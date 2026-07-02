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Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos seguem em frente no Mundial. Congo, Senegal e Bósnia regressam a casa. Hoje há Portugal-Croácia, à meia-noite. Antes, um Espanha-Áustria e, já de madrugada bem dentro, um Suíça-Argélia. Vamos olhar para este encontro da seleção portuguesa. Diz Roberto Martínez que o Mundial de Portugal começa hoje com esta partida dos 16 avos de final. Gabriel Alves, estamos a algumas horas do jogo mais importante da seleção neste mundial e continuamos à espera de uma exibição que convença totalmente os adeptos lusos.

Boa tarde. Sim, porque a primeira fase foi péssima. O mau desempenho foi bem experienciado no jogo com a Colômbia. Houve um treino positivo com o Uzbequistão, mas a verdade é que o mundial é mundial. Naturalmente, são fases diferentes. Martínez diz que agora começa. É aquela cena do mata-mata que todo escolar trouxe entre nós e que é verdade. A postura, tudo em termos gerais, é diverso. Uma coisa é estares a trabalhar para pontos, outra coisa é estares a trabalhar para uma eliminatória onde não há fuga, ou ganhas ou perdes. Vamos esperar que Portugal tenha essa capacidade. Face a uma Croácia que foi derrotada pela Inglaterra na abertura, venceu com dificuldades o Panamá e o Gana, e está naquela fase de transição de gerações. Mas atenção, não há guerras de ídolos, a conectividade é existente nesta seleção. E depois temos este atrativo que é este duelo entre dois jogadores que foram companheiros de equipa no Real Madrid, em tempos áureos do Real, CR7 e Modrić. Um é o homem dos gols, o outro é o homem da visão, da inteligência, da tática. Dois homens, cada um com a sua função na sua equipa e que obviamente podem trazer aspectos muito atrativos. Quanto à questão tática, se calhar era bem melhor que guardasse melhor o lado esquerdo da seleção em função daquilo que se viu com a Colômbia, deixando isto depois para outros pontos. Eu queria só chamar a atenção para um jogador que é jovem, mas é muito bom jogador, que eu acompanho na liga italiana com alguma assiduidade, que está a ser moldado por um treinador jovem, que é Fàbregas, que se chama Baturina. Eu só dou aqui uns dados. Ele nesta época teve 12 gols.

No combo, não é?

A melhor média 3.6, segundo em dribles 17.7, passes no último terço 18.7. É um jogador disciplinado, concentrado, consistente, de enorme mobilidade. Atenção, chama-se Baturina, tem 1,73 m, nem é muito grande.

Agostinho Inácio, o que dizer das escolhas de Roberto Martínez para logo à noite? Ao longo da semana pudemos ouvir em conferência de imprensa Bernardo Silva, poderá ter aqui um regresso à titularidade e Gonçalo Ramos vai estrear-se ou não será previsível que não aconteça, na titularidade, uma última dança entre Modrić e Cristiano Ronaldo?

Boa tarde a todos. Depois de Roberto Martínez ter dito que estava a aprender, que aquilo eram uns jogos de aprendizagem na fase de grupos, eu fico sem saber qual é a equipa que pode jogar ou a equipa-tipo que pode jogar. Eu pressuponho, tenho essa ideia, de que o Cristiano Ronaldo vai ser titular. Agora, se vai haver mexidas táticas. O Gabriel Alves tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que é a nossa linha defensiva do lado esquerdo. Não que o Nuno Mendes esteja num grande momento, mas os desequilíbrios que podem provocar por ali podem ser fundamentais se não forem bem cobertos. E isso foi claro no jogo com a Colômbia, em que Portugal podia ter perdido o jogo muito por ali. Não sei se o Rúben Neves vai jogar, se volta outra vez o João Neves. Não sei onde é que vai caber o Bernardo Silva, a não ser que seja no lugar do Pedro Neto. Parece-me que João Félix é capaz de jogar também, mas gostaria de o ver a jogar mais centralizado, mais perto do Cristiano Ronaldo e não no mal a entrar para dentro. Penso que perde muito do seu futebol. Enfim, há aqui várias coisas que fica na cabeça, mas há uma coisa que eu sei, e isso independentemente de todos os que entrarem em campo: se não tiveres atitude, se não correres, não trabalhares, não tiveres concentrado, vais perder, porque hoje em dia, e as equipas africanas são um grande exemplo disso, correm muito, trabalham muito, taticamente tentam cumprir e dificultam de uma maneira às equipas consideradas mais fortes.

E o treinador João Castro, que alterações poderia promover neste Portugal de mais logo?

Bom dia a todos. Claramente o regresso de João Neves ao meio-campo. Acho que isso é fundamental para dar mais consistência ao meio-campo e para dar aqui algo, que é alguém que consegue percorrer muitos quilómetros, que dá muitas linhas de passe, que pressiona e portanto acho que João Neves será provavelmente a entrada mais certa neste 11, que não deve variar muito do que foi apresentado no último jogo. A Croácia, sim, essa pode variar, porque no primeiro jogo eles jogaram com três centrais e depois a partir daí no seu quatre, deux, trois, un. Portanto, vamos ver com que Croácia vamos contar, porque pode ser diferente, obviamente, o perfil que a Croácia queira apresentar, sobretudo no início do jogo, e depois depende obviamente das circunstâncias do mesmo. Mas vamos ver como é que esta Croácia irá se apresentar diante de Portugal. Já sabemos que vai estar muito calor, pode haver tempestade e podemos ter aqui até interrupção do jogo, o que poderá ser mau para alguma das equipas que esteja a dominar a partida.

Temperaturas altas e previsão de tempestade.

É, por causa das trovoadas. E eu acho que Eu acho que o jogo vai ser equilibrado. Estes confrontos contra a Croácia são muito equilibrados, são decididos às vezes em pormenores. Eu acho que nós temos melhor equipa que a Croácia. Acho que o facto de jogarmos contra equipas europeias beneficia, porque não apanhamos as equipas fisicamente mais fortes e mais habituadas, não só ao clima, mas a esta altura do ano, porque obviamente os calendários são diferentes dos europeus. Nós estamos em final da época, início da próxima, enquanto, por exemplo, os sul-americanos não. Portanto, há aqui algumas diferenças grandes. Eu acho que vai ser equilibrado. Os últimos três jogos é uma vitória para cada lado e um empate. Portanto, é acreditar que hoje os jogadores estejam mais concentrados, corram mais, que estejam mais disciplinados, que joguem mais juntos, mais próximos, para Portugal obviamente passar.

Quem nunca se engana e raramente tem dúvidas é o Pedro Henriques, que tem já um 11 preparado para mais logo. Olá, Pedro, boa tarde.

É mais a segunda parte, nunca tenho dúvidas. Agora, geralmente não me enganar é que é um pouquinho mais complicado. Eu acho que há aqui uma lógica. O Roberto Martínez é daqueles treinadores que, de alguma maneira, para o bem e para o mal, e vou aqui pôr entre aspas, morre com as suas convicções, para o bem ou para o mal. Já ganhou uma Liga das Nações, mas já também teve outros resultados que ficaram aquém daquilo que eram as nossas expectativas enquanto seleção portuguesa. E por isso eu acho que ele, hoje, vai ser fiel àquilo que é o 11, que neste momento me parece o 11, de acordo com a perspectiva dele, que ele vai utilizar e que de certa forma já utilizou, ou seja, com o Diogo Costa na baliza, com as alas sempre preenchidas pelo Cancelo e pelo Nuno Mendes, o Renato Veiga com o Ruben Dias e a central. Vamos colocar, vamos chamar de trio do meio-campo, nesta perspectiva, aqueles três homens, o Vitinha, o João Neves, obviamente, e o Bruno Fernandes. E depois, não me parece que haja dúvidas em relação ao ataque, que eu acho que ele vai manter, obviamente, o Cristiano Ronaldo e com João Félix num lado e o Pedro Neto no outro. Portanto, acho pouco provável haver aqui uma surpresa no sentido, por exemplo, aparecer um Bernardo Silva ou até mexer no eixo central, em vez do Renato aparecer, por exemplo, um Gonçalo Inácio. Não parece. Acho que ele vai ser fiel. Outra coisa vai ser aquilo que o jogo vai proporcionar e dar, e depois as tais possibilidades de fazer cinco substituições, sendo que hoje, sendo mata-mata, há também a hipótese de prolongamento, sabendo que no prolongamento se pode fazer mais uma substituição. Portanto, no fundo, se isso acontecer, temos uma sexta substituição, no fundo, poder mudar meia equipa, e isso tem muito a ver com aquilo que vai ser o desenrolar, naturalmente, do jogo e do resultado. Aquilo que mais me preocupa, claro que nós queremos é ganhar e, no fundo, jogando bem ou mal, como fizemos no Europeu, que venha a taça para Portugal. Mas ao mesmo tempo, como eu não sou das pessoas mais crentes que Portugal vá mesmo ser campeão do mundo, acho que há outras seleções num patamar acima, aquilo que me importa é ver e olhar para algumas seleções que até que têm sido eliminadas, e ontem tivemos alguns exemplos, sobretudo seleções africanas, que agora estão a ser eliminadas, mas que até quase tiveram de fazer surpresa, tiveram na mó de cima e tiveram sobretudo na atitude, na postura, no querer. E acho que qualquer dessas seleções que têm sido eliminada, sai com aquela questão de dever cumprido. Acho que os adeptos olham e dizem assim: "Não, eles deram tudo. Claro que os outros foram melhores, por este ou aquele pormenor, mas eles deram tudo". E isso para nós é que é importante. E não foi essa a sensação que nós tivemos, por exemplo, no último jogo. Faltou ali muito de atitude. Por muito que eles queiram, não a tiveram. E isso para mim é que me preocupa. Se ganharmos, ótimo, seja como for, mas se porventura não correr bem, que não seja pela atitude, seja só pelo resultado.

Aproveito ter cá no painel esta tarde o João Castro só para questionar muito rapidamente este negócio Mateus Fernandes no Tottenham, compra mais cara da equipa inglesa. Também ao que parece bem encaminhada a saída de Ulman para o Atlético de Madrid. Dava jeito este Mateus Fernandes no Sporting, João Castro. É um número impressionante o valor da contratação aqui do português.

Sim, respondendo diretamente à tua pergunta, dava jeito, até porque acho que demonstrou sempre muita qualidade. Infelizmente, terá sido vendido, porque se calhar o Sporting precisava de faturar naquela altura, mas pode ter sido feita uma subavaliação do potencial do jogador. É um valor incrível. Parece que existe uma taxa quando é transferências internas que atingem valores astronômicos. O Sporting ainda vai ganhar cerca de 5 milhões à custa deste jogador, quase que já dá para comprar outro Faé. E portanto, é realmente uma grande transferência. Agora, também deixo aqui no ar algo interessante. Um jogador que vale este dinheiro todo não está no mundial. E portanto, deixo também aqui para o Roberto Martinez realmente pensar, porque se calhar Mateus Fernandes teria lugar nesta seleção, não diria titular, mas sobretudo nas escolhas do Roberto Martinez acho que podia encaixar, até porque era um médio que podia dar outras coisas.

Vamos ter de avançar para os nossos campeões. Iria começar aqui pelo Augusto Inácio. Augusto, mas queria um comentário rápido, também aqui uma saída que pareceu surpreendente do português Vítor Pereira do Nottingham Forest, à última da hora, por e-mail. Foi afastado da equipa inglesa, diz que sai sem ressentimentos, mas não deixa de ser surpreendente no último minuto a saída de Vítor Pereira.

Olha, também a minha nota de campeão é esse tema. Por isso é que eu vou dar nota zero ao Marinakis e ao Nottingham Forest, porque a dois minutos de acabar aquela cláusula, o Vítor Pereira foi despedido. Mas também isto é um aviso para o Vítor Pereira. O Vítor Pereira, como treinador, também tem que defender os seus interesses. Não pode deixar até o último dia de junho, ou seja, praticamente a começar a nova temporada nos inícios de julho, e ter a cláusula de que o clube podia fazer o que quisesse até 30 de junho

Quando acaba o campeonato, o Vítor Pereira devia dar uma semana ou 10 dias aos amigos: "Vejam se me querem aqui ou não", porque provavelmente, o Vítor Pereira teve outros convites e não aceitou, precisamente porque estava convencido que ia continuar no Nottingham. Por isso, Marinakis é habitual nele, não é nenhuma novidade.

Acho que é um aviso também para todos os trabalhadores de Marinakis, não é?

Sim, é um aviso, tens razão, é um aviso para todos, mas estamos a referir concretamente ao Vítor Pereira e às vezes estas coisas das cláusulas lixam, como se costuma dizer, desculpem esta expressão, a vida de uma pessoa. Mas também queria dar nota 18 ao Harry Kane. Sinceramente, tirando o Harry Kane, acho que a Inglaterra não vai longe, porque o Harry Kane é realmente o homem, não é do golo, é o homem da equipa. Marcou dois gols. Harry Kane e a Inglaterra conseguiram safar-se da República Democrática do Congo, que esteve a ganhar por 1 x 0, e o Harry Kane deu a volta ao resultado. Também nota 17 à Bélgica. A Bélgica, a cinco minutos do fim, estava a perder 2 x 0 que o Senegal, consegue empatar por 2 x 2 e depois no prolongamento ganha 3 x 2. Grande reviravolta, Tielemans é o homem do jogo, por isso, nota 17 para a Bélgica.

Já tínhamos aqui antecipado ontem que seria um dos jogos mais interessantes do dia de ontem no Mundial. Gabriel Alves, quem é o teu campeão de hoje?

Já para o Harry Kane, naturalmente, por aquilo tudo que ele é e o Augusto acabou de definir. É de facto um jogador de primeira linha, de grande qualidade, dá gosto de ver e não só por aquilo que ordena de jogo, mas também como concretiza, finaliza. É um jogador muito pragmático, de grande qualidade tática e técnica, junta as duas situações. Quero deixar aqui uma nota para o gol do Sako no Senegal. O segundo gol é de facto uma obra-prima. É um gol que é uma obra-prima. Quem não viu, vale a pena ir ver. Quero deixar aqui uma nota de atenção, que é positiva, ao Sporting. Li que está interessado em Diaw do Como, jogador formado no Betis, 20 anos. Cuidado com este extremo esquerdo, que pode jogar à esquerda e à direita e até nove e meio. É um jogador de grande qualidade, esteve lesionado. E deixo a final, 18, para o Mbappé, que sendo uma equipa que todos nós temos visto, quando lhe colocaram que outras coisas agora vão ser fáceis para o póde, como é que é o próximo jogo. Temos que respeitar os adversários todos que estão cá, grandes equipas do campeonato do mundo, e os jogos decidem-se no campo. Olha que bem. Como ele sabe. 18.

Mbappé é também uma das figuras deste mundial. João Castro, quem é o teu campeão?

Nota negativa para o Marinakis, obviamente, e um aviso para os todos os treinadores portugueses, sobretudo se querem ir para a Inglaterra, que pensem duas vezes antes de assinar por este presidente. Ontem não tive a oportunidade de estar aqui.

Ou para a Grécia, ou para o Rio Ave.

Sim, ou para a Grécia, ou para o Rio Ave, portanto muita atenção. É uma red flag, claramente. Ontem não estive aqui, portanto dar nota 20 ao Sporting, obviamente pelos 120 anos, pela mudança de símbolo, voltando ao símbolo antigo com alguns retoques de modernidade. Acho que é sempre bem-vinda e também a nova camisola do Sporting que é bastante bonita.

E fechamos com o campeão do Pedro Henriques.

Nota 20 para a seleção portuguesa. Como nós dizemos na nossa rádio, aconteça o que acontecer. Agora, com esta mensagem, coração na bola, alma na camisola e se a vitória não vier, que fique pelo menos a certeza que demos tudo por Portugal. Ou seja, que no fim do dia, ou neste caso do próximo dia, porque começa à meia-noite, que o país se orgulhe da atitude, da união e sobretudo do compromisso absoluto dentro de campo. É isso que se espera desta seleção portuguesa.

À emissão especial de desporto na Rádio Observador para acompanhar então a partir das 22h30 essa partida Portugal-Croácia. Apito inicial à meia-noite. Acompanhe também a partida na Rádio Observador. Estamos de regresso amanhã com mais uma edição de "E O Campeão É".