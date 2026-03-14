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Pós-clássico e competições europeias. O campeonato segue com o Benfica a jogar hoje a norte, em Arouca. Há também eleições, ainda que com poucas dúvidas sobre quem vai ser reeleito. Estamos a falar do Sporting. São alguns dos temas em destaque nesta edição de "E o Campeão É", edição de sábado, com a análise do Luís Pinto Coelho, do Pedro Henriques e também do João Pinto. Eu sou o João Costa e Silva. Vamos começar pelas eleições no Sporting, dia de eleições para a presidência do clube leonino. São esperados 76 mil sócios, que são aqueles que são chamados às urnas para escolher entre Frederico Varandas ou Bruno Sá. As urnas fecham às 20h. João Pinto, vou começar por ti a falar das eleições do rival da segunda circular. Ao que tudo indica, e sem grandes surpresas, Varandas vai ser reeleito, deixando para trás Bruno Sá, é o que indicam as mais recentes notícias que nos dão conta dessa reeleição. Não tendo grandes surpresas, este pode ser um mandato também decisivo para a afirmação de Varandas enquanto presidente do Sporting, até tendo em conta a frente que está neste momento no campeonato e em jogo, tanto o primeiro lugar como o segundo ou até um possível terceiro lugar na classificação. Bom dia.

Olá, bom dia. Eu acho que o Frederico Varandas faz um excelente mandato anterior e merece esse voto de confiança por parte dos sócios. Os sócios do Sporting têm mais do que três anos e lembram-se o que era o Sporting antes deste ciclo Rúben Amorim, Varandas, Hugo Viana. E o mérito também é dele, portanto, naturalmente, que faz todo sentido votarem na continuidade. Outra coisa é dizerem que Frederico Varandas é consensual e abrangente ao ponto de toda a gente gostar dele. Bem, nem Jesus Cristo foi, portanto, era apontar muito acima. Aquilo que me parece é que ele vai ser eleito sem grande dificuldade e depois vai ter que começar, porque acho que o Futebol Clube do Porto vai ser campeão, porque acho que na próxima temporada o Sporting pode ou não estar na Liga dos Campeões, depende como é que vai acabar o campeonato. A partir daí, sim, começa o tal novo mandato com o novo ciclo, já se fala na renovação do Rui Borges e relembrar que Varandas acertou em Rúben Amorim e não acertou muito mais a nível de treinadores, embora os presidentes sejam medidos por muito mais do que a performance do futebol profissional. E nesse aspecto, o Frederico Varandas fez muita coisa bem feita.

João Pinto, vou aproveitar para te perguntar também, vou fazer esta provocação: quem é mais consensual, Varandas ou Rui Borges?

Eu tenho lido muita coisa sobre o Rui Borges que me deixa de queixo caído. O Rui Borges tem um percurso inatacável no campeonato, faz uma Liga dos Campeões fabulosa, está na meia-final da taça com uma vitória. Perdeu a Supertaça pro Benfica por 1 x 0, um jogo que foi jogado dia 30 de julho, é raro isto acontecer. É inatacável, o Rui Borges, neste momento, é inatacável. Aquilo que o Rui Borges tem feito à frente do Sporting é coisa de um grande treinador. Não se pode ganhar sempre, está preso a querer ganhar. O Sporting ganhou muitas vezes no passado e pode não ganhar desta, mas daí a dizer-se que o Sporting precisa trocar de treinador. Espero que sim, que troquem, que voltem àquela roda-viva de trocar treinadores todos os 15 dias. Era bom pra mim, mas de resto, acho que não é muito recomendável.

Passo aqui a palavra também ao Luís Pinto Coelho, numa altura em que a imprensa desportiva avança que a renovação de Rui Borges vai mesmo avançar já na próxima semana. Nós tivemos aqui na Rádio Observador a entrevista Sousa Sintra, um histórico antigo presidente do Sporting, que diz que não é a altura certa para dar esse passo, Luís. O que tu achas sobre esta notícia que tem vindo a público, um contrato de um ano mais um de opção? Tendo em conta isto que também já disse, que é a questão do Sporting estar neste momento no segundo lugar, mas tudo ser um pouco imprevisível. O Benfica está ali a perna nesse segundo lugar, existe a hipótese de ainda ser campeão, o Futebol Clube do Porto está à frente com uma vantagem considerável, mas o que pensas sobre isto tudo?

Olá, bom dia.

Bom dia.

Eu acho que se o presidente do Sporting confia no processo, está por dentro, confia plenamente no Rui Borges, acho que sim, acho que faz sentido, quer fique em primeiro, quer fique em terceiro, quer perca a taça, quer ganhe, porque não é por a bola bater no poste, entrar ou não entrar, que vai avaliar o todo de um trabalho do Rui Borges. Agora, esta tentativa de, eu não digo antes das eleições, mas depois mete cá fora a dizer que já está pronta a renovação, é uma tática de chico-espertice. Porque se ele já sabe o que vai fazer, podia ter dito facilmente ou então não deixava passar nada cá pra fora. A partir do momento que deixa passar a notícia cá pra fora, quer que isso seja notícia, mas diz que não o faz porque está em campanha eleitoral, antes das eleições, não vai tomar essa decisão. Mas eu acho que o Rui Borges globalmente tem feito um bom trabalho. Acho que sim, acho que faz sentido continuar. Agora, relativamente às eleições, vamos ver, como o João Pinto disse, eu acho que se pode avaliar o Sporting um bocadinho na era antes de Amorim, Hugo Viana, e vamos avaliar agora o que é depois de Rúben Amorim, Hugo Viana. Isso eu acho que os sócios também têm um bocadinho essa dúvida, parece-me. E vamos ver, mas obviamente que vai ganhar com facilidade, porque teve resultados recentes que permitem essa facilidade na eleição.

Pedro Henriques, uma reeleição mais ou menos acertada, vamos dizer assim, sem grandes dificuldades, mas pergunto também, mediante esta questão que o Luís punha aqui em perspectiva da renovação do Rui Borges e ter saído para a comunicação social, quais são também os grandes desafios agora deste próximo mandato, a confirmar-se, de Frederico Varandas?

Hoje, sábado, a notícia em relação ao Sporting é que o Frederico Varandas elegeu o Rui Borges, porque o Frederico Varandas já está eleito. Não vale a pena, porque acho que os sócios, de uma maneira geral, de todos os clubes, têm cabeça, sabem ver as coisas e percebem claramente que, não obstante o Frederico Varandas ter aproveitado, como disse aqui o Luís muito bem, também foi mérito dele, aquela dupla Rúben Amorim, Hugo Viana, porque antes disso o Sporting não estava propriamente no bom caminho com o Frederico Varandas, mas o fato é que aproveitou e depois deu seguimento através do Rui Borges. Reparem que o Rui Borges, quando pega na equipa depois do João Pereira, está em segundo lugar e acaba mesmo por ser campeão, faz a dobradinha, independentemente depois das polêmicas adjacentes, faz uma campanha de Champions como o Sporting nunca tinha feito, por assim dizer, nesta nova era. E eu acho que, neste caso concreto, nós centramos muito em termos do futebol, porque o futebol, obviamente, que é o motor, o farol, aquilo que vai à frente, se o futebol não tiver bem, não importa muito bem se as outras modalidades correm bem ou não, isto sob o ponto de vista dos sócios, mas o Sporting é muito mais do que isso. Nós temos o Sporting com um andebol fortíssimo, com um atletismo fortíssimo, com o futsal fortíssimo, uma série de vertentes. Acho que não está em dúvida a eleição do Frederico Varandas. Percebe-se claramente que, neste momento, a tal renovação, eventualmente mais dois anos, vai para cima da mesa, independentemente de algumas críticas que acontecem relativamente ao treinador Rui Borges, sobretudo que não mexe bem na equipa, não mexe bem quando é para fazer substituições, quando as coisas não estão a correr bem. E eu acho que isso é tudo um conjunto de dados adquiridos. Não há muito mais a dizer. A notícia vem cá para fora, porque hoje em dia, mesmo que guarde a sete chaves, mesmo que às vezes não seja notícia, é especulação. E hoje há muita especulação em torno das coisas, mas era muito mais do que lógico que estas duas coisas vão acontecer. Frederico Varandas vai ganhar, Rui Borges vai continuar e vai renovar.

E esperamos para saber também qual vai ser a adesão dos sócios do Sporting. 76 mil são chamados às urnas no Pavilhão João Rocha e mais logo teremos dados, logo depois das 20h, para saber desta possível reeleição de Frederico Varandas. Vamos até Arouca, não para comer uma posta à Arouquesa, se bem que a esta hora já caía bem. O Benfica joga por lá frente ao Arouca, num terreno que hoje deve estar um pouco ensopado por causa da chuva e, João Pinto, possivelmente viste a capa do jornal "Record", que dá conta que Mourinho possivelmente vai virar o 11 do avesso. Fala-se na titularidade de Bah, António Silva, Lukebakio, o Barreiro, até de Sudakov. Pergunto se estas oportunidades surgem tendo em conta o jogo na Luz e do fato destes jogadores terem entrado e também terem conseguido mexer com o jogo ao ponto do Benfica conseguir chegar ao empate.

Bom, há aí uma exceção àquilo que disseste, que foi o Sudakov. Tem andado desaparecido, mas que é necessário recuperar o jogador. O Benfica fez um investimento muito grande. O jogador até à chegada do Rafa tinha estado bem e não se percebeu muito bem a saída. Quer dizer, percebeu-se pela entrada do Rafa, mas o jogador não merecia. Depois, o resto, a titularidade do Bah, duvido. Acho que o Éderson continua a ser titular. Feliz do clube que tem dois laterais-direitos daquela qualidade. A saída do Otamendi é por lesão, a saída do Enzo será por lesão também e aquele meio-campo com Rios, Barreiro funcionou muito bem e o Lukebakio realmente entrou muito bem no jogo, ao contrário do Preste e Hien, que ficou muito apagado. São alterações que fazem todo sentido. Acho que o meio-campo com Rios, Barreiro e Sudakov fica um meio-campo forte fisicamente e bom tecnicamente. E depois ter Lukebakio e Schjelderup na forma em que está, permite ao Benfica ter os desequilíbrios na parte da frente da equipa.

E espera as dificuldades deste Arouca jogar em casa, não é? E aquilo que eu falei da questão do terreno é porque possivelmente há chuva a Norte, da mesma forma que temos aqui em Lisboa, ainda que seja chuva fraca, mas pode afetar o atual rendimento do jogo, o decorrer.

Pode, mas primeiro o terreno é igual para os dois e depois acho que vai ter muito mais a ver com a vontade dos jogadores do Benfica entrarem. Vamos ver qual é que é a predisposição mental deles. Se os jogadores do Benfica entram numa predisposição de este é o primeiro jogo da pré-época da próxima temporada, é uma coisa. Se entram ainda a olhar para o Sporting e a querer chegar ao segundo lugar, pelo menos, é outra. Acho que vai ter muito mais a ver com a predisposição competitiva dos jogadores e com a vontade de eles correrem do que propriamente com o terreno.

E Pálvidi és titular também? Apesar desta seca de gols.

Sim, mas não há melhor que ele no plantel. Claro que sim, claro que é titular. Outra coisa é olhar para Ivanovic e descartá-lo. O Ivanovic jogou muito bem, mostrou que era solução.

Um grande cruzamento que fez e que deu origem depois.

Exatamente. E que é uma solução para jogar com dois avançados. Ele é o avançado móvel que o Pálvidi se calhar precisa para ser um bocado mais eficiente.

Luís, tu sabes melhor do que ninguém que este Arouca fez uma boa exibição no Dragão, o jogo esteve empatado ali até mesmo aos últimos minutos. É uma equipa que melhorou também bastante face à primeira volta, em que estava ali nos lugares de despromoção. O Benfica vai sentir dificuldades em Arouca?

Acredito que sim. O Arouca, ofensivamente, tem jogadores muito interessantes e causou problemas ao Porto, ao Sporting, quando visitou o Arouca também. É uma equipa que defensivamente não é tão coesa, mas ofensivamente e a jogar em casa pode criar alguns problemas ao Benfica, tem talento individual para isso. Vamos ver como é que o Benfica aparece. Obviamente que também tem muito a ver com isso. Se calhar os jogadores que não têm sido tão utilizados querem mostrar e hoje vão jogar a 120% para tentar agarrar uma titularidade. Obviamente que o Benfica

É favorito. Eu acho que o relvado não vai ser problema, porque o relvado, neste momento, de Arouca é muito bom. Está a chover aqui no Norte, é verdade.

Está a chover muito aí, Luís, na zona do Porto?

Sim, no Porto está a chover bastante, mas não me parece que hoje seja suficiente pro relvado ficar muito alagado. Eles mudaram o relvado, ainda bem. Por isso o Benfica é favorito, mas é um jogo perigoso para o Benfica, porque o Arouca tem qualidade, principalmente individual, que tem feito estragos muitas vezes até contra equipas de nível superior.

E acima de tudo, é uma equipa bastante imprevisível. Pedro Henriques, desde logo pra ti, o desafio do 11 do Benfica, que se calhar não vai ser muito difícil, mas também esta questão de Mourinho estar ou não no banco, porque o Benfica apresentou um recurso e espera que Mourinho esteja no banco. Hoje é dia de jogo. Vamos ter resposta em tempo útil? Não contamos com isso?

Eu acho que não. Acho que não vamos ter resposta em tempo útil, vamos ver o que é que vai acontecer, mas nós cá em Portugal já estamos habituados a isso. Desde a era Palhinha, que se abriu uns precedentes nestas questões, que é a desautorização completa e total daquilo que é aplicado dentro do terreno de jogo, mesmo que às vezes nós possamos ter a ideia de que aquilo que é aplicado em terreno de jogo possa não ser a decisão mais correta. Estou a falar de natureza disciplinar. Enquanto os clubes não perceberem isto, vai ser difícil, porque estão a tirar a autoridade do jogo e estão, sobretudo, a incentivar qualquer tipo de comportamento, por mais incorreto que seja, porque sabemos que a seguir vamos lá fazer uma declaração e basamos em liberdade. Em relação ao 11 do Benfica, há aqui esse aspecto, por acaso o Luís Pinto Coelho disse uma coisa quando estavas a perguntar do terreno, ele já disse, mas só a reforçar, o terreno do Arouca é muito bom. Atenção, já não é propriamente o terreno, por exemplo, dos meus tempos em que fui árbitro, que realmente não tinha essas condições, sobretudo a qualidade do relvado. Relativamente ao Benfica, eu também tenho aquela dúvida, porque realmente tens um jogador como o David que se não o colocar é quase, entre aspas, um crime, mas eu acho que ele hoje não vai mesmo jogar. E é mesmo a única dúvida. Trubin, Tomás Araújo, António Silva, Bah, Rios, Barreiro, Sudakov, Lukebakio, Sheldon e Pavlídis, com a tal dúvida do David, se irá jogar ou não.

João Pinto, só aqui uma questão, porque tivemos também uma surpresa nos convocados do Benfica, Miguel Figueiredo, um jovem médio de 17 anos que tem rodado aqui entre a equipe B, sub-23 e sub-19. Tu conheces este jogador?

Sim, conheço. Primeiro, por vê-lo jogar na formação, por vê-lo jogar na equipe B. Agora tem sido um jogador que tem saltado muitas etapas. É realmente um talento, é um jogador que ainda é muito novinho, tem 17 anitos, como tu disseste. Tem hoje a sua primeira convocatória. Ele tem sido utilizado na equipe B, foi campeão do mundo sub-17. É um médio defensivo, não é bem um trinco, é um médio defensivo muito alto, com uma capacidade muito boa de colocação de bola, de transporte de bola. Talvez tenha um bocadinho ainda de pouco choque, precisa de melhorar esse aspecto de ser um jogador mais combativo no meio-campo, mas é um talento incrível e é um jogador que merece esta convocatória. Aliás, tem sido assim, Aníz, o Banjak, o Neto. O Benfica tem promovido os campeões do mundo, falta o Mauro, falta o Rafael Quintas também, mas a verdade é que há muito talento dentro do Seixal e relembrar, não é pra dizer mal do rapaz, mas o Enzo Bernache, que joga na mesma posição, custou um dinheirão, veio e ainda não provou muito e se calhar no Seixal está uma alternativa bastante melhor e bastante mais barata.

Olhar mais pra dentro e pode estar aqui também a preparação do próximo ano. Bem, ontem não tivemos jogos. A jornada 26 arranca hoje com um quentinho. Vitória Sport Clube, Guimarães e Famalicão, às 15h30. É um grande jogo aqui em perspectiva na cidade de Berço. Há também Gil Vicente x Alverca às 18h e logo depois este Arouca x Benfica às 20h30. Emissão especial de desporto em que vai estar o Gabriel Alves, o João Pinto, também está aqui conosco agora, e o Pedro Henriques para analisar todos os lances da arbitragem. A emissão especial arranca depois do jornal das 20h, aqui na Rádio Observador. Eu penso que ainda temos tempo, de forma quase telegráfica para os três, para olharmos pra entrevista de André Silva. É um jogador que, e é referido isso na entrevista que deu ao jornal Marca, nos últimos 10 anos passou por oito clubes. Luís Pinto Coelho, é um velho conhecido do teu Futebol Clube do Porto. Este ano está a jogar pelo Wales, leva sete gols em 22 jogos e falou aqui da questão da seleção. Garante que é um assunto delicado, sempre esteve muito presente na carreira voltar e ser uma aposta recorrente. Parece-te que é um jogador a ter em equação para o mundial ou será difícil neste momento?

Eu acho que é um daqueles jogadores que está ali referenciado, porque Portugal pode ou não levar um terceiro ponta de lança ao mundial, mas também pode acontecer uma lesão. Neste momento, se calhar, agora pra estes dois jogos, por exemplo, o Ronaldo não está disponível, há Gonçalo Ramos e depois vai ter que haver pelo menos mais um avançado. Vamos ver se calhar será Paulinho, é possível que seja o Paulinho. Mas obviamente que o André Silva, o Fábio Silva, até o próprio Cher Mitic, que têm que estar referenciados, porque se Portugal tiver uma lesão ou até quiser levar um terceiro ponta de lança, vai ter que ser um desses jogadores. E o André Silva tem um passado na seleção até muito interessante. Se formos ver os gols que ele fez nos jogos que realizou, até é dos jogadores com melhor porcentagem de gols por jogo. Por isso é normal que esteja ali referenciado e acredito que está. Obviamente que Roberto Martínez tem que ter ali alguns jogadores um bocadinho em lumbrando pra perceber se podem ou não ir ao mundial.

Pedro Henriques, preencha aqui os requisitos André Silva pode ser um sonho que se pode tornar realidade, voltar à seleção?

Eu acho que muitos daqueles que possam ser os jogadores convocados para o Mundial para essas posições, com a tal dúvida de dois ou três pontas de lança, ainda por cima com o soar dos alarmes do Cristiano Ronaldo, que normalmente não se lesiona e agora está tocado. Esta convocatória vai ser muito relevante e importante, porque vai dar indicadores, se é o André Silva, se é o Paulinho, porque neste momento o Gonçalo já se sabe que vai. E coisas como a alteração da lei, que é bastante interessante, das leis de jogo, porque há uma alteração das leis de jogo que tem a ver com a questão das substituições, que nos jogos de preparação, em que as equipes só podiam fazer seis substituições, neste momento pode ser alargado para nove e inclusivamente com um acordo pode ir às 11. O que significa que para esse tipo de jogos, já faz sentido levar jogadores em quantidade, obviamente, porque abriu-se o leque das substituições nesses jogos de preparação. Portanto, eu acho que o indicador vai ser estes dois jogos, vamos lá ver se realizam, com o México e com os Estados Unidos da América. E dado o contexto do que está a acontecer no México e daquilo que é a envolvência da América em termos mundiais por causa das guerras, vamos lá ver o que vai acontecer. Até o próprio Mundial, neste momento, a gente nem sabe bem o que vai acontecer, mas de qualquer maneira, vamos admitir que está tudo ok. Eu acho que o indicador vai ser quem vai ser convocado, uma vez que o Ronaldo vai estar ausente.

João Pinto, Paulinho ou André Silva? Ou outros que queiras pôr aqui em perspetiva.

Sim, ou Anísio, por exemplo.

Na loucura.

Na loucura, exatamente. Eu até levava a coisa para outro lado, que é ler a entrevista do André Silva.

Sim, a entrevista é longa.

Exato. Eu recomendaria ao Miguel Figueiredo, ao Anísio e aos miúdos que estão a começar, lerem com muita atenção a entrevista, porque eles estão neste patamar agora de desenvolvimento, onde nós todos nos lembramos de ver o André, e há muita coisa que o André diz que podia ter feito de outra maneira. E essas, sim, são as palavras importantes para os miúdos que estão agora a começar, para eles gerirem com mais cabeça, com mais tino, pensarem a longo prazo as carreiras que têm e não serem imediatistas e não pensarem só no dia seguinte. Esse, para mim, era o meu ponto de reflexão.

Temos aqui vários exemplos, ainda estou me a lembrar, e o Luís sabe disso também, já falámos aqui, do exemplo de Gabri Veiga, que se destacou no Campeonato Espanhol e foi para a Arábia e agora está a tentar, de certa forma também, não digo relançar a sua carreira, mas aprovar aquilo que já tinha, mas que na altura tomou essa decisão e está no fundo também a tentar encaminhar o seu futuro. Vamos avançar para as notas de campeão. Começo por ti, Luís Pinto Coelho, o que é que tens para destacar hoje?

Eu vou destacar a formação do Futebol Clube do Porto. Ontem, por exemplo, venceu 6x0 o Sporting na fase final de sub-19. E não é pelo resultado em si, porque os títulos ou os possíveis títulos, eu diria que não é o mais importante, mas a qualidade de jogo das equipas da formação do Porto e o talento que está ali prevê que o Porto vai ter muita qualidade nos próximos anos. O Porto lidera em sub-19, sub-17 e sub-15. A equipa B também está bem. E há muita juventude com muita qualidade. Tenham cabeça, como o João Pinto referiu, e acho que o Porto vai ter uma fornada excelente nos próximos anos, porque há muito talento na formação.

Qual é a nota, Luís? Desculpa.

Um 18.

Nota 18. Pedro Henriques.

Duas notas. O regresso da Liga, obviamente, é sempre bom, porque eu gosto muito do nosso produto interno, o nosso futebol. Nota 17 para esse regresso da Liga. Não é só pela questão do Arouca x Benfica, obviamente, que é um jogo de cartaz, mas é exatamente por aquilo que falaste há bocadinho, o Vitória Sport Clube, que foi uma licão, grande a jogar. E depois, o João Pinto já falou e falou muito bem, portanto eu vou só sublinhar por baixo, porque tinha aqui como nota também, pode ser mesmo 20, porque realmente a entrevista do André Silva está muito para além de só estarmos a ler se ele quer voltar à seleção ou não. É exatamente o tipo de entrevista que todos os jovens em Portugal, estamos a falar de futebol e que já estão neste patamar elevados, o Benfica e o Porto deviam ler, para perceber exatamente o quão é importante a gestão da carreira e quantos passos, que às vezes são muito mais para o imediatismo e para o dia de amanhã, acabam por prejudicar aquilo que é o longo prazo. E às vezes eles não têm essa perceção ou não têm ninguém que os ajude nesse sentido. Lerem a entrevista devia ser obrigatório para todos os jovens perceberem exatamente o seu contexto e o seu enquadramento no futebol.

Vai ser um módulo agora em todos os clubes. Vão ter de ler a entrevista do André Silva, os mais novos. André Silva que joga mais logo frente ao Real Madrid, jogo no Bernabéu, o Welsh joga esse jogo para La Liga. João Pinto, vamos às tuas notas.

E só essa nota, nessa equipa também está o Martineto, que é um excelente produto das escolhas do Benfica e que se calhar este ano fez muita falta no plantel. As minhas notas são um 15 para o Miguel Figueiredo, como disseste há pouco, esta primeira convocatória, um miúdo com muita qualidade, que saltou muitas etapas na formação e que espero que tenha uma oportunidade e que se mostre. Nota 15 para o Miguel e nota 15 também para o Bruno Soroluz, que aparece como alternativa. É sempre bom para a saúde democrática dos clubes terem alternativas e aparecerem outras pessoas, outras ideias e não haver essa estagnação dentro dos clubes.

Fica por aqui esta edição de sábado e o "Campeão É". O Pedro Henriques e o João Pinto estão de regresso mais logo para a emissão especial de desporto, que arranca depois do jornal das 20h, para termos relato em direto dessa jornada 26, jogo em Arouca, o Benfica joga no terreno da equipa Arouquense. É mais logo a partir das 20h15.