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Começa agora o Explicador das manhãs 360, esta sexta-feira, sobre o impacto do mau tempo em Portugal. É nosso convidado Rui Silva, porta-voz da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros.

Muito bom dia, Rui Silva. Bem-vindo a este Explicador. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que as seguradoras estão a fazer neste momento para dar resposta ao que deve ser o aumento significativo do número de participações?

Bom dia, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui em nome dos agentes portugueses, dos mediadores de seguros e corretores. As companhias de seguros estão a fazer com que as coisas sejam mais rápidas. Destacaram já peritos para os distritos onde há mais problemas, Leiria, Coimbra, e esses peritos estão no terreno, estão já a fazer as peritagens dos casos mais complicados. Existem linhas de atendimento próprias, existem e-mails próprios. Os clientes foram avisados com SMS informativos. Houve alguma prevenção nos dias antes do grande problema.

Já prevendo que poderia haver situações graves e que necessitassem do recurso aos seguros.

Já se sabia que ia haver esse problema, então as companhias começaram a antecipar o problema e nestas alturas trabalham mais fora do expediente para conseguir abrir todos os processos. Têm os peritos também a fazer esse trabalho, e estão preparadas. Durante o ano, nós, agentes, ajudamos as companhias nisso. Elas às vezes vão se preparando e vão fazendo uns testes ao próprio sistema, para ver se está a funcionar, para ver se conseguem, de repente, receber muitos pedidos.

Uma espécie de teste de estresse. Está a acontecer e está a correr bem, estão a conseguir comunicar.

Estão a conseguir, as companhias estão a funcionar, os peritos estão no terreno, a coisa está a avançar. O grande problema aqui tem a ver com as pessoas, algumas que ainda não têm eletricidade, ainda não conseguem fazer participações, mas o meu conselho é as pessoas o mais rapidamente possível começarem a fazer esse trabalho de entrar em contato com os seus mediadores, entrar em contato com as companhias, começarem a fazer as suas participações.

Há um tempo na lei para fazer as participações.

Há, está indicado nas condições dos contratos que normalmente são oito dias que as pessoas têm para fazer essa participação, nem que seja para informar que tiveram problemas.

E muda alguma coisa com o fato de o governo ter declarado o estado de calamidade, ou seja, é alargado o prazo?

À partida, este é o período que está definido, depois as pessoas podem sempre explicar que não tinham eletricidade, não tinham telemóveis, mas não estamos a falar de um ou dois dias.

Mas neste caso, a declaração do estado de calamidade não altera os prazos.

Não, não altera. A declaração do estado de calamidade para os seguros não implica muito. As companhias continuam a trabalhar da mesma maneira, os mediadores continuam a trabalhar da mesma maneira e as indenizações vão ser pagas da mesma maneira.

Já agora, em relação ao pagamento de indenizações, como é que funciona o processo? As indenizações são pagas quando os danos são avaliados, há comprovativo dos estragos, ou apenas quando a reparação já foi feita e é apresentado o comprovativo dessa despesa?

Por isso, por passos, as pessoas fazem a sua participação, depois as companhias vão validar aquilo que foi enviado e às vezes têm peritos no terreno para validar. Para sinistros pequenos, até 1.000€, o que as companhias vão fazer é pagar e não vão ter muita burocracia. Depois de ser validado aquilo que aconteceu no terreno, e nestes sinistros, às vezes, não é preciso um perito, é validado também por fotografias que as pessoas enviam, é feita a indenização depois de verificada a apólice, depois de visto se tem a cobertura tempestades e depois de ver se tem um capital suficiente para fazer face aos danos.

Se não tiver cobertura tempestades, não é por aí que estas pessoas vão poder ser ajudadas.

Não, se não tiver essa cobertura, tempestades nos seguros multirriscos ou fenômenos da natureza nos seguros dos carros.

E há uma ideia da taxa desse tipo de cobertura em Portugal? Por exemplo, nas casas, nós sabemos que como uma grande parte das casas são compradas através de recurso a crédito, é obrigatório ter esse seguro, mas no caso de casas que já estejam pagas ou que tenham sido herdadas, não tenham sido compradas com recurso a crédito, há uma ideia da taxa de cobertura?

Há uma ideia. Sabemos que no caso dos condomínios, como é um seguro obrigatório, na propriedade horizontal, existem mais seguros multirriscos, e nas vivendas existe um pouco menos, mas sabe-se, em termos de estudos, que em Portugal, a contar com todo o imobilizado, incluindo infraestruturas, só 25% é que está seguro. Estamos ainda bastante longe da média europeia, e é um caminho que também tem de ser feito de prevenção a esse nível, ou seja, as pessoas, as empresas e o Estado devem pensar também no longo prazo e pensar que a próxima tempestade vai chegar dentro de algum tempo e temos de prevenir. E a única maneira de prevenir é ter ou seguros para as famílias, seguros para as empresas, ou também começar, finalmente, termos um fundo de catástrofes em nível nacional.

É isso. Faria sentido com aquilo que a ciência nos diz, que é a evidência de que teremos cada vez mais fenômenos extremos e fenômenos muito destruidores, faria sentido que essa componente pudesse fazer parte dos seguros obrigatórios, nomeadamente com os carros, mas também com as casas, ter esse fundo para catástrofes. Ter o seguro obrigatório e ter o fundo para catástrofe são dois caminhos e duas soluções diferentes.

Sim. Carla, faz todo sentido. Em muitos países, e temos aqui as referências mais próximas, Espanha e Marrocos, os nossos vizinhos, tanto um como outro já têm fundos para catástrofes, alguns até mais alargados do que só os terremotos. Aconteceu há dois anos o grande terremoto de Marraquexe.

Sim.

E nesse grande terremoto, o fundo marroquino ajudou a fazer a reconstrução. Em Espanha, há um grande exemplo, que foi a tempestade Ana em Valência ou a gota fria, que aconteceu-

No ano passado.

No ano passado, exatamente, que envolveu o consórcio de compensação de seguros, que é esse tal fundo, que fez um pagamento de mais de 4 mil milhões de euros a pessoas, a famílias, a bens que não era possível segurar.

E de onde viriam essas verbas para o fundo?

Essas verbas vêm de todos nós. É um sistema de proteção em que quer o Estado, quer as empresas, quer os particulares se juntam, começam a fazer este fundo, a investir no fundo para que um dia, quando aconteça um problema, não acontecer como neste caso, em que só 20, 25% daquilo que poderia estar seguro, está seguro, o que vai dar muitos problemas depois às famílias, às empresas e também ao Estado, que vai ter de investir.

No caso dos particulares, essas verbas seriam canalizadas através de uma percentagem de seguros pagos ou seria de outra forma?

Isso ainda está em discussão. Aquilo que se sabe e está em cima da mesa do ministro das Finanças, neste momento, é uma longa discussão, já se fala disso em Portugal há 20 anos. Temos vários players que têm vontade de avançar com isso, desde as companhias de seguros, desde os mediadores, o próprio presidente da autoridade, o Gabriel Bernardino, também tem essa vontade, mas neste momento ainda está tudo em discussão, não se sabe muito bem. Aquilo que se sabe é que para uma pessoa normal envolveria entre 25 a 75 € para um capital médio de 120 mil €, que é isso que vale aproximadamente cada fração.

Em relação às empresas, e muitas empresas, por exemplo, do setor da agricultura, há uma cobertura alargada por parte dessas empresas. No outro dia ouvimos o responsável da CAP dizer que em Espanha existem esses seguros, que foram alavancados pelo Estado, mas que em Portugal estamos muito longe de atingir esses valores de cobertura.

Sim, em Portugal, o seguro de colheitas ainda é um seguro muito limitado e o tipo de proteção que traz para as colheitas fica muito aquém daquilo que seria necessário.

No caso de empresas, como vimos, muito afetadas agora por esta intempérie, sobretudo ali na zona de Leiria, serão as seguradoras a cobrir a maior parte dos prejuízos? E como é que isso também se conjuga com os apoios, as verbas que o Estado irá disponibilizar de apoio a essas empresas?

A nível de seguros, aquilo que as empresas podem fazer, podem segurar todo o seu imobilizado, que normalmente é o seu maior bem, e podem segurar quer todas as instalações, o imobilizado, quer depois todas as máquinas que têm, e para isso existem os seguros multirriscos. E depois existe também outra componente que é muito importante, que é segurar a sua atividade, ou seja, as empresas terem um seguro que cubra as perdas de exploração e que, caso fiquem inativas durante um mês, dois meses, três meses, seis meses, possam ter uma companhia de seguros que lhes pague esse valor para elas poderem, depois quando passarem esses seis meses, respirar.

Sim.

E evitar algum tipo de falência.

Rui Silva, uma última questão, mesmo em cima do tempo. É uma das dúvidas quando há situações destas e que chega muito à DECO, é se nestas situações as seguradoras têm a legitimidade para cobrar a franquia associada ao acionamento do seguro.

A cobertura de tempestades normalmente não tem franquia.

Não tem franquia.

Não tem franquia. Em alguns casos pode eventualmente ter, mas é o que está depois definido em termos de condições, mas depende depois da apólice pra apólice, de companhia pra companhia.

É sempre importante ler a apólice, não é?

Só antes de terminar, queria só deixar um conselho às pessoas que não têm a certeza que têm um seguro válido, quer estejam em Leiria, quer estejam no Algarve, em qualquer sítio do país. O meu conselho é que olhem para isso antes e não depois. Não esperem pela próxima tempestade para olhar para o seu seguro, para verificar que têm uma boa apólice.

Com certeza, é importante esse conselho. Rui Silva, muito obrigada por ter vindo ao "Explicador". Um bom dia e bom fim de semana.

Obrigado. Bom dia.