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Nos próximos minutos falamos de desporto na Rádio Observador. Está no ar mais uma edição de "E o Campeão É?", o programa de desporto na sua rádio de eleição. Temos muitos temas na agenda do programa de hoje. Há jogos de qualificação para o Mundial, também jogos particulares que deixaram os nossos comentadores com muito comentário para fazer, sem esquecer, é claro, que há um possível adversário de Portugal que está a caminho no Campeonato do Mundo que se joga no verão. Hoje conto com os comentários do Augusto Inácio, do Gabriel Alves, do João Castro e também do Pedro Henriques. Meus caros, sejam todos bem-vindos, via aberta para todos nós. Vamos começar por falar precisamente pelo parâmetro internacional. Teremos tempo no "E o Campeão É?" de falar do jogo entre Portugal e México, jogo de preparação. Para já, vamos falar sobre Jamaica e República Democrática do Congo. Isto porquê? Porque uma destas duas seleções vai juntar-se ao grupo de Portugal no Campeonato do Mundo. A Jamaica venceu a Caledónia do Norte e, como tal, vai jogar essa última eliminatória com a República Democrática do Congo. Uma destas duas seleções vai juntar-se ao grupo de Portugal. Antes de irmos aos jogos europeus e mundiais de ontem, os jogos internacionais, vamos precisamente focar-nos neste possível adversário. Gabriel Alves, vou começar por ti. Jamaica ou República Democrática do Congo? Qual deles é que te parece que se vai juntar a Portugal no grupo do Mundial? E bom dia.

Olha, eu não jogo Totobola, isso é o Pedro Henriques. Ele é que joga, que paga a cara, etc. Eu não.

Eu posso reformular. Qual é que seria mais simples?

Mais simples talvez a Jamaica, mas isso discute-se dentro do relvado, lá nos cento e não sei quantos metros por não sei quantos. Porque a República Democrática do Congo é capaz não ser peça fácil. Não é. Agora, é evidente que está acessível à equipa nacional. A equipa nacional tem que fazer tudo para poder vencer esta formação africana. Mas atenção à República Democrática do Congo, recheada de excelentes futebolistas. Resta saber como é que é o coletivo.

Augusto Inácio, tens preferência?

Boa tarde a todos. Tenho preferência. Eu gostava que fosse mais a Jamaica. Acho que era mais fácil, entre aspas. Agora, a República Democrática do Congo é uma equipa muito forte atleticamente. Além de ter bons jogadores, também é muito forte nesse sentido. Mas de qualquer maneira, Portugal é sempre muito superior, tanto à Jamaica como à República do Congo. Por isso, por aí eu não estou nada preocupado.

João Castro?

Olha, eu gosto de reggae, preferia a Jamaica. Acho que dava outro colorido às bancadas, sem dúvida.

E música, boa música.

É capaz de ser o melhor argumento que já ouvi para um adversário de Portugal.

Acho que sim. Animava as bancadas, acho que seria mais engraçado. Agora, concordo com o que foi dito. Acho que o Congo pode ser um pouquinho mais difícil, por assim dizer, do que a própria Jamaica. Basta ver os jogadores que tem o Congo, e alguns em boa forma, comparado com os da Jamaica. Portanto, vamos a isso, vamos pelo reggae, vamos pela Jamaica, mas acho que o Congo é favorito nesta eliminatória.

Falta-me ouvir também o Pedro Henriques sobre este tema.

O Congo é melhor que a Jamaica e muito provavelmente vai mesmo ganhar o jogo. Parafraseando aqui o Gabriel Alves, em termos de apostas, eu apostava claramente na vitória do Congo. Mas pronto, Portugal vai-se preocupar não é com o Congo/Jamaica, é ou com o Congo ou com a Jamaica, e quando depois tiver o apreamento de uma dessas seleções, que eu acho que vai ser a do Congo, isso depois será alvo de estudo, porque o Congo realmente tem um futebol diferente. Foi dito aqui muito bem que é a questão do coletivo. O coletivo nem sempre corresponde às individualidades. E sabemos, por vezes, algumas seleções, nomeadamente africanas, a nível de organização, tanto dá para o muito bom como dá exatamente para o menos bom. Mas de qualquer maneira, acho que o Congo é favorito. Portugal preferiria se que a Jamaica seja um jogo mais fácil. E agora, por acaso não tenho aqui presente, mas fico com a ideia que até o primeiro jogo que Portugal vai logo disputar no Mundial é com uma dessas seleções. Penso que é isso. E portanto, a seu tempo será feita essa preparação, mas acho que vai passar o Congo.

Para já temos de esperar um pouco para saber quem é que se vai juntar a Portugal no grupo do Campeonato do Mundo de 2026, sendo que Portugal já sabe que tem duelo marcado com o Uzbequistão e também com a Colômbia. Será ou a Jamaica ou a República Democrática do Congo a juntar-se a estas contas. Ontem tivemos muito futebol internacional, jogos de qualificação precisamente para o Campeonato do Mundo. Fazemos aqui uma curta ronda. A Turquia venceu a Roménia por 1 x 0. A República Checa ganhou à Irlanda por 3 x 2. A Dinamarca goleou, aliás, a Macedónia do Norte por 4 x 0. A Itália deu um passo importante rumo ao Mundial, ganhou à Irlanda do Norte por 2 x 0. A Polónia ganhou à Albânia por 2 x 1. Eslováquia e Kosovo, grande jogo com sete gols, com vitória do Kosovo por 4 x 3. O País de Gales perdeu com a Bósnia por 2 x 1 e a Ucrânia perdeu com a Suécia por 3 x 0, sendo que aqui Viktor Gyökeres, antigo jogador do Sporting, avançado do Arsenal, esteve em destaque, fez um hat-trick. Gabriel Alves, muito futebol. Ontem que tivemos também jogos de preparação, o que chamou mais a atenção na noite recheada de futebol de ontem?

Três coisitas. Olha, começo pela Itália, que finalmente parece que deu um passo em frente em relação à ida a uma fase final, depois de ter ganho um Campeonato da Europa, já lá vai um tempo. Mas o seu próximo obstáculo é precisamente a Bósnia, que foi na marca dos pontapés, na marca de grande penalidade, que conseguiu o desfeite a Áustria do País de Gales. Mas a Bósnia não está satisfeita. Está zangada, porque obviamente, a forma como Dimarco e companheiros. Dimarco lá à frente Fustigaram a Bósnia. Portanto, qualificados perante ao país de Gaels, os bósnios não gostaram porque acharam que a Itália está a achar que é... Portanto, é espaguete na panela. Olha, pode ser espaguete, é salgado. E se é espaguete salgado, lá não vamos ter outra vez a Itália numa fase final. Italianos, cuidado. Latinidade. Depois quero falar aqui do jogo entre a Suécia e a Ucrânia e falar do Gyökeres. Breve a sua vinda a Portugal. Vem pelo Arsenal. Eu acho que quer o Gyökeres, quer o Sporting, têm que estar agradecidos uns aos outros. O Gyökeres porque foi tirado de uma Championship e passou a ser um jogador da Europa de grande plano. E por aquilo que o Gyökeres deu ao Sporting na ajuda na conquista de títulos. Portanto, é muito importante esta vinda do Gyökeres e eu acho que tem que ser, independentemente do que é a alta competição, a sua chegada, o seu regresso a Alvalade, agora com uma camisola diferente, tem que ser um motivo de muitas palmas e de muito espetáculo, porque Gyökeres, como digo, têm ambos a agradecer um ao outro. E depois quero falar aqui do Brasil e Itália. Mas o Brasil mesmo com o Carlo Ancelotti.

Brasil, França.

Desculpa. Brasil, França. O seu Carlo Ancelotti ainda vai ter muito mesmo trabalho, que o Brasil continua a ser um bando autêntico. E depois é aquela história. O Vinicius não jogou, Nicolas. E o Mbappé, que é colega dele no Real Madrid, faz um golaço, e não só o golaço, tudo aquilo que ele jogou. Portanto, está bem escrito. Isto é muito complicado quando estás a comandar uma equipa que é constituída por clãs, é muito difícil e vai dar muito trabalho, independentemente de outros aspectos de ordem tática. Técnica não, porque os jogadores têm técnica, mas de ordem tática, física, que esta equipa do Brasil vai precisar. Contra a França, só tem mesmo que se ajustar. Uma grande palavra para Mbappé, mas para Rabiot. Rabiot que já vai para veterano. Mas que jogador! E no Brasil, um que eu vi nascer no Betis, o Luiz Henrique. Esse é mesmo craque.

Augusto Inácio, que destaques tiras tu dos jogos de ontem?

Eu estive a ver boa parte do jogo da Dinamarca com a Macedónia e vi também uma boa parte do Brasil com a França. A Dinamarca acaba por ganhar, naturalmente, mas eu diria que o grande destaque nesta qualificação para se chegar à final, depois para entrar no Mundial, foi realmente a Suécia. Três gols do Gyökeres, foram realmente fantásticos. Coloca o Trubin fora do Mundial, mas o Gyökeres demonstrou que está com a veia goleadora em alta. Também queria falar do Brasil com a França. Eu vi uma grande equipa, a França, na segunda parte jogou só com 10 e continuei a ver uma grande equipa, como a França, e vi um conjunto de jogadores que estava ali equipado que não tem equipa nenhuma. Lá está a tal coisa. Mesmo que tenhas os melhores jogadores, o que ganha aqui é a equipa. E aqui ganha claramente a França, que me pareceu estar num momento em que vai dizer qualquer coisa no Mundial. Eu gostei muito da França e tal e qual como o Gabriel Alves disse: „O Rabiot, vou dizer uma coisa, aquele homem enche o meio-campo todo, é um box to box, vai à frente, vem atrás, é o motor da equipa". Eu diria que a França é um dos favoritos a ganhar o Mundial, mas este Brasil, Ancelotti, mete os homens na linha, porque senão não vais ter hipótese nenhuma.

João Castro, ver o Viktor Gyökeres marcar três gols a Viktor Trubin, o guarda-redes do Benfica, é uma coisa que te deixa feliz pelos tempos em que Viktor Gyökeres representava o Sporting ou que te deixa assustado porque o Sporting vai jogar com o Arsenal na Liga dos Campeões?

Vamos comentar isso. Para já é normal ele marcar ao Trubin. Acho que o Trubin até tem pesadelos com o Gyökeres. Depois, estamos numa época de alergias e eu espero que o Gyökeres seja sujeito a uma alergia qualquer e que realmente não possa dar o seu contributo contra o Sporting. Ou que fique condicionado, porque há muitas alergias aqui no ar com a primavera. Em relação aos jogos, destaco a Dinamarca, Hojlund e Højlund no meio-campo, é um senhor meio-campo o da Dinamarca, pese embora, obviamente, o adversário. E em relação ao Brasil, se nem contra 10 conseguem jogar em condições, vai ser muito difícil. Aquilo, realmente, o Ancelotti vai ter ali muito trabalho.

Pedro Henriques, quero também ouvir-te.

Sim, de forma telegráfica, Suécia pelo hat trick do Gyökeres e pelo passe também gigante que deu rumo ao mundial e também por algo que depois vai ser anota de campeão, porque quem arbitrou o jogo foi João Pinheiro e tivemos uma equipa de arbitragem completa portuguesa nesse jogo. Depois, também em relação à questão da Dinamarca, por acaso tinha também aqui esta nota de destaque, porque quando tens jogadores que jogam na nossa liga, se calhar ficas também mais atento e desperto. Realmente, o Højlund e o Hojlund têm uma palavra a dizer. E finalmente, a questão do Brasil que já foi aqui falada, porque como vocês dizem bem, é um conjunto de jogadores e não é uma equipa e enquanto não baixarem o ego, não vão lá.

Meus caros.

Deixa-me só dar aqui uma notazinha para o jogo da Polónia, já que falamos de jogadores que estão a atuar em Portugal. Olha lá os polacos que estão com o Porto, muito bem. E aquele velhote chamado Lewandowski. Olha que jeito que dá. E os polacos não reclamam

Ficamos com esta nota do Gabriel Alves. Eu próprio vou deixar aqui uma nota antes de ouvir as vossas, até porque há instantes a seleção sub-21 de Portugal acabou de conquistar mais uma vitória na qualificação para o Campeonato do Mundo de sub-21 de 2027. No grupo B, fase de grupos, Portugal goleou o Azerbaijão, uma vitória construída com gols de Gonçalo Moreira, Tiago Parente, Youssouf Chermiti e também João Simões. Vitória por 4 x 0 para a Seleção Nacional sub-21, continua só com vitórias nesta fase de qualificação, a fazer um ótimo percurso, a equipa de Luís Ferreira. Meus caros, as notas que vos vou pedir são acompanhadas por um campeão, sendo que, Augusto Inácio, vou começar por ti, um minutinho para ficarmos a conhecer as tuas notas e os teus campeões do dia de hoje.

A minha nota vai claramente, 17, para o Gyokeres, marcou três gols à Suécia. A Suécia ganhou 3 x 1 à Ucrânia, mas foi ele que fez os três gols em grande destaque. E queria dar aqui também nota 17 para a França, que demonstrou ser uma grande seleção, uma grande equipa e que vai ter uma palavra a dizer no próximo mundial.

João Castro, quero saber as tuas notas e os teus campeões do dia, por favor.

Muito rápido, 17 para o Gyokeres, 18 para o Luís Ferreira, que está a fazer um trabalho fantástico sub-21. E deixa-me puxar aqui a brasa à minha sardinha. Nota 19 para o Sport Clube Rio Tinto, campeão distrital sub-15, 17 em futebol feminino, vencendo o Porto. No ano passado foram campeãs nacionais, vencendo o Benfica e o Sport e também em camadas jovens. Portanto, a aposta no futebol feminino passa muito também por estes clubes mais pequenos, mas a verdade é com provas dadas no panorama do futebol feminino.

Parabéns também para ti, João Castro. Gabriel Alves, quero saber as tuas notas e os teus campeões do dia, por favor.

Eu vou dar um bocadinho mais do que os meus colegas já deram. Eu vou dar ao Gyokeres 18 e dou também à Suécia. E vou dar também 18 ao Rapinoe e à França. Mas eu quero dar aqui uma nota de expectativa. Cinco mudanças nas regras para o mundial naquilo que é a arbitragem. Eu não vou falar dos 10 segundos, não vou falar dos cinco segundos da linha lateral, não vou falar da questão do VAR, do segundo amante. Não, vou falar aqui de uma que é muito interessante, que ninguém cumpre e que já vem de trás. E eu estou na expectativa para ver se isto é cumprido, se há árbitros que vão fazer isto cumprir. Só o capitão pode ir pedir justificações ao árbitro, mais ninguém. Ui, a arbitragem está na moda. Isto vai ser giro a ver.

E queres quantificar em termos de nota? Nota de expectativa, não disseste o número.

É só nota de expectativa, depois logo dou.

Sem números?

Eu estou na expectativa, porque se é verdade que isto vai acontecer, só os capitães a falar, eu vou bater palmas, até vou dar 20.

Então agora é a altura.

Ou dou zero. Não sei.

A seu tempo veremos. Para já, vamos escutar as notas do Pedro Henriques e os campeões também.

A minha nota é 18 e vai para o “só para os mais distraídos”. O que é isto de só para os mais distraídos? É que tivemos a equipa liderada por João Pinheiro no jogo, que já foi aqui falado, da vitória da Suécia na Ucrânia, Luís Godinho no particular de preparação importante Espanha- Sérvia, e a Catarina Campos na meia-final da Taça Europeia Feminina. Portanto, não vou dar nota nem à Catarina, nem ao João Pinheiro, nem ao Luís Godinho. Vou dar a nota, se não levam a mal, para os mais distraídos. Nota 18.

Ora bem, alguma coisa. Depois há sempre o Sem Falta, sempre que for preciso, não é, Pedro Henriques? Quando for preciso dar notas, há Sem Falta.

Exatamente. É só para avisar que a malta diz que os árbitros portugueses não estão em lado nenhum e não vão a lado nenhum. E depois esperemos pelas notícias do mundial.

Augusto Inácio, Gabriel Alves, João Castro, Pedro Henriques, muito obrigado pelos vossos comentários. Fica por aqui a edição de hoje de "E O Campeão É". Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.