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Este é o Som do Ivens Oreias das manhãs 360, que também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. Luís Soares, esta quarta-feira estão conosco José Manuel Fernandes e também Alexandra Machado.

A dois dias do fim da campanha para a primeira volta das presidenciais, as sondagens começam a mostrar algum caminho. António José Seguro, André Ventura e Cotrim de Figueiredo parecem ser os que estão em melhores condições para ir a uma segunda volta. Ontem a sondagem da Católica veio confirmar, pelo menos, a tendência que era também a da sondagem diária da CNN. Alexandra, tu que és uma mulher habituada a olhar para os números, o que é que retiras destes dados que vão sendo conhecidos?

Grande volta que foste dar. Vi números. Mais do que olhar para a porcentagem de cada um dos principais candidatos, já lhe podemos chamar assim, há dois ou três pontos na sondagem que me chamou particular atenção. Um deles foi claramente a probabilidade que as pessoas dizem que podem mudar de voto até o dia das eleições, até chegar à urna, 51% diz que ainda poderá mudar de voto, que mais do que indecisos, é uma expressão muito grande de que, de facto, estas eleições podem dar tudo. E são muito imprevisíveis. E nesse campo vê-se também André Ventura e António Filipe, curiosamente com a mesma porcentagem, a dizer que não mudam.

António José Seguro.

António Filipe, desculpem. 74%.

Na fidelização. Sim, exatamente.

Agora estou me a baralhar. São muitos Antónios, de facto, chamam António.

Disseste com a mesma porcentagem.

Não, a mesma porcentagem de pessoas que dizem que já não mudam o seu voto está em 74% de pessoas que dizem que não mudam o seu voto. Os extremos tal como André Ventura e António Filipe são os que reúnem esse eleitoral mais fiel. Cotrim é o que tem, nesse aspecto, o menor nível de fiéis e isso devia soar as campainhas na candidatura de João Cotrim Figueiredo.

Ou seja, que está até mais sujeito a flutuações.

Exatamente, o ponto é esse. E aqui claramente há uma disputa clara entre Cotrim e Marcos Mendes, não estou a dizer nada de extraordinário, mas Cotrim não pode continuar a cometer os erros, nomeadamente aquele grande erro que cometeu esta semana. Há um eleitorado muito indeciso entre Cotrim e Marcos Mendes. E se Cotrim quer ganhar essa batalha, não basta escrever a Luís Montenegro a pedir que desista, não pode cometer erros. E depois penso que ontem, no meu entender, Cotrim de Figueiredo foi pior a emenda que o soneto. Depois de ter admitido que numa segunda volta, eventualmente poderia votar Ventura, mais do que admitir isso, fez aquele erro quase de rookie, de não admitir que ele próprio ia à segunda volta. Mas ontem Cotrim de Figueiredo depois disse: "Não consigo explicar o que me passou pela cabeça, o momento foi bastante infeliz". Não conseguir explicar o que lhe passou pela cabeça, eu acho que é pior a emenda que o soneto. Sabemos que Cotrim aposta a sua campanha na honestidade de resposta, digamos assim. Quer fazer acreditar, e sempre disse isso, que responde a tudo, que responde com frontalidade a tudo, e eu acho que isso foi o ímpeto que o levou a dar aquela resposta em relação a André Ventura. Mas é um político, está a candidatar-se a um cargo em que às vezes é preciso pôr paninhos quentes.

E ter golpe de rins.

Portanto, tem que mostrar honestidade, mas também tem que mostrar alguma contenção na sua impetuosidade. E acho que ele cometeu esse erro e esta sondagem o que mostra claramente é uma divisão do eleitorado da AD e por isso Cotrim tem que ter aqui algumas cautelas se quiser verdadeiramente ir à segunda volta. Na sondagem vê-se também quem votou na AD, essa indecisão de quem votou na AD, até porque 24% de quem votou na AD nas legislativas diz que votará em Cotrim e Marcos Mendes só tem 29%. Portanto, estão aqui mesmo muito juntos para uma pessoa que é.

Eu acho que isso explica muitas das coisas. Por exemplo, ontem eu vi as reações a dizer: há muitas pessoas indecisas no eleitorado Cotrim. Se fosse ao contrário, é que eu ficaria admirado. Por quê? Porque basicamente os outros candidatos estão a consolidar votos das suas bases eleitorais. Cotrim está a crescer da sua base eleitoral, portanto, são pessoas que estão a mudar de sentido de voto. Se essas pessoas estivessem 100% convencidas já, é que eu ficaria surpreendido. Portanto, é natural que isto aconteça. E eu devo dizer que estava com muita expectativa relativamente a esta sondagem. Não seria o único, porque eu tenho falado aqui, referido várias vezes, quais são os limites do modelo das tracking polls, que é um modelo supercomprovado, supertestado, muito habitual em muitos países, mas que tem limites. Funciona mais para perceber tendências do que para dar valores absolutos. Ora, aquilo que nesta sondagem aparece como valores absolutos É uma confirmação das tendências da Tracking Poll.

Curiosamente, não existe uma grande diferença.

Só Ventura, os valores atribuídos à Ventura é que estão relativamente desalinhados.

É que estão ao contrário.

A Ventura está muito melhor agora com 24% nesta sondagem da Católica e na última do Tracking Poll aparecia com 20,5%. De resto, os valores de Seguro, de Cotrim, Gouveia e Melo e Marques Mendes estão muito alinhados.

São muito semelhantes. Há um aspeto do que estava a dizer Alexandre que eu não concordo muito. Eu ontem dei bastante paixa à Cotrim porque achei que ele cometeu um erro. Eu acho que Cotrim ter dito não sei o que me passou pela cabeça, para o eleitorado que ele está à procura é ir um bocadinho contra o habitual nos políticos, que sabem sempre tudo e nunca se enganam. E sobretudo por quem ele está a lutar, que é o eleitorado que podia votar em Marques Mendes, e que Marques Mendes tem sempre aquela forma de falar muito esquemática, muito arrumadinha, e esta alguma desarrumação de Cotrim para este eleitorado que está um bocado cansado de como as coisas estão. Há um texto hoje no Observador do André Azevedo Alves que eu acho que é interessante ler. Ele aventa 11 motivos para votar nos 11 candidatos. Evidente que ele não diz em quem vai votar, mas vai dando argumentos. Excetuando os candidatos que estão mais à esquerda e que não têm votação quase nenhuma, percebe-se que a dificuldade são os argumentos de Marques Mendes. Basicamente, o que Marques Mendes está a dizer é: "Eu estou bem com o país que temos e portanto garanto estabilidade e experiência." Quem quer mudar alguma coisa, quem acha que é preciso algum safanão, dificilmente vai votar em Marques Mendes. E desse ponto de vista, eu não creio que a forma como Cotrim está a reagir aos últimos acontecimentos esteja a provocar tantos danos como são imaginados. Esta sondagem não apanha, é preciso sublinhar, e a própria Tracking Poll de ontem não apanha os eventuais efeitos do que se passou na segunda-feira. Mas andando a circular, pelas reações que eu fui percebendo, mails que recebi, redes sociais que frequentei, há dois episódios diferentes aqui. Um episódio é o episódio da acusação da sério, e eu creio que sobre isso, mais depressa consolidou o voto em Cotrim do que o afetou, para ser franco, é o que me parece ser do que eu vi aqui, o que não é nada de extraordinário nem de surpreendente. Nós, aliás, falámos disso aqui ontem. Pode haver esse tipo de reação, achar que isto já chega, já é sujidade a mais. Numa altura destas, e ele apostou nisso ontem, identificou a origem daquela fuga de informação ou daquela denúncia. E a questão de Ventura é outra questão que aqui é interessante, porque já se percebeu qual vai ser o argumento de Cotrim daqui até ao fim da campanha. É assim: neste momento, como as coisas estão, é António José Seguro que vai ser eleito, porque se passar António José Seguro e Ventura à segunda volta, é António José Seguro que foi eleito. Portanto, o eleitorado do PSD, se não quer António José Seguro na presidência, o melhor é fazer com que eu passe, porque ou contra António José Seguro ou contra André Ventura, eu talvez consiga ganhar as eleições e portanto não fica lá ou um candidato da esquerda, mesmo que seja pouca esquerda, e também não fica lá um candidato menos apresentável, que não tem grandes hipóteses de ganhar. Eu creio que vai ser este o discurso até ao fim. Esta carta de hoje é um sinal disso e o feitiço a virar-se contra o feiticeiro, neste caso, o voto útil a virar-se contra Marques Mendes. Eu creio que depois destas sondagens e do ambiente que está criado, os últimos dias vão ser difíceis para Marques Mendes e Gouveia Melo.

Bruno, estes últimos dias vão ser difíceis para Marques Mendes?

Já estão a ser, os últimos dias, as últimas semanas estão a ser muito difíceis e neste momento, se me surpreende muito o lugar que Marques Mendes ocupa em relação ao que seria expectável, eu acho que a maior parte das pessoas está surpreendida com esta queda abrupta de Marques Mendes. Agora, o que me surpreenderia era se no domingo Marques Mendes aparecesse como um dos dois candidatos mais votados. E se nós olharmos para a última sondagem, que creio que é também da Católica de dezembro, o que vemos? Vemos André Ventura, Marques Mendes e Gouveia e Melo nos três primeiros lugares em empate técnico em dezembro, Cotrim e Seguro fora da corrida pela segunda volta, e agora saem Marques Mendes e Gouveia e Melo e sobem Seguro e Cotrim. O que aconteceu? O que aconteceu foi aquela estratégia, que em retrospectiva é uma estratégia kamikaze do almirante Gouveia e Melo, foi rebentar com a candidatura de Marques Mendes. Teve esse efeito, mas Gouveia e Melo não beneficiou nada dessa estratégia, pelo menos olhar para estas sondagens. O que não terá desagradado a muitos dos apoiantes de Gouveia e Melo, cujo principal objetivo era mesmo rebentar com a candidatura de Marques Mendes.

Aliás, deixe-me só dar aqui uma nota também da sondagem de que Gouveia e Melo reúne a maior percentagem de voto nas legislativas é precisamente socialista. Nesta sondagem, 17% do

Dos votantes em Covais e Melo são da ala socialista, que é a maior porcentagem que ele tem, mais do que a AD.

Do que a AD. E estes votos têm de ir pra algum lado.

Responde ao discurso de Covais e Melo. O Covais e Melo tem feito um discurso muito mais próximo nos últimos tempos do Partido Socialista. Até disse que fazia greve com aquele pacote laboral.

Ele já piscou o olho a vários eleitorados. O PS talvez o único.

Já piscou, mas isso também é um sinal. Está rodeado de PSDs descontentes, de uma forma frustrados, ex-PSDs imensos. Acaba por fazer uma campanha bastante à esquerda.

E por isso eles estão contentes, esses apoiantes de Covais e Melo, com este resultado, mesmo que o Covais e Melo não ganhe, nem passe à segunda volta.

Por que ele também não capitaliza? Talvez porque foi deixando crescer a ideia de que não era carne, era peixe, de alguma maneira, uma certa indefinição de posicionamento.

Sim, obviamente. Se calhar até sem o ataque a Marques Mendes daria pior ainda nas sondagens. Nós não sabemos. Agora, este resultado, a passar Ventura e Seguro, já tinha dito aqui, é péssimo pro governo, é péssimo pra Luís Montenegro. Por um lado, dá a entender que o apoio do governo não conta assim tanto, o apoio de históricos do PSD não conta assim tanto, e essa é a única boa notícia pra Luís Montenegro, primeiro-ministro. É que provavelmente as vitórias nas legislativas se deveram muito ao faro político de Luís Montenegro, porque se olharmos pras eleições nacionais, se Marques Mendes ficar em quinto, são duas derrotas dos candidatos do PSD, no caso Sebastião Bugalho, nas europeias, e agora Marques Mendes, estamos a falar de dois candidatos totalmente diferentes. E isto é uma mensagem para o PSD, como é uma mensagem para o PSD o crescimento de Cotrim. Mas o meu destaque hoje é pra André Ventura, que mais uma vez revela ser, destes que se candidataram, o político de longe com mais faro e instinto. André Ventura percebeu rapidamente que não tinha nada a ganhar em se engalfinhar com os outros candidatos, que os outros iam estar a disputar eleitorado e que a única coisa que ele tinha de fazer era deixá-los e concentrar-se no seu eleitorado. Por isso é que ele ontem aparece a dizer: "Pode-se fazer uma campanha pela positiva, sem picardias". Isso é instinto político. Isso não resulta de nenhuma análise de think tanks ou de um grupo de sábios que se juntou pra determinar a orientação da campanha. Isto é o instinto político de André Ventura e quase com toda a certeza vai estar na segunda volta, o que é uma extraordinária vitória para o candidato apoiado pelo Chega. Paulo, o que é que assinalas também mais desta sondagem?

Além de acompanhar muito daquilo que já foi dito, eu olho aqui para o estraçalhar daquilo que são os eleitorados naturais, se quisermos, da AD e do PS, muito mais a AD. E eu acho que as direções partidárias dos dois grandes partidos que são o pilar da democracia, têm que pensar na vida, de alguma maneira, não pra essa eleição que já é tarde, mas daqui pra frente. A questão da AD, então, é que das pessoas que votaram na AD, 29% votam em Marques Mendes, 24% em Cotrim, 11% em Covais e Melo, 10% em Seguro. Não existe, se quisermos, nesta eleição presidencial, eleitorado da AD. Alguma coisa que possa ser chamado disso. E portanto, a indicação das direções partidárias vale pouco. E eu acho isso uma coisa boa, porque as direções partidárias não são donas dos votos. E eu acho que é um sinal positivo que as pessoas, de eleição pra eleição, façam as suas escolhas.

Deixa-me acrescentar uma nota, Paulo. Isto aconteceu ao Partido Socialista nas últimas eleições anteriores presidenciais, que também viu seu eleitorado partir-se entre vários candidatos, desde Mário Soares e Manuel Alegre, até Ana Gomes, por aí adiante. E as consequências para o Partido Socialista foram passar de um partido dominante pra um partido que está em terceiro lugar. Portanto, o risco para o PSD é idêntico.

É a mesma coisa.

Achar que isto não interessa, porque o que interessa são só as legislativas, como de alguma forma António Costa pensou durante o seu longo mandato à frente do Partido Socialista, depois também tem um custo.

Porque isto reflete, de facto, a liberdade que as pessoas sentem para mudar de voto de acordo com cada proposta pra cada eleição. Não há outras leituras. Curiosamente, o Seguro segura muito melhor o eleitorado PS com 51% do que era suposto pra um partido que hesitou no apoio, como sabemos, e em que uma parte do partido, pelo menos numa fase inicial, não gostava do seu candidato, ainda assim Seguro faz melhor no eleitorado do PS.

A vantagem de estar sozinho, não é?

Sem dúvida. Isto é, a concorrência à sua esquerda não existe ou é muito fraca. Sim, mesmo assim Covais e Melo vai buscar 17% do eleitorado do PS. E depois, aquilo que o Bruno dizia há pouco, o profissionalismo, se quisermos, ou a eficácia de André Ventura está aqui também, é o melhor neste momento a fixar o seu eleitorado. O eleitorado chega e André Ventura estão ali fixos. A grande questão pra o futuro é saber se já bateram de alguma maneira no teto, isto é, uma proposta muito firme, nós sabemos, é aquilo, tem uma taxa de rejeição, é um bocadinho aquele ou se ama, ou se odeia, de alguma maneira. Não há meio-termo.

A taxa de rejeição é relevante.

Exatamente. É uma questão de saber se os adoradores, se quem está disponível praquela proposta, praquele tom, praquela brutalidade, digo eu, de fazer política e por aí fora, se já atingiu o limite, neste caso.

Isso também vai depender do estado do país e também dos adversários que lhe surgirem ao caminho.

Absolutamente. E depois há aqui uma coisa que está nos bastidores disso tudo, que é a forma como se comunica política. Ainda será cedo para fazer estudos aprofundados sobre isso, mas as redes sociais nos últimos 10 anos, por exemplo, e a utilização crescente das redes sociais vieram mudar também a geografia partidária e a prova disso, de alguma maneira, é que se nós fizermos o corte destas mudanças em termos etários, as mudanças são muito mais evidentes nas camadas mais novas de eleitores.

No Contracorrente de ontem, esteve alguém que estuda isso e que deu os seguintes números: no Instagram, que é muito importante, sobretudo pro eleitorado jovem 700 mil seguidores do Ventura, mesmo que consideremos que alguns destes são bots, estamos a falar sempre acima de meio milhão, mais de 200 mil do Cotrim Figueiredo e tanto o Almirante como o Marques Mendes não chegam a 70 mil.

Pois, isso é uma diferença.

Até ficam por baixo.

O Jorge Fernandes hoje num artigo no Observador diz que o Marques Mendes é um candidato dos anos 80 a fazer uma campanha dos anos 80.

Pois, é um pouco isso.

Rigorosamente.

É um pouco isso.

Vamos a notas. José Manuel, queres dar nota a quem?

Eu vou dar nota a Marques Mendes e a GovML que ficam de fora, aparentemente da segunda volta, estão praticamente sem possibilidades disso. Isto cria um efeito junto das campanhas e também começa a criar junto do eleitorado, porque agora já são muitos dados, não é só os fanáticos todos os dias cheguem a tracking poll e portanto vou lhes dar a nota de muito difícil de chegarem a de recuperação. Aquela nota quando a gente recebe: "Como é que num próximo teste consigo chegar à positiva?" Portanto, vou lhes dar a ambos um seis.

Paulo.

Eu dou pela positiva um 13 a António José Seguro, uma espécie de patinho feio para uma parte do PS que está sem impor-se e o partido vai ter que ir atrás dele.

Bruno, queres dar nota a André Ventura? André Ventura dou um 16 ao político nato mais eficaz de todos estes que estão na corrida e que mais uma vez está a provar que tem um instinto que supera largamente o dos outros.

Alexandra, terminamos contigo como começámos. Tens nota?

Eu não acompanho os números. Eu vou dar seis a Marcos Mendes e por extensão à AD, em particular a Luís Montenegro, porque tem de facto um problema no dia seguinte. Seis porque é a queda de Marcos Mendes, mas também gostava de dar um três a António José Seguro, até porque já está a pedir não apenas passar à segunda volta, mas passar em primeiro lugar à segunda volta. De facto, o momentum passou de Cotrim para Seguro.

Está quase a pedir uma vitória à primeira volta.

Acho que não consegue ainda nestes poucos dias que faltam, mas cada dia.

Ficam estas notas também à boleia destas sondagens que têm surgido. Este "Isto é História" fica por aqui, mas está de regresso mais logo na tarde política.

Às 18h10, numa versão alargada moderada pelo Ricardo Conceição. Esta quarta-feira as notas vão ser dadas pela Judite França, pela Helena Garrido e pelo Gonçalo Duroteia Sepada.