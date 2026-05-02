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O jogo acaba! Acabou! O Porto é campeão nacional 2025/2026, quatro anos depois, 1449 dias desde o último título, o Porto volta a subir às nuvens com vista para as estrelas. 32 jogos dos 36 chegaram para celebrar o título, um dos mais desejados de sempre. Vítor Tomé, estádio em ebulição e uma festa tremenda no relvado.

Completamente. São 22h31 minutos, o Porto é campeão. O Estádio do Dragão está na loucura. Os jogadores do Futebol Clube do Porto estão do lado contrário onde me encontro, junto aos Super Dragões, mas de certeza, daqui a pouco, vêm até este lado do estádio onde também se celebra. É um vulcão, um autêntico vulcão, este covil do Estádio do Dragão, que vai celebrando então esse título 31 e acredito, muito saboroso, principalmente para André Villas-Boas, porque é o seu primeiro título como presidente desta instituição.

É uma grande festa que se vive no relvado do Estádio do Dragão, com muitos jogadores abraçados junto à baliza sul. Entram agora também outros elementos da equipa técnica e que vão se abraçando e vão celebrando esta conquista. Eu creio que já foram também chamados para o relvado elementos da estrutura diretiva. Eu creio que estou a ver também André Villas-Boas, já em pleno relvado do Estádio do Dragão. E naturalmente que é momento de celebrar este 31º campeonato. Dá para ver em torno do estádio milhares e milhares de bandeiras. São imensos os cachecóis que conseguimos ver. E para além tudo isso, a música e os cânticos dos adeptos que vão entoando neste momento que é de celebração, de conquista de um campeonato a duas jornadas do seu final, o Porto regressa aos títulos nacionais quatro anos depois. Agora, vemos também alguns jogadores com algumas bandeiras colocadas nas costas. Imagino que estas bandeiras tenham um tema, porque elas são exatamente iguais e é uma grande festa, Vítor Tomé. Do meio relvado sul, são jogadores. Vemos agora Farioli a ser colocado em ombros e vemos muitos abraços.

Sim, o único que não está lá no meio é o homem do cabelo branco. Estamos a falar do Willem Gomes, porque saiu disparado para o balneário. Deve ter esquecido algum adereço. O braseiro. Foi pintar o cabelo, exatamente. Certo é que saiu como uma flecha para o balneário. Os tóquios cabisbaixo, mas é um Alverca que fez uma grande figura na festa do Futebol Clube do Porto. Muitos abraços e daqui a pouco já vamos ouvir alguns adeptos aqui presentes no estádio, que pra já vão celebrando, mas é uma festa imensa no relvado, muito protegido pelos stewards, porque estão a tentar impedir qualquer tipo de invasão de algum adepto para comemorar junto dos seus ídolos.

Ora bem, e até porque se impõe outro tipo de outros momentos de reportagem, mas impõe-se aqui falarmos com o Luís, estas primeiras palavras enquanto adepto campeão.

É fantástico, uma época incrível do Porto. Quando começou a época, a maioria dos adeptos do Porto tinham dúvidas que se pudesse fazer um campeonato desta dimensão, uma transformação do plantel tão grande, mudança de treinador, com os rivais fortes. E o Porto faz uma época incrível. Acho que é um vencedor justíssimo e muito mérito para toda a estrutura do Porto, para Farioli e para os jogadores, obviamente. E os adeptos que nunca largaram a equipa e perceberam que este ano era uma época fundamental para o Porto voltar aos títulos e reerguer-se novamente.