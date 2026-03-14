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Está no ar uma nova edição de "You Vence ou Tórre" na Rádio Observador, hoje nas manhãs 360 de fim de semana, com a análise da Mafalda Pratas, cientista política e também colunista do Observador, e ainda o Vítor Matos, jornalista do jornal Expresso. A moderação é contigo, Miguel Viera.

Vamos começar com o novo presidente da República, que iniciou esta semana o mandato de cinco anos no Palácio de Belém, é o tema escolhido pelo Vítor Matos. Vítor, bom dia. O PR começa como jogador de campo, o ataque preventivo de seguro ao orçamento, é o tema por ti escolhido. Diz o presidente da República que o chumbo de um orçamento não deve conduzir obrigatoriamente a eleições antecipadas. Por que representa, Vítor, esta declaração um ataque preventivo?

Olá, bom dia. É um ataque preventivo porque é o presidente a pré-posicionar-se já para o que pode acontecer neste e nos próximos orçamentos e a marcar uma vincada diferença em relação ao presidente anterior, que dissolveu a assembleia na sequência da não aprovação do orçamento de 2022. E por que eu acho que isto é um ataque preventivo e que faz com que o presidente seja um jogador de campo? Isto não é só arbitragem, isto é o presidente da República a marcar, a pôr o discurso na pedra, falando disto na cerimônia oficial. Não é a mesma coisa que falar em campanha. É um compromisso ainda mais forte. Eu acho que é importante nós voltarmos atrás à segunda-feira, fazer aqui um balanço um pouco mais aprofundado desta parte do discurso, porque o discurso foi longo e acho que até foi um bom discurso, abrangente. Mas isto é importante por quê? Porque isto, por um lado, faz já uma coisa: baixa muitíssimo o grau de chantagem que o governo pode fazer sobre as oposições, que os governos fazem sempre, este governo em particular, quanto ao orçamento de Estado. Para ir lá muito atrás, lembro-me de uma frase do engenheiro Guterres que era: "Entre a espada e a parede, eu escolho a espada." E tem sido mais ou menos esta a posição dos governos quando se toca aos orçamentos, sendo que em 50 anos só chumbou um. E depois, por outro lado, isto faz também com que as oposições possam saber que à partida não vale a pena forçar tanta nota porque o governo não está tão entalado entre a espada e a parede como costumam estar. Qual é o lado reverso da medalha disto, que eu diria que é de certa forma perverso e que é verdadeiramente o presidente a fazer parte do jogo? É que António José Seguro quer acabar com o frenesim eleitoral, mas dependendo da circunstância em que o governo estiver e da leitura política que fizer do momento, pode ser este orçamento, pode ser o próximo, não estou a dizer que seja já, isto pode levar a uma escalada maior ainda. O presidente não quer que haja esta escalada, mas pode levar a essa escalada, que é o governo dizer muito simplesmente isto: "Meus amigos, se chumbar, eu demito-me e não apresento nenhuma alternativa de governo e, portanto, eu demito-me."

E força o presidente da República a convocar eleições antecipadas.

Ou seja, o presidente perde a partida. E faz outra coisa: desresponsabiliza as oposições. Ou seja, as oposições podem dizer: "Chumbo, não vai haver eleições, portanto a responsabilidade não é minha." Desonera-os, o que torna mais complexa a luta política, porque quando se vai para eleições antecipadas, é sempre sobre o ônus de quem tem a culpa de derrubar o governo e normalmente isso favorece o governo. Por isso é que é uma tentação tão grande fazer esta pressão sobre as oposições. Ora, como é que isto se vai dirimir? É quem achar na altura que estiver em melhor posição para tomar uma posição de força, sendo que é sempre preciso uma conjugação Chega-PS. E portanto, se o PS ou o Chega se puserem fora, ou seja, se um disser que chumba o orçamento, mete a pressão toda em cima do outro. E portanto, eu acho muito interessante. Eu vou dar 14 ao discurso em geral do presidente, mas vou dar um 10 para não dar negativa, que acho que não se deve dar negativa já no primeiro teste. Mas acho que este é um ponto sensível em que os efeitos podem não ser exatamente aqueles que o presidente queria.

Os pretendidos por António José Seguro. A ver vamos, a pretexto da discussão do próximo orçamento do Estado lá para outubro. Connosco na bancada já está a Mafalda Pratas. Saltamos de Belém para a Assembleia da República e para aquele bate-boca entre presidente, naquele dia, Teresa Morais e André Ventura, presidente do Chega. O que se oferece dizer sobre o tema, Mafalda? Bom dia, bem-vinda.

Sim, bom dia. Eu acho que mais do que falar propriamente sobre o caso em concreto, e portanto, neste caso, se Teresa Morais cedeu ou não, não tanto os poderes, porque isso está tudo perfeitamente dentro dos seus poderes legítimos, mas sim uma certa regra informal ou uma certa norma informal que nos últimos anos tinha vindo a ganhar peso sobre o presidente da Assembleia da República não tomar uma posição muito adversativa contra o Chega. Mas isso levanta uma série de problemas que me parecem muitíssimo difíceis de resolver e que eu creio que mesmo na Assembleia da República tentam resolver esta questão tentando equacionar-se novos estatutos de comportamento dos e de regras de conduta dos deputados no Hemiciclo. Mas, de facto, isto levanta uma questão muito difícil de resolver. É que, por um lado, o presidente da Assembleia da República é um deputado, e não apenas é um deputado, mas é uma figura política. Ou seja, nós não precisamos de um robô para atribuir a palavra. Se o trabalho do presidente da Assembleia da República fosse simplesmente atribuir a palavra a este ou aquele, controlar os tempos, etc, não era preciso ser a segunda figura do Estado. Não era preciso ser uma figura geralmente até com bastante senioridade dentro dos maiores partidos, com uma carreira política grande, etc. Portanto, há uma ideia de que, se calhar, a figura do presidente da Assembleia da República deve ser ultraneutra e quase robótica nas suas atuações, e quase como um secretário a atribuir tempos, uma espécie de árbitro a atribuir tempos e momentos de palavra. Mas, na verdade, nós temos também que compreender que é uma posição política e que pode tomar discursos políticos do mais variado tipo, concordando nós ou não com as suas atuações. A outra questão é do ponto de vista estratégico. Se este tipo de confronto entre a figura institucional mais importante da Assembleia da República e a segunda figura do Estado, e um partido populista antissistema, se isso tem, no longo prazo e no médio prazo, se calhar, principalmente, uma capacidade de alimentar ainda mais a vocação antissistema e até a sua capacidade de seduzir eleitores que estão zangados com as instituições e, por isso, ao ver este tipo de confronto, pensam: "Bem, eu estou contra os mesmos políticos de sempre", normalmente é esse o discurso feito, "e portanto, eu vou estar do lado do partido que está a ser injustiçado pelos mesmos políticos de sempre." E isto é um dilema muito difícil de resolver, porque apesar de durante as presidências de Augusto Santos Silva e de Ferro Rodrigues, isso ter sido uma tese que eu acho que vingou bastante, ou seja, que as suas atuações muito confrontacionais ajudaram a alimentar o próprio Chega, de facto, é muito difícil para mim chegar a essa conclusão de forma tão nítida. Ou seja, eu não tenho a certeza que tenha de facto contribuído ou não. E portanto, como tal, eu acho que isto é uma questão muito difícil, e acrescenta-se ainda em cima disso, a questão de mesmo que se aprovem comportamentos e códigos de conduta, é extremamente difícil nós conseguirmos coagir deputados que não querem cumprir certas regras ou certas normas informais de comportamento a agirem dessa forma. Por quê? Porque isso teria sempre de implicar uma certa restrição da liberdade de expressão dos deputados. E é evidente que a liberdade de expressão não é ilimitada, mas o problema com isto é que sem a cooperação dos próprios deputados do Chega, me parece que vamos estar um bocadinho condenados a assistir a este tipo de comportamentos para sempre, porque não dá para coagir deputados que não se querem comportar de certa maneira, a comportarem-se de certa maneira. Portanto, parece-me extremamente difícil resolver este problema, quer do ponto de vista das instituições, quer do ponto de vista estratégico, de o que é melhor para quem deseja, por exemplo, conter o crescimento do Chega ou conter uma vocação mais antipopulista do sistema.

E a tua nota vai para?

Sim.

A tua nota vai-

Vai para Teresa Morais.

Sim.

Porque apesar de tudo, eu acho que é uma política eleita, é uma política eleita distinta da Aguiar Branco e tomou as suas decisões, que são perfeitamente respeitáveis naquele momento, e por acaso eu até concordo com ela, mas neste caso, eu acho que nós não devemos ter uma visão também demasiado robótica da presidência da Assembleia da República e, portanto, eu vou lhe dar um 14.

Nota atribuída a Teresa Morais, presidente da Mesa da Assembleia da República esta semana e que protagonizou aquele bate-boca com o presidente do Chega, André Ventura. Partimos agora para um tema comum ao Vítor Matos e à Mafalda Prates, a posição de Portugal relativamente aos Estados Unidos, política externa, o primeiro choque na coabitação na política externa. Este o título que atribuis a este tema, o que se te oferece dizer sobre a posição do novo presidente da República e a posição do governo, e em que medida é que estas posições entram em choque? Vítor.

Há aqui uma questão de fundo que é Portugal ter de avaliar se o aliado Estados Unidos, se os Estados Unidos são o mesmo aliado que foram ao longo das últimas oito décadas. Ou se estamos perante uma nova realidade, não só da administração Trump, mas de posicionamento efetivo dos Estados Unidos, isso é uma coisa também de longo prazo, porque é diferente.

Ainda tens dúvidas relativamente à resposta a essa pergunta?

É muito difícil ter certezas no momento que nós vivemos. Porque a política externa portuguesa não variou muito com a mudança de regime, o nosso. Quando passamos da relação com os Estados Unidos do Estado Novo para Para a democracia, eu vou aqui tirar a parte do PREC, a relação transatlântica manteve-se mais ou menos. Aliás, na Guerra do Yom Kippur, o Estado Novo tentou não deixar que os Estados Unidos usassem a Base das Lajes, mas os Estados Unidos impuseram-se por uma razão: porque têm mais força. É como nós estamos a ver as coisas agora. E a questão aqui é que se Portugal não mudou assim tanto, eu dá-me ideia que os Estados Unidos agora mudaram bastante. Agora, há aqui uma dúvida, que eu acho que toda a gente tem, que é: vamos entrar em apneia, suster a respiração e esperar que o Trump se vá embora, ou vamos nos preparar para um longo tempo de uns Estados Unidos que não são propriamente o nosso aliado, tal como nós o conhecíamos. Ser uma potência predadora e agressiva, como nós estamos a ver nos últimos tempos. O governo está numa posição muito difícil. E começou a haver uma grande ambiguidade nas declarações de Paulo Rangel sobre as Lajes, umas justificações que eu acho que foram inicialmente muito mal amanhadas para tentar dar apoio aos Estados Unidos sem dar apoio político à intervenção. Mas depois tudo ficou clarinho como água quando o Luís Montenegro falou no Parlamento e de certa forma disse: uma coisa é direito internacional, outra coisa é realidade. E quando ele dá apoio aos Estados Unidos inequívoco ao lado de Pedro Sánchez. E a declaração, o fato de ter sido feita ao lado de Pedro Sánchez, tem um valor que é o contraste entre a posição espanhola e a posição portuguesa. E Portugal, historicamente, foi sempre mais próximo dos Estados Unidos do que a Espanha, que apesar de toda a sua história marítima, é uma potência mais continental do que Portugal. E o que é que isto faz? É evidente que aquela declaração do primeiro-ministro é vista por Washington. Não é por ter sido o Luís Montenegro a dizer, é por ter sido feita ao lado do Pedro Sánchez. E onde é que isto colide com o António Guterres? Pelo menos dois momentos. Um é no mesmo discurso de posse, onde ele nunca falou da relação transatlântica, coisa inédita, e falou da NATO só "en passant". E depois disse verdadeiramente que os países mais vulneráveis e até os mais cobiçados pelos seus recursos ou posições geoestratégicas, entre parêntesis, eu punha aqui já a Gronelândia, a Venezuela, etc, não têm a certeza de poder contar com a proteção do direito internacional. Na verdade, até de alianças históricas estruturantes do Ocidente. O que isto quer dizer? Isto quer dizer duas coisas: que os Estados Unidos são uma potência predatória, à luz do que está aqui a dizer, e que Portugal já não pode confiar na Aliança Atlântica ou até na NATO como defesa do nosso território e da Europa. Isto é um contraste muito evidente com a posição pública do governo, porque há aqui uma diferença entre aquilo que é a posição pública do governo e aquilo que os membros do governo, que nós conhecemos bem, pensam ou dizem em ambientes mais recatados. O atual presidente da República disse na campanha exatamente isto, que no primeiro Conselho de Estado ainda, que ele queria realizar em março para falar sobre defesa, queria perceber exatamente ou analisar se esta relação com os Estados Unidos é permanente, se esta nova condição vai ser mais permanente ou mais pontual. Boa sorte, porque não tenho uma bola de cristal para prever o futuro. Deixo só aqui esta nota que é: se temos à vista uma nova rutura entre Belém e São Bento, como foi Jorge Sampaio e Durão Barroso em 2003, a questão da intervenção militar no Iraque. E vou dar 10 aos dois, que é para não estar aqui a tomar posição por ninguém, porque a situação não é fácil.

É também o tema escolhido pela Mafalda Pratas, neste caso, mais em concreto, a guerra no Médio Oriente e as opções do nosso governo quanto a esta guerra em domínio de política externa. Mafalda Pratas, partes também deste princípio do Vitor Matos, que o governo está aqui numa posição altamente delicada.

Sim, claro que está, por várias razões. Em primeiro lugar, eu acho sempre que esta conversa em relação à Base das Lajes, eu percebo a necessidade do governo português tomar posições. No entanto, parece-me bastante óbvio, sendo se calhar um bocadinho mais realista ou cínica, dependendo da palavra que preferirem, mas parece-me óbvio que os Estados Unidos ou têm uma base e portanto precisam dela para quando há movimentos militares mais graves, como guerras, etc. Ou não têm e portanto não precisam. Agora, achar que vão ter uma base que vai ser só para fazer escalas quando estamos em tempos de paz ou para reabastecer aviões, parece-me um bocadinho, em tempos de paz e sem grande controvérsia, parece-me um bocadinho inocente. Portanto, é evidente que tendo os Estados Unidos uma base militar, a vão querer utilizar, e principalmente, quanto mais sério e quanto mais grave é o conflito, mais estas bases militares que eles têm espalhadas um pouco por todo o mundo são aproveitadas e mais são valiosas para eles. Portanto, se fosse apenas para ter um género de uma estação de serviço entre os Estados Unidos e a Europa, ali é um terço do Atlântico, acho que não precisariam propriamente de ter uma base militar. Isto é, se calhar, fazendo esta posição um bocadinho mais realista. Agora, qual é que é a posição delicada? A posição delicada, e que me parece ser também o confronto que está neste momento a acontecer entre António José Seguro e o primeiro-ministro é que Portugal está entre dois aliados. Portugal e quase todos os países da União Europeia, que é o aliado europeu e o aliado americano. Durante muitos anos, estes dois aliados estavam, regra geral, bastante em tandem com as posições que tomavam, com os objetivos que tinham no globo. É evidente que houve sempre algumas divergências, como na questão da guerra do Iraque, em que vários governos europeus não apoiaram a guerra do Iraque. No entanto, grande parte das potências europeias, na maior parte das circunstâncias, seguiam os mesmos objetivos estratégicos dos Estados Unidos, confiavam nos Estados Unidos para a sua proteção militar e confiavam também nos Estados Unidos como uma espécie de árbitro e de principal potência garante da chamada ordem internacional liberal. Havendo uma espécie de mudança na política externa norte-americana, e o que eu quero dizer com isto é, nunca há uma mudança total, e é por isso também que há sempre essa tentação, como o Vítor Matos disse, de esperar que Donald Trump, ou quem esteja atualmente na Casa Branca, saia, é que sendo uma democracia, há rotação de poder.

Vamos ver.

Exato. Eventualmente vai haver. Pode não ser já em 2028, mas irá haver. E o que isto gera também é que a posição norte-americana, se calhar, durante as administrações democratas, não é a mesma da posição durante as administrações republicanas, ao contrário do que aconteceu na Guerra Fria, em que havia um grande consenso nos Estados Unidos entre os dois partidos sobre a política externa, isso deixou de acontecer e cada vez mais está a deixar de acontecer e pode haver também uma espécie de variância muito maior entre o que acontece nas administrações de um lado e de outro. Mas essa própria instabilidade é em si mesmo também uma mudança. Mesmo que nós achemos que durante, por exemplo, as administrações democratas, os comportamentos dos Estados Unidos seriam parecidos com aqueles que tiveram entre 1990 e 2015 ou 2020, a própria instabilidade, a própria ideia de que existe um dos grandes partidos que tem poder não só na Casa Branca, mas também no Congresso, no Supremo Tribunal, etc., que mudou radicalmente a posição, isso também altera um pouco o panorama. E o que eu quero dizer com isto é que cada governo europeu está a olhar muito para isto também de forma individual. "O que eu posso fazer face aos Estados Unidos?" E isso é evidentemente muito pouco ou quase nada. Agora, há também, parece-me, uma grande relutância em conseguir fazer uma espécie de política externa europeia mais coerente e mais agregada, a voz única, que consiga proteger os interesses do bloco europeu como separados, às vezes coincidentes, outras vezes não, dos interesses do bloco norte-americano. E o que os chefes de governo e chefes de Estado europeus têm que pensar é que foram eleitos por eleitorados europeus do seu próprio país.

Isso significa exatamente o quê, relativamente à política externa e a relação com os Estados Unidos por parte do bloco europeu?

Que não podem pensar que estão da mesma maneira que estiveram durante muitos anos, em que bastava concordar com a política externa decidida pelos Estados Unidos. Quando uma pessoa tem a legitimidade e a autoridade dos chefes de governo, por exemplo, o chefe de governo português vem e o seu dever é servir os interesses do eleitorado português, não do eleitorado americano.

Significa exatamente o quê, neste caso em concreto, Mafalda? Para terminar, que temos 10 segundos.

Neste caso, como disse há pouco, eu acho que não é possível barrar os Estados Unidos da utilização da base das Lajes que eles querem fazer. No entanto, é evidente que é possível fazer vários tipos de declarações, mais ou menos aprovadoras das ações americanas, e é também possível, e isso é que eu acho mais importante, tentar conciliar uma estratégia europeia face a esta nova guerra.

Fica claro. Mafalda, a tua nota. Não temos mesmo mais tempo. A tua nota, Mafalda.

Sim. A minha nota vai para o governo português, que eu creio que ainda não percebeu bem que já não estamos em 1998, e eu vou dar um oito porque acho realmente que precisam de acordar um pouco relativamente à nova esfera das relações internacionais.

Agradeço à Mafalda Pratas e ao Vítor Matos o fato de terem acordado cedo este sábado para participarem nesta edição de "Eu Venço Horas Extra" de fim de semana.