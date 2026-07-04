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Está na hora de um novo episódio do "Diário do Mundial". Terminam os dezasseis avos, começam hoje os oitavos. O Campeonato do Mundo não para e o "Diário do Mundial" também não. Sempre com o Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador. Miguel, bem-vindo.

Olá, João.

Temos de começar por Cabo Verde, Miguel, e vou-te confessar que, para estar a fazer fim de semana a esta hora, tenho de ir dormir bastante cedo e ontem, dei por mim, eram duas da manhã e estava a ver o prolongamento deste jogo que terminou com vitória para a Argentina. Mas Miguel, foi um dos jogos mais emocionantes deste mundial.

Foi incrível. E Cabo Verde esteve tão perto de fazer história, tão perto de escrever uma das páginas mais douradas do mundial. Os cabo-verdianos foram eliminados pela Argentina no prolongamento e bateram-se até o fim. Podemos dizer que o jogo teve tudo. Teve golos, golaços, defesas, velocidade. Todo este jogo foi um espetáculo. Messi marcou, chegou aos seis gols no mundial e é um belo gol, é uma recepção incrível de Messi, é um passe magistral de Lisandro Martínez, é impressionante toda a jogada, mas, no fim, nem foi o melhor gol desta noite. Nós já vamos a esse melhor gol. Ao intervalo, a Argentina estava a ganhar por 1 x 0, mas depois, no segundo tempo, Cabo Verde entrou muito bem, respondeu logo. Dhoy Duarte marcou, empatou o jogo e este resultado, com algumas boas defesas de Vozinha também, manteve-se até aos 90 minutos e temos que explicar isto. Cabo Verde termina o mundial sem perder um único jogo. Em tempo regulamentar, Cabo Verde é a única história de todos os mundiais que nunca perdeu. A verdade é que também nunca ganhou, mas isto já é um feito notável. Cabo Verde faz quatro jogos neste mundial, não perde nenhum em tempo regulamentar. E este já é contra a Argentina e os anteriores também não foram mais fáceis, jogou, por exemplo, com a Espanha. Portanto, o jogo seguiu para prolongamento. A Argentina aí entrou com tudo, marcou logo a abrir por Lisandro Martínez. Dez minutos depois, aos 103, o momento da noite, Sidney Lopes Cabral fez um dos melhores gols do torneio. É um remate do vértice da área, do lado esquerdo, um remate para o ângulo mais distante. Ver a jogada é lindíssimo, é um lance impossível de agarrar, é um momento incrível para Sidney, para Cabo Verde. O jogador fica louco com o momento, vai correr para as bancadas à procura da família. O estádio levou as mãos à cabeça, os jogadores não queriam acreditar neste golaço. Foi tudo lindo. Sidney disse antes do mundial que o sonho dele era marcar um gol no Campeonato do Mundo. Portanto, nós temos que dizer, Sidney, cumpriste o sonho e cumpriste de que maneira. Que gol, este gol de Cabo Verde. Isto não acabou assim, estava empatado dois igual, mas o empate acabou por cair aos 111, novo gol da Argentina. Esse gol resultou até de um canto. O último homem a tocar foi um cabo-verdiano, Didine Borges, o mesmo que tinha marcado o primeiro gol, foi o último a tocar. Termina o sonho de Cabo Verde, mas termina com uma página dourada neste mundial, com uma das histórias mais bonitas. Nós temos de dizer mesmo, nos está a sentir orgulho Cabo Verde, muito orgulho de Portugal também e acho que é um orgulho partilhado pelo mundo inteiro. É um momento lindíssimo que Cabo Verde consegue neste mundial e é uma pena não conseguirem seguir em frente.

É mesmo isso, muito orgulho e acho que todos os adeptos de futebol, até muito pelas imagens que nos chegaram dos jogadores com as suas famílias, com os seus filhos, é de fato emocionante. É uma bonita história de Cabo Verde escrita neste Campeonato do Mundo de 2026. Já vamos à seleção, Miguel, vamos apenas fechar aquilo que aconteceu esta sexta. Tivemos mais dois jogos para além deste Argentina x Cabo Verde.

Sim, começamos pelo Austrália x Egito, também teve um empate, mas neste caso resistiu até às grandes penalidades. Ficou um igual depois do prolongamento, ou seja, ficou nos 90 minutos um igual e no prolongamento também. Depois, nas grandes penalidades, foi o Egito a sorrir. Os egípcios vão agora na próxima fase jogar frente à Argentina. Depois, a fechar os dezesseis avos, Colômbia x Gana. Os colombianos venceram por 1 x 0, gol de Jhon Arias, assistência de Luís Suárez. Com este resultado, Carlos Queiroz está fora do mundial, diz adeus a esta competição. Os colombianos agora vão jogar contra a Suíça e há aqui uma contagem que tem de ser feita. Das nove equipes africanas que estavam nesta ronda, nos dezesseis avos, sobram apenas duas: Marrocos e Egito.

Quanto a Portugal, o que é que fizeram e qual é o plano para hoje, Miguel?

Foi um dia de recuperação, é sempre assim depois dos jogos, dia de recuperar o físico, principalmente de quem joga. Portanto, quem jogou fez trabalho no ginásio e depois há um treino para os que não vão a jogo, mas é também um treino diferente, porque não estão todos os jogadores. Também neste dia, alguns jogadores aproveitaram o tempo livre para passearem por Toronto. Têm sentido também muito carinho, as imagens, certamente já todos viram essas imagens no hotel da seleção quando os jogadores regressam e todo o carinho que têm sentido também ao longo dos últimos dias em Toronto. Hoje regressam os treinos normais, neste sábado, portanto, no horário de Toronto, 10:15 da manhã, em Portugal continental, 15:15. Dois jogadores vão falar numa zona mista antes do treino. Depois, às 11 da manhã em Toronto, 16h da tarde em Portugal continental, treino no Centennial Park, um treino com 15 minutos abertos à imprensa. Às 16:30, portanto, às 21:30, na hora de Portugal, há a viagem para Dallas. Portugal viaja já hoje para Dallas. E depois, às 00:25, já da próxima madrugada, vai chegar a seleção a Dallas, é onde nós já nos encontramos, o Observador. Já viajamos nesta sexta-feira. A seleção vai ficar no Hotel Adolfo's, em Dallas, para esse jogo frente à Espanha, que acontece na segunda-feira.

E fechamos este Diário do Mundial, Miguel, já com os oitavos e com os jogos de hoje.

Sim, vamos falar disso. Começam os oitavos de final e agora deixamos de ter jogos tão tarde ou pelo menos começam a haver jogos a horários mais normais, podemos dizer assim. Portanto, às 18h, no horário de Portugal continental, há um Canadá-Marrocos, uma das equipas da casa frente aos marroquinos. O Canadá tem o Eustáquio a brilhar, foi ele que marcou o gol que colocou a seleção canadiana nesta fase. E depois, às 22h, no horário de Portugal continental, Paraguai-França. A dificílima de travar França vai jogar contra a equipa que eliminou a Alemanha, Paraguai-França, para ver às 22h no horário de Portugal.

Está feito o Diário do Mundial, sempre com o Miguel Cordeiro. Já sabe que além de o ouvir aqui no Diário do Mundial, pode também acompanhar as histórias incríveis que o Miguel tem a possibilidade de escrever através do site observador.pt. Encontra por lá todas as histórias que o Miguel Cordeiro está a recolher deste Mundial 2026 e há histórias incríveis e que valem a pena ser lidas, que depois também são contadas aqui na Rádio Observador. Miguel, um abraço. Estamos de regresso amanhã.