

Não.

Da Vinci a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de dois em oito dias. Sejam bons e boas viagens.

Era um mundo novo, um sonho de poetas. E de até ao fim, cantar novas vitórias. E erguer as melhores bandeiras, viver aventuras guerreiras. Foram mil e poucas noites, vidas tão cheias, foram oceanos de amor. Já fui ao Brasil, praia e Bissau, Angola, Moçambique, Goa e Macau. À Tuia, Téti e Bora, já fui um conquistador. Era todo um povo, guiado pelos deuses, espalhou-se pelo mundo, seguindo os seus heróis. Elevaram a luz da cultura, semearam laços de ternura. Foram mil e poucas noites, vidas tão cheias, foram oceanos de amor. Já fui ao Brasil, praia e Bissau, Angola, Moçambique, Goa e Macau. À Tuia, Téti e Bora, já fui um conquistador. Já fui ao Brasil, praia e Bissau, Angola, Moçambique, Goa e Macau. À Tuia, Téti e Bora, já fui um conquistador. Foram dias e dias e meses e anos no mar. Correndo uma estrada de estrelas a conquistar. Já fui ao Brasil, praia e Bissau, Angola, Moçambique, Goa e Macau. À Tuia, Téti e Bora, já fui um conquistador. Já fui ao Brasil, praia e Bissau, Angola, Moçambique, Goa e Macau. À Tuia, Téti e Bora, já fui um conquistador. Fui um conquistador.