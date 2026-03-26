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Em dia de contas mais folgadas do que o previsto, o excedente orçamental de 0,7% no ano passado, há uma nuvem que continua a ensombrar o primeiro-ministro e é a Spin off Viva. Também a marcar esta quinta-feira, André Ventura, que quis marcar a agenda num dia de boas notícias para o governo, detalhou há um par de horas o acordo que garante que o Chega alcançou com o PSD para os lugares nos vários órgãos externos da Assembleia da República, detalhou os nomes que vão ser indicados pelo Chega e que terão sido aceitos pelos social-democratas. São temas para esta edição de "E o Vencedor é" na Rádio Observador, sempre com a nossa Judite França, também com o António Costa e com o Nuno Gonçalo Poças. Boa tarde, bem-vindos.

Boa tarde.

Vamos a isto. Vamos começar pela notícia mais recente pelo Tribunal Constitucional. Nuno, não sei se queres abrir as hostilidades. O Chega consegue marcar passo neste dossiê. O PSD continua sem confirmar nem desmentir. E a iniciativa liberal, já agora, diz que não há acordo nenhum.

Está um bocadinho cansado.

Está com imensa vontade.

Já viste este filme antes, não já?

Sim, eu estava a pensar nisso e agora depois de toda essa descrição, de facto, acho que vai ao encontro da minha expectativa. Eu estou a ficar um bocado farto deste teatrinho. E acho que no meio disto tudo, e custa-me particularmente ter que chegar ao ponto de dizer isto, mas quase que parece que de repente é o André Ventura que é o adulto na sala. O que é dizer bastante. Faz-me um bocado de confusão, primeiro que seja anunciado um acordo sem que todas as partes alegadamente envolvidas no acordo assumam que houve, de facto, um acordo. Por outro lado, também não percebo que tenha havido um acordo que não tenha incluído, de alguma maneira, a iniciativa liberal, de forma a acautelar que passa. E, portanto, no limite, pode não ficar a marcar passo, mas pode ser talvez pior eamento que o soneto. Mesmo em relação ao leque de nomes que foram anunciados hoje, parece-me bastante razoável daquilo que foi conhecido e daquilo que se conhece dos currículos das pessoas e dos cargos que desempenharam, etc. Estamos a falar de juízes de carreira com muitas provas dadas. O professor Fernando Silva, por exemplo, além de ser professor universitário, é juiz desembargador, alguém que esteve apto para estar na Comissão Nacional de Eleições, por carga d'água é que não poderá estar apto a estar no Tribunal Constitucional.

O Vitalino Canas há pouco dizia-nos isso, que os nomes pareciam todos nomes razoáveis.

Que podiam ter sido indicados por outro partido qualquer. Até pelo PS. Um deles foi nomeado, já não me lembro agora.

Hélder Pombo.

Exatamente.

Juiz de Direito no Tribunal Tributário de Lisboa, foi nomeado inspetor da Inspeção-Geral da Administração Interna em 2021 por Eduardo Cabrita e deixou o cargo em 2024 quando o ministro era José Luís Carneiro.

Exatamente. Até me parece isso uma escolha bastante inteligente. Agora com que lata é que o PS vai dizer que o senhor não tem capacidade de ser lá pouco. Se o problema, de facto, é quem nomeia e não quem é nomeado, então estamos mal nisto. Se toda a gente à volta disto não começa a perceber que se têm de comportar como adultos, de facto, o André Ventura corre o risco de acabar tudo isto e passar ele por ser o adulto na sala e por ser, ao mesmo tempo, o tipo que está a ser bloqueado por todos os outros, sem que ninguém perceba por quê. Porque, de facto, a coisa parece-me mais ou menos sensata, até mais do que eu estava à espera.

O problema está na questão do Tribunal Constitucional e no 2-1, não é?

Mas é no 2-1, mas o PS não perde representatividade.

Não perde. Não perde, mas queria ter mais.

Pois.

Mas não se pode ter tudo.

Isto é que é uma unha.

Vez do homem das contas, António.

Pois, confesso que estava aqui a olhar para outro tema e não consigo desenvolver grande coisa sobre.

Mas o PS tem feito birra, como diz André Ventura.

Ou melhor, tem tentado sobreviver a uma mudança política. Eu creio que está naquelas situações em que está encurralado e tenta sair disto sem perder muito, sabendo que entra neste jogo a perder, porque a realidade política mudou.

Isso no universo das crenças é o que se chama uma birra.

Está a lutar pela sua vida e fazendo birra ou não.

Está a contrariar, não a sobreviver, mas a contrariar.

Sim, eu digo a sobreviver mesmo, a sobreviver do ponto de vista da sobrevivência, não é sobreviver porque está em causa a morte do partido, mas a sobreviver politicamente, da sua relevância política. E sabe que tem um problema prático da realidade, que é a mudança de contexto. André Ventura, de facto, decide bem. No meio disto, entre os silêncios do PSD e as críticas do PS, até parece a pessoa sensata, porque pôs em cima da mesa os números todos. Creio que não pôs o próprio para o Conselho de Estado, mas eu diria que fica mais ou menos claro, como também fica mais ou menos claro que Vitalino Canas é o nome indicado do PS para a Provedoria de Justiça, pela reação que o próprio teve aqui a falar convosco. Agora, a verdade é que vemos um Vitalino Canas um bocadinho embaraçado perante a pergunta, quase que diz: "Perguntem lá ao PS, o PS que diga alguma coisa, porque eu não posso dizer nada." E vemos o Chega a chegar-se à frente sucessivamente. Primeiro, é bom recordar, avançou com o nome do juiz desembargador indicado. Hoje avança com todos os nomes para todos os órgãos e também fica claramente implícito para o Conselho de Estado É o próprio André Ventura, o que também ninguém se surpreenderá com isso.

É repetido, aliás.

Sim, exato. E sobra um PSD e um PS. O PSD parece que tem vergonha do acordo, porque também não assume, e um PS que tenta esbracejar para tentar não sair daqui a perder. Há aqui uma discussão que, confesso que mesmo pessoas como eu, apesar de tudo, que acompanham isto com interesse.

Estás a ficar entediado comigo.

Não, não é isso. Às vezes parece que passa a ideia que de repente o PS não tem ninguém no Tribunal Constitucional.

Exato.

Não é verdade. Tinha cinco, passa a ter quatro. E depois ouço alguns críticos próximos, comentadores e até jornalistas próximos do PS, ou pelo menos com uma visão próxima do PS, que dizem: "Não, mas o problema não é agora, é que haverá mais substituições e, portanto, havendo esta, também é claro que haverá outras". Estão a fazer uma espécie de, eu não quero dizer birra, porque eu acho que os partidos lutam pela sua afirmação e pela sua relevância, mas está a fazer uma espécie de acautelar danos por antecipação, que é: nós temos quatro, mas às tantas, isto como está, ainda ficamos com um ou dois. E portanto, temos que começar já a antecipar que este acordo vai garantir que às tantas o próximo presidente do Tribunal Constitucional, que está anunciado que vai sair antes do tempo, ainda acaba nas mãos do Chega. Ora, isso também é um argumento que não faz sentido nenhum. Estamos a eleger nesta fase três, sendo que há sete e haverá outras substituições normais que decorrem desse equilíbrio. Acho que, sobretudo para a instituição Tribunal Constitucional, isto não é nada bom.

E estes anúncios de André Ventura a conta-gotas também têm aqui uma leitura, Judite.

O André Ventura, ainda há pouco falávamos disso em off, sabe marcar a atualidade como ninguém. De repente, falávamos todos de excedente e deixamos de falar de excedente, ou passou para segundo plano para falarmos de Tribunal Constitucional e da lista de nomes de André Ventura. Enquanto isso, o PSD arrasta os pés e não diz rigorosamente nada e o PS também não quer falar sobre o tema. Aliás, tem sido muito difícil falar sobre o tema nos espaços de entrevista que nós temos, porque ninguém quer abrir a boca sobre isso.

Não vêm, não aparecem, não estão disponíveis.

Não há ninguém disponível, é verdade. Porque, de facto, não querem falar sobre isto. E eu continuo a achar que isto é o problema dos três corpos. Agora há um terceiro corpo e o PS tem que saber lidar com isso por muito que não queira.

Eu não sei se o PS quererá falar antes da visita de José Luís Carneiro à Venezuela. Será isso? Será que estão mais disponíveis para isso? Não sei.

É o PS que tem congresso já amanhã também. Mas vamos falar nós aqui do excedente, que é uma notícia que marca de facto também este dia. António, és tu que queres trazer este tema aqui.

Sim, obviamente que é importante. Vamos lá ver, não é um dia histórico. Também é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. A facilidade com que se diz dia histórico nos tempos que correm na política portuguesa é, de facto, grande. Não é um dia histórico. Acho que vale a pena contextualizar o passado. Ainda há menos de um ano, o Banco de Portugal, ainda com Mário Centeno, é bom recordá-lo, e o nosso jornalismo também serve para isso, somos uma espécie de historiadores do presente ou do passado muito recente. Portanto, este é um passado muito recente. Em dezembro de 2024 para 2025 e em junho de 2025, Mário Centeno, o governador, o Banco de Portugal, a instituição e Mário Centeno apontava, já com a informação disponível em junho, o que não deixa de ser relevante, que Portugal iria ter um déficit em 2025. Ora, ponto de ordem, não só não tivemos um déficit, ainda bem, como tivemos um excedente, ainda bem, e tivemos um excedente superior ao que era previsto. E 07 não é um excedente irrelevante.

Mais de 2 mil milhões de euros.

2 mil milhões de euros que, e esse é um ponto importante, mesmo com a economia a abrandar ligeiramente, obviamente também é bom dizer, a dívida pública desceu abaixo dos 90%, o que é positivo, sobretudo num contexto em que a economia não cresceu assim tanto como gostaríamos. E a verdade é que a economia tarda em chegar. Numa economia, esta medida que nós jornalisticamente e editorialmente vamos discutindo, se cresceu 1,5, 2, 2,1, 2,3, crescer 2 ou 2,1 ou 1,9 é exatamente a mesma coisa. O que é realmente, e se fala pouco, porque o conceito é mais difícil de explicar, é o que é a economia, o PIB potencial, a economia potencial. Quanto é que nós, utilizando todos os recursos, capital, trabalho, quanto é que podemos crescer? E o que nós podemos crescer hoje é miserável. Andamos em 1,5. Em situação normal, usando todos esses recursos, crescemos 1,5 e as perspectivas para 2030 atiram-nos para, se não fizéssemos nada, espero que alguém faça, algum governo, este ou outro qualquer, para 0,4% de crescimento. A economia, do ponto de vista estrutural, continua muito pobre. O potencial de crescimento da economia é limitado. Portanto, é bom dizer que face às previsões de crescimento que o governo em campanha nos dizia que ia ter, que era claramente acima de 3%, estamos longe disso. E o governo também não pode omitir isso, nem o ministro das Finanças, nem o ministro da Economia.

E o Ministro já admite um pequeno déficit este ano.

Isso é outra coisa. É muito importante este saldo orçamental, é muito positivo.

É um bom ponto de partida para quem tem a incerteza que aí vem.

As receitas de IVA e de Segurança Social, nomeadamente contribuições, cresceram acima de 10%, o que é bom. E é, obviamente, porque já era se fosse 03, é melhor sendo 07, por quê? Porque traz um lastro, digamos, um efeito de derrapagem para o ano seguinte, de contas de saldo positivo que nos permita amortecer melhor ou permite que o Estado e que o governo tenham melhores condições para responder à crise que temos este ano. É uma evidência, para mim já era, confesso, disse aqui mais do que uma vez, que mesmo com o fenómeno do centro, com o comboio de pressões, já seria difícil manter as contas públicas equilibradas. Dependeria também, obviamente, da ambição e da capacidade de execução. Obviamente, com este contexto, o que é evidente é que o governo e o Ministro das Finanças, para mim fica claro, porque tem um contexto que o próprio não disse, mas que quem acompanha estas áreas também percebe, Portugal tem uma margem até ao déficit de 0,5%, até um déficit de 0,5, que lhe permite evitar qualquer discussão sobre entrar em procedimento de déficit excessivo à luz das regras europeias. O Ministro das Finanças, ou para mim também, mas o Ministro das Finanças, porque obviamente é especialista e lida com estas matérias, terá na cabeça que tem uma margem entre o 0,7 com que começou o ano e as exigências que se colocam todos os dias e todas as semanas agora, até um déficit de 0,5 para gerir. Parece muito dinheiro, mas são os 2 mil milhões, mais alguma coisa como 1300 milhões de espaço. Agora, se a economia abranda muito, também é verdade que vamos ter mais despesas com subsídio de desemprego, menos receita. Isto come-se num instante. A ideia que também é no mínimo demagógica. Eu vi aqui António Mendonça Mendes, que eu aliás prezo e que foi um excelente secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, dizer que o governo não deve festejar. Estamos na dimensão política, mas o que deve é fazer como o governo espanhol. Ora, eu espero mesmo que o governo não faça nada do que fez o governo espanhol e tenho a convicção, não vou dizer a certeza, mas a convicção, que Mendonça Mendes nas Finanças, como esteve, e Fernando Medina, que foi o último ministro das Finanças, não fariam o mesmo que está a fazer o governo espanhol, que é exatamente o que ainda hoje a presidente do BCE disse para os governos não fazerem, que é: os governos devem tomar medidas temporárias, direcionadas, tão rápidas quanto possível, às famílias e às empresas que mais precisam, e não medidas transversais que colocam problema. Quando um governo gasta muito, num contexto de inflação, está a pressionar também ele próprio mais inflação. E a presidente do BCE o que veio dizer hoje numa entrevista ao Economist é: "Meus amigos, nós não queremos subir os juros, mas se os governos ajudam à festa, pondo muito dinheiro em cima disto, porque é muito popular, em vez de dirigirem apoios mesmo a quem precisa, estão a obrigar-nos a, mais cedo que tarde, aumentar os juros, o que ainda vai piorar a situação, porque o governo dá por um lado e vem o BCE, aumenta os juros, o Euribor sobe, o crédito à habitação sobe."

Tira por outro.

E tira por outro. Ora, eu creio que este 0,7 é uma boa notícia porque dá um pouquinho mais de margem e permite gerir aqui a resposta à semana. Já se sabe, por exemplo, que na próxima semana os combustíveis vão descer.

Vão subir pouco.

Pouco. Veremos também o que é que vai acontecer amanhã, sexta-feira. A verdade é que vai ser preciso guardar margem para a eventualidade de isto piorar, porque pode piorar. E nesse contexto, não gastar já os trocos todos, eu diria que é muito positivo e é muito sensato da parte do governo, sendo que obviamente precisa garantir que as medidas às famílias mais necessitadas e que precisam mais de apoio, cheguem mesmo e cheguem em tempo útil. Isso é absolutamente fundamental.

Querem dar já algumas notas sobre o Tribunal Constitucional e sobre o excedente? Não?

Não temos tempo agora para isso.

É para desenvolver. Vamos deixar para a segunda parte de "E o Vencedor É". Também vamos falar da Spin off Viva e da violência de extrema-esquerda. É uma nota que o Nuno Gonçalo Poças quer dar aqui. E agora, vencedores e vencidos. É a segunda parte de "E o Vencedor É", com a Judite França, o Nuno Gonçalo Poças e o António Costa. Pode também ver-nos em vídeo no YouTube, para além de nos poder escutar em FM. Estávamos na primeira parte deste "E o Vencedor É" a falar do excedente orçamental de 0,7%, 2 mil milhões de euros. Faltou-nos, além da análise técnica aqui do António Costa, Judite França, querias olhar aqui também para a parte política. O governo tem aqui um trunfo e tendo em conta até que daqui a uns tempos vai ter de negociar o orçamento do Estado.

Eu acho que pode ter um trunfo, sendo que é evidente que nós temos uma nota muito importante para o facto do investimento ter ficado aquém daquilo que foi projetado. Nós já vimos isto acontecer, aqui o relatório do INE não nos dá o valor das cativações, mas dá-nos o valor do investimento projetado e ele, de facto, é menor. O investimento público efetivo é menor do que aquele que foi projetado. E portanto, falta saber por que o investimento não foi executado.

Não te esqueças que o ano de 2025, como o de 2026, são anos atípicos por causa do PRR.

Sim, é verdade.

Muito investimento público-

Que é transferido para ali.

Via PRR, que pesa na despesa pública, é bom dizê-lo. Isto obviamente não desculpa o que é o desinvestimento público dos últimos 10 anos e fez seguramente com cativações e não investimento público que se conseguiram os sucessivos saldos. Mas de facto, os anos 2025 e particularmente 2026, vão ser particularmente carregados com PRR, sob pena de ter que devolver o dinheiro.

Claro.

Desse ponto de vista, é atípico. Última nota, desculpa, Judite. Eu creio que é bom dizer, e o ministro das Finanças hoje não o disse, e eu acho que se calhar o Governo deveria dizê-lo: vejo absolutamente impossível novos bónus aos pensionistas este ano. Não acho possível que seja gerível voltar a pôr um bónus como foi posto nos últimos dois anos. Custou, salvo erro, € 300 milhões, mais coisa, menos coisa, num ano em que se vai apresentar um déficit que está sob pressão. Admito que o ministro só o dirá quando perceber mesmo que é impossível, lá para setembro. Mas com o que se sabe hoje, diria que é muito difícil.

Deixa-me só fazer uma nota em relação à questão do orçamento que estavas a puxar, porque é verdade que Miranda Sarmento fez um apelo positivo à votação do Orçamento de Estado, como aliás seria de esperar, dizendo logo, e esta parte é importante, que não haverá cavaleiros orçamentais. Como quem diz: vamos fazer outra vez um documento técnico para que não haja o menor atrito com os partidos e, portanto, é um documento como este, aliás, já foi também um documento técnico. Acho que José Luís Carneiro não tem nada a ganhar neste momento por chumbar este Orçamento de Estado, mesmo que António José Seguro tenha, como também me disseste há pouco a falar sobre este tema, desobrigado os partidos a aprovar, a ser responsáveis pelo orçamento, porque não dissolve o Parlamento.

Quer acabar com o frenesim eleitoral, foi o que disse na tomada de posse.

Dito isto, qual seria a vantagem de José Luís Carneiro em chumbar o orçamento? Neste momento, nenhuma. Tecnicamente, acho que nenhuma.

Vamos passar agora para a Spinum Viva. É o tema que queres trazer aqui e já querias trazer, António, ainda antes de Luís Montenegro se ter antecipado à Entidade para a Transparência, divulgou a tal lista de clientes.

Sim. O ponto positivo é que ela está divulgada. Agora é preciso analisá-la, que ainda por cima foi mesmo divulgada antes de entrarmos aqui em estúdio. Portanto, isto precisa deste disclaimer, porque estamos a fazer um comentário em cima do acontecimento. E, na verdade, como bem sublinhavas, sugeri trazer este tema antes da divulgação desta lista. Não compro a ideia de que o primeiro-ministro quer agora ser muito disponível e acabar com burocracias, porque se quisesse acabar com burocracias, não tinha pedido à Entidade da Transparência para não divulgar, não tinha feito recurso para o Tribunal Constitucional, e não estávamos aqui há quase dois anos a discutir, afinal, o que é a lista. Porque se é tão simples assim, não se percebe muito bem o que foi este tempo todo. É uma pergunta que parece tão simples, tão básica, mas afinal é isto, não havia problema nenhum e agora quer acabar com burocracias. O primeiro-ministro não está a ser muito transparente, está a responder como tem de responder, é uma obrigação que decorre da sua função, titular de um cargo político, que é divulgar a lista de interesses que tem. Era o que mais faltava que não divulgasse. Olhando para a lista, e numa comparação rápida, a lista não traz, de facto, nomes novos. O que ainda aumenta a perplexidade sobre esta discussão. Parece uma discussão um bocadinho estranha. Requer que se faça, seguramente nas próximas horas, nos próximos dias, uma análise detalhada destas empresas e legitimamente se pergunte, o primeiro-ministro não gostará, mas são mesmo só estas as empresas?

São 13 empresas.

Mas são mesmo estas? São só estas? Não há mais empresas? O primeiro-ministro ainda agora garantia que não. São estas, não há novidade. Ora, se não há novidade...

Por que não revelou antes?

Por que não revelou antes?

É incompreensível.

É absolutamente incompreensível. Andamos literalmente há dois anos, desde as primeiras eleições, quando tudo começou com a casa. Vamos lá esperar que isto seja, neste tema, um ponto final, que a lista está divulgada. Vamos todos os portugueses poder escrutinar o que está na análise e vamos esperar que os outros processos, o outro medemente, que está aberto, veremos sobre a casa de Espinho, o que dará. Veremos. Enfim, dou um 11 ao primeiro-ministro, bem, eu não dei notas há bocado, também queria dar, mas dou um 11 ao primeiro-ministro por este voluntarismo forçado.

Já vais às outras notas, mas Nuno, estavas aí quase que a revirar os olhos.

Espero que tenha percebido.

Não, mas não era isso.

Não era porque estava a dizer.

Não era por mim.

Deu para perceber.

Não era por causa do António, era por causa do Luís.

De facto, isto é tudo tão-

É o Luís que quer trabalhar, não trabalhou bem neste caso da divulgação da lista de clientes.

Deixem o Luís se revelar. De facto é isto, é impressionante como nós estamos há dois anos nesta cantilena. Parece que é tudo tão mastigado, tudo o que mete este PSD, Luís Montenegro, parece que é pastilha elástica, daquelas que já perdeu o sabor e as pessoas continuam ali a doer o maxilar. É o que o António estava a dizer, a lista já saiu há não sei quanto tempo. Se não havia novidade, então por que os recursos e agora não digo, agora não sei o quê, parece a lista não está cá. Está! Tudo isto é um absurdo e é o próprio Luís Montenegro, desde o início desta conversa toda, parece que é quase de propósito, que vai alimentando o tabu. Eu lembro como é que isto tudo começou, que era uma coisa que afinal servia lá por causa de duas oliveiras, ou que era por causa dos terrenos. E depois, de repente, afinal já fazia consultoria, não sei o quê. Depois não se podia dizer a lista, depois afinal a lista sabia-se, mas afinal não se pode saber na mesma. E afinal, ao fim de dois anos, não, está aqui a lista. Então é o quê? Era a mesma de há dois anos, só que eu na altura não quis dizer. É inacreditável isto, é de uma criancice.

Não há boa explicação, de facto.

Não há! Lá está, é como as crianças.

Judite, queres acrescentar alguma coisa sobre a Spin off Viva? Está tudo dito?

Há bocado o Nuno falava de birras, se calhar aqui é que se aplicava melhor.

Sim, se calhar também foi uma birra.

Se calhar foi uma birra.

Agora foi um amuí.

Vamos ainda a mais um tema, ficou para o fim, Nuno, violência de extrema-esquerda, isto é ainda a propósito da Marcha pela Vida?

Sim. Não é tanto com o ataque em si. Relativamente à violência política, eu tenho um critério que acho que deve ser o critério mais ou menos universal, que é o facto de não fazer grande distinção entre violência política praticada à esquerda ou à direita. Acho que violência política, terrorismo, violência armada, etc, não são toleráveis nem em ditadura, quanto mais em democracia. Sobre isso não tenho grandes dúvidas, mas em termos de reações, até porque é um tema que me é particularmente caro, eu peguei aqui numa ideia, que na verdade roubei a ideia a um tweet do Diogo Noivo, que de facto ajuda a percebermos a comparação daquilo que nós estamos aqui a tratar. A primeira talvez seja, por exemplo, a reação do Rui Tavares, que relativamente a este caso, já vai dizer que não podemos extrapolar e que não há grandes organizações, e foi um caso muito pontual e que não podem ser politicamente colados a movimentos, ou partidos, ou ideologias, ou seja lá o que for. Mas eu lembro que há um ano, quando militantes ou simpatizantes de extrema-direita agrediram atores no Teatro da Barraca, o Rui Tavares veio a público comparar aquilo às FP25.

Manifestações.

Exatamente. Mas isto de facto ajuda a perceber como é que nós temos andado a lidar com isto. Eu vou até recorrer à Wikipédia. É um rapaz chamado João Rial Carreira, tinha 18 anos, português, com síndrome de Asperger. É oriundo de uma família humilde de Lapa Furada, entre a Batalha e o Santuário de Fátima. Vivia com os pais e uma irmã mais velha até entrar na universidade. Quando foi detido, porque foi detido, andava em Engenharia Informática na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, entrou lá com uma média de 19 valores. Morava sozinho num quarto alugado no apartamento dos Olivais. Era vítima de bullying, tanto na aldeia natal como por parte de colegas universitários. Não tinha antecedentes criminais, era um rapaz reservado, bom aluno, com algumas dificuldades de relacionamento com outras pessoas. Conhecia vários ataques terroristas de todos de trás para a frente, e várias vezes que tinha o sonho de matar uma pessoa para saber a sensação. Era fã de mangá e foi aquele jovem que planeou o ataque terrorista na Faculdade de Ciências. E sobre o jovem, que já não é assim tão jovem, o cavalheiro que atirou um cocktail Molotov para cima de um grupo de pessoas onde se incluíam crianças, nós sabemos que ele tinha 39 anos e que não tinha antecedentes criminais. Acho que há aqui uma dose de interesse que é um bocadinho particular, que esta informação sobre aquele rapaz da Faculdade de Ciências, nós soubemos que num dia ou dois, de repente, toda a gente já tinha vasculhado a vida do homem. E de repente há um tipo que, e ainda por cima, saiu em liberdade com uma obrigação de apresentações periódicas e com o conselho de não se aproximar do Parlamento. E não sabemos rigorosamente nada sobre ele, não sabemos quem é. Aparentemente constituirá, presumo eu, um perigo para a comunidade. Vamos assumir que não é a coisa mais normal do mundo uma pessoa sair de casa e atirar cocktails Molotov para cima de outros.

Fazer cocktail Molotov, primeiro.

Fazer cocktails Molotov, pôr lá o paninho dentro de uma garrafa de bagaço e atiçá-la com gasolina e atirar aquilo para cima de pessoas, incluindo crianças. E tudo isto, de facto, é uma coisa um bocado cansativa, sobretudo porque é muito antiga. Os últimos relatórios da Europol, um bocadinho contra aquilo que nós nos vamos habituando. Eu acho que o último relatório, 2025 relativamente a 2024, que o relatório TESAT, salvo erro, que é no fundo o que faz a análise dos movimentos terroristas na Europa, a violência política praticada na Europa. E salvo erro, são cerca de 28 atentados fundados em razões de jihadismo islâmico, 21 de terrorismo de extrema-esquerda, e depois sete relacionados com separatismo e um relacionado com a extrema-direita. Eu não acho, não desculpo rigorosamente nada, eu acho que a extrema-direita pode, e em muitos casos é, um perigo para a democracia em termos institucionais, se quisermos. Mas esta hipótese, e é isso que temos visto pela Europa toda, até agora recentemente em Berlim, relativamente àqueles cortes de energia que deixaram milhares de pessoas sem acesso a energia numa altura de frio bastante acentuado, que nos vão deixando um bocadinho a ideia que talvez a esquerda, que tenha perdido a capacidade para falar para as pessoas nos últimos 20 ou 30 anos e que está em crescente erosão eleitoral pela Europa toda, que talvez esteja a regressar um bocadinho àquilo que viveu já nos anos 70 e nos anos 80, e que nós não estejamos a ter coletivamente a capacidade de olhar para isto com os olhos que devemos ter e voltemos a usar as mesmas lentes dos anos 70 ou 80, que é no fundo dizer: "Mas os motivos até eram bons."

Nota?

Para as reações? Baixinha, um quatro ou um cinco.

E faltavam ainda mais notas neste "O Vencedor É".

Eu quero dar um 16 a Joacine Miranda Sarmento, sendo que este ano vai estar sob muito maior pressão, desde logo à mesa de Conselho de Ministros, que também é um ponto importante, que é a pressão que vai sofrer de todos os seus colegas.

Dos seus camaradas.

Exato, para abrir os cordões à bolsa. Mas não resisto a dar um sete a Mário Centeno, o Ronaldo das finanças, falhou daqueles penáltis que em junho atirar a bola mesmo fora.

Falhou a previsão.

Eu vou alinhar aqui pelo 16 à Miranda Sarmento, porque acho que de facto tem feito um bom trabalho naquilo que lhe compete especificamente, que é fechar os cordões à bolsa.

Com isto, temos uma média positiva neste "O Vencedor É" com a Judite França, o António Costa, o Nuno Gonçalo Poças, até amanhã. E amanhã há também mais uma edição de "O Vencedor É" logo pelas 08h30 da manhã, nas manhãs 360 e depois, claro, voltam aqui a haver notas na tarde política depois das 18h00. É sempre assim?