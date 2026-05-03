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José Couceiro, bem-vindo à nossa emissão na Rádio Observador. Justo campeão, este Futebol Clube do Porto?

Olá, boa noite. Claro que sim. Uma equipa que tem a prestação que o Futebol Clube do Porto teve durante a época e começou muito bem o campeonato, obviamente que sim. É um justo vencedor e sabem perfeitamente que os campeonatos são assim. Acaba o campeonato, para o ano vai começar um novo campeonato e é uma nova realidade. Aliás, essas são as alturas mesmo de comemorar. O Porto tem que comemorar e os outros têm que ter pensamento positivo, porque é mesmo assim. O Sporting no ano em que foi campeão, no ano seguinte ficou em quarto. Este ano o Liverpool teve os problemas que teve, infelizmente, o Jota, etc. Muitas coisas acontecem, isto é desporto, é um jogo. Agora o Porto conseguiu ser estável e no momento mais instável, conseguiu ser forte. Conseguiu ser forte, conseguiu ser unido e portanto, na minha opinião, sim, o Futebol Clube do Porto é um justo vencedor.

E há alguém que se possa identificar como chave desta conquista?

Sabe que, evidentemente, o mais importante no futebol são os jogadores. Isso não há hipótese. Sem jogadores de qualidade, não há equipas de qualidade e sem jogadores que tenham um espírito de equipa forte e que sejam solidários uns com os outros, não há possibilidades. Depois, tem que haver um treinador que tenha essa capacidade e que tenha essa capacidade de os unir, tem essa capacidade em termos estratégicos, em termos táticos, conseguir perceber os jogos, conseguir potenciar os recursos que tem à sua disposição. E portanto, eu acho que o Fabião fez isso muito bem. O Porto depois reforçou-se com as necessidades que tinha, porque é evidente que necessitava de alguém para a frente, obviamente, com as duas lesões que teve do Samu e do Diong. Portanto, conseguiu. O Pietro chegou mais um ala de excelente nível e portanto, eu acho que o Porto no total esteve bem. É evidente que quando se ganha, o mérito é de todos. Quando se perde, normalmente são os treinadores que têm que assumir essa responsabilidade. Mas aqui acho que há muito mérito do treinador, mas acima de tudo, só com jogadores de qualidade, porque nos anos anteriores não se conseguiu potenciar isso. E portanto, não gostava de salientar ninguém em particular, porque o futebol ganha-se como equipa, ganha-se com espírito de equipa, com sofrimento, com a capacidade de perceber e de reagir aos momentos de adversidade. E eu acho que eles reagiram muito bem ao momento da adversidade que tiveram. E depois estrategicamente, foi muito claro. O objetivo do Porto era ser campeão, não era a Liga Europa, não era mais nenhuma competição que o Porto queria ganhar e quem apostou claramente foi o campeonato. E portanto, mesmo na rotação que teve que fazer dos jogadores, na forma como geriu a equipa, geriu sempre a equipa a pensar no campeonato. Houve um jogo que não correu muito bem, quer dizer, houve outros. Há momentos de felicidade, evidentemente, nos Açores houve momentos de felicidade, mas o jogo que não correu tão bem talvez foi o jogo do Casa Pia, que é a única derrota que o Porto tem. Portanto, é um justo vencedor. O Benfica não tem derrotas, mas tem muitos empates. O Sporting tem derrotas em jogos com os adversários diretos e portanto, isso são jogos de seis pontos. E o Porto esses jogos não facilitou.

José Couceiro, só para terminar, devido à sua experiência também, vários anos no Futebol Clube do Alverca, rapidamente balance esta temporada do clube dos ribatejos.

Muito bom, quer o custódio, quer os jogadores, quer a estrutura, o presidente, o Miguel Almeida, toda a gente. Acho que fizeram um trabalho fantástico e mais uma vez se vem a provar que se conseguir formar o grupo... No início ouvia logo que ia ser o caos, porque tinham vindo muitos jogadores. Contrataram, de facto, muitos jogadores. Não vou aqui precisar, mas 20 e muitos jogadores. Portanto, foi um número muito elevado. Mas lá está, se os jogadores tiverem qualidade, se os jogadores tiverem atitude, tudo se torna mais ou menos complicado. Não diria mais simples, mas menos complicado. E portanto, nós temos que perceber que o mais importante, claramente, são os jogadores em todas as circunstâncias. E os jogadores quando conseguem perceber as ideias que o treinador tem, trabalhar em conjunto, conseguir ultrapassar as adversidades deles próprios, porque muitas vezes não jogam, não podem jogar todos, uns ficam de fora e conseguem lutar para os objetivos, quem está dentro do 11, evidentemente, isso ajuda muito a equipa. E o Alverca teve algumas dificuldades no início para as coisas se estabilizarem, mas depois fez um campeonato muito interessante e hoje fez um jogo. Pronto, é difícil jogar no Dragão. Em qualquer altura é difícil. Num dia como o de hoje, ainda mais difícil é. Eu lembro-me que há 22 anos fiz o jogo, também perdemos por 1 x 0, era eu o treinador do Alverca, também perdemos por 1 x 0 e portanto é um ambiente que é muito difícil para a equipa adversária.