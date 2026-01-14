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E o campeão é na Rádio Observador. Pontuamos os protagonistas da atualidade desportiva todos os dias depois do Jornal da Uma. Eu sou o Nelson Ferreira. Hoje para comentar a atualidade desportiva, Gabriel Alves, Augusto Inácio e Pedro Henriques, num dia que é de clássico no Estádio do Dragão. Porto e Benfica encontram-se mais logo, 20h45, quartos de final da Taça de Portugal e só um deles vai seguir na prova rainha. Sejam bem-vindos, campeões. Vamos analisar esta partida e as escolhas de ambos os treinadores, também a importância deste jogo na caminhada para as duas equipes. O Benfica, que de resto já foi recebido com fogo de artifício no hotel onde pernoitava por volta das três da manhã. É uma situação que já vimos em outros jogos deste tipo. Infelizmente, não será a última vez que vai acontecer. Mas vamos olhar para o campo e para quem vai alinhar entre Porto e Benfica nesta partida decisiva. Ontem, José Mourinho falou à imprensa, antevisão deste clássico. De resto, criticou as críticas que lhe fizeram por ter criticado a equipa no último jogo do Benfica. Foi grande parte dessa conferência de imprensa e disse também que o Porto é uma equipa fácil de analisar. Augusto Inácio, bem-vindo. O Porto é uma equipa fácil de analisar ou esta era uma boa frase para Farioli colocar no balneário dos azuis e brancos?

Boa tarde a todos. O que eu penso que o Mourinho disse é que é fácil de analisar porque o Porto mete muito empenho, mete muita raça, mete muita vontade e acima de tudo, se taticamente é fácil de desmontar, então o Benfica já ganha o jogo. É assim tão fácil, vai anular de certeza absoluta os pontos fortes do foco do Porto. Mas eu acho que não foi nesse sentido que ele disse que era fácil, porque o Porto já desde o princípio da época até agora tem sido isto, jogando bem, não jogando bem, jogando mais ou menos, mete um cunho, um empenho, uma agressividade, uma raça, uma determinação, que isso é inegociável pro Farioli. E nesse sentido, o Porto tem sido constante. No jogo jogado em si. Umas vezes joga bem, já jogou melhor no princípio da época, depois teve um período em que não jogou tão bem, agora parece que está a jogar melhor. Enfim, o Porto tem tido altos e baixos a nível exibições, não a nível de resultados. Agora eu creio que o Benfica tem aqui um bico de obra, porque muita coisa pode ser determinada neste jogo, em que em janeiro, praticamente, o Benfica fica só a lutar pelo segundo lugar, porque parece-me a mim também que na Champions o Benfica não tem possibilidades. Oxalá que sim que passe, não parece que tenha essa possibilidade, mas eu acho que o Benfica vê neste jogo realmente aquela alavanca para os cinco meses que ainda faltam pra terminar a época.

Gabriel Alves, como é que chegam as duas equipes a esta partida? Reveste-se de uma importância maior para o Benfica este jogo e a passagem à próxima fase da Taça de Portugal?

Eu acho que é importante para as duas equipes, para os dois clubes. A importância para mim é a mesma. Agora, há uma dimensão, o Benfica praticamente se não consegue eliminar o foco do Porto, fica, como disse e bem o Augusto Inácio há pouco, a lutar pelo segundo lugar, que é o lugar do dinheiro. Mas em termos desportivos, não há pipocas nos cartuchos. Estão secos. De resto, quanto às declarações de Mourinho, eu olho para as declarações de Farioli, muito mais direto, mais seco, mais jovem. Também é preciso dizer, eu gosto da juventude. Mourinho puxou dos galões e disse, conhecendo como tu disseste e bem, o foco do Porto, até os leigos conhecem o foco do Porto. Mudanças opções táticas também focou. Vamos olhar, vamos estar atentos, vamos ver para crer. Mas este Benfica-Porto, que é de fato um mata-mata, como deixou e bem escolar e no futebol português, esta linguagem, um jogo de atração grandiloquente, é também um duelo de treinadores. Esta é que é a verdade. Farioli, Mourinho, diria o jovem, o decano, o promissor, o galardoado. Vamos ver logo à noite, no final, quem é que de fato trouxe algo ao futebol. Eu só espero o seguinte: que seja um grande jogo, indiferentemente quem ganhe, mas que seja de grande conteúdo, não seja de osso, e que não tenhamos de dizer no final da partida que a montanha pariu um rato, que isso é que seria bastante desinteressante. Mas há aqui uma coisa que eu gostaria de focar em relação a esta partida. Sobre o ponto de vista daquilo que tem sido feito, o foco do Porto é um bloco de defesa. Muito bem. Não é uma equipa que joga a defesa, é um bloco de defesa. Atenção que o foco do Porto, em todas as provas, sofreu 13 gols e o Benfica 22. Reparem bem. Isto, menos nove que o Benfica. Tem quatro sofridos na Liga e o Benfica tem 11 sofridos na Liga. Depois, em termos de ataque, podíamos dizer sim, a defesa pra ganhar campeonatos, etc. E eu estou de acordo e tenho sido apologista disso e estou completamente dentro desse processo. Atenção, porque naquilo que são as provas, o Benfica só tem mais um gol no mercado, 58 para 57. Portanto, vamos ver aqui sobre os pontos de vista táticos, coisas muito interessantes naquilo que é desenrolar neste confronto. Portanto, temos que olhar e temos que minuiciar. Eu, obviamente, gosto de bom futebol, gosto de bons jogos, gosto de intensidade. E depois temos aqui outra situação que é, embora aqui Pavlídis bastante melhor, tem mais gols, Samu também, portanto menos gols, tem menos cinco que o grego. A verdade é que é muito interessante também ver na dinâmica das duas equipas, o desempenho dos dois mordedores. Há outro fator que eu gostaria de chamar a atenção, é nos gols de cabeça. O Porto tem cinco gols e o Benfica tem quatro. Portanto, no espaço aéreo não há grandes divergências ao nível individual, embora o Benfica tenha uma peça importante de espaço aéreo, independentemente de ser uma peça importante em três pontos: liderança, defesa e espaço aéreo, Otamendi fora do jogo. Quanto àquilo que é o duplo pivô, eu queria dizer só que o Porto junta a técnica do Gabri Veiga à força do Viktor.

Do Front.

Exatamente. O Benfica, no meio-campo, tem a força do Ósenas e o poder do Rios, onde está ali um jogador que está o Sudakov, mas o Sudakov anda deslocado. Vamos ver onde é que o Sudakov joga hoje. Acho que é um aspecto também importante pra terem atenção.

E foi um dos temas dessa conferência de imprensa de José Mourinho, não querendo ser duro com o jogador ucraniano, fazendo também um contexto até do que pode explicar algum abaixamento nas suas exibições. Pedro Henriques, bem-vindo também. Já ontem falamos aqui um pouco da escolha de Fábio Veríssimo para árbitro desta partida. Era mais ou menos esperado, o Futebol Clube do Porto reagiu em mais um comunicado, achando que esta nomeação é incompreensível.

Três coisas rápidas em relação às palavras do Mourinho, que não posso passar ao lado, porque acho que se não faltassem as aulas de português, se calhar percebiam. Já disseram isto da equipa do Rúben Amorim. O Rúben Amorim era aquela equipa, na altura do Sporting, que era muito fácil de perceber como é que jogava, facílimo. O problema é como é que se para. É como aquele jogador com quem tu já jogaste várias vezes ou contra quem jogaste, que tem aquela finta, tu sabes qual é a finta que ele vai fazer, não consegues é nunca parar. E o Porto é muito isto. Percebe-se como é que joga, a tal atitude, a tal postura que disse o Augusto Inácio e também falou aqui o Gabriel. Portanto, toda a gente percebe, não é assim tão difícil. O problema é que aquela dinâmica é difícil de parar. Eu acho que até foi um elogio ao Futebol Clube do Porto e nada mais do que isso. Isto na minha perspetiva. Relativamente à questão da arbitragem, é só perceber o seguinte: eu acho que o Conselho de Arbitragem fez muito bem em fazer esta nomeação, porque repara uma coisa, o Porto é que cometeu um erro, meteu um vídeo a rolar com um lance. Isso é que é errado. Não venham cá dizer que foi sem querer. Esqueçam lá isso. Isso é que é errado. Portanto, não tem qualquer autoridade moral pra fazer uma crítica e pedir a demissão do Conselho de Arbitragem. Já lá vai o tempo em que o Conselho de Arbitragem recebia a informação. O Porto não gosta deste árbitro. Não o vamos nomear pro Porto. Depois vinha o outro do Benfica e dizia: "Não, esse gajo não queremos pro Benfica". E o Conselho de Arbitragem não o nomeava pro Benfica. Depois vinha o Sporting e por aí fora. Isso acabou. E neste momento, se o Conselho de Arbitragem acha que este árbitro é o árbitro correto e certo, é ele que tem que colocar. "Ah, mas porque não sei o quê, porque há um processo." Meus amigos, se fosse por aí, o Conselho de Arbitragem exatamente tinha, não 21 ou 22 árbitros, tinha cinco ou seis, porque todos os outros já foi. O Rio Ave já disse não sei o quê, o Braga já disse não sei o quê. Todos os clubes dizem qualquer coisa e portanto acho muito bem que o Conselho de Arbitragem, independentemente dessa questão, faça as nomeações de acordo com o que tem que fazer, mesmo que haja processo ou não haja processo a decorrer, não tem absolutamente mal nenhum. Ah, porque depois o árbitro vai condicionado. Se fosse condicionado, tinha ficado condicionado na segunda parte do jogo. E o Fábio Veríssimo, nesse jogo, que as pessoas depois esquecem-se, fez uma grande arbitragem, anulou muito bem o gol ao Porto, porque se não anulasse pela falta sobre o guarda-redes, o assistente ao VAR tinha que anular porque o Frau Hold saiu de fora de jogo. A malta parece que esquece disso. E portanto, havia sempre o fora de jogo nesse lance. E portanto, tá tudo ok. E mal seria que o Conselho de Arbitragem agora funcionasse em função da malta que grita e diz que quer este ou não quer aquele. É tão simples quanto isso. E portanto, eu acho que perfeitamente esta nomeação podia ter sido outro árbitro, mas tinha que ser alguém internacional. Depois havia aqui alguns condicionantes. Por exemplo, o João Pinheiro tinha apitado uma final recentemente da Taça da Liga, não podia apitar. E portanto, sobravam muito poucos dentro daqueles que são os internacionais e os mais possíveis. E depois é assim, o Tiago Martins fez aquela questão do VAR na final da Taça da Liga, teve sete meses sem apitar o Benfica. Apitar, neste caso, videoarbitragem. Passado sete meses, foi nomeado. Aí foi um granel. Passado sete meses. Este jogo que aconteceu com o Braga foi há dois meses. Se fosse daqui a quatro ou cinco, também iriam dizer exatamente a mesma coisa. Portanto, acho que esta autonomia do Conselho de Arbitragem faz todo sentido.

Muito bem. Já vamos aos protagonistas, quem são e que nota merecem nesta quarta-feira, mas Augusto Inácio, queria ainda perguntar-te se achas que alguma destas equipas chega mais fragilizada a este clássico de mais logo, por via das lesões que têm. Otamendi está fora. Na comitiva do Benfica, seguiu Barrenechea e também António Silva, mas não sabemos se poderão estar em condições para jogar. Do lado do Porto, o lado esquerdo com Francisco Moura lesionado. E depois temos os de longa duração, Luuk de Jong e Nehon Pérez, sendo que já temos também entre convocados a contratação Óscar Pietruczewski e o veterano Tiago Silva, que Farioli até deixou mais ou menos em aberto que poderia até jogar nesta partida. Algum deles está mais fragilizado no seu 11 habitual por via dos jogadores lesionados?

Eu diria que o Benfica tem muito mais problemas, não só a nível físico, mas também a nível psicológico, porque o Benfica perdeu o seu capitão, Otamendi, que é uma pedra influentíssima naquele que é o 11 do Benfica. E não é só isso, é a confiança que dá ao jogador que joga ao seu lado, seja Tomás Araújo, seja António Silva. Com Otamendi, as coisas são totalmente diferentes. Não tendo Otamendi, o Benfica tem um bicão, porque se o António Silva não recuperar, o Benfica vai ter que jogar com um dos meninos da formação, da equipa B, e pode ser que também que seja, e porque não dizê-lo, uma boa oportunidade para se poder evidenciar no jogo desta natureza. O Porto. Aqui eu estou um bocado expectável no sentido de tentar perceber como é que o Thiago Silva vai, porque parece-me que o Quivicor vai jogar ao lado esquerdo. Aliás, o Quivicor, quando veio para o foco do Porto, foi nesse sentido, é que chegava em duas posições. Mas a dupla estava a ser tão boa com o Bednarek que agora as pessoas parece que já ficam a interrogar porque é que o Quivicor se sai dali. Será que o Porto vai ter a mesma dinâmica defensiva? Será que vai ser coesa na mesma? Essa é realmente a grande curiosidade que eu tenho de tentar perceber, porque parece-me a mim que o Thiago Silva vai jogar e o Quivicor vai jogar ao lado esquerdo, porque o Francisco Moura não recuperou e o Zaidu não está cá. Eu diria que o Porto, vamos ver como é que vai ser. Mas olhando para aquilo que é o papel das duas equipas, os momentos de forma e os momentos físicos que cada um passa, eu creio que o Benfica está mais fragilizado do que o foco do Porto.

Pedro Henriques, muito rapidamente, tens 11 favoritos para esta partida? E encaixa com esta ideia do Quivicor à esquerda?

Completamente. Diogo Costa na baliza, os centrais Thiago Silva e Bednarek, ao lado do Thiago Silva, na esquerda o Kyori, da direita o Alberto Costa. Depois eu colocaria Pablo Rosário, Gabri e Fraol a fazer o triângulo invertido e depois lá na frente, William Gomes, Samu e PP. Isto relativamente ao foco do Porto. Em relação ao Benfica, parto do princípio que o António Silva vai recuperar, porque isso, como disse o Augustinácio, vai fazer toda a diferença. E portanto vou assumir que além do turbina, que o António Silva fará a dupla com o Tomás Araújo, à esquerda dá lá a direita a Dedic e depois Arsene, Richard Rios. Eu acho que o Sudakov não é hoje que vai passar para a posição que ele devia jogar, que era atrás do ponta de lança. Acho que era, entre aspas, um risco num jogo destes, no sentido de estar a alterar e mesmo não estando 100%, eu colocaria o Prestián à direita, o Sudakov à esquerda e o Leandro Barreira a fazer aquele papel atrás do Pablo Idos.

Muito bem, Gabriel Alves, vamos avançar para os campeões do dia. Quem é o teu campeão e que nota merece hoje?

Olha, apesar de dois jogadores portugueses, pôs João Cancel, regressa ao Barcelona.

Sempre pele de galinha quando se fala no Barcelona, não é? Diz que é a equipa que lhe faz essa sensação. De resto, o treinador diz que ele pode ser titular já amanhã.

Claro, é um grande jogador, esta que é a grande verdade. Defende mal? Defende, mas aquilo que dá em campo acaba por revalorizar tudo. Eu vou-lhes dar para já 15, vamos ver o que é, mas o que eu quero dar ao Rúben Neves, que também é cidadão árabe.

Na mira do United?

Exatamente. São bons jogadores. E o Rúben Neves que é olhado às vezes com algum olhar de soslaio. É um grande jogador, esta que é a verdade. Mas as minhas notas principais, desculpa, são para já Jota Silva, eu dou-lhe 18 pelas declarações que ele fez a propósito da ida dele para o Sporting e não concretizada. Eu estou a citar, vou só citar um bocadinho. "Foi um momento difícil. No futebol há muitas partes envolvidas e eu acho que todas elas queriam o melhor para cada uma e o melhor para mim. Há muitas partes envolvidas." Notem isto. E agora vou deixar um 20 para o jornal El País. Isto a propósito da saída de Xavi, um artigo assinado por José Luís Sastra. Convido os observadores que queiram, que estejam interessados, mas convido-os a ler este artigo porque acho que é fantástico e acho que é um bom momento de reflexão. Depois cada um tira a sua opinião.

É sobre?

Xavi Alonso e a saída do Real Madrid. Então o título do artigo é este: Xavi Alonso na sociedade da impaciência. Eu repito, Xavi Alonso na sociedade da impaciência. E a seguir, subtítulo: a obsessão por resultados não é um vício do futebol que permeou a vida. É o outro vício da vida que se observa claramente no futebol. Pensem nisto, leiam o artigo, façam a reflexão e tirem a vossa opinião. 20 para já para José Luís Sastre e para o El País.

Augustinácio, o teu campeão e a tua nota para hoje.

Nota 20 para aquilo que é o meu desejo de que as coisas corram todas bem neste Porto-Benfica, que vai ser quentinho. Oxalá que não passe do quentinho e que seja só isso, quentinho, vivo, dinâmico, bem jogado se possível, muito gol se possível também, mas que acima de tudo corra tudo bem e que esqueçam completamente do ar que está lá em campo, que isso é o menos importante. O mais importante é aquilo que as equipas fazem dentro do campo.

Muito bem.

E também queria dar a nota 20, porque hoje é o 40º aniversário da ANTF. Por acaso eu vou estar presente em Matosinhos, vou daqui a bocado embora para o Porto, para dizer que são 40 anos de luta para que a classe de treinador seja dignificada. Hoje presidida por Érico Calisto, anteriormente presidida por José Pereira, a luta vai continuar e que os treinadores sejam cada vez mais respeitados.

Fica aí um abraço para a Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Pedro Henriques, falta a tua nota.

Nota 18 para o Fábio Veríssimo. Está tudo dito.

Muito bem. Boa nota para o árbitro que vai estar mais logo nesta emissão especial de desporto que vamos levar até si. Também quartos de final da Taça Porto-Benfica. Apito inicial às 20h45.