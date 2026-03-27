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Começa agora o Explicador das manhãs 360º, esta sexta-feira sobre o Congresso do Partido Socialista, que começa hoje em Viseu. E para isso, nos próximos minutos conversamos com João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Viseu. Uma conversa conduzida pelo Bruno Vieira Amaral.

Realiza-se este fim de semana em Viseu o Congresso do Partido Socialista. O secretário-geral José Luís Carneiro é o único candidato, mas num contexto em que se têm ouvido algumas críticas à forma de fazer oposição. João Azevedo é presidente da Câmara Municipal de Viseu. Bem-vindo. Será também o anfitrião deste congresso. Começo por lhe perguntar qual o significado do Congresso do PS se realizar em Viseu. A sua vitória foi uma das mais celebradas nas autárquicas do Partido Socialista. Vê esta escolha do secretário-geral como uma espécie de recompensa?

Muito bom dia a todas e a todos. Não, é uma homenagem a um território que optou por uma alternativa política e o Partido Socialista, naturalmente, no momento em que houve essa mudança, celebrou, celebrámos todos. E aliás, pode ser também um sinal claro daquilo que tem que ser feito. A resiliência, a mudança, a vontade, a determinação, fazem com que possa haver mudanças políticas. E eu acredito que o José Luís Carneiro, olhando para este território e tendo visto o que viu, também possa ter essa ambição de o fazer a nível nacional. E portanto, o que eu quero dizer é que não é só um agradecimento, porque não podia ser dessa maneira, é uma homenagem e naturalmente precisamos fazer este reforço partidário também nesta região, dando este sinal para o país.

Ou seja, vê também como uma forma de apontar um caminho para o Partido Socialista. O senhor explicou a sua vitória em Viseu com essa capacidade de apresentar um projeto abrangente, representativo da sociedade civil. Parece-lhe que é esse o caminho a seguir pelo partido também a nível nacional? E pergunto-lhe também se o partido, a nível nacional, tem demonstrado a mesma abertura à sociedade civil.

O Partido Socialista tem que reconquistar a confiança das portuguesas e dos portugueses. Isso só se consegue com um programa que vá de encontro às necessidades e aos problemas das populações, que vá de encontro a termos um país moderno, inteligente, onde se possa viver com facilidade, onde as pessoas possam ter uma vida melhor. E isso também tem a ver com o conteúdo programático e depois tocar na sociedade civil, através dos vários atores políticos que o Partido Socialista possa ter. No quadro local, é mais fácil de concretizar isso. É um território mais pequeno, com menos pessoas. A nível nacional, naturalmente, que a dimensão permite que o nosso secretário-geral consiga, através da sua capacidade de trabalho e também da experiência que tem. Aliás, o secretário-geral do Partido Socialista passou por todas as etapas políticas, à exceção de ser autarca de freguesia, que com grande respeito que eu digo, o autarca de freguesia é o ator político mais próximo das populações. Mas foi presidente de Câmara, foi secretário de Estado, foi ministro, foi deputado da Assembleia da República, portanto é um homem com grande experiência e acredito que ele possa, através dessa experiência e do conhecimento, conseguir concretizar aquilo que acabei de dizer. Programa, pessoas, equipas e renovação.

E é possível, João Azevedo, liderar uma mudança para o país a partir de Viseu? Disse que é mais fácil aplicar essas mudanças a um território mais pequeno, mas é possível apontar caminhos novos a nível nacional, a partir do interior do país? Fala-se muitas vezes dos políticos que quando chegam a Lisboa, depois se esquecem das regiões de onde são oriundos.

Os contratos de compromisso territorial que o atual secretário-geral do Partido Socialista refere muitas vezes é, por exemplo, um instrumento claro de coesão territorial. Nós continuamos a insistir muito na diferença entre o interior e o litoral. Parece que esse tema acaba por prejudicar um bocado aquilo que é o sítio onde nós vivemos e onde estamos. Eu acho que é importante referir que em vez de continuarmos a comparar o interior e o litoral, é comparar os territórios da forma como o país foi crescendo, da forma como o país foi investindo em determinados sítios e não investiu noutros. Digo, por exemplo, o investimento na área da saúde e da educação ou das vias de comunicação, ou até na distribuição dos serviços públicos que deviam ter sido feitos há muitos anos e os serviços públicos do país poderiam ter sido polarizados em todo o território. A formação superior, a academia, é fundamental para que os territórios estejam mais equilibrados. Portanto, aquilo que nós queremos é que o país olhe para nós como um território de futuro, um território competente, moderno, inteligente e que possa dar condições àqueles que hoje não têm uma qualidade de vida tão importante como gostariam de ter, que possam vir para esta zona do país e se possam sentir bem. É essa a nossa ambição. Este território é a porta ao Oriente, é um território muito importante e eu acredito que este exemplo pode valorizar um combate político que o secretário-geral do Partido Socialista vai ter nos próximos anos.

E para esse combate político, que Partido Socialista é este que chega a este congresso? É um partido unido em torno do seu líder? É um partido em que faltam alternativas, daí José Luís Carneiro ser o único candidato à liderança?

Em primeiro lugar, José Luís Carneiro sendo o único candidato a secretário-geral, é sinal de que outro tipo de sensibilidades, oportunidades, pessoas que pudessem querer ter a ambição de ser candidatas legítimas a secretário-geral não apareceram. É sinal de que concordam com esta liderança.

É assim que vê, como concordância?

Vejo, naturalmente. Quando não há alternativa dentro de um partido com dezenas de milhares de militantes, sendo o maior partido português, tendo a história que tem e tendo estado à frente do governo durante muitos anos, sendo um partido que nas últimas décadas teve a maioria das Câmaras Municipais. Portanto, não vejo de outra maneira. O secretário-geral do Partido Socialista vai, desculpe a expressão, a jogo sozinho. Não tem opositor interno, é sinal de que há uma larga concordância relativamente a esta sua liderança.

Mas também temos ouvido críticas quanto à forma de fazer a oposição de José Luís Carneiro, nomeadamente à questão das cartas enviadas ao primeiro-ministro, mas também, por exemplo, na questão das eleições para os órgãos externos da Assembleia da República e do PS, aparentemente ter feito depender futuros acordos de um acordo para estas eleições. Houve críticas internas também a estas opções de José Luís Carneiro.

Naturalmente. É bom sinal que haja críticas. Isto não é um partido de unanimismo, é um partido plural, com várias sensibilidades, pensamentos. Temos liberdade total para dizer aquilo que entendemos. Agora, há uma coisa que eu tenho que referir: a liderança do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, por não ter aparecido outra alternativa, é um sinal de concordância. Não de unanimidade, mas de concordância. E o Partido Socialista está no momento em que deve ter como grande objetivo reconquistar a confiança dos portugueses e das portuguesas. E isso só se faz com um programa que vá de encontro àquilo que são as necessidades e as preocupações dos mais jovens. Olhe, por exemplo, daqueles 150 mil jovens que o secretário-geral referiu há umas semanas, daqueles 150 mil jovens que hoje não estudam nem trabalham, dos mais velhos que hoje vivem em condições mais difíceis, daqueles cerca de 1 milhão de pessoas que saíram e que estão fora do país na flor da idade, com grande pujança profissional a trabalhar, naturalmente a ter melhores salários e que não estão em Portugal porque infelizmente não têm esse nível salarial. Nós temos que ir à procura dessas soluções. E o José Luís Carneiro tem que ser o timoneiro dessas decisões e desse programa.

E esse deve ser o eixo principal da proposta política do PS. Os jovens, quando o senhor foi confrontado com o grande desafio para o Partido Socialista, disse que falta uma narrativa, queria dizer uma causa e que essa causa é a dos jovens?

A maior causa é a dos jovens, respeitando naturalmente todas as faixas etárias, aquilo que é a composição societária do país, mas nós temos que ter um discurso para os jovens. O Partido Socialista, desde a sua nascença, desde a sua origem em Portugal, teve várias causas. O Serviço Nacional de Saúde, a Constituição, a adesão à União Europeia, a educação. Durante décadas nós tivemos vários momentos com narrativas decisivas e programas muito importantes para Portugal e para os portugueses. E hoje o Partido Socialista tem que ter uma nova bandeira para que as portuguesas e os portugueses possam olhar para o Partido Socialista como uma referência na governação.

Consegue identificar, João Josefo, que causa foi essa durante os oito anos de governação de António Costa?

A governação de António Costa foi a retirada de um peso que os portugueses sentiam com a troika, com aquilo que aconteceu durante a recuperação financeira do país, onde fomos além daquilo que era necessário. Houve reposições salariais, reconquistas daquilo que era a proteção social. Vou lhe dar o exemplo concreto do IVA da restauração. As pessoas vão se esquecendo e é natural que seja assim. Tivemos várias transformações de investimentos, alteração à lei das finanças locais, uma série de questões. É uma panóplia imensa, naturalmente, com oito anos também mal era se não fosse assim.

Mas encontra uma causa, da mesma forma que identifica essa causa dos jovens como esse eixo fundamental para uma política?

Está-me a fazer a pergunta dos oito anos.

Exatamente. Da governação não se houve um desperdício dessas possibilidades.

Não. Eu não estou aqui a arranjar desculpas. Durante esses oito anos, a principal causa foi a recuperação da imagem, da perceção, da confiança e de direitos que nós tínhamos deixado ter durante a troika.

Mas agora José Luís Carneiro terá de encontrar, de facto-

Mas eu só queria referir mais duas coisas. Na governação dos oito anos, há duas questões fundamentais que têm a ver com o Covid, que é uma coisa extraordinariamente excepcional, que nunca tinha acontecido nos tempos modernos, e a questão, por exemplo, da guerra. Mas isso não é desculpa, são factos. Agora, relativamente àquilo que o José Luís Carneiro tem que encontrar, é uma comunicação, uma ideia, um programa verdadeiro, de facto, que vá de encontro à solução das vidas das pessoas. O eleitor quando faz opção eleitoral, quando faz uma opção Política tem muito a ver com aquilo que é a condição da avaliação do programa eleitoral, das pessoas, da percepção e da esperança. Os portugueses têm que ter esperança. E quando um partido atinge o patamar da esperança através do voto universal, depois tem que concretizar medidas políticas. E eu não tenho dúvidas nenhuma de que o José Luís Carneiro terá condições para o fazer.

E terá condições para resistir uma legislatura completa na oposição e mesmo assim chegar em boas condições para disputar depois as eleições legislativas.

Ouça, a história vai ditando e vai dizendo como é que as coisas vão acontecendo. Já aconteceu. Há outros líderes que não tiveram a felicidade de ter concretizado o sonho de atingir os objetivos. Eu acho que o José Luís Carneiro, como lhe digo, já ganhou eleições como autarca, já foi ministro, já foi secretário de Estado, já disputou outro tipo de eleições. Eu acredito que ele tem que ter muita capacidade de conter algumas reações que não pode ter, tem que ter a capacidade de aguentar muita pressão.

Pressão também interna, pressão que virá do próprio partido.

Certamente, naturalmente, o Partido Socialista é um partido muito grande, com milhares de pessoas, com milhares de pessoas que pensam de uma forma livre. O José Luís Carneiro não pode ser teimoso, o José Luís Carneiro tem que ser resistente para que possa aguentar não só aquilo que é a ambição legítima de um grande partido como o Partido Socialista, e a ambição legítima dos portugueses e das portuguesas que também são muito exigentes e devem ser exigentes. Eu falo por mim, eu resisti e ganhei sempre à segunda oportunidade. Em duas Câmaras diferentes.

E mesmo para terminar, João Azevedo é um dos candidatos a vice-presidente na lista do José Luís Carneiro. Está preparado para um papel mais ativo nos órgãos internos do partido e na futura vida política do partido?

A minha missão é honrar aquilo que os vizinhenses e as vizinhenses me deram, que foi ter o mandato de ser presidente da Câmara de Viseu. Essa é a prioridade número um. E naturalmente, depois defenderei com unhas e dentes a região de Viseu, a região Viseu Dão Lafões, exigindo aquilo que é a obrigação quer do panorama político regional, quer do panorama político nacional, com respeito e com sentido de Estado, que sempre foi assim que fiz. E depois, naturalmente, estarei ao lado do José Luís Carneiro e a ajudar a que o Partido Socialista possa ter grandes vitórias no futuro.

Muito bem, João Azevedo, autarca de Viseu, é também o anfitrião do Congresso do Partido Socialista, que começa hoje, precisamente em Viseu. Agradeço a sua participação neste "Explicador". Um bom dia.

Eu é que quero agradecer e apelar também para que possam vir a Viseu, que é um grande concelho, uma grande região e tem, naturalmente, a capacidade de receber toda a gente bem.

Muito obrigado e bom fim de semana.

Muito obrigado.