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E para esta entrevista da tarde política convidámos Diogo Aires de Campos. É diretor do departamento de ginecologia e obstetrícia do maior hospital do país, o Santa Maria, em Lisboa. E o pretexto para esta conversa com o médico especialista são as limitações nas urgências de obstetrícia e ginecologia da península de Setúbal. Até há pouco havia a informação que a partir de sábado as três urgências iam estar encerradas. Entretanto, nos últimos minutos, o Ministério da Saúde divulgou um comunicado a dar conta que tinha havido um recuo e que as urgências não vão estar encerradas, pelo menos, em simultâneo. Entrevista a Diogo Aires de Campos, conduzida pela Judite França e pela Vanessa Cruz.

Uma entrevista que foi gravada ainda antes de sabermos deste recuo, de que as urgências, afinal, vão estar abertas. Muito bem-vindo, Diogo Aires de Campos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.

Muito gosto.

É aceitável que toda a península de Setúbal fique sem uma única urgência de obstetrícia e ginecologia a funcionar a partir de sábado e durante vários dias?

Olha, eu estive a ver os dados do portal. Neste momento, no portal do SNS, apenas o dia 13 está assim com as três urgências encerradas. Tem havido sempre, nos últimos tempos, o cuidado de ter uma urgência, uma das três da península de Setúbal abertas. Só no dia 13 é que de facto isso não acontece, mas a direção executiva é quem que deverá contactar, e será ele a dizer, mas eu penso que estão a fazer todos os esforços para que haja sempre uma urgência da península de Setúbal aberta. A situação não é aceitável. Acho que não é uma situação que se queira. Infelizmente, há três ou quatro anos que se prolonga esta situação de encerramentos rotativos. Relembro que o ano passado havia uma urgência que estava fechada durante uma semana, depois estava outra. É uma situação que é muito complicada e que, no meu entender, urge rapidamente resolver.

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e a Maternidade Alfredo da Costa serão as alternativas para as grávidas da margem sul. Têm condições para dar resposta, estes hospitais?

Isoladamente, não são as únicas alternativas. O que tem acontecido, infelizmente também há muitos anos, é que os hospitais, para além desses dois que mencionou, o São Francisco Xavier, o Hospital Fernando Fonseca, o Beatriz Ângelo e o Hospital de Cascais, têm estado a dar apoio às grávidas da margem sul. É uma situação que também acho que causa bastante incômodos para a população, mas é o que tem acontecido desde há três, quatro anos para cá. Não é, de todo, uma situação que nós queiramos, no meu entender, num país europeu, mas é aquilo que neste momento é possível.

Pois, estava a falar de ser uma situação que já se arrasta no tempo. Os problemas nos serviços de urgências obstétricas começaram a agravar-se há três anos, durante o governo António Costa. O senhor, na altura, chegou a estar à frente da comissão que foi criada para acompanhar a resposta em ginecologia e obstetrícia. Como é que passou tanto tempo e estamos na mesma ou pior? Há quem diga que estamos pior. Não se aprendeu nada?

Eu acho que estamos, de facto, mais ou menos na mesma do que estávamos há três ou quatro anos. Algumas coisas aprendeu-se, mas há aspectos de fundo que não foram mexidos e que não foram mexidos-

Que aspetos são esses?

No governo anterior, não foram mexidos no governo antes desse. São aspetos que têm a ver com a questão de base, que é tornar o SNS mais atrativo para os médicos de obstetrícia e ginecologia. Bem ou mal, na região de Lisboa e Vale do Tejo há muitas alternativas em termos de medicina privada e para quem vive numa região onde o custo de vida é superior ao resto do país, e sobretudo a habitação, tem dificuldades, e também o ensino, realmente não é atrativo para os médicos trabalharem no SNS, por muito que, até às vezes o queiram fazer. E esse assunto de fundo não se resolveu.

E como é que se pode resolver? Acha que este governo tem dado sinais de que pode vir a tornar o SNS mais atrativo para estes profissionais?

Pelo menos foram anunciadas, há uns meses, algumas soluções nesse sentido. Ainda não foram postas em prática, mas foram anunciadas. Os incentivos financeiros, a senhora ministra da Saúde anunciou que iria, para a área da obstetrícia, e acho que eventualmente também para a área da pediatria, que iria haver incentivos financeiros com base naquilo que era a disponibilidade para a urgência, também aquilo que era alguns indicadores de qualidade e também alguns indicadores de produção de números, e que haveria incentivos que, do ponto de vista financeiro, tornavam aquilo que é a grande diferença entre a medicina pública e privada, faziam tornar que aquilo seria mais competitivo à medicina pública relativamente às outras alternativas. Acho que terá que ser a ministra da Saúde a anunciar esses incentivos, mas penso que estarão a ser planeados, já que foram anunciados.

O CODU, este sistema e a referenciação não estão a resultar. Eu pergunto-lhe isto porque há estes casos mais recentes, que têm sido muito noticiados, de duas mulheres que perderam os bebés nos últimos dias. A do Barreiro esperou mais de duas horas e meia desde o primeiro contacto para socorro até ter uma solução que acabou por não chegar a tempo, acabou mesmo por perder o bebê. Nestes últimos dias, o grande problema estará aqui, estará na falta de médicos, nisto tudo combinado, qual é a sua avaliação?

O problema de fundo é a falta de médicos, sobretudo nesses hospitais da Península de Sousa. Não são só esses, mas são esses, particularmente. Pelo menos são aqueles mais mediáticos, mas também a norte de Lisboa, há alguns hospitais com dificuldades, nomeadamente Vila Franca de Xira e também Caldas da Rainha e Leiria. O problema de fundo é esse. Enquanto não se resolver esse problema, vai sempre haver remendos, mas nunca vai haver uma solução de fundo. Se me pergunta se o problema tem a ver com o CODU, eu acho que, felizmente, o CODU, de uma forma geral, tem respondido a estas situações de obstetrícia e de necrologia. E se não fosse o CODU, de há três anos para cá, não sei muito bem como é que seria o apoio às grávidas destas zonas com maiores dificuldades. O CODU, que tem tido cada vez mais procura, não só na área de obstetrícia, mas noutras áreas, faz aquilo que pode para responder. E acho que de uma forma geral tem respondido adequadamente. Acho também a linha SNS 24, de uma forma geral, tem respondido adequadamente e tem ajudado a resolver alguns problemas, já que desvia algumas situações que não são verdadeiramente urgência, desvia para os cuidados de saúde primários e para as consultas hospitalares. Mas, como disse, o problema de fundo não é esse. Estamos a tentar arranjar sempre soluções temporárias para as questões que nunca foram resolvidas de fundo.

E o INEM?

O INEM funciona através do CODU e a resposta é a mesma coisa em relação ao INEM e ao CODU.

A ministra da Saúde, perante estas notícias dos últimos dias, e a saúde tem estado aqui, de facto, mesmo na ordem do dia há muito tempo, mas perante os últimos constrangimentos, estes casos destas grávidas e tudo mais, a ministra diz que está de consciência tranquila. Pode estar de consciência tranquila? E já agora alargo esta questão à direção executiva do SNS. Se deveria também pronunciar-se Álvaro Santos Almeida.

Sim, eu acho que relativamente aos casos das grávidas, que foram avaliados em pormenor, e demora sempre algum tempo a avaliar estas situações em pormenor, porque é preciso ver os registos e algumas reações a quente, muitas das vezes não são com a totalidade dos factos. Às vezes as pessoas tiram conclusões muito rapidamente, mas, de facto, não foram ver com cuidado aquilo que se passou. Há uma situação, que é a situação inicial, de há cerca de 15 dias, de uma grávida da margem sul, que acabou por ter o parto no Hospital Santa Maria e que teve uma complicação aguda na altura do nascimento. Situação que é imprevisível, que não teve nada a ver com a organização dos cuidados. Não quer dizer que os cuidados estejam muito bem organizados, não é a questão, mas que não há, de facto, um nexo de causalidade entre a organização dos cuidados obstétricos na margem sul e este desfecho adverso que lamentamos. Ou seja, em relação a esse caso, seria, no meu entender, completamente absurdo haver consequências políticas. Em relação ao segundo caso, eu acho que o caso também foi um pouco mal avaliado, porque de facto a solução foi dada à senhora quando ligou pra linha SNS 24, que era que devia se dirigir ao hospital cuja urgência estava aberta, que era o Hospital Santa Maria. A senhora não foi, aparentemente não teria capacidade econômica para o fazer, mas a solução foi dada e na altura, se tivesse acontecido essa deslocação, é possível que se tivesse evitado esse desfecho. Quando ocorreu a verdadeira emergência, foi mais tarde, cerca de uma hora, e nessa altura foi dada a indicação para ir pro Hospital de Cascais, que era aquele hospital que tinha os cuidados intensivos neonatais disponíveis, bem como os cuidados obstétricos. Demorou uma hora, uma hora e pouco, uma hora e cinco minutos a chegar lá. De facto, se fosse o hospital de Garcia de Orta que tivesse aberto, poderia ter sido um desfecho semelhante ou melhor, não sei, é impossível dizer isso. Agora, esta situação, de facto, do hospital de Garcia de Orta e dos outros hospitais da margem sul estarem encerrados, infelizmente, não é uma coisa recente. Acho que em termos de consequências políticas, não estou bem a compreender como é que isso poderia ter consequências políticas. Da mesma forma que também posso dizer que não compreendi completamente como é que o caso que levou a uma morte materna no Hospital Santa Maria levou à demissão da doutora Marta Temido. Acho que não pode haver nexo de causalidade entre uma coisa e outra. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra.

Mas tendo em conta, como diz, há casos, há complicações agudas imprevisíveis, há depois também todo um contexto em que as grávidas em Portugal percebem que pode haver falta de resposta. Se não é neste dia, pode ser num outro dia. Pode haver aqui um sentimento de insegurança para as mulheres que estão grávidas em Portugal?

Claramente que sim, e claramente que é preciso abordar isso. Eu apenas estava lhe a responder em relação aos desfechos adversos, que têm a ver com a organização.

Sim, mas perguntava-lhe enquanto médico e tendo em conta as funções que desempenha no Hospital de Santa Maria, que é o maior do país, também as funções que desempenhou enquanto coordenador dessa comissão de acompanhamento, na altura criada pelo governo António Costa, se tanto tempo depois, as grávidas deste país e os casais que queiram ter filhos podem confiar no SNS ou se esta situação que se arrasta há tanto tempo pode, de facto, inibir esses desejos num país que tem um grande problema de natalidade, como sabemos.

Sim, claro. E acho que é um assunto que merece Mais atenção até do que tem tido do poder político. O que eu acho é que também não podemos generalizar uma ideia que é baseada aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo. Com as exceções que eu já lhe disse atrás, da Península de Setúbal, aqui do norte de Lisboa, de uma forma geral, no resto do país, os atendimentos têm sido adequados e acho que há essa sensação de segurança. Se poderia estar melhor? Claro que poderia estar melhor, mas acho que as grávidas que vivem noutras áreas que não estas daqui, que são mais midiáticas por estar mais perto da capital, podem ter essa segurança. Aqui na Península de Setúbal, de facto, eu acho que neste momento não há na população essa segurança e urge responder a isso rapidamente e alterar tudo aquilo que for necessário. Mesmo em relação aos próximos meses, se de facto não houver resposta do Hospital Garcia de Orta de uma forma sistemática, é necessária uma medida de exceção para encontrar uma resposta para a população toda da Península de Setúbal, que é uma população bastante jovem e bastante grande, e que é fundamental arranjar uma solução.

Mas medida de exceção a que nível?

Aquilo que já foi há dois anos encontrado aqui quando o Hospital Fernanda Fonseca tinha dificuldade, arranjou-se umas equipes que vinham do norte de Portugal e faziam aqui urgência. Isso aconteceu durante um ano. Acho que tem que se arranjar uma solução desse gênero.

Que eventualmente pode ser extensível depois para outros casos.

Sim, mas tem que ser uma solução temporária e tem que se arranjar uma solução de fundo. Porque senão estamos sempre a arranjar soluções temporárias. Não é sustentável. Não é sustentável virem médicos do norte, pagos, com certeza, melhor do que os daqui, porque senão não viriam de tão longe. Não é sustentável. É uma solução temporária, mas que depois tem que se arranjar, de facto, uma solução de fundo.

E no caso do Hospital de Santa Maria, que é o seu hospital, as escalas de julho e de agosto estão asseguradas ou pode haver aqui também constrangimentos ou até uma pressão adicional, tendo em conta o que se passa na Península de Setúbal?

Nós, depois de um período extremamente difícil e de uma recuperação que obviamente não é de um mês para o outro, mas ao longo dos últimos oito meses, temos conseguido recuperar a equipa. Fizemos já 14 contratações e neste momento temos as escalas dos meses de verão todas completas. De maneira que em termos de capacidade de dar resposta, temos. É claro que havendo pressão de outros hospitais, não conseguimos dar resposta, da mesma forma que a material da Alfredo da Costa não consegue dar resposta sozinha a todos os problemas da região de Lisboa e Vale do Tejo. E claro que também estou preocupado em relação a isso, porque se houver, como houve no passado, outros hospitais com dificuldades, de facto fica muito complicado darmos a resposta aqui nos hospitais centrais de Lisboa. Mas para já temos de facto as escalas todas completas e não prevemos que haja dificuldades adicionais na nossa resposta aqui no Hospital Santa Maria.

Vai ser preciso, para essa tal solução de fundo que estava a falar, não só a questão dos incentivos financeiros aos médicos, mas também concentrar urgências. Vai ter de ser esse o caminho?

Eu acho que nós, a JANA disse há quatro anos, que não conseguimos, com as soluções que têm sido encontradas, ter todos estes postos de urgência abertos aqui à volta da região de Lisboa. Não é possível. Se encontrar outra solução, em que se torne o SNS muito mais atrativo, se calhar conseguimos recuperar algumas pessoas da medicina privada para o SNS. Há dois caminhos, há esse e há, de facto, a concentração de urgências. E eu acho que neste momento, até porque as pessoas não se movimentam da privada para o público de um mês para o outro. A nossa experiência aqui no Hospital Santa Maria é que demorou oito meses a recuperar a equipa. As pessoas vêm quando podem, têm compromissos prévios, e não é de um momento para o outro. De maneira que eu acho que, de facto, para o verão e eventualmente temporariamente, mas se calhar um temporariamente um pouco mais demorado do que aquilo que nós gostaríamos, essa concentração vai ser necessária. Vai ser necessária na Península de Setúbal, provavelmente vai ser necessária aqui também a norte de Lisboa. Não estou a ver outra forma de conseguirmos colmatar os déficits que temos nas escalas das urgências.

E tendo em conta que o governo do Luís Montenegro, o primeiro, esteve em funções durante um ano e agora há um novo governo, a ministra mantém-se, por que não se optou por esse caminho? Falta coragem política? Há aqui algum calculismo, tendo em conta que vêm eleições autárquicas e ninguém quer tomar decisões difíceis nessa altura?

Tudo isso é possível, mas isso são questões às quais, como podem imaginar, são um bocadinho para além da minha área de conhecimento. São questões que devem ser colocadas à senhora ministra. Houve muito regno. Esta queda do governo e toda a altura eleitoral fez atrasar algumas das decisões. Eu penso que a senhora ministra terá neste momento em mãos várias decisões que quer pôr em prática, mas o motivo pelo qual não foram postas em prática antes, deve ser a senhora ministra a responder.

Muito obrigada, Diogo Aires de Campos, por ter vindo ao Explicador da Tarde Política.

De nada, muito gosto.